[Informe Urgente] Sobre los prisioneros políticos en huega de hambre

(Bruselas, 29.03.2017)

La vida de decenas de presos políticos está bajo una gran amenaza.

Es un llamado urgente a todas las asociaciones humanitarias e instituciones internacionales.

Cualquier reacción tardía costará la vida de los presos político en las cárceles de Turquía.

La huelga de hambre lleva 43 días Cada momento que pasa aumenta la ya inmensa amenaza que corre la vida de todos los detenidos.

Un sistema sin precedentes de aislamiento y torutra se está llevando a cabo en las prisiones turcas

Cientos de presos políticos están en huelga de hambre indefinida e irreversible en varias prisiones turcas. Su objetivo es condenar el sistema fascista y racista de Turquía , protestar contra las prácticas arbitrarias de la administración penitenciaria y las violaciones cada vez mayores de sus derechos. El aislamiento de todos los presos políticos y especialmente del líder popular kurdo, Abdullah OCALAN, se ha ampliado e incluye a todas las prisiones.

La huelga de hambre se inició en la cárcel de İzmir Aliağa Şakran, la prisión cerrada de tipo- F de Edirne, la prisión cerrada de Mujeres de Sincan, la prisión cerrada de Sirnak, la prisión cerrada de Urfa-Hilwan y la prisión de Wan.

La Comisión de Prisiones de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) ha decidido informar sobre las violaciones de derechos humanos en las cárceles de Turquía que han aumentado notablemente después del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Una delegación de 50 personas hará exámenes en 72 prisiones en todo el país y a partir de allí se denunciarán las violaciones de los derechos de los reclusos. Se espera que los informes estén finalizados en junio y que se anuncien luego en forma pública.

LAS DEMANDAS DE LOS PRISIONEROS

Levantar el proceso de estado de emergencia (OHAL) en curso.

Reanudar las negociaciones políticas con el movimiento kurdo.

Poner fin al aislamiento de todos los presos políticos, especialmente del líder popular

kurdo, Abdullah Öcalan. El fin de la represión en las cárceles.

El fin de las redadas en masa de las prisiones.

Permitir la comunicación entre los calabozos.

Permiso para actividades sociales en las cárceles.

La eliminación de la restricción sobre los libros.

Cesación de hostigamiento por parte de los guardis durante las visitas familiares.

Provisión de tratamientos para los presos enfermos.

Condiciones para mantener una conversación libre

Cesión a la violación de los derechos de los prisioneros

Fin a las prácticas de quemas de pueblos

Prisioneros del PKK y el PAJK inician huelga de hambre

Los presos políticos del PAJK (Partido de la Liberación de las Mujeres del Kurdistán) y del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) iniciaron una huelga de hambre el 7 de febrero en las cárceles de Turquía.

Una declaración anterior realizada por Deniz Kaya en nombre de los presos del PKK y del PAJK sostenía lo siguiente:

“El AKP está tratando de intimidar a la oposición a través de sus decretos de emergencia, arrestos, detenciones y normalización de la tortura, arrestos de alcaldes, alcaldesas, académicos y periodistas, incendios de aldeas, destrucción de casas y desplazamiento y masacre de personas. El primer lugar donde se implementó el régimen de estado de emergencia luego del golpe fue la Prisión de Alta Seguridad de İmralı. Un sistema de aislamiento y tortura sin precedentes se está llevando a cabo allí. El aislamiento del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan se está extendiendo a todas las prisiones. Nuestro líder y los compañeros que están en la misma prisión que él, son incapaces de reunirse con sus familias o abogados, e incluso les es prohibido escribir una carta.

Las personas encarceladas no tienen garantías de vida. Todos los días, nuestros compañeros que son trasladados de una prisión a otra son encontrados desnudos y torturados. Nuestras pertenencias son confiscadas durante las incursiones en nuestras celdas y las cartas que escribimos en kurdo no son enviadas ya que son etiquetadas como “lengua desconocida”. Las cámaras se colocan en nuestras celdas de una manera que viola nuestros espacios de vida, y nos vemosobligados a permanecer de pie durante los controles de asistencia y llevar insignias en el uniforme al igual que durante el golpe del 12 de septiembre. El bloque fascista AKP-MHP busca consolidar su dictadura convirtiendo en presidente a Erdoğan mediante un referéndum. Como prisioneros del PKK y del PAJK, declaramos que seguiremos rechazando este sistema fascista y racista y opondremos resistencia. Hacemos un llamamiento a todos los grupos sociales para que digan ‘NO’ durante el referéndum forzado por la alianza AKP-MHP y para aumentar la resistencia en todos los frentes”.

Prisioneros en huelga de hambre: la victoria será de los que resistan

Los presos políticos que han estado en una huelga de hambre durante los últimos 43 días declararon que jugarán su papel histórico en el proceso actual, prometiendo que: “La victoria será de aquellos que resisten”.

La declaración subrayó que las políticas del gobierno del AKP tienen como objetivo condenar al pueblo kurdo a la falta de estatus durante la reconstrucción de la región, ya que sostienen e institucionalizan el fascismo en Turquía y Kurdistán del Norte.

La declaración dice que todas las formas de represión, violencia y violaciones de derechos que atacan la dignidad humana en todo el país, también se llevan a las cárceles que se están convirtiendo en centros de tortura y prácticas con la única intención de romper la resistencia y la voluntad de los prisioneros.

La declaración sostiene que: “La huelga de hambre indefinida e irreversible en Şakran, Sincan, Edirne y Van ha comenzado 30 días atrás, mientras que la huelga de hambre continúa en todas lasdemás cárceles desde el 15 de marzo. Somos conscientes de que el aislamiento impuesto a nuestro Líder en İmralı está en el centro de todas estas prácticas en las cárceles. Por esta razón, el aislamiento debe ser interrumpido de inmediato para que todas las políticas de represión, tortura y negación terminen. Diciendo NO a la trampa mortal a la que el sistema somete a nuestra gente, será el comienzo para romper esta mecánica. Siendo más de 10.000 presos en las cárceles, creemos que podemos desempeñar nuestro papel histórico y generar grandes logros con la conciencia de que somos una fuerza importante de resistencia en este terreno donde compartimos la vida y el significado con nuestro Líder. La victoria será definitivamente de la verdad y de aquellos que resisten. “

La salud de los prisioneros políticos en huelga de hambre se deteriora.

Las huelgas de hambre en la cárcel de İzmir Aliağa Şakran están en su día 40o, en la cárcel cerrada tipo-F de Edirne cerró en su día 31o, la cárcel cerrada de mujeres de Sincan también está en día 31o y en la prisión de Van llegaron a su día 18. Mientras tanto, la huelga de hambre que se lanzó en todas las cárceles el 15 de marzo con las mismas demandas ha entrado en su día número 11.

Sincan Sosin Şengül, Jiyan Ateş, Nilüfer Şahin, Fatma Gökhan, Leyla Uyanık, Şivekar Ataş y Rihan Kavak son las 7 mujeres que han iniciado una huelga de hambre en la cárcel cerrada de mujeres de Sincan en Ankara el 23 de febrero. La Delegación en Ankara de la Asociación de Derechos Humanos (IHD) dijo; “Los abogados de nuestra Comisión Penitenciaria han visitado periódicamente a estos presos a petición de sus familiares ya que están muy preocupados por la seguridad de sus vida “.

En sus reportes, IHD llamó la atención sobre la situación de los presos mencionados en huelga de hambre y dio los siguientes detalles:

“La presión sanguínea de Sosin Şengül es irregular y ha perdido 4 libras.

Jiyan Ateş tiene presión arterial baja constantemente y perdió 4 libras.

La presión arterial de Nilüfer Şahin es de 7-8 y ha perdido 5 libras.

La presión arterial de Fatma Gökhan es 7-8 y ha perdido 3,5 libras.

Leyla Uyanık tiene presión arterial baja y perdió 3 libras.

Şivekar Ataş tiene presión arterial baja y perdió 4 libras.

Rihan Kavak tiene presión arterial baja y perdió 4 libras.”

Şakran

Zana Yaktın, İhsan Bakaç, Özgür Güçlü y Aslan İlhan continúan su huelga en la Sección cerrada T3.

Eren Tekin, Sinan Ekmekçi, Mustafa Akar, Cengiz Doğan, Necdet Kaya, Erhan Aryüz, Murat

Duman y Kasım Özdemir continúan la huelga en la sección T2.

Los nombres de los prisioneros en la Sección T4 section que más tarde se unieron a la huelga de hambre son: Nayif Yargın, Veysi Kaya, Yusuf Özdemir, Mıhamed Bru, Abdullah Aksu,

Şivan

Bilik, Roni Yavuz y Ahmed Azad Hacihamır.

Las mujeres prisioneras que se unieron a la huelga el 25 de ferero son: Cihan Asi, Derya Moray, Meryem Söylemez, Hürriyet Doğan y Mahsume Şedal.

Los nombres de 5 de los 7 prisoners en la T4 que se unieron a la huelga de hambre el 22 de marzo son: Hasan Kasım, Enver Ahmet, Serkan Şahin, Mehmen Emin Dağ y Devran Makas.

Edirne

La huelga de hambre en la prisión cerrada Tipo-F de Edirne está en su día 31 con la participación de Sami Geylani, Ali Kurt, Mazlum Bataray, Zerdeşt Oduncu, Ramazan Kizildağ, Enver Baysal, Bülent Öztürk, İsmail Derviş, Hüseyin Bilecan, İbrahim Nilufer, Erdal Emeç, Î. Wezîr Abbasovich, Sheikh Davut Başqan, Mehmet Zahit Şahin, Yahya Özman y Necat Öztekin.

VAN

La huelga de hambre en la prisión de Van está en su día 18. Se ha reportado que los presos que se unieron a la huelga de hambre aquí, han experimentan pérdida de peso y empeoran las condiciones de salud rápidamente.

70 prisioneros en Van incluyendo aquellos que están en huelga de hambre son enviados a otras cárceles.

Se señaló que hasta el día 16 de marzo se habían enviado a otras cárceles a 70 presos en la prisión cerrada de Van Tipo-T. Entre ellos se encuentran 10 prisioneros que se declararon en huelga de hambre indefinida e irreversible el día 8 de marzo. No fue revelada la razón de la transferencia forzada de los reclusos ni la prisión a la que fueron enviados.

El nombre de los 10 prisioneros en huelga de hambre son: Gani Kaya, Mahsun Yüksekdağ, Dilgeş Yaşar, İlyas Yorgun, Mesut Yabalak, Abdullah Kaya, Yunus Konak, Kerem Karagöz, İsmail Berke, Taner Aslan.

Las familias de los presos en huelga desde hace 43 días piden apoyo.

La huelga de hambre lanzada en la cárcel de Şakran entró en su día 42o el martes 28 de marzo. Las familias de los huelguistas advirtieron que están entrando en un período crítico y llamaron a la conciencia pública.

İzmir

Los prisioneros políticos de la prisión de İzmir en Aliağa Şakran lanzaron su huelga el 15 de febrero con la exigencia de que “el aislamiento impuesto sobre el líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan sea levantado y que terminen las graves violaciones de derechos en la prisión”. Su huelga entró en su día 42o el martes 28 de marzo.

Con cada día que pasa, la tortura y las violaciones de derechos aumentan en la prisión y no se puede obtener información confiable. En la semana pasada, allanaron los calabozos los presos en la sección T3 y ellos mismos fueron maltratados.

La salud de los presos en huelga se deteriora cada día, ya que la administración carcelaria no les proporciona vitamina B1 vital para su salud.

El comienzo de la pérdida de peso

Nusvet Üzrek, la tía de la huelguista , Zana Yaktın, dijo que Yaktın ha perdido mucho peso,

mientras que todos los presos están entrando en un período crítico. Resaltando el apoyo a la

resistencia en la cárcel, Üzrek dijo: “Su salud se está deteriorando. Todavía no hay mejoras en las condiciones carcelarias. Todo está empeorando. Deben ser apoyados. Siempre que vamos a visitarlos, también estamos sometidos a presiones e insultos. Ese lugar no es una prisión, es un campo de tortura. Quieren que no haya visitantes. La última vez que los visitamos, Zana había perdido mucho peso. Su situación se aproxima a un punto irreversible. Están empeorando. No pueden comunicarse entre sí porque están en secciones separadas. Pero la situación en otras secciones también es muy mala. La tortura es nimaginable”.

“No pude acercarme a mi hijo cuando fui a verlo”

Hazal Yaşar, la madre del huelguista Özkan Yaşar, dijo que su hijo perdió mucho peso y añadió: “Están bajo constante tortura. Esto viene ocurriendo durante mucho tiempo. También estamos sometidos a tortura cuando vamos a la visita. Están haciendo todo lo posible para evitar que los visitemos. Quieren aislar a nuestros hijos. Cuando lo visité, no pude reconocerlo. Había perdido tanto peso. Él habló con nosotros, trató de reír. Reconocí sus dientes cuando sonrió. Sólo eran sus dientes. Mi hijo se ha consumido. Dos de sus amigos lo ayudaron a entrar en la cabina de visita. Ni siquiera podía caminar. No pude acercarme a mi hijo cuando fui a verlo. Su condición es muy mala. Están decididos a resistir. Así que debemos apoyarlos. “

“Construido para la tortura”

Çiçek Aydın declaró que están sometidos a insultos y malos tratos incluso cuando ella va a visitar a su marido y agrega: “Hay que hacer algo sobre esta prisión. No podemos explicar a la gente qué tipo de lugar es este. Sólo aquellos que han estado allí lo entienden. Fue construido como un centro de tortura. Los prisioneros que son golpeados también se enfrentan a prohibiciones de comunicación. Ellos constantemente nos multan por lo que nos resulta difícil ir a las visitas. He estado yendo a prisiones durante 24 años, pero esta es la primera vez que he visto un lugar con condiciones tan malas. La huelga de hambre continúa. Durante este tiempo la presión y la tortura han aumentado. Debemos hablar sobre lo que está pasando. La situación es horrible.

“Un comité debe ir a inspeccionar con urgencia”

La presidenta de la Iniciativa Solidaridad con las prisiones de Izmir, Selma Altan, dijo que los huelguistas han pasado la fase crítica y han comenzado a sufrir daños irreversibles, e instó a la opinión pública y a las ONG a “hablar” de una vez por todas. Altan dijo que los prisioneros están sometidos a severas presiones, torturas y violaciones de derechos y añadió: “Las condiciones en la prisión de Şakran son como campos de tortura. Hay una tortura increíble. No hay derecho de que ean violados. El director de cada sección emplea diferentes técnicas de tortura. Los huelguistas de hambre están en condiciones críticas ahora. Hay personas que han perdido 10 kilos. Están entrando en el período de daño irreversible. Un comité independiente debe entrar e inspeccionar. Hablemos, o será mucho peor”.

Algunos nombres de los prisioneros en huelga de hambre son los siguientes:

Sección cerrada T3: Zana Yaktın, İhsan Bakaç, Özgür Güçlü, Aslan İlhan.

Sección cerrada T2: Eren Tekin, Sinan Ekmekçi, Mustafa Akar, Cengiz Doğan, Necdet Kaya, Erhan Aryüz, Murat Duman, Kasım Özdemir

Sección cerrada T4: Nayif Yargın, Veysi Kaya, Yusuf Özdemir, Mıhamed Bru, Abdullah Aksu,

Şivan Bilik, Roni Yavuz, Ahmed Azad Hacihamır, Hasan Kasım, Enver Ahmet, Serkan Şahin,

Mehmen Emin Dağ, Devran Makas.

Los nombres de los prisioneros que se unieron a la huelga de hambre el 25 de febrero son: Cihan Asi, Derya Moray, Meryem Söylemez, Hürriyet Doğan y Mahsume Şedal.

El reporte

Solidaridad de Izmir junto a la Iniciativa Dungeons ha elaborado un informe sobre las violaciones de los derechos de los presos que están en huelga de hambre en la prisión de Aliağa Şakran.

Según el informe:

Un estricto aislamiento es implementado. Los distintos pabellones no tienen comunicación entre sí en el patio.

Deben estar parados constantemente durante el control de asistencia

Los pabellones están superpoblados, Las camas no son suficientes. Hay de 15 a 20 personas en calabozos para 10. Los calabozos están desbordados debido al hacinamiento.

Los presos se ven obligados a quitarse los zapatos cuando salen al patio.

Las necesidades médicas se cumplen muy tarde o no se cumplen en absoluto. Los presos se ven obligados a hacer visitas médicas con las esposas puestas.

Las áreas sociales han sido prohibidas, incluyendo la biblioteca.

Los libros han sido limitados. Los libros que normalmente no están prohibidos han sido prohibidos por la institución penitenciaria. Incluso han retenido un atlas porque “está impreso con demasiados detalles”. Un diccionario ha sido prohibido por ser demasiado grueso.

Los prisioneros que bailaron en una canción kurda han sido castigados en régimen de aislamiento en la prisión de tipo-T nro.2 de Şakran

La administración ha comenzado a confiscar cartas.

Los presos se ven obligados a llevar etiquetas con la palabra “terrorista”. Aquellos que se niegan a usarlo tienen prohibido reunirse con sus familias o usar el teléfono.

El patio está cerrado con alambre de púas.

Los presos son obligados a caminar en una sola línea incluso cuando van a visitar el área.

Durante las visitas abiertas, 4 o 5 guardias caminan entre las mesas y acosan a los prisioneros y a los visitantes. Los presos protestaron por esta práctica el 7 de febrero durante una visita abierta, y la administración terminó la visita en 10 minutos.

Los prisioneros que son transportados allí son maltratados y desnudados a la fuerza cuando no aceptan ser requisados a su llegada.

En el pabellon de Niños de Şakran, 6 niños fueron severamente torturados en enero. El pretexto era que hablaban en kurdo entre ellos. Uno de los niños no sabe turco.

Se ha eliminado sin explicación un derecho previamente otorgado, la “visita de recompensa”. Con esto, los prisioneros cuyas familias vivían lejos podrían reunirse con ellos durante 2 a 3 horas.

Los presos han tratado de hacer oír sus voces con hasta 70 peticiones al día por sus derechos violados, pero la administración se ha negado a mantener un diálogo.

El Comité de Derechos Humanos de la Gobernación de İzmir visitó la prisión y se reunió con presos y con la administración. Cuatro días más tarde, la presión aumentó.

La condición de los presos enfermos es aún peor. El preso Cengiz Eker debe recibir una angiografía, pero ni siquiera ha sido derivado a un médico.

No se ha atendido la situación en las cárceles a pesar de que se han empleado formas legales y administrativas para revertir la situación.

Los presos tienen estas demandas:

El levantamiento del aislamiento impuesto al líder del PKK, Abdullah Öcalan, su libertad, la

libertad de todos los presos políticos y la eliminación de las prácticas degradantes.

Fuente: Hunger Strike Prison 2017 SPANISH VERSION

