Shengal debe ser gobernado por shengalis

Nechirvan Barzani declara: “La guerrilla debe salir de Shengal”. Igualmente, oímos a otros en Irak hacer declaraciones similares. Los que dicen que la guerrilla debe salir, ¿tienen un plan, alguna sugerencia para Shengal o el Êzidxan? ¿Qué tipo de Shengal imaginan para que los yezidís nunca sean sometidos a un genocidio de nuevo? Decir al ya reducido número de guerrilleros que salga, sin explicar nada más sobre este asunto, es preparar, nuevamente, un futuro incierto e inseguro para los yezidís. ¿Alguien tiene derecho a hacer eso a los yezidís? Por supuesto que no.

Las condiciones en Shengal no son como las de cualquier otro lugar. No se puede mirar a Shengal como si se estuviera ante una situación diferente. No es sólo el KDP, nadie en el mundo puede mirar a los yezidís como a cualquier otro pueblo. El futuro del yezidismo, que es una de las creencias más antiguas del mundo, debe quedar asegurado. La humanidad no puede volver a aceptar una situación como la anterior al 3 de agosto de 2014. Cualquiera con un concepto del derecho, la justicia y la conciencia tiene que desear que los yezidís tengan un status que garantice su futuro. Los yezidís deben poder confiar en su futuro. Eso sucederá, en primer lugar y sobre todo, cuando tomen su destino en sus propias manos. Shengal, el Êzidxan, debe ser gobernado por yezidís. La Asamblea de Shegal debería estar al cargo. La Asamblea Yezidí debe tomar las decisiones que competen a Shengal. Sólo después podrá discutirse sobre un ente superior. Los yezidís no quieren un Estado como lo desea el KDP, ellos sólo quieren autonomía. Si un pueblo auténtico, con la fe más antigua del mundo, que ha sobrevivido a 74 intentos de aniquilación, no tiene este derecho, ¿quién lo tiene?

El KDP quiere un Estado, pero piensa que el autogobierno es demasiado para los yezidís. ¡Resulta despiadado! Los yezidís sólo quieren democracia. ¿No es la democracia el gobierno del pueblo sobre sí mismo? Dejemos que los yezidís se gobiernen; entonces podremos discutir una entidad superior y las relaciones entre ambos. Si los yezidís dicen que no quieren un Estado, entonces, ¿de qué se trata todo este lío?

Bashur (Kurdistán Sur) no es un Estado en este momento. En la actualidad, si existe una estructura con aún más libertad que los Estados con una alta capacidad de maniobra, es Bashur. Si fuera un Estado, no tendría una décima parte de la independencia de la que goza hoy. El KDP piensa que, si tienen un Estado, serán más independientes y más libres que hoy. En este momento, no responden a nadie. Por supuesto, hay países en los que confían, pero cuando se declara un Estado, la situación es diez veces más dependiente, con un espacio de maniobra muy limitado. En realidad, el KDP está experimentando un gobierno arbitrario como nadie en el mundo. No tendrán tales oportunidades si se convierten en un Estado. El único resultado posible sería que la estructura autoritaria de hoy se volviera aún más autoritaria, y tratarían de aplastar a cualquier grupo político fuera de ellos. La constante insistencia del KDP sobre la creación de un Estado trata de encubrir los problemas de Bashur. En lugar de convertirse en una fuerza para la solución de problemas, cuando las cosas se ponen difíciles, se limitan a decir “Vamos a declarar un Estado” y tratan de silenciar o acusar a todo el mundo de tratar de impedir la declaración del Estado. Nadie está impidiendo que el KDP declare un Estado. Por supuesto, el Parlamento de Bashur puede reunirse y tomar una decisión de este tipo. Nadie se opondrá a eso. Pero la constante mención al Estado por parte del KDP, sin dar pasos hacia él, tiene escondido un propósito diferente y eso es lo que queremos señalar.

El KDP quiere un Estado aún más opresivo. Los yezidís quieren autonomía para hacer Shengal más democrático. Todos los yezidís quieren esto, pero el KDP se niega.

Funcionarios del PKK indican que los comentarios de Nechirvan Barzani mientras continúan las conversaciones con el KDP, están llevando estas conversaciones a una situación difícil. Hay diálogo sobre Shengal, ¡pero también hay una imposición! Esto significa que no se toman en serio las conversaciones. Por lo que hemos oído, el PKK propuso una asamblea con el KDP y el YNK que incluyera a todos los yezidís y que los yezidís deberían actuar unidos, sin divisiones. Ésta es una propuesta muy razonable para llegar a una solución. Consideran que, cualquiera que sea su tendencia política, la asamblea común de yezidís debe gobernar Shengal. También proponen que las fuerzas armadas yezidís se unan, porque hay muchos grupos con unidades armadas que operan separadamente en Shengal. El KDP armó a algunos yezidís. También está el YBŞ. Han propuesto que todos estos grupos se unan en una sola fuerza yezidí. Son propuestas aceptables. ¿Por qué se da tal imposición de quedarse o marcharse, en lugar de resolver el problema a través de un compromiso como éste? La guerrilla ya ha dicho que su presencia busca el autogobierno y la autodefensa de los yezidís; lo han repetido en varias ocasiones.

La guerrilla no está allí para tomar Shengal. Están allí por un deber histórico y humanitario. No es sólo la guerrilla; todos los kurdos tienen una responsabilidad hacia los yezidís, los peshmerga más que nadie. Deben cumplir con este deber de garantizar el autogobierno y la autodefensa de los yezidís. Si el KDP y los peshmerga no aceptan esto, serán responsables ante la historia, la conciencia y la justicia.

En vez de decirle al PKK que se vaya, el KDP debería proponer la preparación de un futuro para todos los yezidís juntos, generar la confianza de este pueblo, hacerles ver que están protegidos. De lo contrario, decir “Éste es el territorio de Bashur, deben salir”, sin ver la singularidad de Shengal y los yezidís, sería un enfoque muy estrecho. Eso sería pensar en Shengal como si fuese cualquier otro lugar. Antes de preguntar a quién pertenecerá, se debe responder a esta pregunta: ¿Cuál será el estatus de los yezidís en Shengal? Los yezidís ya no pueden estar sin autogobierno ni autodefensa. En cualquier caso, los yezidís que no quieren o no pueden ver esto, no han entendido por qué experimentaron las persecuciones anteriores. Eso sería no entender el significado de los dolorosos gritos de los mártires del genocidio del ‘74. Los yezidís deben ser más valientes y expresar su demanda de autogobierno y autodefensa, es decir, de autonomía. Deben gritarlo en voz alta. Los kurdos bajo la influencia del KDP también deben decirlo. El yezidí que no dice esto, está traicionando a su propio pueblo.

No está claro si los EE.UU. han dicho que la guerrilla debe irse o no. Si lo han hecho, entonces se les debe preguntar: ¿Qué les parecería la posibilidad de que los yezidís nunca vuelvan a experimentar otro genocidio? ¿No tiene esta sociedad, con una identidad diferente y una singularidad única, derecho al autogobierno? El apoyo al enfoque hegemónico centralista del KDP es aprobar otro genocidio para los yezidís. ¿Cómo podrán estar los yezidís seguros sin autogobierno y autodefensa? Aquéllos que dicen que la guerrilla debe marcharse, deben responder antes a estas preguntas.

Fuente: ANF

Autoría: Xidir Ali Sengali

Fecha de publicación del original: 02/01/2017

Traducido y editado por Rojava Azadî