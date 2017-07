Informe del KNK sobre los ataques y preparativos de invasión del cantón de Afrin que el estado turco está realizando.

Puedes descargar aquí el dosier completo en pdf: KNK Dossier Afrin 2017

(Bruselas, 10.07.2017)

UN DOSIER URGENTE SOBRE LA INVASIÓN TURCA

El Estado turco está preparando una guerra contra la Cantón de AFRIN (Rojava-Kurdistan Sirio)

Alto a la invasión turca!

El ejército turco y sus cómplices sectario están atacando las ciudades liberadas de Şehba y Afrin (Rojava-Kurdistan, Siria). Hasta ahora 6 civiles han sido asesinados, docenas han sido heridos, y decenas asentamientos han sido destruidos. Son varias las aldeas kurdas que han sido evacuadas por la fuerza o están sitiadas.

Al reforzar recientemente la frontera entre Turquía y Rojava con vehículos militares, el ejercito turco ha iniciado preparativos para una batalla a gran escala. El dictador Erdogan, presidente de Turquía, desea iniciar una guerra mayor entre Kurdos y Sirios, y está buscando el consentimiento de Rusia, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Por esta razón, urgimos a la comunidad internacional a que detenga a Erdogan antes de que invada Afrin.

Porqué está Turquía atacando Afrin

En conjunto con el resto del mundo, los kurdos están dando una gran batalla contra el Estado Islámico. Turquía en conjunto con el EI y sus grupos afiliados, están amenazando a la región, a los kurdos, y a la comunidad internacional con ataques alrededor del mundo. Pero la destrucción del EI no es algo que interese a Turquía.

No existe justificación legal o moral a los ataques del Estado turco contra los Cantones de Afrin y Rojava. Dichos ataques de parte de Turquía tienen una sola explicación: Kurdofobia y su excesiva hostilidad hacia la cultura Kurda.

El Estado turco pretende impedir que las propuestas de paz y estabilidad kurdas tengan éxito. El Estado turco quiere inestabilidad, guerra y caos. Turquía está desplegando la alfombra para una conflicto regional con potencial de una guerra internacional. Con su política expansionista de nacionalismo Turco, Turquía está apoyando grupos salafistas en un cruel intento por convertirse en la fuerza dominante en toda la región.

Con esta política, Turquía no es otra cosa sino una barrera para los pueblos de la región y la comunidad internacional que aspira a derrotar al Estado Islámico. Por interés personales, Erdogan pretende impulsar una guerra que de fin a la coexistencia pacífica entre Kurdos, Árabes, Asirios, Kaldanis, Armenios, Siriacos, Turkmenios y otros grupos étnicos y sus credos. Turquía está perpetrando crímenes de guerra que provocarán grandes crisis migratorias y humanitarias.

Nuestro llamado a la comunidad internacional:

Afrin ha sido uno de los lugares mas seguros en el conflicto durante los últimos cinco años. Como resultado, Afrin tiene un número de refugiados mayor al de su propia población.

Por principio, la ONU, la comunidad internacional y todas las fuerzas relevantes deben garantizar la continuidad de la seguridad y estabilidad en la región de Afrin. Afrin debe ser protegida de todo ataques.

La agresión del ejército turco a Afrin y Rojava como parte de un todo en la región norte de Siria, sólo están beneficiando a los grupos salafistas, especialmente al Estado Islámico. La Coalición internacional debe tomar medidas en contra de Turquía, y exigir que cesen los ataques.

La comunidad internacional no debe ser un espectador más en esta crisis humanitaria.

El Ejército turco debe retirarse inmediatamente del territorio sirio.

La importancia geoestratégica de Afrin y por qué Turquía pretende invadirla.

Turquía se encuentra en la parte Oeste de Afrin, al Este se encuentran grupos respaldados por Turquía y al Sur el “Frente Al Nusra” (Hayat Tahrir al-Sham).

Los precios de la comida y el petrolero en Afrin, cuya economía depende de los olivos, aceite y frutas, se han disparado en tiempos recientes como consecuencia del embargo Turco.

Desde 2014, la población árabe participa en la Asamblea Legislativa, el Consejo Presidencial y en el Consejo Ejecutivo de la Administración Cantonal.

Una pequeña población árabe vive en el centro de Afrin, junto a kurdos alevís en Mabata, y kurdos Yazidies en Kastel Cindo y Ezaze.

Debido a la relativa estabilidad, desde 2013 Afrin ha sido el refugio de mucha gente que huido del E.I. desde lugares como Raqqa, Manbij, al-Bab y Jarablus. La población de Afrin, que consiste en 7 barrios y 365 poblados, se ha duplicado su tamaño original de 400 mil habitantes.

Después de las derrotas del Estado Islámico en Kobani y Gire-Spi en 2016, el Estado Turco detectó que su posición se había debilitado, especialmente después de vender sus propias pandillas al régimen sirio y a las fuerzas rusas. Con miras a solucionar esto, el Estado Turco redirigió su atención hacia la Administración Autónoma Democrática de Rojava.

El Ejército de ocupación turco tiene el control de algunas áreas de la región de Shehba. El objetivo principal del avance militar hacia Azaz-Jarablus es rodear Afrin al tomar control sobre lo que es visto como corredor kurdo entre la base aérea de Menagh y Tell Rifaat.

La ambición de esta ocupación tiene una doble cara: la primera es sabotear la operación de Raqqa y la segunda, proteger a Estado Islámico. A la vez, pretende impedir el desarrollo de la Federación del Norte de Siria, atacar la Administración Autónoma Democrática, y impedir el desarrollo del proyectos democráticos en Siria.

Después de que Afrin se liberó del régimen Baasista, Turquía busca destruir la ciudad. En Junio, el ejército turco y los grupos de la FSA (Ejercito Sirio Libre) lanzan morteros en la ciudad, desde el inicio de la Revolución de Rojava, han asesinado a numerosos civiles, herido a miles y quemado franjas de tierra pertenecientes a la población Kurda.

El Estado turco confiesa sus planes

Grandes victorias se han alcanzado en la operación Raqqa. El Estado Islámico y su principal patrocinador, el Estado turco, está siendo derrotado en Rojava y en el norte de Siria. Erdogan es incapaz de digerir esta derrota y en consecuencia está intentando cobrar venganza a los kurdos. El Estado turco ataca Afrin porque teme el reconocimiento de la Región Autónoma de Rojava.

El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el Primer Ministro Binali Yildirim y el Ministro de defensa Fehmi Isik, han estado divulgando sus planes de atacar Afrin. Para conseguir que estos planes sean aprobados, Erdogan ha llamado por teléfono a Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, al de Rusia, Vladimir Putin, y a la Primera Ministra británica, Theresa May. A la vez, el Estado turco está desplegando fuerzas en la frontera turco-siria y simultáneamente ocupado áreas entre Al-Bab y Azaz. Están disparado cotidianamente morteros hacia las poblaciones kurdas en las tierras ocupadas de Siria.

El Estado turco busca obtener respaldo al exponer su plan de invadir en reuniones diarias. Por ejemplo, un funcionario de alto rango del Primer Ministro turco declaró el 3 de julio:

“Estamos construyendo una base militar en la colina más estratégica en al-Bab. Está casi terminada. De ese modo, estaremos reforzando la seguridad de al-Bab y una amplia región con nuestra propia policía y fuerzas militares. Estamos trabajando en estabilizar la región. Sin embargo, mi opinión personal es que para lograrlo necesitamos deshacernos de los terroristas en la región de Afrin”.

El funcionario también dijo que el ministro de Relaciones Exteriores y la Organización de Inteligencia Nacional están conduciendo el trabajo hacia este objetivo y añadió: “Los planes de Turquía para una región segura serán acordados en el marco de las conversaciones de Astana”.

Los motivos de Turquía para la agresión

El mundo civilizado está en una batalla de gran importancia en contra de Estado Islámico y por ese motivo se ha conformado en una coalición internacional. Sin embargo, numerosos documentos e informes señalan que Turquía está entregándole armamento al E.I. Turquía está amenazando la región, a los kurdos y al mundo a través del Estado Islámico. Ésa es la razón por la cual Turquía no está interesada en que el E.I. sea derrotado, es mas, la batalla más exitosa de la Coalición internacional se lleva a cabo en colaboración con los kurdos y las Fuerzas Democráticas Sirias, donde los kurdos son mayoría.

Entonces ¿por qué Turquía quiere atacar Afrin, una ciudad que no representa una amenaza y en la cuál no hay un solo combatiente de Estado Islámico?

No existen bases legales ni éticas para la agresión. Hay una sola razón detrás de las intenciones del Estado turco de agredir Afrin, y ésa razón es su Kurdofobia. El Estado turco no quiere que los kurdos y su proyecto tengan éxito. Turquía quiere caos, inestabilidad y guerra. Turquía no quiere que el EI sea derrotado. Turquía quiere ocupar el terreno y para ello los preparativos para una guerra regional e internacional. Turquía quiere ser la fuerza dominante en la región respaldando a las fuerzas salafistas, y actuando con una mentalidad de expansionismo turco.

Con esta política, Turquía se opone diametralmente a la gente de la región y de la comunidad internacional en el objetivo de derrotar al EI. Turquía está sacrificando las aspiraciones de los kurdos, árabes, asirios, kelranis, armenios y turcomanos por sus propios objetivos expansionistas. Las políticas turcas la están llevando a cometer crímenes de guerra.

El pueblo de Rojava se levanta en contra de la ocupación turca.

Cientos de árabes hicieron una caminata en contra de la ocupación del estado turco sobre las poblaciones de Keferneya, Umhos, Fafenrnase, Tell Rifaat, Ehres, Vahsiye, Fafen y Hisarcik.

Gente del poblado de Kefernaya se reunión frente a la mezquita y caminó a una escuela primaria. Las manifestantes, a quienes se unión la Asamblea del Pueblo de Shehba y la Asamblea de Mujeres gritaron “¡Erdogan asesino!”

“Todos somos uno solo, contra el ocupante”

Nosotros vemos la presencia de la armada turca en tierra siria como una ocupación, su presencia es a la vez una amenaza al futuro democrático y pacífico de Siria.

El Estado turco está jugando un rol negativo en la región. Todas las fuerzas nacionales y democráticas de Siria deben hacer un llamado al estado turco para que abandone sus posiciones en Siria y Rojava. La presencia del estado turco en Al-Bab, Jarablus y Shehba es por sí misma una razón para la prolongación de la guerra en Siria.

En la marcha de Shehba, la comunidad Árabe declaró su respaldo al SDF (Fuerzas Democráticas de Siria) y su oposición a la ocupación por parte del estado turco. “Las SDF nos salvaron del mal. Estamos en contra de la ocupación por parte del Estado turco. Kurdos, árabes y turcomanos están unidos”.

En la misma declaración, un mensaje fue enviado a la gente que vive la ocupación turca en Shehba: “Las motivaciones del Estado turco al ocupar no es garantizar la seguridad. Todos y todas deberían levantarse en contra de la ocupación del Estado turco. Lo que interesa al Estado turco es capturar ciudades y pueblos. Ellos no reconocerán la voluntad de nuestra gente mientras ocupen esos pueblos y ciudades.

El ataque de la armada turca ha comenzado.

La armada turca y sus pandillas atacaron las ciudades liberadas de Shehba y Afrin. La armada turca y sus pandillas atacaron los pueblos de Mirenar, Filat, Qetma, Qestecindo en la región de Sera y lanzaron morteros hacia las ciudades de Cilber e Iska de Serava. Al mismo tiempo, atacaron los pueblos liberadas de Erfad, Minix, Sex Isa y Biluniye.

Durante el ataque, una mujer de nombre Sebah Isa y otros civiles fueron lastimados. Los heridos fueron llevados al hospital de Afrin.

La armada turca ha intensificado sus ataques contra las villas de Yazi Bax y Keferato en la región de Shehba. Decenas de morteros han golpeado el pueblo aproximadamente a las 3 de la mañana, hora local. Tres personas resultaron muertas a consecuencia del fuego de mortero y 4 personas de la misma familia fueron severamente heridas.

Quienes perdieron la vida y fueron heridos:

Fallecidos : Xezala Yusiv (40), Muawiya El-Yusif (13), Tebarik El-Yusif (13).

Heridos: Xensa El-Yusif (18), Rinda El-Yusif (23), Fidaa El-Yusif (19) ve Aya El Yusif (16).

De acuerdo con la información de los doctores, las heridas con críticas.

La armada turca está desalojando pueblos en Shehba y desplazando por la fuerza a los kurdos

El Estado turco está ejecutando una limpieza étnica en las regiones entre Jarablus, al-Bab y Azaz. Está desalojando pueblos kurdos y desplazando por la fuerza a su población. También están expulsando a los árabes de la región y repartiendo sus tierras entre sus socios. El Estado turco está jugando un papel muy negativo en la región. Está jugando con la demografía de la región. Eso es un crimen contra la humanidad.

SHEHBA

Sosinbat, Karakopru, and Karamezra.

Turquía ocupó Jarablus el 24 de agosto de 2016. Después de ello, dirigió su atención a Rai, Azaz, Exterin, Soran y finalmente Al-bab. Cuando Turquía ocupó esos lugares, su principal objetivo fue la región de Shehba; las 217 aldeas kurdas en la región. Durante la ocupación del ejército, 50 de esas aldeas fueron quemadas y destruidas por soldados y pandillas, mientras las propiedades eran saqueadas. Esos pueblos están en la región entre al-Rai y Marea, y entre Marea y al-Bab. Algunas de las aldeas saqueadas son: Rai, Dudyan, Gidris, Tel Sehir, Karagoz, Twis, Sava, Siverin, Beluniye, Tel Cican, Tel Circir, Qibbesin, Seyh Nasır, Hawar Kilis, Yazıbag, Sosinbat, Karakopru, y Karamezra.

El ejército turco de ocupación y sus pandillas están desalojando los pueblos de Marea y Shehba con propósitos militares.

Hace dos días, el ejército turco amenazó a ciudadanos kurdos en las villas de la región de Shehba para que abandonaran sus casas.

De acuerdo a fuentes locales, los pueblos de Hezwan, Sosyan, Neman, Birc, Keibe, Kefer Kelbin, Til Malid, Tiltane, Eble, Tewihine, Tiwes, Sidud, Baroza, Iwen, Dana y Izreq fueron abandonadas después de las amenazas del ejército turco.

De acuerdo a fuentes locales, pandillas cercanas al Estado turco vaciaron las aldeas de Sex Isa i Till Midyaq como preparativos para un asalto en contra de las zonas liberadas de la región de Shehba.

La armada turca está desplegando fuerzas en los pueblos de Azaz y Marea y las villas de Til Malid y Kilcibrin como parte de los preparativos de un asalto en contra del cantón de Afrin.

Los ataques turcos y el rol de las fuerzas internacionales

Las fuerzas de defensa de la región de Afrin y el comandante del TPG Sipan Hemo evalúan la situación de la siguiente manera:

“El Estado turco no ha sido exitoso en sus políticas con respecto a Siria, medio oriente y Rojava Kurdistán. Si Turquía ataca Afrin, esto significaría que cuenta con la aprobación de Rusia, Irán y Siria, ya que no sería posible de otra manera. Nuestro pueblo debe saber que un ataque de este tipo de parte del Estado turco sólo puede ser llevado a cabo con la aprobación de esos Estados. Rusia en especial tendrá un papel significativo en esta acción. Turquía ingresó a Jarablus y al al-Bab con el beneplácito de Rusia e incluso con el de las fuerzas internacionales. El Estado turco está haciendo concesiones, y al hacerlo está intentando labrarse un camino. Está haciendo un esfuerzo diplomático con miras al final, y militarmente ha atraído a estos grupos.

“El objetivo de la masacre perpetrada por Turquía es obstaculizar los esfuerzos contra el EI. Sin embargo, el camino de nuestro pueblo hacia la autodefensa será implementada a pesar de quienes intenten vulnerar nuestra estrategia.

“Desafortunadamente, algunas fuerzas aún respaldan a Turquía. El silencio de la comunidad internacional contra las acciones de Turquía no son parte de los intereses de la nación siria. Y es por esta razón que la comunidad internacional es responsable de la situación en Siria.

“Si nuestros llamados a la comunidad internacional para fijar una postura en contra de las intenciones de Turquía no son escuchados, nuestro pueblo no tendrá otra opción que resistir.

“Nuestro pueblo acepta fronteras comunes en el marco de la Ley internacional. Sin embargo, los ataques de Turquía continúan. Nuestro pueblo ve la resistencia en contra de esos ataques como un deber nacional”

Están combatiendo contra los kurdos, no contra el Estado Islámico

Uweyd Abu Seqir, un líder de pandilla que en el pasado operaba bajo el mando del ejército turco, dijo que éste está formando cuarteles militares en al-Bab para formar un nueva fuerza de combate.

El comandante que dejó las pandillas bajo el mando de la armada turca hace cinco días, dijo que las intenciones turcas se aclararon después de la ocupación de al-Bab: “El Estado turco quiere usarnos para ocupar nuestras tierras. Estamos recibiendo órdenes de parte de la armada turca desde el principio. Todas nuestras necesidades logísticas son cubiertas por el ejército turco. Después de la captura de al-Bab se hizo claro que la intención de la armada turca no es luchar contra el EI, sino revitalizar el Imperio Otomano. Hubo reuniones entre el ejército Turco y EI, y después decenas de aldeas fueron entregadas al ejército por parte del Estado Islámico. El ejemplo más claro, fue la ocupación de Jarablus”

Un conflicto kurdo-árabe está siendo azuzado a través de los medios

Uweyd Abu Sequir dijo que el Estado turco está intentando provocar una conflagración Kurdo-Árabe en la región y que varios fuentes estaban siendo usadas para conseguir ese fin.

Nuestras demandas y llamado a la comunidad internacional

Afrin ha sido una de las regiones más estables y seguras en Siria durante los últimos 5 años. Con esto en mente, la ciudad ha recibido a tanta población como su cantidad original en IDPs. Las Naciones Unidad y la Coalición internacional deben garantizar que Afrin conserve su estabilidad y seguridad actual. Afrin debe ser protegida de ataques externos.

Afrin no es una amenaza a Turquía, no ha atacado a nadie. El Estado turco está atacando Afrin por su deseo de atacar a los kurdos y sus avances en la construcción de una sociedad pluralista y democrática. Esta realidad no debe ser ignorada y los ataques del Estado turco deben ser evitados.

Rusia, que es responsable por el espacio aéreo en Afrin, no debe ser un espectador de los ataques de Turquía, y debe evitarlos.

Los ataques del Estado turco con Afrin, Rojava y el norte de Siria como un todo, benefician al Estado Islámico y a otros grupos salafistas y perjudican el progreso de la operación en Raqqa. La Coalición Internacional en contra de EI debe tomar medidas al respecto, y evitar ataques de la armada turca.

El Estado turco es una fuerza de ocupación en Siria. La comunidad internacional no debe ser un espectador y la armada tuca debe ser obligada a retirarse de territorio sirio.

