Guerrilleras de las YJA-star: “”El antídoto contra esta guerra es la autoorganización”

Las guerrilleras de YJA Star hablaron con ANF sobre la guerra especial que el Estado turco está librando en Kurdistán y la lucha indispensable contra ella. Llamaron la atención sobre los rasgos de la política colonialista del Estado turco, que no reconoce, en ninguna medida, la humanidad y moralidad, y subrayaron que la autoorganización y la resistencia son un imperativo contra este actual régimen de especial guerra.

Una guerra contra la libertad

La guerrillera Rêvan Amed señaló que la cualidad de ser humanos son los valores sociales: “Si puedes sostener esta esencia y construir tu vida social comunitaria sobre este fundamento, sólo entonces podrás hablar de una sociedad libre”.

Amed subrayó que en estas circunstancias actuales es imposible hablar de una sociedad libre, ya que la sociedad y sus elementos han sido privados de sus atributos debido a la guerra especial. Llamando a la guerra especial, una guerra que apunta a la libertad en principio, Amed continuó: “Esto se debe al hecho de que el sistema no desea un ser humano libre, una sociedad libre, sino una sociedad y seres que han perdido su verdadera naturaleza y se volvió dependiente de ella “.

Rêvan Amed continuó: “El sistema utiliza ahora a los medios de comunicación y realiza una guerra extremadamente intensa y sucia, rodeando a la gente, usando programas de televisión, arte, materiales visuales y escritos”. Esta táctica se aplica también a otras instituciones. Intenta todo para atar a toda la gente a sí mismo y hacerlos inmóviles. Controla todo y crea esclavos de sí mismo por estos medios “.

La conciencia de la autodefensa

Amed dijo que la guerra especial que se está llevando a cabo en Kurdistán en un grado muy sucio, se ha hecho más evidente recientemente: “Se han puesto trampas sucias en Nusaybin contra chicas jóvenes, se han creado centros de prostitución, muchas ciudades se han quedado sin agua y sin electricidad, se ha prohibido a la gente entrar en sus campos, estos son solo algunos ejemplos de las armas usadas en esta guerra especial. Es esencial que una reorganización este basada en la conciencia de autodefensa y que se convierte en el mecanismo fundamental contra este tipo de armas”.

No solo es una guerra militar

Según la guerrilla de las YJA Star, Amargî Zîlda, la guerra entre el ejército turco ocupante y la guerrilla no se limita únicamente al aspecto militar y explica: “Han llevado la guerra a todos los distritos, avenidas, aldeas y casas del Kurdistán. Esto es una guerra especial”.

Zîlda señaló que a todos los niveles, desde la educación a la economía, desde los medios de comunicación a la cultura, se inició una intensa guerra y señaló que la verdadera naturaleza de la guerra especial no se percibe mucho cuando se vive dentro de la sistema. Zîlda dijo que “Los seres humanos toman muchas cosas sólo por concedido”, y explicó que el sistema intenta tomar el control total sobre los seres humanos tan pronto como comienza su niñez. La guerrillera continuó: “Pero sí tenemos la fuerza para cambiar esta situación, podemos detener este ciclo para siempre, organizándonos profundamente”.

Sur es un ejemplo vivo

La guerrillera de la YJA Star, Avesta Kobanî, hizo hincapié en que el sistema es consciente de que no es capaz de hacer ganancias importantes ejerciendo presión, cometiendo violaciones de todo tipo y matando a civiles y por lo tanto ha recurrido a otros medios utilizados en la guerra especial. Ejemplo de esto es Sur: “Lo han destruido totalmente, quemado, masacrado a la gente, y ahora vienen y dicen: ‘Servimos a la gente de aquí, vamos a rediseñar la ciudad de Sur’, con la intención de engañar a la sociedad. Es la cara más podrida del estado”.

Kobanî dejó en claro que una parte importante de la gente es consciente de estos juegos sucios y por lo tanto sigue resistiendo en Sur: “La gente de Sur sabe muy bien que lo que el estado quiere usurpar no es sólo sus casas, calles, los distritos y sus objetos de valor, sino también su identidad, dignidad y almas, y esta es la razón por la que continúan resistiendo, con este conocimiento contra la guerra especial … El antídoto contra la guerra especial, que se libra en el Kurdistán, es la autoorganización “.

La guerra no se lleva adelante solo con armas

Arjîn Amed, guerrillera estrella de la YJA, explicó que la política colonial del Estado turco deshumaniza al pueblo y los hace terminar en situaciones de no poder más proteger sus valores sociales y culturales, lo que hace que una lucha conjunta contra esto sea indispensable. Amed afirmó que se libra un ataque extensivo contra las fuerzas guerrilleras que dan una fuerte y clara lucha, diciendo: “El Estado turco no nos ataca sólo con armas y bombas y por lo tanto no debemos responder sólo con kalashnikovs. Nuestra defensa es la defensa militar, pero tenemos que aumentar aún más los mecanismos de defensa, tenemos que actuar contra los centros de la guerra especial sin descanso”.

La miembro de las YJA declaró que en Amed, Gever y muchas otras ciudades del Kurdistán del Norte se han establecido burdeles como parte de estas estrategias de guerra especial, tratando de atrapar a los jóvenes con eso: “Contra todo esto, los jóvenes tienen que mantener su lucha constantemente y elegir por una vida libre. ”

Nosotros somos victoriosos ellos estan podridos

La guerrillera YJA Star, Berfîn Sêrt, dijo que una verdadera y exitosa lucha contra la guerra especial sólo es posible con un verdadero análisis del sistema y la toma de las armas en su contra, mientras que una lucha fuera de estos enfoques no sugiere nada más que someterse al sistema. Sêrt recordó que los cuatro sistemas diferentes que han sido forzados en las respectivas partes del Kurdistán, están empleando diferentes guerras especiales contra el pueblo kurdo, explicando: “Hemos demostrado una y otra vez que somos los victoriosos y estamos luchando y presentando una vida alternativa. El YJA Star, HPJ, YPJ, YJS, YPS-Jin, todos los cuales son hoy las fuerzas de defensa de las mujeres que aspiran a una vida libre, están luchando y organizándose en las cuatro partes de Kurdistán. Fuerzas especiales de guerra, si no hubiéramos sido tan exitosas, esta suciedad que representan no habría sido revelada”.

Tenemos la fuerza para derrotar al AKP

Ciwana Destan, otra guerrillera de la YJA Star, dijo: “Conocemos al AKP y nos dirigimos a las montañas para luchar contra sus políticas, lo que haga el AKP, terminará en fracaso”. La Guerrillera Destan señaló que mirar solo a las madres en Sur deja claro que las mujeres serán la clave del futuro, añadiendo: “Poseemos la fuerza para derrotar al AKP”.

Incluso si una sola mujer kurda queda…

La guerrillera YJA Dersim Baz recordó el encarcelamiento diario, el asesinato y la violación de mujeres y declaró que están tratando de tomar a toda la sociedad prisionera en la persona de las mujeres. Baz hizo hincapié en que las mujeres han demostrado ser una fuerza capaz de ganar victorias en muchos campos, después de haber matado al sistema AKP desde hace 15 años y añadió: “Como mujeres del PKK nunca permitiremos que estas políticas sucias ganen ventaja. El AKP nunca olvidará: incluso si una sola mujer kurda permanece, ella nunca se someterá, tenemos el poder político y ético para derrotar al AKP”.

Fuente: ANF