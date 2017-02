El Plan Toledo del AKP: 6 puestos fronterizos a construir en el barrio de Sur, Amed

Están saliendo a la luz detalles sobre el proyecto del gobierno para el antiguo distrito de Sur. El proyecto ha sido concebido para transformar Sur en una “zona de seguridad” y se dirige a la estructura cultural.

Una historia completa ha sido destruida por las fuerzas estatales en el intenso enfrentamiento en el distrito en el barrio de Sur, Amed, que comenzó el 28 de noviembre y duró 104 días. Las demoliciones aún continúan en varias partes del mismo, donde el toque de queda aún continua en 6 vecindarios. Las casas han sido derribadas y 40.000 personas se han quedado sin hogar.

Ni siquiera hay escombros de las iglesias históricas, mezquitas, baños, posadas y casas de 300 años. Los primeros ministros, ministros y miembros del parlamento del AKP le dijeron a los manifestantes que Sur volvería a ser un punto de atracción, las casas serían reconstruidas – usan frecuentemente Toledo como ejemplo. Con el plan de urbanismo recientemente sacado a la superficie, todo esto se ha probado que es mentira.

En el proyecto “Nuevo Sur”, iniciado el 28 de diciembre, el 60% de la propiedad fue expropiada a la fuerza y el titular de derechos no tubo nada que decir al respecto. Será dirigido por BHA Planning, una empresa pro-gubernamental con sede en Ankara, y supondrá una absoluta destrucción de Sur. Los dibujos técnicos preparados para el proyecto exponen el verdadero propósito del gobierno.

En el plan, amplias carreteras que no tienen ninguna relevancia con la estructura histórica atraviesan el distrito como una red. No es un secreto que esas carreteras son expandidas “por seguridad”. Las mismas carreteras están para facilitar el transporte entre los 6 puestos fronterizos que se van a construir en el distrito. 2 puestos fronterizos van a ser construidos en Hasırlı, y uno en cada vecindario de Cevatpaşa, İskenderpaşa, Melikahmet y Alipaşa, y sus planes están también preparados. Los planes de urbanismo no incluyen información sobre el destino de los edificios históricos demolidos.

La vicepresidenta de la filial de Diyarbakır de la Cámara de Planificadores de la Ciudad (TMMOB) evaluó los proyectos para ANF y manifestó que el gobierno afirma que tienen proyectos destinados a la protección del área Suriçi, pero ellos desmintieron sus propias afirmaciones hoy. Sadak dijo que el plan de urbanismo que incluye 6 puestos fronterizos dentro de Suriçi fue lanzado el 28 de diciembre.

Añadió: “Estos planes para los puestos fronterizos han sido incluidos en el plan maestro de conservación. Han sido planeadas amplias carreteras conectando los puestos. Esto no es apropiado para la textura de Sur y las carreteras se ensanchan sin tener en cuenta los edificios registrados.”

Sadak subrayó que las carreteras propuestas debían conectar los puestos fronterizos entre sí y dijo que el objetivo era crear un ciudad “segura” centrada en Suriçi. Sadat dijo que los puestos había sido diseñados para tomar Suriçi bajo un control total y añadió: “Dos puestos han sido construidos en el área de Hasırlı hasta ahora. Con este proyecto, han sido planeados puestos fronterizos en los vecindarios de Cevatpaşa, İskerpaşa, Melikahmet y Alipaşa también. La construcción de estos puestos apuntan a un control absoluto del área de Sur”

Sadak manifestó que habían detectado la demolición de 1.300 edificios en el área de Hasırlı a través de imágenes satélite y continuó: “La destrucción en este área continua. Continuaremos los esfuerzos para detectar esto. Tenemos esfuerzos en desarrollo sobre cuántos edificio van a quedar, cuántos de ellos están registrado y cuántas familias se verán afectadas por los planes de puestos fronterizos y carreteras.”

Sadak dijo que el proyecto fue anunciado el 28 de diciembre y continuó: “Normalmente, el tiempo para que los planes sean expuestos es de 30 días. Ellos lo quitaron a los 15 días con los decretos del Estado de Emergencia. Eso limita nuestros esfuerzos. El periodo de reclamación es también muy corto. Necesitamos hablar con los dueños de las propiedades y residentes en Sur en este corto periodo de tiempo. Muchos de ellos no están al tanto. El estado quiere pasar por esto en silencio, no quieren que salga a la luz.”

Sadak manifestó que el gobierno no llevó a cabo el proyecto de Sur de una manera transparente y añadió: “Los propietarios deberían estar informados sobre el proyecto. Debería buscarse el consentimiento de las ONGs de la ciudad. De manera más importante, las personas deberían ser preguntadas sobre qué es lo que quieren. Las familias en Sur no quieren vivir bajo puestos fronterizos.”

Sadak subrayó que el proyecto que el gobierno ha basado en la “seguridad” va a intimidar a las personas y las va a conducir fuera del área y dijo: “Las personas quieren volver a sus antiguos vecindarios donde tenían su vida cotidiana y sus relaciones. Excluir a las familias y moldear sus espacios de vida independientemente de las personas, cuando ellos no pueden ni siquiera llegar a los escombros de sus casas, es aspirar a sacarlos del distrito.”

Sadak manifestó que van a utilizar cada camino legal como Cámara de Planificación de la Ciudad, pero tienen un tiempo muy limitado y dijo: “Cuando reclamas en el periodo de 15 días, la solicitud es valorada en 5 días. Después de eso, el resultado es finalizado. Según la estrategia del gobierno, este proyecto finalizará en 20 días. Pero vamos a archivar nuestras reclamaciones. En este caso vamos a ir a los tribunales. Solíamos apelar antes también. En este último periodo, no hemos recibido contestaciones a nuestras reclamaciones. Nuestro tiempo se está acabando, por lo tanto con esta apelación vamos a llevar el plan directamente a los tribunales. En este caso, es muy importante que las ONGs y los residentes reclamen también. Las apelaciones nos darán fuera y serán un esfuerzo para parar esto.”

Sadak señaló que la manera en cómo BHA Planning preparó este proyecto también debería ser cuestionada y dijo: “Estamos hablando sobre el plan de demolición de una ciudad en guerra. El Estado quiere planificar las ciudades con una preocupación por la seguridad ahora. El plan ignora completamente a los residentes, sus condiciones de vida anteriores y su estructura cultural. La planificación hecha con las preocupaciones de seguridad en mente va en contra del núcleo de la misma. El texto del proyecto dice, “Tener las actividades terroristas bajo control y mantener el control es importante. Debido a esta necesidad social, se están planeando áreas y complejos que aporten servicios de seguridad en puntos estratégicos de Suriçi con un equipamiento técnico contemporáneo.” Eso expone su intención. El proyecto está apuntando a la estructura cultural.”

…

Fuente: ANF

Autoría: Hülya Emeç

Fecha de publicación del original: 03/01/2017

Traducido por Rojava Azadî