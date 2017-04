EMERGENCIA EN LAS CÁRCELES TURCAS: 187 PRISIONER@S POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE ESTÁN EN SITUACIÓN CRÍTICA

El 15 de Febrero de 2017, prisioner@s políticos kurd@s y turc@s iniciaron una huelga de hambre indefinida e irreversible con el objetivo de denunciar la políticas violentas y represivas que ha implementado el gobierno del AKP en Turquía, con el fin de eliminar cualquier tipo de oposición a su proyecto fascista y autoritario. Las violaciones de los derechos fundamentales de l@s pres@s en el interior de las prisiones de Turquía, han aumentado considerablemente tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. Las cárceles se han convertido en centros de tortura sistemática, con el único objetivo de romper la resistencia y la voluntad de l@s prisioner@s. La huelga de hambre indefinida e irreversible comenzó en Sakran, Sincan, Edirne y Van, a las que se han ido añadiendo pres@s de cárceles distantes para denunciar las condiciones de aislamiento y tortura a las que son sometidos, además de poner en evidencia la situación de aislamiento sin precedentes del líder kurdo Abdullah Öcalan. Mediante esta huelga de hambre l@s pres@s, conscientes de su acción como una herramienta de lucha, dicen NO a la trampa mortal a la que el sistema somete al pueblo kurdo y a la ciudadanía democrática que el próximo día 16 de abril será sometida a un referéndum para dar poder ilimitado a Erdogan y convertir a Turquía en el Estado de “un solo hombre y una sola nación”. Oponerse a dicho proyecto en Turquía ha significado que miles de personas hayan sido despedidas, represión masiva en las universidades y el encarcelamiento sin precedentes de centenares de dirigentes y representantes políticos. Recordamos también las masacres cometidas contra la población civil kurda, durante los interminables toques de queda y bombardeos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad turcas. Hoy se cumplen 56 días de huelga y la salud de l@s prisioner@s políticos se encuentra en un punto de no retorno. Ni las autoridades carcelarias ni el gobierno han mostrado el mínimo interés por revertir tal situación sino todo lo contrario, han demostrado un sentido de irresponsabilidad política y han instaurado un régimen sustentado en el miedo y las represalias. Es de reseñar que una vez más los medios de comunicación occidentales no se hagan eco de esta grave situación. Desde los movimientos sociales e internacionalistas exigimos a los gobiernos occidentales que tomen acción urgente y que presionen al gobierno de Erdogan para que cese el hostigamiento y la violencia sobre la ciudadanía kurda y turca que ha apostado por el régimen de la paz. Exigimos que se respeten los derechos de l@s pres@s en las cárceles de Turquía y que se pongan en funcionamiento de manera inmediata los mecanismos internacionales para la prevención de la tortura.

187 presos en huelga de hambre de los cuales 37 son mujeres, iniciaron una huelga de hambre para restaurar las condiciones democráticas en un país que se encuentra a la deriva fascista.

Digamos NO a la impunidad!!!, No a los crímenes contra la humanidad del gobierno de Erdogan!!! No al fascismo!!!