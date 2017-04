III conferencia realizada en la Universidad de Hamburgo sobre las ideas de Öcalan y las propuestas de alternativa al capitalismo

La tercera conferencia “Desafiando la Modernidad Capitalista III: Descubriendo la Modernidad Democrática – Resistencia, Rebelión y Construcción de lo Nuevo”, basada en las ideas del líder popular kurdo Abdullah Öcalan, comenzó el viernes 14 por la mañana en la Universidad de Hamburgo, Alemania. La conferencia es una continuación de las celebradas en 2012 -“Modernidad capitalista desafiante I: Conceptos alternativos y el caso kurdo”- y en 2015 – “Desafiando la modernidad capitalista II: Diseccionando la modernidad capitalista. Confederación democrática de construcción”-.

La conferencia tiene una amplia gama de participantes que incluyen anarquistas, feministas, comunistas, ambientalistas, nombres prominentes de movimientos sociales y teóricos de izquierda.

Muchos académicos, científicos y personas en busca de una vida alternativa de todo el mundo se reunen en Hamburgo para discutir sobre jineología, ecología, historia, filosofía, capitalismo, resistencia y construcción de una nueva vida hoy. La conferencia de tres días está organizada por Network for an Alternative Quest (Red para una Búsqueda Alternativa). Los libros del líder popular kurdo Abdullah Öcalan, publicados en inglés, alemán, español, italiano y muchos otros idiomas, así como los motivos kurdos tradicionales en las gradas atraen la atención de los visitantes.

La tercera conferencia plantea una amplia gama de temas para el debate, desde Europa a América Latina y Oriente Medio.

Los títulos de los 6 bloques temáticos son:

– Romper la mentalidad de la civilización capitalista

– Más allá del Estado: Pensar y construir alternativas

– El capitalismo puede ser superado: Imagine lo “inimaginable”

– Grupos de trabajo y talleres (anuncios que se harán en breve)

– Maneras de construir y defender lo nuevo

– Modernidad democrática: Perspectivas futuras

Las sesiones del viernes incluyen “Romper la mentalidad de la civilización capitalista”, moderada por Rahila Gupta y “Más allá del Estado: Pensar y construir alternativas” moderada por la periodista y escritora Debbie Bookchin, hija de Murray Bookchin.

Entre los ponentes de la conferencia se incluyen el teórico Prof. David Graeber, el profesor de sociología Frank Adlof, la escritora y activista Rahila Gupta, el escritor Silke Helfrich, el economista e historiador Friederike Habermann, el periodista Raul Zibechi y al copresidente del PYD Saleh Moslem.

Aquí podemos leer un resumen de las ponencias de presentación que se realizaron en la innauguración de la conferencia:

BECKER: LLEGARÁ EL TIEMPO DE TODOS

En el discurso de apertura de la conferencia, el actor y sindicalista Rolf Becker llamó la atención sobre las masacres perpetradas por el Estado turco en Kurdistán del Norte y declaró: “Las madres recogían los cadáveres de sus hijos en las calles. ¿Qué diremos a estas madres hoy? Soy un hijo de la última guerra, un niño de la segunda guerra mundial.

La crisis actual en el mundo es la crisis del capitalismo. Algunos están tratando de crear nuevos mercados a través de la creación de nuevas crisis. Éste es un esfuerzo consciente. Las crisis que están tratando de crear hoy en Grecia o en Oriente Medio están dirigidas a abrir nuevos mercados. Esta es la guerra de Rusia y los EE.UU.”.

Rolf Becker describió lo que está sucediendo en el mundo como barbarismo y expuso: “La situación actual es literalmente una barbaridad. El tiempo de los que están en el poder y el gobierno debe terminar. El grande no siempre permanece grande y el pequeño no siempre permanece pequeño. La noche termina y el día empieza después de 12 horas”.

ADLOFF: ESTAMOS FELICES DE HOSPEDARTE

Frank Adloff, catedrático de Sociología del Departamento de Socioeconomía de la Universidad de Hamburgo, dijo que, como universidad, están dispuestos a organizar una conferencia de este tipo y dijo: “Es fantástico tener discusiones alternativas. El capitalismo no da nada; sólo da para volver a tomar. Las discusiones anticapitalistas y búsquedas alternativas que tendremos aquí son muy importantes “.

HOLLOWAY: ROJAVA BRILLA LUMINOSA, MI CORAZÓN ESTÁ CONTIGO

El profesor John Holloway, profesor de Sociología en Sudáfrica, asistió a la conferencia a través de una video llamada desde México y declaró: “Siento no estar allí, pero es estupendo estar con ustedes por este medio. El sol brilla aquí, el clima es agradable y me siento cómodo. Sin embargo, la gente sigue luchando por sus sueños y un mundo mejor. Admiro sus esfuerzos. No sé qué decir, pero no estáis solos. Los que luchan en Kurdistán no están solos. No estás solo en tu dolor, ni en tu ira.”

El Prof. Holloway describió el capitalismo como un ataque no sólo a la humanidad, sino también a la vida, y continuó: “Este sistema quiere destruir nuestro mundo y a la humanidad. Actúa como si no hubiera otra alternativa. Esto hace que nuestra ira crezca más. La única manera es llevar este enojo a la práctica. Rojava y los zapatistas brillan. Están brillando luminosos en el cielo oscuro. No estás solo en tu dolor y tu ira para cambiar el mundo. Decimos que la revolución no está en el futuro; es aquí y ahora. Saludo a la revolución de Rojava”.

Havin Güneşer, una de los organizadoras de la conferencia, habló sobre la historia de la misma, diciendo: “Cuando comenzamos estas discusiones en 2010, sólo había alguna información general. Con las discusiones que tenemos aquí hoy, estamos tratando de encontrar un camino alternativo.”

Articulo original publicado en Kurdish Question

Fuente: ANF

Traducido por Rojava Azadi

