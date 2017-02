¿Rojava o norte de Siria? Construyendo un modelo de nación democrática

El 27 de diciembre, en la ciudad de Rmeilan (Rimelan), la Asamblea Constituyente de Siria Septentrional votó por retirar el termino “Rojava”, que significa Kurdistán del “oeste”; Inicialmente llamado el “Sistema Federal Democrático del norte de Siria-Rojava” y ahora llamado el” Sistema Democrático Federal del norte de Siria”.

La eliminación de “Rojava” ha llevado a debates y tensiones entre el pueblo kurdo a través de las cuatro regiones kurdas. Los opositores a este cambio lo ven como una degradación de la aspiración kurda por los derechos nacionales. Otros han llegado a decir que devalúa y menosprecia los sacrificios del pueblo kurdo en Rojava. Las personas que han defendido el cambio han dicho que la eliminación de un término étnico hace que el sistema federal sea más inclusivo y correcto en términos de encapsular áreas fuera de Rojava y que no tengan poblaciones dominadas por kurdos.

Rojava como patrimonio colectivo y revolucionario

Entonces, ¿cuál es la manera correcta de ver la situación en términos del enfoque político e ideológico del sistema que se está construyendo allí?

Sabemos que las comunidades, las sociedades y los pueblos tienen una fuerte memoria colectiva. En este sentido, el cambio de nombre no puede borrar “Rojava” de la vida social y la historia porque se ha convertido en una herencia colectiva y revolucionaria, usando los términos de Hannah Arendt. Durante los últimos cinco años Rojava se ha celebrado en cantos, historias, poemas y en conferencias, periódicos locales, nacionales, regionales e internacionales. Muchas personas incluso han nombrado a sus niños recién nacidos Rojava.

Además, el impacto y el potencial de Rojava y su proyecto de construcción de una “nación democrática” -en términos de administración, democracia, pluralismo, igualdad de género y autodefensa- no se debe limitar a una determinada geografía kurda (Cizire, Kobani, Afrin). Es importante destacar que, como miembro principal del TEV-DEM, Aldar Xalil escribió en el periódico árabe Elaph que no debería excluir a los otros grupos étnicos, culturas, lenguas y religiones, que están en la coexistencia con la población kurda en la misma geografía. Aldar escribió: “Por lo tanto, no usar “Rojava” como término político no significa disolver o negar su existencia sino un verdadero esfuerzo para aumentar la eficacia y el impacto de la revolución de Rojava en los niveles nacional y regional en términos de democracia y resistencia contra regímenes e ideologías represivas y reaccionarias “.

¿Qué significa el Norte?

Para captar el significado de la Siria del Norte, es esencial arrojar luz sobre la voz de uno de sus mártires, Abu Leyla, que conocía bien la complejidad sociológica de la región. Durante la resistencia de Kobani contra el grupo del Estado Islámico (IS), Abu Leyla envió una carta a su hija, Leyla. Él escribió: “Esta es nuestra forma, hija mia. Nuestro camino conlleva el deber de defender, trabajar y luchar para tener un futuro mejor y libre para ti y para todos los niños como tu”. En esta carta, Abu Leyla se centró en un “futuro mejor y libre” para todas las generaciones futuras en Siria, que va más allá de las estrechas tendencias nacionales.

Abu Leyla dirigía un batallón llamado “Sol del Norte” cuyos miembros eran árabes, turcomanos, armenios, alevis y kurdos. El nombre del batallón fue escogido cuidadosamente para indicar que es acogedor de toda la gente en el norte de Siria. Junto con las YPG/YPJ desempeñó un papel importante en la liberación de Kobani. Muchos árabes fueron martirizados en Kobani combatiendo IS; en cambio, Abu Leyla, un kurdo, fue martirizado en la liberación de Manbij, que se compone predominantemente de árabes.

En una llamada telefónica, el portavoz oficial del Consejo Militar de Manbij (MMC) Shervan Darwish -que era el mejor amigo de Leyla y junto con él estableció el batallón del Sol del Norte- dijo que la nueva constitución federal era lo que buscaba el Batallón del Sol del Norte. “Nuestro proyecto no sólo se limitaba a defender al pueblo contra el terrorismo, sino que era un proyecto democrático. Un proyecto que puede encarnar los sueños de todos los pueblos en una constitución democrática que contiene todos los diferentes componentes sociales en Siria “.

Shervan expresó que una visión política homogénea no puede contener toda la diversidad de culturas y lenguas en la ciudad de Manbij, ya que la ciudad es multi-cultural y multiétnica. Dijo que la razón por la cual la gente de Manbij administraba con éxito sus vidas de una manera democrática era porque “hay un proyecto político democrático que abarca toda la riqueza y diversidad de la ciudad. Ahora hay cooperación y solidaridad entre todas las personas. Esto es porque trabajamos sobre la base de la constitución democrática, no sobre una estrecha visión nacionalista “.

¿Qué es el proyecto del Sistema Federal Democrático del norte de Siria?

El núcleo del proyecto del Sistema Federal Democrático del norte de Siria, tal como fue emitido por la Asamblea Constituyente en su declaración final, es la Nación Democrática.

La nación democrática es un proyecto desarrollado por el líder ideológico del PKK, Abdullah Ocalan, y tiene como objetivo engendrar la fraternidad, la democracia, la paz y la libertad no sólo en el Kurdistán y con los kurdos, sino el todo Oriente Medio. El objetivo del proyecto es crear una mentalidad y estructuras formadas por y para ciudadanos libres y activos, independientemente de su raza, idioma, cultura y religión. Es un proyecto que va más allá de “las limitadas fronteras políticas artificiales que fueron traídas por las potencias colonialistas como una extensión de su política de dividir y gobernar en la sociedad”.

Ocalan continúa: “La definición de una nación democrática que no está vinculada por rígidas fronteras políticas, un idioma, cultura, religión e interpretación de la historia, significa la pluralidad y las comunidades, así como ciudadanos libres e iguales existentes juntos y solidarios”.

Este proyecto tiene como objetivo empoderar y politizar a todas las personas a nivel de base. El poder proviene de instituciones y asambleas creadas por todas las personas. Estas asambleas se confederan entre sí a nivel local, regional y nacional. Es sobre la base de este plan que el pueblo del norte de Siria ha declarado un sistema democrático federal.

El sistema federal demócrata del norte de Siria también está en desacuerdo con el estado-nación centralizado en Damasco. El Estado-nación de Damasco se basa en la negación y marginación de todas las lenguas, culturas y religiones de la región, mientras que el proyecto federal celebra toda la diversidad y el pluralismo abrazando cada aspecto único de las diversas lenguas, culturas, religiones y pueblos. Toda Siria. Esta diversidad se refleja en su contrato social, la sociedad y la política cotidiana.

Conclusión

La democratización empieza por democratizar y la radicalizar los términos. Por lo tanto, los términos deben ser cuidadosamente elegidos para evitar los atributos nacionalistas. El nacionalismo debe ser combatido cuando se convierte en un factor determinante en la conducción de las instituciones que toman decisiones políticas y sociales. Estos términos deben ser nombrados pensando en las personas.

Para proteger y asegurar el legado de Abu Leyla y de todos los combatientes que perdieron la vida por una Siria libre y democrática, el Sistema Federal Democrático del norte de Siria debería ser el nuevo sol que se levanta desde el norte, que puede iluminar la oscuridad de lo que el estado nacional de Damasco ha nublado durante las últimas seis décadas. Rojava seguirá siendo uno de los rayos más brillantes de este sol y vivirá en la memoria colectiva e histórica de todos los pueblos que contribuyeron y continúan contribuyendo a esta revolución.

Nota: “Rojava” como término y geografía es una entidad constituyente de la Federación Democrática del norte de Siria y será reconocida como tal.

Anuncios