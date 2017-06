Nilüfer Koc, Co-presidenta del KNK nos habla de la Federación Democrática del Norte de Siria y las ideas de Abdullah Öcalan

No hay duda de que la mentalidad del anterior régimen del Partido Baaz hace que cualquier solución sea imposible. El régimen tenía un carácter centralista y no reconocía los derechos democráticos de ninguna comunidad. El mismo régimen negó los derechos de los kurdos durante mucho tiempo. Por lo tanto, la lucha de los kurdos en Siria por sus derechos es una manera de lucha por la democratización de Siria. Al respecto, los kurdos están luchando independientemente del régimen y de otras fuerzas para la democratización de Siria. Los kurdos no están tratando de establecer un Estado separado. Su objetivo es establecer un sistema democrático en el norte de Siria que se convierta en un modelo democrático para una futura Siria. Con respecto a alcanzar una resolución con el régimen sirio, no puede tratarse de un enfoque miope. Hasta ahora, la solución a la cuestión kurda en Siria no ha sido posible con el régimen. Sin embargo, si el régimen sufre cambios democráticos y adopta una plataforma democrática para el futuro de Siria, entonces se puede argumentar que hay un cambio. Si esto sucede, entonces surgirá la posibilidad de llegar a una solución.

Desde 2012 el pueblo kurdo y otras etnias han establecido una administración democrática en el norte de Siria/Rojava, con la convivencia pacífica con los otros pueblos (asirios, sirios, armenios, árabes, turcomanos, chechenos) y creencias (musulmanes, cristianos, yezidíes, alevíes). Esta administración es el primer ejemplo de la Siria democrática que estas personas y fuerzas quieren construir, por lo cual el proyecto debe ser apoyado.

Un modelo de transición pacífica a la democracia en Siria

El 29 de diciembre de 2016, todos los componentes del norte de Siria declararon la Federación Democrática. Después de realizar experiencias de estructuras autónomas en las áreas habitadas por kurdos desde 2012, convencieron a todos los demás componentes de la necesidad de un modelo democrático común de autonomía.

El gobierno autónomo kurdo en el norte de Siria/Rojava se basa explícitamente en las ideas del fundador del PKK, Abdullah Öcalan, que ha sido encarcelado en régimen de aislamiento en la isla de Imrali (Turquía) desde 1999.

La nación democrática es un proyecto desarrollado por Öcalan y tiene como objetivo engendrar la fraternidad, la democracia, la paz y la libertad, no sólo en el Kurdistán y entre los kurdos, sino también en el resto del Medio Oriente. El objetivo del proyecto es crear un conjunto de mentes y estructuras formadas por ciudadanos libres y activos, independientemente de su etnia, lengua, cultura y religión. Es un proyecto que va más allá de “las limitadas fronteras políticas artificiales que fueron dibujadas por las potencias colonialistas como una extensión de su política de división y de gobierno en la sociedad”.

Öcalan continúa: “la definición de una nación democrática que no está atada por límites políticos rígidos, una lengua, una cultura, una religión e interpretación de la historia, significa pluralidad y comunidades, así como ciudadanos libres e iguales que existen juntos y en solidaridad”.

Este proyecto tiene como objetivo empoderar y politizar a todas las personas a nivel de base. El poder proviene de instituciones y asambleas creadas por todas las personas. Estas asambleas son confederadas entre sí a nivel local, regional y nacional. Es sobre la base de este proyecto que el pueblo del norte de Siria ha declarado un sistema democrático federal.

El sistema federal democrático del norte de Siria también está reñido con el Estado-nación centralizado en Damasco. El Estado-nación se basa en la negación y marginación de todos los diferentes idiomas, culturas y religiones de la región, mientras que el proyecto federal celebra toda la diversidad y el pluralismo, al abrazar cada aspecto único de los distintos idiomas, culturas, religiones y pueblos de toda Siria. Esta diversidad se refleja en su contrato social, sociedad y en su política diaria.

La estrategia de la tercera vía

Desde el punto de vista kurdo hay dos cuestiones en Siria: por un lado, una guerra sucia, y por otra parte una revolución, un nuevo sistema. Existe entonces “una lucha dentro de una lucha”. Uno es un conflicto dentro del sistema sirio; el otro es un conflicto de sistemas gobernantes globales. El conflicto dentro del sistema es un conflicto que cabalga sobre el cual los poderes serán dominantes en Siria para el futuro previsible; el régimen de Assad, el Ejército Libre Sirio, Rusia, China, Irán, los EEUU, Europa, Turquía, Arabia Saudita y Qatar son todos los sectores con intereses creados en medio de este conflicto. Sin embargo, el conflicto de sistemas se encuentra entre el sistema global y el sistema democrático de autonomía del pueblo. Mientras que el destino de la situación Siria está lejos de ser sellada, en la otra Siria el pueblo kurdo se opone a todos los ataques a medida que permanece firme y decidido a fortalecer su recién establecido sistema de administración, que incluso en esta etapa temprana se está convirtiendo rápidamente en un modelo viable para las demandas de la población de toda la región.

Ahora es claro que la tercera línea produjo un resultado. También es obvio para Rusia y EEUU que, sin el norte de Siria/Rojava, no puede haber mucho progreso. Con la tercera vía, los kurdos se convirtieron en una fuerza política estratégica y reconocida. Hoy en día, todos ellos ven esto, y quieren usarlo para su beneficio. El futuro de la región está en manos de los kurdos, de ahí que tanto Rusia como EEUU quieran avanzar en sus relaciones con los kurdos. En este contexto, Erdogan no está contento con sus socios de la OTAN, porque la posición estratégica de Turquía -que se ha utilizado anteriormente contra los intereses de la UE, de EEUU y de Medio Oriente- está ahora en peligro. Los kurdos están ocupando una posición estratégica, por eso la agresiva oposición de Turquía a los kurdos en el oeste (Siria), el sur (Irak) y el norte (Turquía). Turquía ha perdido su influencia; así como los kurdos necesitan socios internacionales, los socios internacionales necesitan más a los kurdos en Siria. El mundo entero y las potencias globales reconocen que, aparte de los kurdos, no hay mucha esperanza de que otras entidades avancen en una nueva Siria. Por lo tanto, la tercera línea es la línea de éxito tal como se ha demostrado en la práctica.

En la guerra multipolar en Siria, el movimiento kurdo en el norte de Siria/Rojava decidió ir por un tercer camino, virtualmente una revolución: no se puso del lado del régimen ni con la oposición y otras fuerzas extranjeras. Se defiende pero no libra un guerra.

Los kurdos en Siria no están ni del lado de Estados Unidos ni de Rusia. Son una tercera fuerza y representan una tercera vía, en la que especialmente los oprimidos pueden ser parte de la administración. Quien reconozca el estatus político y legal de este sistema, entonces será reconocido. Hasta ahora nadie ha reconocido oficialmente la Federación Democrática del Norte de Siria. La era de acercarse a los kurdos y a las otras entidades como herramientas tácticas ha terminado. Sólo los que desarrollan una asociación estratégica con el sistema democrático federal del norte de Siria/Rojava pueden ganar. Los que piensan que pueden desarrollar una relación táctica y utilizarlos porque son buenos combatientes y pueden promover sus intereses económicos y militares, cometerán un error.

La estrategia de Öcalan para un Medio Oriente democrático

“Durante más de treinta años –escribió Abdullah Öcalan-, el PKK ha estado luchando por los derechos legítimos del pueblo kurdo. Nuestra lucha por la liberación convirtió la cuestión kurda en una cuestión internacional que afectó a todo Medio Oriente y trajo consigo una solución de la cuestión kurda. Cuando el PKK se formó en la década de 1970, el clima ideológico y político internacional se caracterizó por el mundo bipolar de la guerra fría y el conflicto entre los campos socialista y capitalista. El PKK fue inspirado en ese momento por el surgimiento de movimientos de descolonización en todo el mundo. En este contexto, tratamos de encontrar nuestra propia manera de acuerdo con la situación particular de nuestra patria. El PKK nunca consideró la cuestión kurda como un mero problema de origen étnico o de nación. Más bien, creíamos que era el proyecto de liberar a la sociedad y democratizarla. Estos objetivos determinan cada vez más nuestras acciones desde 1990. También reconocimos un nexo causal entre la cuestión kurda y la dominación global del sistema capitalista moderno. Sin cuestionar y desafiar esta relación una solución no sería posible. De lo contrario, sólo se involucrarían en nuevas dependencias. Hasta ahora, con miras a cuestiones de etnicidad y de nación como la cuestión kurda, que tienen sus raíces profundas en la historia y en los cimientos de la sociedad, parecía haber sólo una solución viable: la creación de un Estado-nación, que era el paradigma de la modernidad capitalista en ese momento. Sin embargo, no creíamos que todos los planos políticos ya preparados pudieran mejorar de manera sostenible la situación de las personas en Medio Oriente. ¿No hubiera sido el nacionalismo y los Estados-nación los que habían creado tantos problemas en el Oriente Medio?”. Y luego agrega Öcalan: “Por lo tanto, echemos un vistazo más de cerca a los antecedentes históricos de este paradigma y veamos si podemos mapear una solución que evite la trampa del nacionalismo y se adapte mejor a la situación de Medio Oriente”.

FUENTE: Nilüfer Koc, Co-presidenta del KNK (Congreso Nacional del Kurdistán)/Kurdistán América Latina

