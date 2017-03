Invitación para el Newroz el jueves 23 de marzo ¡Ven a celebrar el año nuevo kurdo en Madrid!

Igual que hicimos el año pasado, este año vamos a celebrar este importante dia para el pueblo kurdo con un acto donde la gente podrá reunirse, comer, bailar y pasarlo bien. Porque en Kurdistán saben que la forma de hacer frente al capitalismo es teniendo una comunidad fuerte, y por eso entendemos esta fiesta no solo como un espacio donde poder juntarnos y pasarlo bien, sino que es un acto de resistencia en si mismo. Pero ya sabemos que el pueblo kurdo también hace suyo ese dicho de que ‘si no se puede bailar no es mi revolución’.

La leyenda del newroz es una historia que forma parte de las raices de la cultura kurda y que impregna de espiritu y voluntad las comunidades que anualmente se juntan para celebrarlo. Y para este dia hemos preparado un completo programa con música, danza, comida… un dia para crear comunidad. El exilio es una situación muy dura, y miles de personas que se han visto obligadas a dejar su hogar por cause de la guerra y la represión que sufre el pueble kurdo se encuentran a dia de hoy en Europa. Es por eso que en Madrid, igual que harán también en Barcelona, esperamos que vengáis a participar en esta celebración del newroz.

El acto se va a realizar en el Auditorio-Centro Cultural la Casa del Reloj, con el acceso en el Paseo de la Chopera numero 6. Muy pronto haremos público el programa definitivo del acto y empezaremos la promoción del evento por redes sociales. Con tal de cubrir los gastos de los viajes de los artistas kurdos invitados a participar en este acto hemos elaborado unos bonos de colaboración de 10€ que podréis recoger en varios centros sociales en su horario habitual de apertura (como por ejemplo La Brecha)

Os invitiamos próximo jueves 23 de marzo a celebrar el año nuevo kurdo en este newroz del 2629. Pedimos también vuestra colaboración para que nos ayudéis con la difusión, y que entre todas hagamos de esta celebración un espacio de fraternidad y solidaridad internacional donde recoger fuerzas para afrontar el año que viene.

¡Biji berxwedana Kurdistan! ¡Newroza we pirozbe!

PROGRAMA NEWROZ (AÑO 2629)



16:00 – Apertura de puertas

16:30 – Actuación músical y danza iraní a cargo de Farahdiba

17:00 – Discursos de celebración del Newroz 2017

17:30 – Actuación musical kurda a cargo de Mizgin

19:00 – Muestra gastronómica kurda

19:30 – Actuación musical kurda a cargo de Farqî Azad

21:00 – Discursos de cierre del Newroz 2017

21:30 – Cierre del acto

