EE.UU. apoya la campaña de Turquía contra el PKK

Este artículo fue publicado el 11/01/2017

Los Estados Unidos apoyan las conversaciones entre Turquía e Irak, y también las acciones de Turquía contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), según declaró el Departamento de Estado.

El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, visitó Erbil y Bagdag a comienzos de la semana para discutir la retirada del PKK de Sinjar, y la presencia del ejército turco en territorio iraquí.

“No hemos tomado parte en estos encuentros. Ciertamente, como hemos repetido en reiteradas ocasiones, respetamos el derecho soberano del gobierno de Bagdag a reunirse y discutir o dialogar con vecinos y aliados de la región, incluyendo a Turquía”, declaró el lunes John Kirby, portavoz del Departamento de Estado.

“Obviamente, vemos con buenos ojos el diálogo entre Turquía e Irak sobre múltiples cuestiones, pero yo dejaría que sean los líderes de ambos países quienes hablen de lo que se habló y qué resultados han obtenido”, añadió. “Lo único que puedo decir es que el PKK sigue siendo una organización terrorista extranjera. Reconocemos la amenaza que suponen en la región, y concretamente para Turquía, y seguiremos respaldando a Turquía en sus medidas antiterroristas”.

“Somos muy conscientes de las tensiones que rodean Sinjar. También somos conscientes de la influencia del PKK. Ya he manifestado nuestro punto de vista acerca del PKK y su naturaleza, pero para los detalles de la situación sobre el terreno creo que les remitiría al Departamento de Defensa como fuente mucho más fiable”, declaró Kirby.

El gobierno estadounidense se opone a la presencia del PKK, por temor a posibles reacciones turcas y movimientos unilaterales en Sinjar, Mosul y Tal Afar, que podrían socavar la operación de Mosul que se lanzó en Octubre del año pasado.

“Creemos que el PKK, que es una organización considerada terrorista por los Estados Unidos, no debe tener papel alguno en Sinjar. Consideramos su presencia un serio obstáculo para la reconciliación, así como para el retorno de refugiados y desplazados internos”, dijo el 27 de Diciembre Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado. “Creemos que el gobierno comparte nuestra preocupación por restaurar la estabilidad en Sinjar y el rechazo a la presencia del PKK allí”, agregó.

Turquía y Bagdag han discrepado en el pasado sobre la presencia del ejército turco en suelo iraquí, y Bagdag se opuso a cualquier forma de participación militar turca en las operaciones de Mosul que fueron lanzadas el 17 de Octubre. Lo que es más, Bagdad temió actos unilaterales turcos en Tal Afar y Mosul, y también pagó un salario a fuerzas yezidíes locales anteriormente afiliadas al PKK. Todo esto mientras Turquía se oponía a cualquier presencia del PKK en la región Yazidí de Sinjar/Shingal, y la implicación en Tal Afar de las Unidades Populares de Movilización Chiíes (PMU), respaldadas por Bagdag.

De acuerdo a una declaración conjunta, ambas partes firmaron un acuerdo marco para “respetar la soberanía e integridad territorial” de Irak, y acordaron que el Bashiqa es un campo iraquí. “La facción turca en Bashiqa comenzará a dar pasos para la retirada de las tropas y la resolución de este conflicto, y los turcos confirmaron el compromiso con la unidad de Irak y el respeco a su soberanía”, añadió la declaración.

Lo que es más, ambas facciones acordaron “no permitir la presencia de cualquier organización terrorista sobre su territorio”, y trabajar conjuntamente en la lucha contra el terrorismo y el ISIS en cooperación con la coalición internacional. Sin embargo, la declaración conjunta no mencionaba el PKK ni ninguna forma de retirada de combatientes del PKK de Sinjar.

El primer ministro Binali Yildirim, durante su visita a Bagdag el pasado 7 de Enero, dijo en Twitter que “los pasos necesarios serán adoptados para limpiar Sinjar de elementos terroristas por las fuerzas armadas iraquíes y los peshmerga. Su declaración (de Abadi) de que no consentirán que el PKK agreda a Turquía desde territorio iraquí es de gran importancia para nosotros”.

“Nuestra presencia militar en Bashiqa es consecuencia de la necesidad, no del capricho. Hemos hecho grandes avances eliminando al DAESH de la región. La soberanía e integridad territorial de Irak es importante para nosotros”, añadió.

Según dijo a la agencia de noticias ARA News el analista para Eurasia Ali Özkök, “es un claro signo de que Turquía quiere mantenter buenas relaciones con Bagdag. Bashiqa era ilegítimo y nada fácil de defender. Añadió que esta medida también ha sido celebrada por el gobierno de Irán.

“Pero también”, agregó Özkök, “es una medida conciliadora de Ankara hacia los gobiernos de la región y la problemática de Siria. Velayati (Alí Akbar Velayati, alto consejero iraní) describió la decisión del gobierno turco de respetar los principios de buena vecindad, y la integridad territorial de Irak, como un ‘paso positivo’, y esperó que distendiera también las relaciones entre Ankara y Damasco”.

También dijo que “conforme al reciente acuerdo, Turquía se ha comprometido a ‘respetar la soberanía de Irak’, y a que Bagdag y Ankara no hagan injerencia en los asuntos internos del otro. Sin embargo, Ankara no ha ofrecido fechas específicas para la retirada de las TSK (Fuerzas Armadas de Turquía). Entiendo que dicha retirada todavía llevará tiempo, y se medirá de acuerdo a las acciones tomadas en contra del PKK”.

El viernes, el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG, por sus iniciales en Inglés) manifestó que han buscado y buscado un acuerdo para la retirada pacífica del ala armada del PKK, las HPG (Fuerzas de Defensa Populares), mientras que las unidades locales afiliadas al PKK, las Unidades de Resistencia de Sinjar (YBS) y las Unidades Femeninas Yazidíes (YJE) permanecerán en la región, según informó la agencia Rudaw (pro – KRG).

No obstante, el PKK negó tal acuerdo el lunes, y manifestó que no se retiraría de Sinjar y que Sinjar sería protegido por su pueblo. Lo que es más, el grupo reclamó la retirada de todas las tropas turcas y dijo que no participaría en ninguna lucha interna kurda.

El periodista kurdo y co-fundador de “Política Kurda” Kamal Chomani explicó a ARA News que las YBS permanecerán en Sinjar en lugar de abandonarla, y que deberían ser las fuerzas turcas quienes se retiraran de cualquier base en Irak. “El YBS se queda en Sinjar, simplemente porque el YBS es una fuerza yazidí y debería ser apoyada y reforzada dentro del ejército iraquí y los peshmerga. El YBS representa al pueblo yazidí”, declaró.

Chomani añadió que, entre los partidos kurdos de la Región del Kurdistán, tan sólo el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) tiene problemas con la presencia del PKK en Sinjar.

“La única fuerza en Irak que tiene inconveniente alguno con el PKK es el Partido Democrático del Kurdistán, dirigido por Masoud Barzani. Los llamamientos a una retirada del PKK son del KDP, que tiene conflictos políticos e ideológicos con el PKK. La Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), liderada por Jalal Talabani, y el Movimiento por el Cambio (Gorran) dirigido por Nawshirwan Mustafa, están a favor de la permanencia del YBS, e incluso del PKK, en Sinjar”, agregó.

“Quienes reclaman al PKK su retirada de Sinjar no saben que el PKK ya ha empezado su retirada. El PKK nunca tuvo intenciones de permanecer en Sinjar”, dijo.

Sin embargo, el periódico pro-gubernamental turco Daily Sabah sugiere que el YBS está afiliado al PKK.

Es probable que las tensiones en Sinjar entre el KDP y el PKK continúen, y que Turquía siga oponiéndose a cualquier tipo de presencia del PKK en Sinjar, o a cualquier papel que pueda jugar el PKK en la lucha contra el ISIS.

…

Fuentes: Kurdish Question y ARA News

Autoría: Wladimir van Wilgenburg

Fecha de publicación del original: 11/01/2017

Traducido por Óscar Eslava