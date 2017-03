El fascismo fue derrotado y la ideología de la emancipación de las mujeres prevaleció

Zenobia Viyan, combatiente de las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ), aseguró que en el norte de Siria el fascismo trató de romper la voluntad de los pueblos para doblegarlos, pero fracasó.

En declaraciones a la agencia ANF, Viyan manifestó que “la ideología de emancipación femenina” derrotó al fascismo de los grupos terroristas y los países que los respaldan.

La combatiente, que participó en las batallas para liberar Alepo, explicó que en esa ciudad hubo “un gran despliegue de resistencia a pesar del embargo estricto y el asedio durante seis años”. “Las mujeres han estado en el centro de esta resistencia con el ejemplo de las YPJ”, agregó.

Viyan explicó que la conciencia de las mujeres aumentó luego de la fundación de las YPJ, quienes junto a las YPG son las milicias kurdas que defienden el norte de Siria de los ataques terroristas y del Estado turco.

“Hasta ahora ninguna organización en Oriente Medio, en el Kurdistán sirio o en el mundo en general se habían organizado en torno a una ideología de emancipación de las mujeres. Las YPJ se organizaron precisamente sobre esta base y la pusieron en práctica”, indicó.

Viyan destacó que en las YPJ no se piensa en las mujeres “sólo como un factor que aumenta la lucha. Las mujeres están en el centro de la lucha. Las YPJ han dado este sentimiento a todas las mujeres. Cualquier lucha que no incluya a la mujer está destinada al fracaso. Las YPJ actúan con esta conciencia. Toda la fealdad impuesta a las mujeres debe ser destruida, y todos los valores que pertenecen a las mujeres deben ser reconstruidos”.

Según la combatiente, esto es “imprescindible para una sociedad libre y democrática. Es necesario para la construcción de una nueva vida. Y eso sólo es posible a través de la creación de un sistema de defensa fuerte”.

Viyan recordó que las mujeres marcharon al combate contra el terrorismo “con fe y voluntad, en un espíritu completamente ideológico” y que eso “desarrolló mucha más fortaleza en las combatientes de las YPJ”.

Para la miliciana, junto a sus compañeras “están luchando contra un sistema que ha plagado a la humanidad desde hace milenios” y que esa lucha forma sus conciencias.

Viyan también aseveró que la “ideología y la filosofía de la resistencia” es la trasmitida por Abudllah Öcalan, fundador y líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), encarcelado desde hace 17 en Turquía.

La combatiente alertó que los grupos terroristas, principalmente nucleados en el Congreso Nacional Sirio (CNS), “siempre libraron una intensa guerra psicológica contra las YPJ”, con el objetivo de “romper la voluntad de las combatientes a través de prácticas como la tortura, las matanzas y decapitaciones. Pero nuestra voluntad como combatientes no se rompió frente a este tipo de prácticas. Por el contrario, llevamos a cabo con más fuerza a la lucha. No nos rendimos y no hemos perdido la moral. Ha crecido nuestra ira y mejorado nuestra lucha”.

“Las mujeres kurdas demostraron al mundo que la Revolución en el Kurdistán sirio es la revolución de la mujer a través de las resistencias más legendarias en Shengal y Kobanê. También hubo una gran resistencia en Sheikh Maqsood, a pesar de que no trascendió en los medios de comunicación”, expresó.

Viyan finalizó señalando que “la resistencia mostrada por las YPJ contra ISIS y las bandas del CNS jugó un papel fundamental para la libertad de todas las mujeres en el mundo”

Fuente: ANF News

Autoría: Mahir Yilmazkaya

Fecha de publicación del original: 01/03/2017

Traducido por Kurdistán América Latina

