Entrevista con Zilan Tanya sobre la próximas elecciones en irán – hoja de ruta de KODAR

Zilan Tanya, Co-Presidenta de KODAR (Sociedad Libre y Democrática de Kurdistán Este) explicó en una entrevista para Gazete Şûjin, el punto de vista de KODAR sobre las próximas elecciones en Iran que se celebraran el 19 de mayo.

La celebración de unas elecciones en esta clase de ambiente político tiene sus propias características. Por una parte la región se encuentra bajo la amenaza de una intervención militar extranjera y por otro lado tenemos la lucha de los pueblos amantes de la libertad por sus derechos, contra la política impuesta por los estados-nación. Los grupos étnicos que conforman Irán, estamos en contra de las políticas de la República Islámica de Irán, pero nos oponemos a la intervención extranjera.

Sin duda alguna, la situación política en el mundo y sus continuos cambios, afectarán a la elección. Mientras tanto, las elecciones de Irán tendrán un efecto en algunos puntos de la política global. La situación en la región y en el mundo ha cambiado, ahora la gente en Irán es más reactiva que antes ya que ha aumentado su conciencia política. Actualmente las personas confían más en su poder y determinación para alcanzar la libertad, lo cual es prometedor.

Es necesario que los pueblos de Irán realicen un esfuerzo y cooperación basado en posiciones comunes en relación con su liberación para lograr un sistema que defienda sus intereses, por lo que serán capaces de ejecutar y gestionar sus propias demandas bajo una visión común. Tenemos el ejemplo de Rojava donde todos los grupos étnicos y religiosos están llevando a cabo una vida libre y pacífica, aquí en Irán los grupos étnicos podrían organizarse de la misma manera.

La República Islámica lleva gobernando casi cuarenta años, apoyándose en su ideología fascista, ignora incluso la identidad de los iraníes. Bajo la ley iraní, a las mujeres no se les está permitido ser candidatas a las elecciones presidenciales y son marginadas por el gobierno en muchos aspectos. Por lo tanto, es necesario que las mujeres analicen esta situación y luchen por sus demandas. En este punto es necesario trabajar y luchar activamente bajo el paraguas del confederalismo democrático. Pedimos al pueblo kurdo de Rojhelat (Kurdistán Este) que se mantenga en alerta en estas próximas elecciones. Las mujeres hemos estado siempre en primera linea de lucha para avanzar y lograr cambios fundamentales en la sociedad.

KODAR declaró que evalúan esta hoja de ruta como una versión básica que puede ser completada, corregida o enriquecida, y para ello se precisa de la participación de todos los segmentos de la sociedad, intelectuales, mujeres y jóvenes que hagan que esta hoja de ruta sea fructífera y útil. KODAR advirtió que si el gobierno y las autoridades no tienen el deseo, la voluntad o la capacidad para entrar en un nuevo período democrático, el caos y la crisis social y política se precipitarán. No tomar medidas en favor de una transición democrática provocará la intervención de fuerzas extranjeras en Irán. Esta situación se ha visto evidente por las contradicciones internas y multidimensionales de la actual situación siria y dicha amenaza se cierne sobre Irán. Por dicho motivo Irán se encuentra en riesgo de colapso, de guerra y de desastre.



KODAR propone la adopción de un modelo democrático de acuerdo con las realidades pasadas y actuales pero creando un modelo disuasorio contra el intervencionismo extranjero. Aún así existen fuerzas que se resisten a dar este salto democrático, fuerzas que pretenden sacar el máximo beneficio para enriquecer a un sector social y político muy estrecho. Es por eso que es necesaria una apertura y democratización de urgencia. La cuestión es si el poder gobernante tiene la suficiente capacidad y talento para corregir las desviaciones actuales. Para poder realizar los cambios requeridos es necesario el reconocimiento de la existencia de dicha crisis, la aceptación de la responsabilidad en avanzar hacia una transición democrática y garantizar los derechos y libertades individuales y colectivas de todos los sectores de la sociedad y entre los pueblos de Kurdistán. Ningún cambio será posible si no se cambia la constitución actual y sin la garantía de los derechos de todas las entidades cuyos derechos no se encuentran incluidos en esta constitución. Una constitución no puede incluir solamente a un grupo étnico, a una sola religión o a los hombres, sin producir una espantosa discriminación étnica, religiosa y de género. Por otro lado esta discriminación genera otras injusticias, como la discriminación económica, cultural y social. Esto ha provocaco un cáncer en la sociedad, en el espíritu de la comunidad e incluso en la autoridad. El estado actual es una prueba de ello.

La nueva constitución debe definir a Irán como una tierra común para todos los pueblos, géneros, religiones e identidades. Debe respetar las diversidades, garantizar sus derechos y crear un espíritu de nación democrática. Pero hay ciertos puntos críticos: solamente con democratizar la constitución, no se logra una transformación democrática. Una constituión democrática debe definir sus propias leyes y por otro lado ninguna voluntad religiosa, política y militar debería imponer su interpretación de la ley de forma unilateral para ser impuesta a la comunidad. Este es el mayor peligro que amenaza la democratización. Así que la democratización en Irán, no solo es responsabilidad del gobierno. Dicha responsabilidad debe ser asumida por la sociedad, los pueblos, las mujeres y los intelectuales. La sociedad debe persuadir al gobierno, a los cambios constitucionales mediante la presión social y la convergencia. Las elecciones presidenciales pueden ser una oportunidad para entrar en la era de la democratización.

Para ello KODAR propone la creación de diferentes Comisiones:

Una Comisión Jurídica que identifique las fallas en la actual Constitución, además de investigar los motivos de discriminación y violación de los derechos individuales y colectivos así como investigar la forma de modificar la constitución actual. El objetivo final de dicha comisión es la de preparar a la sociedad civil y un estado de derecho para lograr entrar en la era de la política democrática.

Una Comisión que redefina las estructuras de gestión. Propugnando una descentralización de las estructuras de poder. La comisión redefinirá la gestión urbana, regional y estatal, siendo la voluntad colectiva la que monitorice cada una de estas unidades. La Comisión pensará en diferentes mecanismos que potencien el poder comunitario en detrimento del poder centralizado.

Una Comisión de coexistencia equitativa de los pueblos, cuyo propósito sea lograr una mayor integración libre y democrática entre los pueblos de Irán. El totalitarismo etno-longüístico es una amenaza para la coexistencia de varias diversidades sociales. Ni el nacionalismo agresivo ni el nacionalismo defensivo pudieron aportar cambios significativos en favor de la igualdad, la unidad y la convivencia.

La Comisión de la Mujer cuya misión será investigar las barreras que se oponen en eliminar la discriminación contra la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. La discriminación de la mujer en Irán tiene dos caras: por una cara es el resultado de la institucionalización de la mentalidad patriarcal en la sociedad, la existencia de leyes discriminatorias y la interpretación de las mujeres contra ellas.

Una Comisión de Seguridad cuyo propósito es debatir y tomar decisiones sobre políticas de seguridad comprometidas con la voluntad democrática de la comunidad. En una sociedad democrática real, las fuerzas armadas y de seguridad no deben ser una amenaza para la coexistencia social, sino que deben proteger los bienes de una sociedad democrática.

Una Comisión Económica: La economía basada en el petróleo y en el desarrollo económico desequilibrado ha resultado en la discriminación legal y política que ha producido un incremento del desempleo, la pobreza y la crisis social.

Una Comisión Ambiental. La industrialización y los monopolios han producido una destrucción masiva del medio ambiente. Esta catástrofe medioambiental amenaza a la sociedad y a la vida social. La contaminación del aire, la desertificación y la escasez de agua, la construcción excesiva de presas, los incendios forestales son solo manifestaciones de dicho desastres. La comisión ambiental tratará de aplicar el paradigma ecológico democrático.

Una Comisión sobre lengua y cultura: La libertad de las diversas identidades culturales en un país indica su nivel de democracia y progreso. La protección, la preservación y el desarrollo de las lenguas, el kurdo, el azerí, el árabe, el balochí y otros idiomas en la región iraní, además del persa, conducirán a un mayor enriquecimiento de la sociedad. En este sentido la Comisión deberá investigar los mecanismos de enseñanza de la lengua materna. El aprendizaje de la lengua nativa es un derecho incuestionable. La sociedad y el gobierno deben encontrar las fórmulas apropiadas para que esto suceda. Es vital identificar los peligros que amenazan la coexistencia de las comunidades y pueblos de Irán.

Si el gobierno y las autoridades están dispuestos a dar prioridad a la apertura democrática y cumplir con sus responsabilidades, incluyendo las sugerencias explicadas en la hoja de ruta, KODAR y otras fuerzas desempeñarán sus funciones. La era de la política democrática podrá considerarse como una salida histórica del círculo vicioso del monopolio, del totalitarismo y del autoritarismo. En cambio si el gobierno y las autoridades no tienen el deseo ni la voluntad para entrar en dicho período, la dinámica hacia el caos y el desastre político y social será inevitable. Esto será el talón de Aquiles para una posible intervención extranjera. Así podemos declarar que Irán se encuentra en riesgo de colapso. Si el gobierno no está dispuesto a mostrar una comportamiento político diferente, KODAR no participará en ningún proceso no democrático bajo ninguna circunstancia.

