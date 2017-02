Comunicados ibéricos leidos en el acto internacional de apoyo a Kurdistán en Estrasburgo [+video]

Al finalizar la marcha internacional que recorrió más de 260 km de Luxemburgo a Estrasburgo, se nos brindó la oportunidad a las distintas comunas internacionales de leer un breve comunicado en solidaridad con la lucha del pueblo kurdo. Presentamos aquí los comunicados de las 4 comunas ibéricas, que se leyeron en euskera, catalán, castellano y portugués

Comunicado de la comuna de Euskal Herria:

Roj Bas, compañeras.

Hemos realizado la marcha internacional por la libertad de Öcalan, venimos de Euskal Herria, y nuestra delegación está compuesta por 4 mujeres y 2 hombres.

Al igual que vosotras, somos un pueblo con identidad propia, nos comunicamos con una de las lenguas más antiguas de Europa, y llevamos resistiendo durante siglos contra la opresión de los Estados Español y Francés.

Desde el inicio de la revolución en Rojava, hemos sido testigos de cómo con determinación, esfuerzo, y venciendo al miedo, las utopías pueden convertirse en realidad.

En esta revolución, el internacionalismo ha estado presente como fuerza solidaria, donde mujeres y hombres de otras nacionalidades se unieron a vuestra lucha, compartiendo la ternura de los pueblos.

Como internacionalistas, la libertad de los presos políticos es incuestionable. Y más aún la de Abdullah Öcalan, siendo un símbolo de la lucha contra el fascismo, y el impulsor de una solución realista y revolucionaria para la cuestión kurda.

Las mujeres de Euskal Herria nos solidarizamos con nuestras hermanas kurdas, que con su esfuerzo se encuentran en la vanguardia mundial de la lucha antifascista y antipatriarcal, haciendo suyo el objetivo de construir “una revolución dentro de la revolución”.

Ni los ataques fascistas, ni el colaboracionismo de los gobiernos europeos podrán parar la solidaridad internacional. Si nuestras palabras tuvieran alas, llegarían hasta la celda de Imrali para decirle a Öcalan “que el pueblo kurdo no está solo”.

¡Viva la solidaridad vasco-kurda!

Biji bratiya gelan! Biji rever Apo! Jin, jiyan, azadi!

Comunicado de la comuna de Cataluña y Valencia

Es un gran honor para nosotras, internacionalistas venidas de Cataluña y País valenciano que hemos participado en esta marcha, ser hoy aquí con nuestras hermanas y hermanos kurdos. hemos recorrido más de 260 km para llegar hasta aquí, pero no habría sido posible sin la ayuda y hospitalidad de las familias patriotas kurdas que nos han acogido en sus casas.

Hoy estamos aquí para unir nuestra voz a la del pueblo kurdo exigiendo el reconocimiento político de kurdistán, así como la liberación de los presos políticos en general y de Abdullah Öcalan en particular. La propuesta que han desarrollada de confederalismo democrático genera gran esperanza a los pueblos que luchan por su libertad.

Admiramos la determinación del pueblo kurdo, que no tiene miedo a proclamar que para liberarnos del capitalismo es necesario acabar con la opresión de los estados nación. Admiramos todavia más el valor de las mujeres kurdas que proclaman que la unica forma de liberarnos de la opresión de los estados nación es poner fin al sistema de domincación patriarcal ya que la sociedad no puede ser libre si las mujeres no son libres.

La lucha de los pueblos de Kurdistán y la revolución de Rojava son un ejemplo para la humanidad. En medio de una guerra contra el terror del daesh están construyendo una sociedad que demuestra que otro mundo es posible. Las teorias que proponen están siendo llevadas a la práctica y nos enseñan que, hoy como ayer, la vida empieza donde termina el estado.

Biji Kurdistan, biji rever Apo. Biji tekisine azadiya gelan.

¡Jin, Jiyan, Azadî!

Comunicado de la comuna hispanohablante (Andalucia, Aragón, Castilla)

Compañeras y compañeros del pueblo kurdo,

Hemos venido desde diferentes lugares del estado español para apoyar vuestra lucha y mandaros un mensaje de solidaridad y fraternidad.

Para nosotras la lucha del pueblo kurdo es todo un referente. Nos sentimos tremendamente identificadas con sus más de 40 años de lucha incesante contra el fascismo turco y respaldamos sus propuestas de paz, igualdad y democracia.

La lucha de las mujeres kurdas es un ejemplo para nosotras. Su resistencia en Kurdistán contra el patriarcado y el estado es un claro ejemplo a seguir para la destrucción de la modernidad capitalista.

Como internacionalistas nos hacemos eco de la experiencia revolucionaria en Rojava, una inspiración para todos los pueblos revolucionarios del mundo, y por cuyas ideas han muerto miles de personas en Bakur y otras miles han sido encarceladas en Turquía.

En los últimos años el estado turco, apoyado por las potencias europeas, ha intentado destruir la lucha por la democracia del pueblo kurdo con asesinatos y miles de presos políticos. Asesinatos como los de Sakine Cansiz, Fidan Doğan y Leyla Soylemez, aquí, en el pleno corazón de Europa, y por los que exigimos justicia.

Por justicia empezamos y terminamos está marcha por la liberación de Abdulah Ocalan, quien lleva 18 años encarcelado y torturado por el estado turco. Sin su liberación, al igual que la de miles de presos políticos, no es posible la paz ni una solución política en Kurdistán.

Así mismo consideramos indispensable sacar al PKK de la lista de organizaciones terroristas internacionales. Terroristas son las políticas del estado turco y el DAESH.

Por todo ello os damos las gracias y os brindamos nuestro cariño y solidaridad ¡La lucha por la liberación de los pueblos será internacional o no será!

¡VIVA KURDISTÁN LIBRE!

¡JIN,JIYAN ,AZADI!

Comunicado de la comuna portuguesa

La Plataforma de Solidaridad con los Pueblos Portugal Kurdistán, marca su presencia en esta marcha histórica.

Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo al pueblo kurdo, tanto en Kurdistán y en la diáspora, que continúa su lucha contra la modernidad capitalista.

La revolución social en curso y la lucha prioritaria contra el patriarcado es una inspiración para todas las mujeres y todos los hombres que sueñan mundo lleno de libertad y justicia.

Como internacionalistas, pensamos que una revolución social donde las mujeres toman la línea del frente en busca de un cambio de paradigma, debe ser un ejemplo para todas las personas aquí.

Es un ejemplo no sólo para el Oriente Medio, sino también para nosotros, los europeos, que saben que la única manera de derrotar a este sistema dominante y opresora pasa a través de la organización de una en todo el mundo, colocando a la democracia radical en la práctica.

Contra el capitalismo, el patriarcado y los estados-nación que tratamos de separar el internacionalista aquí hoy marcan su posición para demostrar que nuestras diferencias no nos dividen, pero ¿cuáles son los colores que iluminan este mundo.

El pueblo kurdo continúan guiándonos hacia un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los compañeros y compañeros zapatistas.

Marchamos hasta Estrasburgo con el fin de pedir la liberación de Abdullah Ocalan, de cualquier y todos los presos políticos y el reconocimiento de un Kurdistán libre e independiente.

Contra la hipocresía de las instituciones europeas, que se rompa el silencio.

Nunca caminaréis solas.

