AIT, un ejemplo de lucha y compromiso en los estados kurdos [Entrevista en Voz Partisana]

Desde Voz Partisana hemos tenido el inmenso honor de poder entrevistar a los miembros del AIT (antifascist International Tabur), un batallón en la región kurda de Rojava que según sus propio comunicado de formación del pasado 19 de diciembre de 2016 declaran sus principios y su formación de tal manera:

“Hoy, un grupo de antifascistas, internacionalistas, anarquistas, comunistas, socialistas y libertarios apelan al apoyo a la revolución de Rojava y, por tanto, a la lucha de los oprimidos. Venimos de la sombra del mundo capitalista occidental para luchar y aprender de nuestros camaradas de Rojava cómo reclamar la libertad y el derecho a existir. Con su coraje esperamos crear una vida sin opresión y persecución, un mundo sin fascismo y oscurantismo. Nos dirigimos hacia este objetivo empujados por los vientos de la libertad, la igualdad y el respeto por la Tierra. Este es el camino de aquellas personas excepcionales que han navegado hacia el olvido dejando un calor insaciable dentro de nuestros corazones. Es la misma calidez que ahora sentimos, que nos anima, que nos condujo a través del umbral de las llamas de la lucha de la Federación Democrática de Rojava.

Cada camarada, aquí, ahora, lucha por la luz, con el recuerdo vivo de las anteriores luchas partisanas, por un mundo mejor, que han llegado hasta estas tierras ardientes. Por lo tanto, con el nombre de nuestra unidad, queremos recordar a la camarada Mártir Ivana Hoffman, quien cayó valientemente luchando contra ISIS en el frente de Tell Tamir, en marzo de 2015. Juntos luchamos por defender esos valores que conservamos en nuestros corazones. Tomamos nuestro símbolo de los revolucionarios que lucharon en España por un mundo sin fronteras, sin sombras y sin miedo. La historia no los derrotó. Sus sueños no murieron. Ahora renacen con nosotros, con cada camarada que ahora lucha en Rojava. Como un ave fénix siempre se levanta de las cenizas, así el fuego de la Revolución seguirá ardiendo por siempre.”

Pero más allá del comunicado, nos pusimos en contacto con ellos para conocer varias cuestiones relativas a la lucha, el día a día y la comprensión sobre el conflicto que dar estar sobre el terreno. Para ofrecer del máximo valor de sus palabras, os las ofrecemos en un formato de entrevista directa sin nada más que las correcciones lingüísticas, ortográficas y de estilo apropiadas.

¿Qué es el AIT y cuáles son sus principios?

Gente antifascista de todos los estratos sociales y procedencia, revolucionarios, y de ideologías que van desde el anarquismo hasta el comunismo.También hay compañeros sin adscripción política, pero con un espíritu humano solidario,buenos compañeros con los que la convivencia es enriquecedora.

Todos asumimos los principios de la revolución en Rojava:el confederalismo democrático,la ecología,la lucha de las mujeres y el respeto por todas las creencias, etnias y religiones.

¿Cómo es el pueblo kurdo?

Entre los kurdos, como en todos los pueblos, hay de todo. Eso va por delante. Esta lucha la protagoniza gente excepcional, en su mayoría kurdos y kurdas de todas las procedencias, desde Bakur, el Kurdistán iraní, Basur y la propia Rojava. Pero es una lucha compartida con otros pueblos como yezidís, árabes,asirios,turcos de izquierdas,arameos,minorías como los zaratroistas, alevitas, cristianos armenios e incluso grupùsculos chechenos y población de origen hebreo. Y, claro, nosotras y nosotros, los “westerners“.

Sin querer generalizar te diría que los kurdos y kurdas son gente dura, luchadora, trabajadora, que por las circunstancias históricas viven muy al día.Comparten lo que tienen, son sinceros, honestos y viven profundamente sus raíces y tradiciones, que junto al paisaje, el amor a la tierra y a su lengua (y dialectos), es lo que les une. Lo mismo cogen el kalash para defender a la humanidad frente al Daesh, que cogen la pala para levantar un hospital. Viven entre las montañas del Taurus y Zagros. O a la inversa, ya que son más de 40 millones de personas a las que se les niega históricamente el derecho a existir.

¿Cómo es luchar contra el Daesh y Turquía a la vez?

Sobre lo de luchar en dos frentes…humm, son incluso cuatro. Ya que también está Barzani en el Sur, que ha impuesto un embargo a Robaba,y el régimen de al Asad. Con estos las relaciones son muy ambiguas.El enemigo seguro es el Daesh, con el resto las cosas son más complejas, y depende mucho de la situación internacional. Barzani hostiga la revolución, pero sus peshmerga pueden ayudarnos en cualquier momento, y a la vez amenazó con barrer las fuerzas revolucionarias de su territorio, aunque luego se dedujo… y así todo…

Más que luchar en forma ofensiva, aquí se trata de defender, esto son las unidades de defensa del pueblo, si nos tocan a una nos tocan a todas…es como un “¡No pasaran!” Actualizado frente al Daesh y el fascismo.

¿Cómo es la vida en el frente?

La vida se reduce a lo esencial .Lo mejor son las compañeras. Puedes lavarte quizás cada dos semanas, duermes vestido para poder reaccionar a cualquier ataque o alarma, vas corriendo al búnker cuando hay alarma antiaérea o de paso de drones, te caen bombas por todas partes, tienes el kalash siempre a la mano, comes sobre la marcha, duermes en lugares improvisados, esperas, tienes largos turnos de guarda, hay frío, poca agua, pero pase lo que pase siempre hay çay (té) y un compañero que te da una sonrisa.

¿Cuántos revolucionarios han llegado al Kurdistán para luchar en favor de la libertad de su pueblo?

Si preguntas por “occidentales”, la cruda realidad es que poquísimos, hoy por hoy en Rojava, no pasamos de 200. Hay muchísimos iranís revolucionarios y turcos de izquierdas, también ellos son ” internacionalistas”. Revolucionarios en total, superando nacionalidades, con las compañeras kurdas, árabes, yezidís… somos un par de cientos de miles.

¿Cuál es el papel de las mujeres kurdas y las revolucionarias internacionalistas en la lucha?

La mujer kurda es uno de los pilares de esta revolución, definitivamente, y su cara más bella y verdadera. Ella da a esta revolución un alma que la distingue de otras y está ayudando a un cambio social profundo que supera las fronteras geográficas y culturales del Kurdistán.

El papel de la mujer occidental es muy limitado. Primero por los números,hoy por hoy no hay más de 30 mujeres occidentales. Históricamente las compañeras alemanas, desde los 90 han estado muy comprometidas con la lucha.

En los proyectos civiles la presencia de mujeres occidentales sí es mayor y se nota más.

¿Existe división por motivos ideológicos entre los revolucionarios?

De ninguna forma. Sí que hay unidades adscritas a organizaciones políticas concretas, como el Mlkp, pero fuera de eso, aquí todas estamos juntas y convivimos bien.

¿Cuándo vuelve a casa un combatiente?

Cuando quiere y puede. No hay que olvidar que Rojava esta bloqueada en todas sus fronteras y llegar aquí es de por sí arriesgado. También salir. El compromiso medio es de estar aquí unos 6 meses. Luego muchos vuelven a casa a tomar algo de aire, y lo normal es volver, una vez has visto esto el corazón siempre te pide volver a ver los ojos y el corazón de este pueblo y su lucha.

¿Qué supuso la muerte de Ivana Hoffman para la causa y a nivel personal? Ivana Hoffman fue una persona ejemplar. Fue la primera mártir mujer y occidental de esta lucha, y la tercera entre los internacionales. Estaba muy comprometida en los movimientos sociales alemanes y etnias con raíces togalesas (Togo). Jovencísima vino a defender la revolución de Rojava, y cayó combatiendo contra el Daesh el 7 de marzo de 2015 en Tell Tamir. En ella vivían todos los valores en los que creemos y que queremos revivir en nuestra lucha. Hace poco más de un año conocimos a amigos suyos en Kobane, y ese fue nuestro contacto más directo con ella. Queremos llevar su amor por el mundo y su resistencia en nuestro andar en Robaba. (Dentro de poco queremos escribir un comunicado en su memoria). Es un honor tener su nombre como el nombre de nuestra agrupación guerrillera. ¿Qué les decís a los occidentales que consideran necesaria una intervención en Siria? Pfufffff! Primero que se pregunten el precio; que miren Alelo, o el Yemen… Con bombardeos aéreos las víctimas civiles se cuentan por millares, y el drama nadie se lo imagina… Les preguntariamos si piensan que al Asad o el régimen son mucho peores que un Rajoy, un Erdogan, un Trump o un Putin…y porque se quita a unos y se ponen a otros… Para nosotros, está claro hay que derribar todos los malos gobiernos, todos, también el régimen de Asad, pero las intervenciones militares extranjeras primero conllevan masacres de civiles, y luego defienden intereses de particulares que se enriquecen “reconstruyendo” el país una ve ha sido destruido y su población mascarada.El cambio, como ha pasado en Rojava, lo debe protagonizar el pueblo con todas sus armas, todas. La mejor intervención que desde fuera se puede hacer es levantar el embargo a Rojava, derribar el muro que Erdogan está levantando entre Rojava y Bajar para separar a los kurdos, y definitivamente abrir el corredor humanitario hacia el norte de Siria y Rojava. Claro, dejar de alimentar y armar al Daesh sería un punto, pero ahí está Felipe de Borbón dándose la mano con Arabia Saudí, con todo lo que supone… ¿Hacia dónde va el conflicto? ¿Es factible un fin a corto o medio plazo y la constatación de Kurdistán como un Estado reconocido a nivel internacional? Sinceramente, el conflicto está cerca de ver un final. Tras 5 años de revolución y lucha se ve un cambio de tendencia, más que de ganar territorio, se trata de mantener lo conseguido y defenderlo. Los frentes están parados y sólo queda pendiente la unión de los kantonea de Rojava. El Daesh es ya un enemigo débil, y con voluntad y si se le cortan las ayudas podría derrotársele en breve. El gran problema es el nuevo fascismo de corte otomano de Erdogan y el AKP; es realmente lo que está desestabilizando la zona ahora.Pero incluso a Erdogan lo veremos caer. En Siria parece que la balanza se decanta por el ‘malo conocido’ y el régimen acabará recuperando poco a poco el control de todo el país. En Bakur habrá resistencia mientras el fascismo turco siga masacrando a los kurdos y negando su derecho a ser. Rojava, de por sí ya está ganada, y hará falta defenderla en el futuro ante las pretensiones de Asad que ya ha declarado que no respetará la autogestión que ha conseguido la zona. Una nación kurda será difícil, los enemigos son muchos y grandes, y además los kurdos están muy divididos. La pretensión ya no es crear un “Estado” al uso como se pretende en Basur, en la zona autónoma del Kurdistán iraquí (¿Para qué otro estado capitalista más?), sino crear zonas autónomas libres y capaces de convivir en otros marcos y colaborar entre sí. Se cuestiona el concepto de Estado, el pueblo kurdo vive en lo que es, sus montañas, ríos,tradiciones, esperanzas y lenguas…y vivirá y encontrará su ser en la defensa de todas ellas, y de sus nuevos avances y empuje, como el de la liberación de la mujer. Con respeto, una nación, un nacionalismo a “la turca” o a lo “español” no es ni necesario ni deseable.

Fecha de publicación del original: 31/01/2017