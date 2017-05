El error durante la prueba demuestra que es imposible la recolocación de la tumba de Zeynel Bey de Hasankey ¡Parad el proyecto de recolocación!

Ha fallado la prueba realizada a finales de abril de 2017 en la planificada relocalización de la tumba de Zeynel Bey en Hasankeyf. Este fracaso demuestra las graves amenazas con que se enfrenta el patrimonio cultural de Hasankeyf debido a la construcción de la presa de Ilisu y de la planta de energía hidroeléctrica.

Demandamos energéticamente que detengan el trabajo inmediatamente y que se retire el proyecto de trasladar la tumba de Zeynel Bey. Una vez más citamos que el caso está siendo tratado en el Tribunal Europeo de derechos humanos, donde se disputa el plan de Turquía para la conservación del patrimonio cultural en Hasankeyf.

Es inaceptable que no se tomaran las medidas adecuadas para garantizar que la prueba tuviera éxito durante el primer intento. Esta situación es especialmente preocupante después de las repetidas afirmaciones (públicas y privadas) de que no existe riesgo en este proyecto.

Numerosas inconsistencias y contradicciones apuntan al hecho de que la planificación de este proyecto es deficiente y que los riesgos de daño son más altos que los que se han reconocido:

Durante años las autoridades han dicho al público que la tumba se mueve sobre rieles, pero en los últimos meses ha cambiado el plan y la tumba debe ser movida mediante un remolque a lo largo de un camino especialmente construido.

La sincronización del movimiento ha sido apresurada, elevando la probabilidad de errores. La medida fue anunciada para el 18 de abril, pero el asfaltado no comenzó hasta la semana siguiente.

La distancia de 2 km que la tumba ha de recorer es extraordinariamente larga, con una pendiente importante y el objetivo de que la estructura se mueva en un solo día es altamente riesgosa.

En los últimos dos años, ha habido declaraciones contradictorias acerca de la nueva ubicación de la tumba.

El protector de la estructura en concreto es un enfoque fundamentalmente destructivo, como cambia el edificio significativamente incluso mientras está asentado sobre su base original.

El peso total que se movió durante la prueba es de 750 toneladas, pero el peso de la tumba se estima que es aproximadamente de 900 toneladas.

En lugar de buscar construir confianza con el público compartiendo información y compartiendo las visiones y opiniones de la gente local, este proyecto es un secreto. Aún no hay una declaración de trabajo en el lugar in situ. La falta de transparencia aumenta los riesgos del proyecto, ya que excluye la selección adecuada de los planes técnicos para asegurar que todos los defectos y vulnerabilidades hayan sido abordadas.

Los individuos y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo regularmente han expresado su oposición a la prevista inundación de Hasankeyf y el valle circundante del Tigris. Para concienciar sobre los riesgos de la relocalización planificada de la tumba de Zeynel Bey, la Asociación de protectores de Humat Dijla/Tigris en Bagdad han iniciado una campaña en Irak, que está también gravemente amenazada por el proyecto Ilisu.

El traslado de la tumba de Zeynel Bey sería un acto imperdonable de destrucción del patrimonio cultural y una violación de los derechos humanos de la población local. Afirmamos las responsabilidades que su empresa tiene en la violación del derecho turco y las normas comunes que rigen la preservación histórica y el desarrollo sostenible.

Exigimos la cancelación del proyecto para reubicar la tumba Zeynel Bey, la parada inmediata del proyecto Ilisu y un amplio debate entre todas las partes interesadas para establecer un consenso para el desarrollo socio-cultural en la región.

Ercan Ayboga – Initiative to Keep Hasankeyf Alive, Hasankeyf/Batman and Mesopotamian Ecology Movement, Diyarbakir

John Crofoot – Hasankeyf Matters, Istanbul/Hasankeyf

Toon Bijnens – Iraqi Civil Society Solidarity Initiative, Sulaymaniyah

Ali Al-Kharki – Humat Dijlah/Tigris Keepers Association, Baghdad

Ismaeel Dawood – Un Ponte Per . . ., Pisa

www.hasankeyfgirisimi.net

hasankeyfgirisimi@gmail.com

