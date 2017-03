Kurdistan, mon amour. Viaje al Newroz

Nota de Rojava Azadî: El siguiente artículo fue publicado en el mes de marzo del año pasado -2016-. No obstante, hemos decidido traducirlo y publicarlo en nuestro blog ante la cercanía de la celebración del Newroz, ya que su contenido sigue en vigor. Pocas cosas han cambiado en un año.

…

Nuestro amigo Gauthier formó parte de la delegación francesa que visitó Kurdistán del Norte (Bakur, Turquía) para las celebraciones del Newroz. Nos ha relatado lo acontecido en diversos encuentros celebrados el 20 de marzo de 2016, la víspera del Newroz, en Amed (Diyarbakir).

¡El relato de un viaje nunca es lo suficientemente largo! Tomaos tiempo para sentaros cómodamente y leerlo en su totalidad …

Diyarbakir (Amed, en kurdo), una ciudad bajo ocupación militar, una ciudad entre tantas … Ni el texto ni las fotos resultan suficientes para expresar mi testimonio visual. El alambre de espino que se extiende por kilómetros, los blindados, las fuerzas especiales omnipresentes, las fuerzas del Ministerio del Interior por todas partes. Y todos ellos, turcos, kurdos, asirios, turcomanos, caldeos, armenios y demás viven el calvario. Un breve testimonio de la resistencia actual a pocos kilómetros de nuestro occidente.

Cita en la sede de HDP

El HDP está dirigido por una copresidencia, que en Diyarbakir componen Gülsen Özer y Omer Önen.

Gülsen Özer inicia su presentación con un agradecimiento solemne a nuestra presencia, afirmando que la presencia de ONGs y asociaciones es de gran importancia actualmente.

“Hay una máxima que dice que “las ONG y las asociaciones representan la mano de Dios en la Tierra”. Esto significa que luchan por los intereses del pueblo sin esperar nada a cambio, sin esperar un retorno económico. Es importante que las asociaciones, sus delegaciones, vayan a diferentes lugares con el fin de ser testigos y dar testimonio de la situación.

Desde hace cien años, todos los gobiernos de Turquía han puesto en práctica una política cuyo objetivo era matar kurdos y al propio Kurdistán por medio de la negación de su pueblo. El partido en el poder, el AKP, está tratando de impedir el reconocimiento de los kurdos.

Actualmente, el gobierno utiliza armas químicas en sus bombardeos. En Gavar (Yüksekova) han muerto 40 personas por armas químicas.”

Gülsen Özer señala que nuestra delegación está compuesta tanto por hombres como por mujeres. Es importante que las mujeres estén representadas, ya que los kurdos consideran un honor la igualdad de género. Razón por la cual las instituciones están dirigidas por co-presidentes: un hombre y una mujer.

Çağlar Demirel, diputada del HDP en el Parlamento turco, no sabe por dónde empezar, ya que la situación es extremadamente difícil.

“El HDP está tratando de dar visibilidad a la situación y a los ataques ilegales llevados a cabo por el Estado, en particular en las ciudades de Cizre, Sur, …

Para resumir la situación: El Estado y el AKP están librando una guerra contra su pueblo; esta guerra se está librando con artillería pesada, bombardeos aéreos; han participado más de 10.000 militares, la policía y la milicia; nos enfrentamos al segundo ejército de la OTAN.

Nos encontramos en una situación que es como una guerra entre dos Estados y, al mismo tiempo, una situación interna de Turquía. El Estado niega la existencia de los kurdos e impone una migración a la población civil. Se está llevando a cabo una masacre contra la población civil.

Durante más de 110 días, la población de Diyarbakir no puede llegar a los 6 distritos del barrio de Sur. Las familias no pueden recuperar los cadáveres de sus muertos, de los niños. Sur es el centro histórico de Diyarbakir; la ciudad entera se ha transformado en zona de guerra y escombros. Nos pide que informemos a las instituciones públicas y a los Estados sobre esta situación. Hay que abrir un corredor seguro para sacar a la población civil de estos distritos, pero el Estado no quiere. La población es bombardeada, quemada viva. Las casas son incendiadas.

Esta es la razón por la que la población kurda se revuelve contra estos ataques. Hay que respetar esta resistencia, porque hace más de un siglo que la población kurda se enfrenta a la negación de su existencia, es oprimida, pero a pesar de todo, los kurdos siguen resistiendo.

El período actual es mucho más duro, ya que la presión del Estado está siendo mucho más fuerte. No hay justicia, ni respeto a las decisiones de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH). El Estado y el ejército tienen como proyecto el exterminio de los kurdos y de todos aquéllos que apoyan la causa kurda.

Muchas ciudades se encuentran en estado de sitio, como el distrito de Sur de Diyarbakir, Cizre, Mardin y muchas otras. Desde el comienzo de estos eventos, 97 niños y 96 mujeres han muerto de un total de 249 civiles. Las ciudades son incendiadas y destruidas.

Diferentes grupos étnicos viven en este territorio que es Mesopotamia: kurdos, armenios, asirios… El gobierno turco está destruyendo su identidad, su lengua, su historia. Todas las iglesias y lugares de culto han sido destruidos. Tal es el caso de la Iglesia de la Virgen María o la Iglesia Armenia, que se encuentran en un estado tal que no es posible acceder a ellas.”

Los representantes de HDP no saben exactamente en qué condición están porque nadie tiene acceso a las áreas bajo toque de queda. Sólo pueden ver las fotografías. Las últimas disponibles muestran edificios completamente destruidos.

La realidad de los hechos es que los ciudadanos ya no tienen ningún medio para orar y practicar su religión.

Turquía ha vuelto a ser un país de prohibición, en el que están prohibidas las libertades de religión, de cultura y de identidad. El Estado impone a su población una cierta visión de las cosas y considera como terroristas a todos aquéllos que piensan diferente. Los objetivos son las mujeres, los parlamentarios, los académicos, los abogados. Los alcaldes que han sido elegidos por más de un 90% de los votos se encuentran en prisión. Muchas activistas feministas también están entre rejas.

El sistema legal actual quiere levantar la inmunidad parlamentaria. Ahora el HDP es el único rival del AKP. Se han recopilado 506 expedientes, que serán vistos tras el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, la mitad de estos casos concierne a la libertad de expresión y se dirigen contra diputados del HDP. La otra mitad se refieren a robos y asuntos de corrupción. El HDP está de acuerdo con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, a condición de que todos los partidos sean controlados. Pero en este caso específico, sólo el HDP se ve afectado por este levantamiento de inmunidad parlamentaria. Es un obstáculo para una política democrática.

El 8 de marzo, Día Internacional de Lucha por los Derechos de la Mujer, ha sido prohibido en Turquía. Asimismo, el Newroz también ha sido prohibido en toda Turquía (excepto en Diyarbakir) y ha resultado fuertemente reprimido cuando se ha celebrado. Muchos soldados han sido desplegados para amedrentar a la población, lo que les reprime de acudir a las celebraciones.

El Newroz es una celebración particularmente importante para los kurdos, ya que representa el renacimiento de este pueblo y es visto como un signo de resistencia a la opresión. Es una de las más importantes organizaciones festivas y políticas del mundo, a la que asisten más de un millón de personas.

Oficialmente podremos celebrar la fiesta en Diyarbakir el 21 de marzo, pero los soldados han comenzado a aterrorizar a los civiles y se han posicionado muchos tanques en la calle. Las fotos de las víctimas de los bombardeos, que habían sido colgadas en la carretera del Newroz a Diyarbakir, han sido quitadas por los militares esta mañana. La población se resiste y no se retira a pesar de la presión, la gente continuará resistiendo y mostrará su fuerza al mundo. Los kurdos han luchado en Kobani, en Rojava (Kurdistán sirio) y ahora lo van a hacer en Turquía. Los demócratas, los pacifistas, lucharán.

La leyenda del Newroz

El Newroz comienza con el herrero Kawa. Representa el renacimiento en el Kurdistán. Los kurdos siempre se han resistido a la opresión. El pueblo kurdo siempre han vivido en Mesopotamia. Ha sido durante el sistema de los Estados-nación cuando se ha dividido el Kurdistán en 4 partes entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Los kurdos son capaces de llevar a cabo su propia lucha y tienen la capacidad de autogestionarse (como en Kobane, en Rojava). Quieren tener su propio estatuto, su propia lengua, un sistema democrático. Los kurdos no hablan de Estado, pero desean la libertad y la igualdad de pueblos y creencias. Los kurdos quieren la libertad de vivir libremente.

¿Qué quieren los kurdos de hoy?

Los kurdos quieren ser capaces de valerse por sí mismos, una garantía constitucional, poder hablar su propio idioma, practicar su cultura y sus creencias.

En el Newroz de 2013 se leyó un mensaje de Abdullah Öcalan. Esta fecha se recuerda como el inicio de las conversaciones de paz. Durante dos años y medio se mantuvieron negociaciones con el objetivo de una paz duradera. El ambiente era más pacífico en el país. Pero, a partir del 7 de junio de 2015, este periodo de paz llegó a su fin. Además, desde el 5 de junio de 2015, a Ocalan se le han prohibido todas las visitas, tanto de sus abogados como de su familia. A pesar de todos estos acontecimientos, los kurdos creen que vencerán y alcanzarán la paz.

Çağlar Demirel desea que el Newroz traiga paz y felicidad a todos los pueblos y tiene un mensaje para los kurdos en Francia y Europa.

“Todos los pueblos que viven en Europa deben recibir el mensaje de lo que está sucediendo en Kurdistán. Hay que saber lo que sucede aquí para ser capaces de testificar y cambiar a la opinión pública.

Necesitamos que la solidaridad de los pueblos sea ahora más fuerte que nunca, con el fin de presionar al Estado y al gobierno del AKP, para denunciar el terrorismo de Estado que mata civiles.

Por último, hay que explicar y dar testimonio a las poblaciones europeas para que tomen conciencia de la situación.”

Respecto a las cifras de representantes electos encarcelados, no hay datos exactos, ya que éstos varían todos los días. En 2009, durante la gran oleada de detenciones, unos 10.000 fueron detenidos, hoy las cifras son aproximadamente las mismas. Çağlar Demirel también estuvo 5 años de prisión.

Ali Balcı, responsable internacional del HDP:

“Los países de la Unión Europea dejan a los kurdos solos ante esta situación porque Turquía ejerce presión sobre los Estados utilizando a los refugiados. Los kurdos nunca han estado tan solos. Pero juntos vamos a salir de esta situación. Con el esfuerzo colectivo. En junio, el HDP había alcanzado un 14% en las elecciones parlamentarias.”

El co-presidente de HDP en Diyarbakir, Ömer Önen, también estuvo detenido durante tres años por haber pertenecido al BDP:

“Después del Newroz de 2004, los kurdos de Turquía se organizaron en los barrios para autogestionarse. Es un hecho consumado. En el siglo XXI ha habido una voluntad de volver a rediseñar Oriente Medio. Los kurdos han aportado una modernidad democrática. El éxito de Rojava y Kobani se debe en parte al apoyo de los kurdos de Turquía.

Las elecciones del 7 de junio, que permitieron al HDP alcanzar un buen resultado, mostraron la voluntad de vivir juntos. Se trata de un modelo democrático aportado por el HDP. Ésta es la primera vez que estas personas han vislumbrado una esperanza. Es gracias a esto que el HDP ha podido acceder al parlamento. El HDP es un partido que agrupa a todas las identidades, creencias, sexos y edades.

Después del 7 de junio, el Estado ha librado una guerra contra este éxito. Es un golpe político. Por medio de esta guerra es la democracia la que ha recibido el golpe.

Desde el 1 de noviembre de 2015 ya no se reconoce la voluntad del pueblo. Hubo una tremenda presión para que el AKP recuperara los votos que este partido había perdido. El primer ministro turco viajó entonces a Cizre y declaró “Si votan al HDP, serán los próximos armenios”. Seguidamente, esta misma ciudad fue objeto de un toque de queda y la población civil asesinada.

Se prohibió salir a la población y los civiles comenzaron a protegerse por sí mismos. El HDP siempre ha estado cerca de la población. Durante los acontecimientos de Kobane fue el HDP quien apoyó a la población. El partido sostiene, por tanto, una idea de nación democrática, pero en el contexto actual, no hay posibilidades de lograrla.

El HDP lleva a cabo una política de relación con la población. Y con la fuerza de Newroz van a continuar resistiendo.”

Cita en la alcaldía de Sur

Están presentes Azize Değer Kutlu, co-alcaldesa sustituta y Naşide Buluttekin Can co-vicealcaldesa. La co-alcaldesa sustituta está presente porque su predecesora ha sido detenida.

Según ella, la lengua es algo que acerca; por desgracia, no habla francés.

“Desde hace muchos años, los kurdos luchan por poder hablar en kurdo, así como para poder enseñarlo. Por desgracia, la política negacionista del gobierno turco se lo impide.

Hace 7 meses, en agosto de 2015, una asamblea de la población de Sur declaró la autogestión. En esta declaración estaban presentes los co-alcaldes de Sur. Posteriormente fueron detenidos por haber asistido.

Fueron puestos en libertad el 8 de marzo [2016] y a final de este mes se celebraría su juicio, siendo despojados de su cargo paralelamente.

Desde el 2 de diciembre de 2015, se mantiene la prohibición de salir de 6 barrios del distrito de Sur, si bien otros barrios de Sur se encuentran bajo toque de queda, con horarios de autorización de salida. Estos toques de queda se efectúan extraoficialmente. De hecho, aparte de estos 6 barrios, el distrito “debería” tener acceso libre.

En estos 6 distritos donde se impone el bloqueo, la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares. Los habitantes no han podido llevarse con ellos más que un poco de ropa. Estas personas desplazadas representan más de 4.200 familias, es decir, 26.000 personas. La alcaldía de Sur trata de responder a las necesidades más urgentes, como vivienda, alimentos para bebés, así como su higiene. Es con la ayuda y la coordinación de la alcaldía de Diyarbakir (ciudad) y la Asociación Rojava que llega la asistencia a los niños. De hecho, los niños están traumatizados.

Sur es el corazón histórico de Amed, fue el primer lugar de asentamiento de la población. La destrucción de este lugar destruye toda una cultura, pues en este territorio vivían juntos kurdos, armenios, asirios… Dentro de Sur, más de 600 monumentos están clasificados como “patrimonio mundial de la UNESCO”. Actualmente, se desconoce el estado de estos monumentos, en la medida en que sólo el ejército se encuentra allí, nadie puede acceder a ellos.

Los niños y las mujeres están traumatizados por toda esta violencia. La alcaldía y los servicios municipales no tienen acceso a los 6 distritos desde hace más de 110 días. No pueden recoger las basuras. En los otros distritos, la recogida de basura depende de la solicitud de un permiso especial.

Muchas delegaciones extranjeras han viajado a Sur para constatar la situación. La co-alcaldesa es consciente de la situación de la Unión Europea en relación con Turquía, pero sigue siendo inaceptable que un bloqueo de más de 100 días tenga lugar en un país que se dice democrático y que es candidato para formar parte de la UE.

Todo lo que sucede y se vive en Kurdistán es bastante difícil de explicar. Es duro, han experimentado períodos difíciles, especialmente en los años [19]80 y [19]90, pero nunca habían vivido una situación como ésta.

La co-alcaldesa adjunta explica que el inicio del bloqueo tuvo lugar el 2 de diciembre de 2015. Nueve días después se produjo un levantamiento del mismo durante 16 horas. En ese momento, 26.000 personas salieron de los barrios. Pero también muchas personas entraron para constatar los daños. Nadie había podido imaginar una cosa así; nadie había sido consciente de la magnitud de la situación. En las paredes había escritas consignas fascistas y frases insultantes para las mujeres, el ejército había escrito en las paredes consignas para provocar presión psicológica sobre la población.

Hoy, 20 de marzo de 2016, víspera del Newroz…

El bloqueo continúa, pero no hay enfrentamientos desde hace varios días; no se sabe lo que ocurre en el interior. Los escombros se han retirado, pero ¿qué hay debajo? ¿cuerpos? Tal vez estén tratando de limpiar las evidencias.

Algunas cifras:

La población intramuros es de unas 110.000 personas, 48.000 viven en zonas prohibidas. En cuanto a las 26.000 que tuvieron que abandonar sus hogares, éste es para ellos un segundo desplazamiento porque ya habían sido forzados a un primer éxodo en los años [19]90.

Los funcionarios municipales no conocen las intenciones del gobierno. Fueron elegidos, pero no son incluidos en la toma de decisiones, no se les pide su opinión. Los funcionarios electos llevan a cabo una política de víctimas, pero la resistencia continúa. Saben que las delegaciones les escuchan; necesitamos que hagan llegar el mensaje.

¿Se arrepienten de haber declarado la autogestión el pasado agosto?

Cabe señalar que no han hecho una declaración para lograr una autonomía, sino que se trata de un enfoque de la población. Quieren dirigirse por sí mismos; en particular, conforme al protocolo de Dolmabahçe. Hoy tienen un nuevo proyecto; de hecho, la UE tiene un estatuto para la política local. Quieren que se aplique dicho estatuto. Turquía se abstuvo en algunos artículos, ellos desean que Turquía los acepte todos.

Hay una voluntad de que todos los ciudadanos puedan tener derechos comunes: derecho a la lengua materna, derecho a la cultura, derecho a practicar su religión. Quieren que la población tome parte en todas las decisiones. Desde hace 2 años, se organizan reuniones locales para escuchar las demandas de los ciudadanos con el fin de ponerlas en práctica.

¿En qué es peor la situación actual que la de los años 80/90?

El período de los años 80/90 sufrió un golpe de estado. La población civil experimentó presiones, encarcelamiento, tortura, pero ahora la presión se ejerce sobre toda la ciudad. Una ciudad entera se encuentra sitiada desde hace más de 110 días; es un hecho que nunca se había visto aquí. No pueden moverse libremente. Como co-alcaldesa, es controlada cada vez que tiene que salir, registran su vehículo, les “da igual” que sea co-alcaldesa. En los años 90, más de 4.000 aldeas fueron quemadas y destruidas; la población ya había sido desplazada una primera vez.

Lo que resulta aún más chocante hoy en día es que todo esto se hace ante los ojos del mundo a través de las redes sociales, pero el mundo entero permanece en silencio. Y ése es un hecho particularmente hiriente. Porque su silencio es consentimiento. Si el mundo no dice nada, equivale a que aprueba estas masacres. Antes, las redes sociales no existían, el ejército destruía aldeas, pero se hacía en secreto y ése ya no es el caso hoy en día.

Gauthier Lahore

Gracias a Beriwan por su valiosa ayuda, a los intérpretes, a las relaciones internacionales del HDP, a los co-alcaldes, a los militantes de todos los días.

…

Fuente: Kedistan

Autoría: Gauthier Lahore

Fecha de publicación del original: 27/03/2016

Traducido por Rojava Azadî

Anuncios