Internacionalistas del YPG instan al KDP liberar a sus compañeros

Los luchadores internacionalistas protestaron contra el KDP, quien ha deteniendo a los voluntarios extranjeros de YPG, en la batalla contra ISIS: “La posición de KDP le sirve a Turquía e ISIS”.

Camaradas de luchadores internacionalistas que fueron arrestados por el PDK están luchando para entender este enfoque. Según ellos, esta postura contra las personas que luchan contra ISIS y hacen el bien para los kurdos y la humanidad está sirviendo a Turquía e ISIS.

Los luchadores internacionalistas que participan en la feroz guerra contra ISIS, dentro de las filas de las YPG en Rojava y el norte de Siria, exigen la liberación al KDP, de 6 de sus amigos que fueron detenidos. Los internacionalistas protestaron contra la postura hostil de KDP contra las personas que luchan junto a los kurdos y señalaron la animosidad de Turquía contra la revolución de Rojava.

La semana pasada, el KDP detuvo a los luchadores internacionalistas Callun Ross, Ozkan Ozdil, Fernando Grassa, Justin Schnepp, Damien Rodríguez y Anthony Delgatto, que cruzaron el Kurdistán del Sur para ir a sus países. Debido a que no había un procedimiento de arresto oficial, el paradero de los combatientes es desconocido. El KDP no dio explicaciones durante diez días y luego reclamó que los combatientes no fueron detenidos. Pero los representantes de Rojava en el sur de Kurdistán están seguros de que los combatientes fueron detenidos por el PDK. Algunos de los luchadores internacionalistas que emitieron un comunicado de prensa al comienzo de la semana hablaron con ANF.

Ellos solo vinieron a ayudar al pueblo kurdo

Baz de Bélgica dijo que sus amigos no habían visto a sus familias durante mucho tiempo y fueron arrestados por el KDP mientras trataban de llegar a sus países. También subrayaron que los combatientes no habían hecho daño a nadie y sólo lucharon contra ISIS. Baz dijo que arrestar a los combatientes que estaban ayudando a los kurdos, no tiene otro significado que servir al Estado turco y añadió: “El Estado turco y el KDP se abstienen de luchar contra ISIS y temen que el modelo Rojava se extienda por todo el Medio Este. Por eso, son hostiles hacia los que luchan contra ISIS “.

Es una vergüenza para los “kurdos” del KDP

Michael Hogin (Estados Unidos) dijo: “Esta situación es una vergüenza para el KDP, ellos mismos que son kurdos”, y afirmó que el KDP sirvió al enemigo con esta acción, mientras que deberían haber estado luchando contra el mismo enemigo. Hogin exigió que sus amigos fueran liberados y dijo: “Porque aquí estamos haciendo un buen trabajo para los kurdos y para la humanidad, luchando contra ISIS. Esto simplemente impide cualquier progreso que se pueda hacer hacia el trabajo conjunto. Como luchadores internacionalistas, no hemos venido sólo por Rojava, estamos listos para luchar contra ISIS en todo Kurdistán. Así que tenemos un enemigo común, el KDP no debe abordar el tema como lo hace, deben dejar esa postura “.

Sin información

Stefan Borkim, del Reino Unido, dijo que no han obtenido ninguna información sobre la situación de sus amigos. Borkim argumentó que el KDP sirvió al ISIS actuando en contra de los intereses del pueblo kurdo y subrayó que ellos son conscientes de esto: “En el último cruce fronterizo, regresando de Rojava, el PDK tomó a 8 de mis compañeros y los puso en la cárcel. Dos de ellos han sido puestos en libertad desde entonces, y 6 se están bajo condiciones desconocidas. Con este movimiento, el KDP se mueve contra el pueblo kurdo y contra cualquier esperanza de terminar con ISIS. La lucha contra ISIS es una lucha internacional que no puede limitarse a una nación o un pueblo, pero es relevante para todos los pueblos del mundo. Con esta medida, el KDP sigue sirviendo a Turquía. Mientras sean sirvientes de Turquía, no pueden tener esperanzas de representar al pueblo kurdo. Hay una dicotomía entre el Estado turco y el pueblo kurdo y actuando como siervos de Turquía, el KDP continúa mostrando que no tienen intenciones de resolver la cuestión kurda y que la única esperanza es la KCK. Hay quienes se alegran por la presencia de ISIS. Estas prácticas del KDP se llevan a cabo a petición del Estado turco. El estado turco pide, KDP dá”.

Las diferencias politicas no se explican

En Nesin, del Reino Unido, señaló que sus amigos que fueron arrestados mientras volvían a sus países, no dañaron a nadie excepto a ISIS y dijeron: “Deben dejarse de lado las diferencias políticas. ISIS necesita ser combatido como un deber humanitario. ISIS no es un enemigo sólo para Kurdistán y Rojava sino un enemigo para toda la comunidad internacional. Mi llamado al público internacional y a las instituciones, es para que exijan que nuestros amigos sean puestos en libertad. Muchos de ellos han pasado mucho tiempo en Rojava y muchos de ellos quieren ver a sus familia y amigos”.

Fuente: ANF

Fecha de publicación: 19/11/2017

