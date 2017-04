Occidente también es responsable de la dictadura de Erdogan: Adem Uzun, diplomático kurdo

Adem Uzun, miembro del Consejo Ejecutivo del KNK / YOP // Esta fotografía ha sido extraída de KurdishQuestion.

Adem Uzun, miembro del Consejo ejecutivo del Congreso Nacional Kurdo (KNK) ha acusado a los países occidentales de ser también responsables de lo que él llama “el surgimiento de la dictadura de Erdogan en Turquía.”

En declaraciones a Sidar Dersim de Yeni Ozgur Politika, Uzun evaluó las actividades de su organización en el 2016 y dijo que los kurdos han logrado importantes avances en la esfera diplomática.

Uzun dijo que habían pasado de una “diplomacia negativa” centrada en la victimización a una “diplomacia positiva” centrada en explicar el proyecto social que estaban implementando en todo el mundo.

El miembro del KNK también criticó la postura “hipócrita” de los estados europeos sobre Turquía: “Algunos de los funcionarios de los estados de la UE están diciendo que si se demoran más, será imposible detener a Erdogan, pero no están haciendo nada”.

A continuación, se muestra una versión editada de la entrevista, que fue publicada originalmente en turco.

¿Podría usted evaluar el trabajo diplomático que hizo en relación con las instituciones europeas en 2016?

2016 fue, como en otras esferas, un año muy difícil de lucha en el ámbito diplomático. Nos encontramos cara a cara con el estado turco y otros colonialistas en esta área como lo hicimos en otras áreas. Presentamos a la opinión pública, estados e instituciones internacionales pertinentes, documentos e información sobre el aislamiento y el trato inhumano al líder popular kurdo Abdullah Öcalan, la ocupación de Rojava, los intentos de conquistar el Kurdistán Meridional (KRG) y los crímenes de guerra y contra los Derechos Humanos del estado turco en las ciudades kurdas que declararon su autonomía. A pesar de las deficiencias, desenmascaramos al estado turco.

¿Cómo se acercaron estos estados al asunto?

Fueron hipócritas. A pesar de algunos resultados positivos, los estados no tomaron medidas serias, como sanciones contra el estado turco; esto se debe a intereses económicos, políticos y militares. Estos estados de la UE también tienen una responsabilidad en el viaje de Erdogan a la dictadura ya que él tomó coraje de las políticas retrasadas, inefectivas y cortas de vista. Algunos funcionarios de la UE están diciendo que si se demoran más, será imposible detener a Erdogan, pero no están haciendo nada.

Los avances kurdos en Rojava también fueron importantes en el ámbito diplomático. ¿Cuáles son los desarrollos con respecto a esto?

La popularización y legitimación de la lucha y el sistema de Rojava fue una agenda importante. Tratamos de apoyar el trabajo que ya se está haciendo para esto. Podemos decir con seguridad que Rojava ha sido aceptada como un hecho y un interlocutor en el ámbito internacional. ¿Es suficiente? No, pero se produjeron acontecimientos importantes en el 2016.

¿Cómo es la estructura de tu organización, el KNK?

El comité de diplomacia conjunta está formada por todos los partidos kurdos (excepto el KDP), las organizaciones asirio-siriacos y yazidíes también son parte de nuestro comité. Se dedica al trabajo para todas las partes del Kurdistán. Tenemos relaciones con muchos representantes de la UE, funcionarios de la ONU y de los Estados Unidos. También trabajamos en América Latina y Sudáfrica.

¿Cuáles fueron algunas de las diferencias en el trabajo que hicisteis en el 2016 en comparación con años anteriores?

Estamos mejorando y ganando experiencia en lo que llamamos “diplomacia popular”, (basada en la formación de vínculos y relaciones con el público en lugar de instituciones estatales). La gente de muchos países diferentes está mostrando un interés ahora. Es importante convertirlos en amistades duraderas. Hubo mejoras en este sentido en 2016 y los amigos de los kurdos formaron comités, recibieron educación y visitaron Kurdistán para atestiguar los acontecimientos allí. Los medios internacionales también mostraron mayor atención a lo que estaba ocurriendo en Kurdistán en 2016.

Hasta ahora el discurso de nuestra diplomacia era negativo y estaba basado en la victimización de los kurdos. Estábamos constantemente expresando la violación y abusos a los que los kurdos se enfrentaban. Sí, esto era cierto, pero no se puede participar en diplomacia sólo basándonos en esto. De un tiempo hasta ahora hemos estado conduciendo “diplomacia positiva”. Estamos hablando sobre nuestros proyectos, formando relaciones basadas en la realización de estos proyectos y negociaciones. Así que nos hemos convertido en un actor sobre la mesa.

Los kurdos ya no son un objeto al que otros puedan asignar roles. Ahora son una fuerza activa y un actor en la región. Estamos trabajando y actuando con este conocimiento. Los kurdos están experimentando un periodo revolucionario, o su “periodo de oro” ahora debido a que el status quo anterior contra los kurdos se ha desmoronado y ahora todos los equilibrios de política están siendo reelaborados. Esto ofrece a los kurdos grandes oportunidades en todas las áreas, incluyendo la diplomacia y las relaciones exteriores.

Entonces, ¿qué se puede hacer para una diplomacia más efectiva, tanto a nivel central como local?

La lucha en Kurdistán y el Movimiento por la Libertad no ha sido representada de la manera que merece y correctamente en el ámbito internacional. Como pueblo somos nuevos en muchas áreas y carecemos de experiencia, esto ocurre también en diplomacia. No tenemos instituciones educativas, universidades, etc. en el sentido normal y, recientemente, hemos empezado a construirlas. Estamos aprendiendo cosas a base de prueba y error y aunque no estamos donde queremos estar, hemos dado pasos importantes.

Por supesto que no tenemos el presupuesto y el personal necesarios para la escala de trabajo que hacemos. No tenemos los medios que nuestros oponentes poseen. Es por eso que también nuestra principal perspectiva es la “diplomacia popular”, ya que para superar nuestros problemas estamos difundiendo nuestro trabajo a nivel local. Estamos convirtiendo nuestras deficiencias en fortalezas. También tenemos ventajas, por supuesto. Tenemos razón y estamos defendiendo una causa justa.

¿Cuál es el papel de las mujeres y jóvenes kurdos en la diplomacia?

A medida que el Movimiento por la Libertad se ha desarrollado, la mujer kurda ha llegado a la vanguardia de la lucha. Desde la lucha de los años 30, la organización y desarrollo de las mujeres kurdas ha sido legendaria y de importancia histórica.

Hoy en día, el Movimiento de Mujeres de Kurdistán es conocido y respetado internacionalmente. La diplomacia sabe que hay importantes cosas que pueden hacer y ellas son conscientes de ello. Ellas tienen sus propias organizaciones de asuntos externos y trabajan también con nosotros. Hay potencial para grandes avances en este sentido. Encontrar respuestas a algunas de las contradicciones y conflictos fundamentales del mundo mediante el empleo de la “ideología de las mujeres libres” del movimiento kurdo puede llevar a esta lucha a una posición central. Antes, las mujeres sólo eran aplaudidas por su lucha y autodefensa, pero ahora la gente quiere conocer este paradigma y a su fundador (Öcalan). Yo creo que es muy importante. Los kurdos ahora están proponiendo soluciones y proyectos para las contradicciones y conflictos en el mundo.

Por otro lado, hay decenas de miles de estudiantes kurdos viviendo en Europa. También hay un creciente grupo de académicos kurdos. Si estos círculos se vuelven activos, será un potencial para hacer presión y para la diplomacia. Es también parte de la diplomacia popular.

¿Cómo son vuestras relaciones con otros partidos kurdos y con organizaciones de otras partes del Kurdistán?

El KNK existe desde hace 18 años y cuenta con un Comité de Asuntos Exteriores desde su fundación. Con el ataque del Estado Islámico a Sinjar y a Kurdistán del Sur, surgió la oportunidad de trabajar con otras organizaciones en el ámbito diplomático. En 2014 formamos el Comité de Diplomacia Conjunta de Partidos y Organizaciones de Kurdistán bajo el paraguas del KNK. Desde entonces hemos estado trabajando con los comités de asuntos externos de más de 30 organizaciones. Con la inclusión de otras organizaciones este comité continúa creciendo y se está tomando más en serio. Esta es la primera vez que esto ha sido hecho en la historia del Kurdistán y necesita ser desarrollado.

Y finalmente ¿Qué pasa con las demandas de los Yazidíes y otros pueblos que viven en el Kurdistán?

Los acontecimientos en las cuatro partes del Kurdistán, los problemas a los que se enfrenta nuestro pueblo yazidí, la situación de nuestras comunidades asirias-siriacas-chaldeas está siempre en nuestra agenda. Para ello hemos formado, junto al grupo de Amigos de los Kurdos, dos grupos para el pueblo siriaco y yazidí en el Parlamento de la UE.

En 2016 intentamos ser activos en todos los ámbitos y abordar todas las cuestiones que nos conciernen. También, intentamos mejorar nuestros comités diplomáticos a nivel local y ampliar la “diplomacia popular”. A pesar de la posibilidad para mejorar, creo que hicimos un buen trabajo.

El Congreso Nacional del Kurdistán (KNK) es una coalición de organizaciones de toda Europa, formada por políticos, abogados y activistas kurdos exiliados.

Fuente: KurdishQuestion

Autor: Yeni Ozgur Politika

Fecha de publicación del original: 21 de enero de 2017

Traducido por Rojava Azadî

