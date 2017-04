Mujeres en vigilancia contra la demolición en Sur

DIYARBAKIR – Una vigilia comenzará en el vecindario de Alipaşa del distrito Sur de Diyarbakır, donde se ha tomado una decisión de “demolición” y se ha hecho desde las mezquitas un anuncio que pide a los ciudadanos que evacuen sus hogares hasta el 1 de mayo. “No queremos vivir en pequeñas casas de TOKI, si quieren echarnos de aquí, deberían venir y hacerlo. Nunca se lo permitiremos,” dijeron las mujeres.

En el distrito Sur de Diyarbakır, donde se ha impuesto el toque de queda más largo de la historia, fue declarado el 2 de diciembre de 2015 y aún sigue impuesto en cuatro vecindarios en el distrito. Mientras los cuatro vecindarios han sido borrados del mapa con la excusa de la resistencia de 103 días, el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanización publicó una orden de “demoler” los otros barrios de Sur. Los ciudadanos que viven en los vecindarios de Alipaşa y Lalebey recibieron un aviso para “evaluar sus casas” en los recientes meses. Por último, se ha hecho un anuncio desde las mezquitas en los vecindarios y los ciudadanos recibieron un aviso de evaluar sus casas hasta el 1 de mayo y si no lo evalúan sus hogares, la demolición empezará el 2 de mayo. Declarando que no reconocen la orden, las mujeres que viven en el vecindario de Alipaşa dijeron: “Resistiremos como lo hicimos en 2011,” recordando la orden de demolición emitida en 2011 contra su vecindario. El salario mensual de la mayoría de las personas que viven en estos vecindarios es cero y las mujeres dijeron que no tenían ningún otro sitio al que ir excepto su barrio.

“Se ha convertido en un Saddam contra nosotros”

Songül Tayurak, quien ha vivido en el barrio de Alipaşa desde que era una niña dijo: “¿Qué es esto? Primero envían un aviso y ahora lo anuncian desde las mezquitas. ¿Cómo podemos coger todas nuestras cosas y donde podemos ir en seis días? Lo que están haciendo es una crueldad. Ni siquiera tengo un salario mensual, ¿qué voy a hacer si dejo mi casa? Pueden coger mi cadáver de aquí. Tengo cuatro hijos y todos ellos son pequeños. ¿Cómo puedo pagar el alquiler de una casa? Por un lado atacaron Shengal, y por otro están atacando aquí, ya es suficiente. Se ha convertido en un Saddam contra nosotros.”

“No vamos a ir a ningún sitio”

Declarando que el precio de su apartamento de cuatro pisos se determina en 50.000 liras turcas y esto es injusto, Hatun Tülay dijo: “Nuestro piso es de cuatro plantas y nos dijeron que nos iban a dar 50.000 liras turcas por mi casa. Nunca les daré mi casa; tendrán que venir y matarnos en nuestra casa. Cuatro familias viven en este apartamento. No vamos a ir a ningún sitio. Resistiremos como resistimos hace seis años usando piedras. No pueden expulsarnos de aquí.”

“No iremos a TOKI”

Hasina Çetinkaya, mientras tanto, declaró que le cortarán la luz y el agua el sábado. Harina dijo: “Harán cualquier cosa para impedir que vivamos aquí. Pero sus esfuerzos son inútiles; resistiremos hasta el final. No les daré nuestras casas incluso aunque nos maten. No queremos las TOKI (la división de casas estatales) como casas de remolque.”

“Vamos a mantener la vigilia”

Hamit Tayurak señaló que no querían vivir en las casas del TOKI con forma de caja como las personas que se estaban acostumbrando a vivir en esos vecindarios. Hamit dijo: “Nos enviaran a las casa de TOKI pero pagaremos un alquiler allí. No vendí mi casa pero ellos nos van a quitar sus casas sin darnos dinero. Lo que están haciendo aquí es una crueldad, no hay ley aquí. Vamos a vigilarlas una por una; no les daremos nuestras casas.”

Fuente: Gazete Sujin

Fecha de publicación original: 27.04.2017



Traducido por Rojava Azadi

Anuncios