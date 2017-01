Niebla sobre el Kurdistan

La historia que hoy vengo a contarle, es una historia vieja, cuyo origen podríamos situar algunos milenios antes de nuestra era. Es una historia de perseverancia, de sufrimiento encadenado milenio tras milenio, una historia de un pueblo que no ha dejado de reivindicarse a sí mismo y cuya cultura milerania, no le ha impedido adaptarse a la nueva era, un pueblo que demuestra su valor y firme creencia en la libertad poniéndose en la primera fila de la guerra en Siria y combatiendo al estado islamico; este pueblo ante el cual cabría esperar honores y reconocimiento internacional por su férrea defensa de los los valores de libertad y democracia lejos de ser reconocido y homenajeado, es silenciado y perseguido.

Víctima de la geopolítica el pueblo kurdo vive en una tierra hurtada por líneas que nadie entiende y sometido a la tiranía de quién no quiere reconocer su entidad. Perseguido por los que buscan su sometimiento a los designios ajenos sobrevive de forma precaria en las remotas montañas del sur de Turquía, sin que nadie parezca tener intención alguna de plantarse ante quien busca su desaparición a fuerza de fuego y sangre.

No puede sorprendernos que los medios de comunicación silencien esta realidad, si los propios gobiernos occidentales la disimulan permanente, afortunadamente las causas como la del pueblo Kurdo cuentan con una legión de personas que ponen sus valores y principios por encima de los intereses geopolíticos y económicos; estas personas honestas que defienden un mundo más justo, en ocasiones resultan molestas y son silenciadas como recientemente les ha ocurrido a las compañeras de @KurdistanES, pero ante la censura y el intento de silenciarlas se levanta la perseverancia de quién sabe que lo que defiende es justo, mi reconocimiento y admiración para ellas porque los que creemos en un mañana mejor, sabemos que sin estas personas entregadas a la defensa de lo justo; no será posible.

El que le escribe finalizó 2016 con una promesa personal y es que en 2017 “Lo injusto no me fuera indiferente” y como no debo, ni puedo, ni quiero callarme lo denuncio, denuncio a toda una sociedad occidental donde decimos defender valores que no cumplimos en casa ni impedimos que otros los violen con nuestra ayuda, financiamos estados que someten, destruyen y aniquilan pueblos enteros, sin el más mínimo respeto por los Derechos Humanos; no, lo injusto no me va a ser indiferente y a usted tampoco debería serle.

Fuente: Telegraph

Autor: José Luis Álvarez

Fecha original de publicación: 1 de Enero del 2017