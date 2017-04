[Actividades] II Seminario sobre Confederalismo Democrático [por Azadi Plataforma en Cataluña]

Una cosa a tener en cuenta es que queremos que el perfil de la asistencia al seminario sea lo más variada posible en términos ideológicos, de edad, de género etc… Normalmente la mayoria de personas que asisten a este tipo de seminarios son hombres, blancos y entre los 20 y los 40 años. Por lo tanto enpodría ser que para equilibrar un poco a alguno de los que se haya inscrito de los últimos se le pida su plaza. Esperamos que entendáis esta decisión.

Que costará el seminario? Nuestro objetivo es que puedan venir todas las personas a las que les interese el tema, independientemente de su capacidad económica (teniendo en cuenta que no trabajar una semana entera en julio a muchas personas ya les supondrá un esfuerzo). Por eso exponemos cuales son los costes del seminario y apelamos a que las personas aporten según puedan.

Por un lado de la comida se encargará un grupo de gente que donará todos los beneficios a proyectos solidarios, presas políticas, difusión etc… El coste de la comida por persona serán 91 euros la semana. Por otro lado habrá que cubrir los billetes de avión de las formadoras y otros gastos logísticos. El resto de trabajos de cuidados, de organización, de formación etc… que no están reflejados económicamente se asumen de forma voluntaria y solidaria, pero no quiere decir que no existan.

Por lo tanto, la aportación que pedimos a cada persona son unos 120 euros, pero dependiendo de la posibilidad que tenga cada persona. También pedimos a las personas que se lo puedan permitir que aporten un poco más para poder cubrir a aquellas que no puedan.

También hacemos un llamamiento a las organizaciones y colectivos para que hagan aportaciones para cubrir los gastos del seminario y así ayudarnos a llevarlo a cabo.

Fuente: Azadî Plataforma

