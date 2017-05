Ehmed de MSD: Los refugiados en nuestra región tienen necesidades

La co-presidenta del Consejo Democrático Sirio, Ilham Ehmed, declaró que los migrantes que llegan a su región tienen serias necesidades sanitarias y exigieron que se termine el silencio hacia los campamentos de refugiados.

Ilham Ehmed, la copresidente del Consejo Democrático Sirio (MSD), habló sobre los migrantes que llegaron a su región desde Raqqa, Bab, Tal Afar, Mesken y otros lugares durante la operación para liberar a Raqqa y Tabqa.

Ehmed afirmó que los migrantes tienen problemas serios con respecto a los alimentos, los refugios y sobre todo los servicios de salud y agregó que hay un duro silencio hacia los campamentos de refugiados entre Rubar y Hawl-Shaddadi. La copresidente afirmó que esta es una política deliberada y exigió a las potencias internacionales que rompan su silencio, mientras llamó a los Médicos Sin Fronteras, y a otras organizaciones de salud humanitaria a actuar.

70 mil migrantes en 2 campamentos

Ehmed afirmó que en los últimos 15 días, unos 100 mil inmigrantes llegaron a la región desde Raqqa, al-Bab, Tabqa, Mesken, hasta Tel Afar y Kirkuk. Dijo que algunos de los migrantes cruzaron a al-Bab y Azaz por motus propio, y el resto de los refugiados se reunieron en dos campos. Agregó que visitó ambos campos con administradores del Consejo Civil de Raqqa y dijo lo siguiente:

“Reunimos a los recién llegados en dos campamentos. Hay 50 mil personas en un campamento. Este campamento está en el distrito de Karama. Mientras tanto, en el otro campo, los números suben y bajan. Fluctúa entre 10 y 20 mil. Como dijimos antes, hay muchas organizaciones que ayudan, pero no hay ninguna ayuda seria sucediendo en verdad. Muchas organizaciones están respaldadas por Europa y no proporcionan ayuda. Esto demuestra que hay un plan general hacia nuestra región. Esta decisión obliga a pensar si quieren que los sirios sean asesinados de una manera u otra. Uno no puede dejar de pensar: ¿Existe un enfoque que si no mueren en la guerra, deben morir de hambre? Si no de hambre, entonces el frío o el calor. Esta es la situación. Esto es lo que uno tiene a pensar”.

“Los EEUU y la coalición no han hecho grandes esfuerzos”

Ehmed afirmó que trató de resolver los problemas de los migrantes de alimentos, refugio y salud con los EE.UU. y los países de la Coalición y dijo: “Queríamos manejar la situación con el gobierno estadounidense. Tanto nosotros como el MSD y el Consejo Civil de Raqqa enviamos cartas. Pedimos apoyo a los Estados Unidos y las fuerzas de la Coalición en este asunto, pedimos su ayuda para resolverlo juntos. Pero aún no han hecho esfuerzos serios. Esto realmente es inaceptable, por lo que necesitan reflexionar por esta situación también. Deberían por lo menos proporcionar las necesidades básicas para los campamentos que se han establecido. ”

“Se deben hacer ciertas cosas previas a la operación”

La Copresidente de MSD señaló el número de refugiados que llegaban incluso antes de que comenzara la operación en el centro de la ciudad y agregó:

“Se deben hacer preparativos para establecer el campamento de Raqqa. La operación de la ciudad de Raqqa aún no ha comenzado, pero ya hay muchos refugiados. Cuando comience, será muy diferente. Esta es una ciudad tan grande como Mosul, por lo que los preparativos deben hacerse antes de que comience la última fase de la operación para liberar Raqqa. Hasta el momento han habido 38 muertes entre los refugiados de Raqqa debido a la falta de recursos, el frío y la enfermedad. Algunos de ellos eran niños. Esto es verdaderamente pesado y trágico. Los países europeos y las fuerzas de la coalición deben asumir la responsabilidad de esto “.

Turquía y su chantaje con los refugiados

“Los países europeos dan miles de millones de euros a países que no lo necesitan en absoluto. Con Turquía diciendo “Hay muchos refugiados, hay una necesidad”, el mundo entra en alarma para Turquía. Esto significa que la cuestión aquí es sólo una cuestión de interés. “Vamos a pagar, mientras los refugiados no nos vengan a nosotros”, es el enfoque. Todo el mundo sabe que no hay muchos refugiados, no en Turquía, ni en ningún otro lugar. De hecho, las personas que se convierten en refugiados ahora no pasan a esas partes, se quedan en nuestra región”, declaró enfática la Copresidenta Ilham.

Ehmed indicó que el número que dio es sólo el número de refugiados en los campamentos y hay cientos de miles más de refugiados que se establecieron con sus amigos y familiares en pueblos y ciudades. Señaló que esto crea una pesada carga para ellos y agregó: “Estas personas han dejado sus hogares, sin ninguna pertenencia. Vienen a nuestra casa, sin nada. Esto, por supuesto, crea una carga. Por lo tanto, este es un asunto urgente que debe abordarse y se debe brindar apoyo. Las organizaciones internacionales de ayuda en esta región deben entrar en acción “.

“Algo se debe hacer urgentemente con el tema de la salud y el aspecto sanitario”

La Copresidente de MSD declaró que el problema más importante que enfrentan los refugiados es con los servicios de salud y pidió medidas urgentes al respecto.

Observando que la salud de los refugiados es crítica, Ehmed continuó: “No hay médicos ni medicinas. Los Médicos Sin Fronteras siempre están trabajando aquí, pero no han dado mucho apoyo hasta ahora. Por ejemplo, el Karama Camp no es adecuado para la gente a permanecer allí. Hay muchos escorpiones allí en el verano, por ejemplo.

Debe haber precauciones contra eso. La medicina debe ser traída adentro, allí definitivamente debe haber clínicas dentro del campo. Estas cuestiones son verdaderamente urgentes. Las necesidades del campamento deben ser proporcionadas desde cero. Cuando la región es liberada, los que tienen casas pueden regresar, pero las personas cuyas casas han sido demolidas tendrán que quedarse. Debe haber precauciones para eso. Si no lo hay, los demás se volverán a dirigir hacia Europa y otros países”

“Hay un objetivo especial para Shaddadi”

Ehmed declaró que es significativo que los campos de refugiados hayan sido atacados recientemente en Efrín, Hawl y Shaddadi. Dijo que el silencio de las potencias internacionales frente a estos ataques hace pensar, y continuó:

“Hubo un ataque contra los refugiados en Efrín, pero lamentablemente nadie reaccionó en contra de él, ni siquiera se hizo una declaración en su contra. Una vez más, hubo un ataque en Hawl sobre personas que trataban de venir al campo migrante de Irak. Anteriormente habíamos intentado trasladarlos a territorio iraquí seguro, pero ni el gobierno regional ni el gobierno iraquí aceptaron esto. No había un enfoque serio del tema. Así que instalamos el campamento en un área cercana a la frontera según nuestros medios. Intentamos ayudar a las personas con los recursos que tenemos. Pero este ataque vino de afuera, y los atacantes cruzaron junto con los refugiados. Ellos asesinaron a civiles. Fue un ataque muy repentino que ocurrió simultáneamente con nuestras fuerzas que resisten los ataques de Turquía a la frontera con ese país. Por lo tanto, nos llamó la atención lo de la frontera turca y nos golpeó desde la parte posterior. Hubo otro ataque del lado de Shaddadi también. En esta región, las pandillas quieren tanto crear sus células como atacar la zona. No consideramos que estos ataques sean solo promovidos por el estado turco. Irán también podría estar involucrado en este ataque, pero no lo sabemos con seguridad. Por supuesto, este ataque es significativo. La apariencia y el comportamiento de estos atacantes no se parecía a ISIS. Iniciamos una investigación y descubriremos la verdad”.

La copresidente del Consejo Democrático Sirio, Ilham Ehmed, dijo que había un objetivo y una insistencia constantes de apuntar a Shaddadi. Aclaró también que esta insistencia se debe a que la región es rica y tiene una ubicación estratégica que conecta a Deir ez-Zor y Heseke y agregó: “Estamos investigando las razones por las que hay ataques a Shaddadi y por qué persisten. Se están realizando esfuerzos para descubrir qué poderes están involucrados en este juego. No sabemos todavía qué fuerza está detrás de este ataque. No ha habido tal insistencia en ninguna otra región hasta ahora. Están instalando células durmientes, creando provocación y atacando. Hay ataques desde el lado iraquí. Por supuesto, estos son importantes y necesitan ser abordados, por lo que estamos haciendo precisamente eso “.

Fuente: ANF English

Autor: Seyit Evran

Fecha de publicación original: 07.05.2017

Traducido por Kurdistán-América Latina

