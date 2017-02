La película kurda “The Dark Wind” nominada para los prestigiosos premios APSA

“The Dark Wind” (Reşeba) del director Hussein Hassan quien, casualmente, desempeñó el papel principal en la película ganadora de un premio APSA UNESCO en 2014, “Memories On Stone”, ha sido nominada para los premios APSA a la Diversidad Cultural, bajo el patrocinio de la UNESCO, dijo el organizador en la declaración recibida por Ekurd.

Los Premios de Cine Asia-Pacífico anunciaron el viernes (este artículo fue publicado el 14/10/2016) a los nominados para los prestigiosos premios APSA a la Diversidad Cultural, bajo el patrocinio de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Los Premios de Cine de Asia-Pacífico son los mayores galardones de la región en cine y reconocen y promueven la excelencia cinemática y la diversidad cultural de la película de la región con mayor crecimiento del mundo: compuesta por 70 países y áreas, 4,5 mil millones de personas, responsables de la difusión de la película por la mitad del mundo.

En septiembre, la película, que abrió el Festival de Cine Internacional de Duhok en el Kurdistán iraquí, “The Dark Wind” (Reşeba), la cual cuenta una historia de amor que ocurre durante la toma de Sinjar por Estado Islámico y el genocidio de la comunidad Kurda Yazidí, fue recibida con rabia por parte de la audiencia ya que golpeaba contra heridas aún abiertas.

Representando la rica diversidad cultural a lo largo de Asia-Pacífico, las cinco películas nominadas hablan sobre las personas y su conexión al país, la esperanza, el medio ambiente y las tradiciones, sacadas desde la Federación Rusa, la República Popular China, Turquía, Iraq y Egipto -historias de la vida cotidiana, de luchas personales y globales, del conflicto que ocurre tanto fuera como dentro, de alegrías y tristezas, pero sobretodo, del mantenimiento de los principios de la cultura a pesar de las presiones de un mundo en constante cambio.

La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, dijo: “Invertir en cultura puede transformar sociedades. La creatividad puede cambiar el mundo. Esta es nuestra última energía renovable. Por lo tanto, la UNESCO ha estado apoyando a las contribuciones de los APSA por compartir valores comunes, incluyendo los derechos humanos, el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo, durante 10 años. UNESCO ha concedido su patrocinio al “Premio a la Diversidad Cultural” a un cineasta y a una película por su espectacular contribución a la promoción y preservación de la diversidad cultural por medio del cine”.

El Presidente de los Premios de Cine de Asia-Pacífico y su Academia, Michael Hawkins, dijo: “En reconocimiento a la fundación de la asociación de los APSA con la UNESCO hace ahora 10 años, este increíblemente importante y prestigioso premio es presentado anualmente por su espectacular contribución a la promoción y preservación de la diversidad cultural por medio del cine. Estamos orgullosos de trabajar en colaboración con la UNESCO y estamos deseando realizar la proyección de la película ganadora en la sede central de la UNESCO en París el año que viene.”

La directora de cine APSA y miembro del Consejo Internacional de Nominaciones APSA, Maxine Williamson dijo: “Las cinco películas nominadas son representaciones excelentes sobre de qué tratan los APSA. Estos cineastas son narradores cuyas palabras e imágenes influencian nuestro mundo, recordándonos quienes somos, y enfatizando a través del cine sobre las responsabilidades que tienen las generaciones futuras.”

“Curiosamente, todas las películas nominadas son el primer, segundo o tercer trabajo de largometraje de estos cineastas, marcando un camino extraordinario de jóvenes voces cinemática de la región, quienes tienen historias únicas que contar y están creando películas excepcionales,” dijo.

Las cinco nominaciones para los Premios APSA a la Diversidad Cultural, bajo el patrocinio de la UNESCO:

El largometraje de ficción debut del director de documentales egipcio, Tamer El Said “ In The Last Days Of The City” (Akher Ayam El Madina) es una carta de amor/odio hacia el Cairo, una ciudad que afronta un futuro incierto. Concebida antes de la Revolución Egipcia de 2009, la película cuenta la historia de dos amigos desplazados que comparten una pena común y la pérdida de sus casas.

El segundo largometraje del director turco, Mustafa Kara, y la presentación oficial de Turquía para la 89º edición de los Oscars, “ Cold of Kalandar” (Kalandar Soğuğu) es un cuento del norte de Turquía sobre la vida de una familia en las montañas de la región del Mar Negro y básicamente, celebra la imposibilidad de reprimir el espíritu humano frente a la adversidad.

“ Knife in the Clear Water” (Qingshui Li De Daozi), el primer largometraje del director chino Wang Xuebo es una rara ojeada a las tranquilas y espirituales vidas de la devoción islámica de las personas Hui, una auténtica representación de la poco conocida comunidad china musulmana en una remota provincia del noroeste de la China continental.

“ The Bonfire” (Kostior na vetru), el primer largometraje del cineasta yakuto, Dmitrii Davydov, un absorbente drama entre dos familias, grabado en la remota República de Sakha en Rusia, a 450 kilómetros al sur del Círculo Ártico, donde el desempleo y el aburrimiento cobrar un terrible peaje.

“The Dark Wind” (Reşeba) del director Hussein Hassan, quien casualmente, interpretó el papel protagonista de la película ganadora del premio UNESCO de 2014, “ Memories on Stone” . A través de las vidas de una joven pareja de comprometidos, “The Dark Wind” expone la espantosa realidad de las personas Yazidí que viven en la región kurda de Shingal en Iraq intentando vivir y amar bajo la sombra de ISIS, ante la intolerancia y la ignorancia.

Tres de las nominadas se van a estrenar en el Festival de Cine Internacional de Busan esta semana – con un estreno mundial de “Knife in the Clear Water” (Qingshui Li De Daozi) en la selección para la sección de Nuevas Tendencias de Busan y “The Bonfire” (Kostior na vetru) en el program Flash Forward de Busan. “The Dark Wind” (Reşeba), en su estreno internacional ha sido seleccionada para la prestigiosa Noche de Clausura de Busan, tras su estreno mundial el pasado mes en el Festival Internacional de Cine de Duhok en Iraq.

Los Premios de Cine de Asia-Pacífico (APSA) son los máximos premios de cine de la región y desde su origen en 2007, ha gozado de un colaboración única con la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con sede en París y con la FIAPF (Federación Internacional de Asociaciones de Productores)

La nominación va para el director y ambos, tanto el director como los productores serán introducidos en la Academia APSA agradeciendo el trabajo vital de los productores trayendo historias a la pantalla.

Los Premios APSA a la Diversidad Cultural, bajo el patrocinio de la UNESCO:

Dmitrii Davydov por “The Bonfire” (Kostior na vetru) Federación Rusa.

Hussein Hassan por “The Dark Wind” (Reşeba) Iraq, Qatar, Alemania.

Mustafa Kara por “Cold of Kalandar” (Kalandar Soğuğu) Turquía, Hungría

Tamer El Said for “In the Last Days of the City” (Akher Ayam El Madina) Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Reino Unido.

Wang Xuebo por “Knife in the Clear Water” (Qingshui Li De Daozi) Personas de las República de China.

El genocidio Yazidí

El grupo de Estado Islámico tomó la mayor parte del distrito yazidí de Sinjar en el noroeste de Iraq el 3 de agosto de 2014, lo cual ha llevado a miles de familias kurdas a huir a las Montañas de Sinjar, donde están atrapados y sufren una significativa falta de agua y comida, asesinatos y secuestros de miles de yazidís así como violaciones y cautiverio de miles de mujeres.

Aquellos que se quedaron atrás son objeto de brutales actos de genocidio: miles de muertos, cientos de personas quemadas vivas, e incontables actos de violación, secuestro y esclavitud que son perpetuados contra las mujeres yazidís. Para añadir una ofensa más a la herida, los luchadores de ISIS saquearon y destruyeron los antiguos sitios sagrados yazadís.

De acuerdo con las Organizaciones por los Derecho Humanos, miles de mujeres y niñas kurdas yazidís han sido forzadas a casarse o han sido vendidas como esclavas sexuales por los yihadistas de ISIS.

Cerca de 5.000 mujeres yazidís fueron capturadas por los milicianos yihadistas el verano de 2014. Algunas han logrado escapar o han sido sacadas ilegalmente del autoproclamado califato del Estado Islámico.

Un miembro yazidí del parlamento iraquí, Vian Dakhil, dijo en agosto que 3.770 mujeres y niños kurdos yazidís se encuentran aún en cautiverio en el Estado Islámico.

…

Fuente: The Kurdish Project

Autor: eKurd

Fecha de publicación del original: 14/10/2016

Traducido por Rojava Azadî