El hombre que hablaba al oído a Öcalan III

Pincha aquí para leer la primera parte.

Y aquí para leer la segunda.

En 2016 y a partir de una serie de artículos, libros y “conferencias”, inicié la tarea de explicar a grandes rasgos lo que constituye una de las bases intelectuales de la propuesta política de Öcalan, conocida y resumida como “Confederalismo Democrático”. Lo hice tanto para mí mismo, como para tratar de compartir lo esencial. Cierro ahora, provisionalmente, esta serie.

Las reflexiones en habla francesa han sido escasas, excepto en los medios que aún publican de la antigua última Internacional, o los herederos de Bookchin, aunque son más numerosos en inglés. La omnipresencia de la ideología del Estado-nación y la exaltación de la Revolución Francesa tienen sin duda mucho que ver con esta pereza de la izquierda francesa a escapar de los dogmas e inventar otros futuros fuera de los caminos trazados por la socialdemocracia asociada con el viejo mundo.

La aparición de un pensamiento político que puede calificarse de “social, ecologista y libertario” en su enfoque, en Oriente Medio, y la forma en que conforma un proceso democrático en Rojava (norte de Siria) no ha caído del cielo, ni salido del cerebro de un hombre providencial.

Este pensamiento político ha perdurado más de un siglo y se ha alimentado de experiencias históricas; las más conocidas, entre otras, la Comuna de París, la revuelta de Kronstadt, la revolución social de los anarquistas españoles y, más cercana en el tiempo, “los procesos sociales y políticos” de la entidad mexicana de Chiapas.

En cada ocasión, y en contextos muy diferentes, se trataba de un reto radical a las relaciones de dominación en crisis, y una voluntad de erradicarlas en las formas de poderes económicos, políticos, y sociales, rompiendo, entre otras, la forma política centralizada del Estado-nación, construcción histórica envenenada que se ha convertido en casi universal.

La reflexión sobre la crisis ecológica, las divisiones étnicas y/o religiosas, la dominación patriarcal puesta en cuestión a lo largo de la historia y las experiencias sociales han conformado este pensamiento político tras casi dos siglos.

El pensamiento social, ecologista, feminista y libertario se dispersa entre muchos grupos y corrientes, muy pocos transnacionales, y pasa hoy por el momento más clarividente de su trayectoria para meditar sobre los fracasos de la historia y reconstruir “castillos en el aire”, mientras que ante su mirada, la humanidad reinventa utopías útiles y necesarias para la vida de los pueblos y de los individuos que la componen. El proceso actual en Rojava es de este tipo y merece que se le preste interés más allá de extasiarse por lo alcanzado con sus “uniformes” de combatientes. Afortunadamente, la reflexión, finalmente, se organiza y da lugar a excelentes publicaciones como éstas, asequibles, que indico a continuación.

Y también es lógico que tanto en Francia (ZAD) como en Alemania, en Grecia, los centros en lucha “autogestionados” vuelvan su mirada hacia la “autonomía” en acción en Rojava, al margen de las estructuras políticas de la izquierda “institucional”, que miran a otra parte o repiten el catecismo de los Estados-nación.

Me he documentado para este artículo, como para los anteriores, en los análisis y reflexiones de la corriente política más viva y más productiva de “la ecología social y libertaria”, y que ha influido de forma duradera en el movimiento kurdo a través de su líder, hoy en día todavía rehén del régimen turco.

Pero como no tengo interés por plagiar a tal o cual autor, de entre las lecturas que he podido revisar, me contentaré con recomendar una lectura en profundidad de los dos artículos que compartimos en Kedistan: “Los ideales de Bookchin florecen en Rojava“, de Vincent Gerber (Ecología Sociale.ch).

Y, para no ser menos con una corriente que todavía tiene reflejos políticos transnacionales: “¿Por qué podemos hablar de “Comuna en Rojava””, de Alex de Jong.

Ambos textos pronto estarán disponibles también en kurdo.

También se leerá con interés el último libro de Peter Bance, “Otro futuro para Kurdistán“, municipalismo libertario y confederalismo democrático, en Editions Noir & Rouge.

Buenas lecturas.

…

Fuente: Kedistan

Autoría: Daniel Fleury

Fecha de publicación del original: 05/02/2017

Traducido por Rojava Azadî

Anuncios