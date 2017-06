[Entrevista] Guerrillera de YJA-Star habla de la ruptura con el sistema en Irán

Nûda Karker miembro de YJA Star de Rojhilati ( Kurdistán del Este) dijo: “Organizé y revelé mi ambición, ira, rebelión y objeción en el PKK”.

Nûda Karker, la guerillera de la YJA Star, y del movimiento de mujeres al mismo tiempo, afirmó que en el PKK es una persona plenamente realizada, con identidad y voluntad emergente y reconstruye la vida, consciente de sí misma y conociéndose a sí misma. Karker dijo que tuvo mucha suerte de haber logrado esto.

La Luchadora estaba casada y tenía dos hijos cuando se unió al PKK de Rojhilat en 2013. Habló con la ANF sobre la situación en Rojhilat e Irán en su caso, la razón por la que se unió, la importancia y la forma correcta de su decisión fue en retrospección.

Como una mujer Rojhilati, ¿cómo lograste tu ruptura con el sistema?

La mente masculina posee el sistema, y ​​determina una forma de vida según sus necesidades. Las mujeres son vistas como un género oprimido, humillado y rechazado. Estábamos gastando grandes esfuerzos para el sistema, pero no era visible. No hubo acumulación. Me enfocaba en por qué una mujer debía ser revolucionaria y qué tipo de revolucionario debía ser. Heval Nûda (miembro del Consejo Militar del NHPG y comandante de la YJA Star Nûda Karker / Nazan Bayram fue martirizada en Besta, el 1 de abril de 2008, después de 16 años en la guerrilla) despertó en mi vida un interés en particular.

¿Es por eso que elegiste este nombre?

Sí. Heval Nûda fue martirizada mientras sostenía la lucha en Botan en 2008. Su amor por su país, su ideología, su sacrificio, su lealtad al partido, su devoción a sus camaradas y a la gente me atrajeron. Quería ser la mujer kurda que ella era. La consideré un ejemplo, así que tomé su nombre cuando me uní.

¿Cuáles fueron los obstáculos que enfrentó durante su tiempo de búsqueda de una solución dentro del sistema? ¿Cómo superarlos?

Teníamos cierta fuerza, interés y esfuerzos, pero se nos impidió manifestarlos plenamente. La gente estaba siendo robada de su voluntad. Todo estaba prohibido. Tenía fe en mí misma, pero la mentalidad del sistema planteaba obstáculos para mí. Cuando llegué a conocer el movimiento, llegué a comprender la verdad de la mujer kurda. La mujer kurda ha dado un paso y ha creado una tradición de resistencia contra la tiranía. Aprendí de las vidas de Zîlan y Beritán. Había gente que también llevaba la lucha dentro del sistema, como Şirin Elemhuli. Estaba buscando una respuesta a por qué no era una mujer kurda como esa. Yo estaba luchando, porque el sistema agota nuestra posibilidad dentro de la casa. Tu madre, hermano, padre, hermana, están interviniendo en tu vida. Si usted tiene una casa o un coche es dentro del sistema que es. No estaba convencida de esto. Al igual que las mujeres kurdas que llevan la lucha, me centré en caminar en el camino de la libertad. Luché por la clase de mujer que debería ser, y cómo organizar mi ira y mi ambición.

¿Puedes hablar de los límites que el sistema estatal iraní impone a las mujeres?

Se supone que el estado iraní es un estado “musulmán”. Irán es el país con más femicidios. Empujan a las mujeres a la prostitución y abren el camino para esto en las escuelas y hospitales. Preparan a las niñas para el matrimonio a una edad temprana. El sistema iraní primero te deja libre y te jala, luego te engancha en una jaula y te borra. La familia “entrena” a los niños de esta manera. Los que tienen una casa, un coche y un niño dentro del sistema piensan que son libres. Las mujeres consienten a esta esclavitud, sin darse cuenta. Yo estaba en la misma situación. Eso termina en la muerte civil. Como he dicho, a pesar de todo, he trabajado para librarme de esto y eso mismo me empujó fuera del sistema.

Hay otras organizaciones en Irán. ¿Por qué PKK, y no ellos?

El PKK es un movimiento de mujeres al mismo tiempo. Hay libertad para las mujeres en las filas del PKK. Aquí una persona tiene una identidad y un testamento. En el PKK, una persona se manifiesta con cada aspecto de sí misma, se realiza y se conoce a sí misma, y ​​reconstruye la vida. PKK es conocimiento. PKK es una guía, un mentor, y con todo lo demás, la moralidad. Al unirme al PKK, entendí mi existencia. Organizé y revelé mi ambición, ira, rebelión y objeción en el PKK. Tengo mucha suerte de haber sido capaz de hacer esto. Estoy tratando de aprovechar esta oportunidad para ser digna del nombre Nûda Karker.

¿Cuáles eran sus expectativas antes de unirse, y qué le interesó o le impresionó mientras se unió?

Lo que más me interesó cuando me uní fue que los camaradas se organizaron en tropas y batallones de una manera única. La devoción de las mujeres, su voluntad y su lucha me impresionaron mucho.

Logré mi voluntad en las filas libres y todas las mujeres pueden lograr esto. Las mujeres de Rojhilat están tejiendo alfombras, casándose y cocinando en la cocina. El tiempo para que esta esclavitud se detenga tiene que venir. Estuve casada por 10 años, y tuve 2 hijos. Ninguno de estos podría ser un obstáculo en mi camino. Toda mujer kurda puede recrearse en las filas del Movimiento por la Libertad Kurda.

