Día de Acción Global contra el Feminicidio [CAST, ENG]

Secundando la convocatoria del día de Acción contra el Feminicidio, que lanzan las compañeras del Movimiento de Mujeres Libres Ezidis (TAJÊ) este 3 de agosto del 2017, en memoria del genocidio sufrido por los habitantes de Shengal y en concreto el feminicidio sufrido por las mujeres ezidis, lanzamos esta reflexión llamando a la unidad y la acción contra el feminicidio.

Feminicidio: mecanismo de control del patriarcado

El feminicidio no es un acto de violencia masiva en un momento concreto de la historia, el feminicidio es una práctica diaria, perpetrada por los hijos sanos del patriarcado, es la forma de control ejercida a cada segundo para mantener a las mujeres esclavizadas, sometidas.

El feminicio es violencia estructural de género, que se ejerce contra las mujeres por el simplemente hecho de serlo. No puedes localizar dicha violencia por países o continentes, no puedes concretarla por épocas. Es una práctica mundial, intratemporal, ejercida por el género masculino, que se cobra a diario cientos de vidas y que varia en métodos y costumbres, pero que mantiene un mismo objetivo y un mismo resultado. El feminicidio tiene especifizades de clase, edad, étnia, religión y tendencia sexual, que conlleva a prácticas feminicidas concretas a los largo de la historia.

Las mujeres fuimos la primera nación colonizada por el hombre, la que dio la muestra de que era posible colonizar otras razas y colonizar a otros hombres a través de las clases sociales. El feminicidio es tan antiguo como el patriarcado, es la herramienta del control del patriarcado para la subordinación femenina. El patriarcado nos convirtió en objetos, objetos femeninos sometidos a los sujetos masculinos, que se consideran con el derecho de usar dichos objetos como les plazca, sometiéndolos a través de la violencia.

La violencia sexual y el control del cuerpo de la mujer por el hombre y el Estado son parte vertebral del feminicidio. El Estado, através de sus leyes, ha promovido y promueve el feminicidio como forma de perpetuación del patriarcado, ya que el patriarcado es un pilar básico de su propia existencia. “La violación es mucho más que una experiencia personal”, la violación es una herramienta para la dominación del género femenino. La imagen de violación elaborada por el sistema es la de un desconocido en un ámbito externo que por un descuido de la victima lleva a cabo su terrible acto; pero la realidad es que la violación es una práctica cotidiana mucho más extendida en el ambito familiar y conyugal, como práxis del tripartito Patriarcado-Familia-Estado.

La cobertura que dan los medios de comunicacion y el ocio audivisual deshumanizan el feminicidio mostrándolo como algo casual, algo con lo que la sociedad a de vivir. Ocultan la misoginia que hay detras de dichos asesinatos, culpan a las mujeres y las tratan como víctimas a las que hay que proteger y controlar para que no les vuelva a ocurrir (pues son ellas las reponsables de su situación). Colocan al asesino como víctima de sus emociones y de momentos de locura, desquitándoles de su sangrienta responsabilidad, muchas veces se entiende como parte de la naturaleza masculina la voracidad sexual.

Las resistencia de las mujeres al feminicidio y a todas las formas las formas de explotación y opresión también son una práctica mundial e intratemporal. Allí donde el patriarcado y la jerarquía explotadora nació, también nació la resistencia contra ella. Mujeres individuales y movimientos de mujeres en todo el planeta luchan por sus derechos, creencias, culturas, cuerpos, la tierra que habitan y de la que se alimentan. Todas estas mujeres ejercen el principio de autodefensa, el principio sagrado que es inerte a la propia vida. La operación de Raqqa es conocida también como la operación de Venganza de las Mujeres Yazidis contra sus feminicidas.

Desde Rojava Azadi queremos mostrar toda nuestra solidaridad con la lucha y venganza de las mujeres yazidis. Os admiramos como las grandes guerreras que sois, llevando a la práctica la autodefensa desde todos las ámbitos con creatividad y valentía. No nos cabe duda del éxito de vuestra lucha, una lucha que también es la nuestra.

Jin, Jiyan, Azadî

Mujer, Vida, Libertad

Rojava Azadî Madrid

——————————————————————————————————-

[ENGLISH]

Femicide: patriarchy’s control mechanism

Femicide is not a massive act of violence at a specific moment in history, it is the daily practice, performed by the healthy sons of patriarchy, it is a form of control exercised to keep women enslaved and subdued.

Femicide is structural gender-based violence carried out against women simply for being women. This violence can’t be reduced or located at specific countries or continents, nor can it be pinpointed to specific times in history. It is a global practice, intertemporal, wielded by the masculine gender, that takes hundreds of lives everyday and that can vary in methods or customs but always has the same goals and outcome. Femicide has class, age, ethnic, religion and sexual orientation specificities, which means there are specific forms of femicide to the different historical times.

Women were the first colonizad nation by man, the one that showed that it was possible to colonize other races and other men from different social classes. Femicide is as old as patriarchy, it is patriarchy’s control mechanism to impose female subordination. Patriarchy turned us into objects, female objects subjugated by the male subjects, that consider themselves as possessors of the right to use said objects however they may please, exerting violence to do so.

Sexual violence and control over women’s body by men and the state are the corner stones of femicide. The state, through its laws, has promoted femicide, and continues to do so, as a form of perpetuating patriarchy, since patriarchy is the foundation of its existence. “Rape is much more than a personal experience”, rape is a tool oriented at the domination of the female gender. The image of rape peddled by the system is one of a stranger committing this terrible act, however reality is that rape is a daily practice much more present in the family and marital context, as praxis of the trinity Patriarchy-Family-State.

Coverage in the media and the entertainment industry dehumanizes femicide portaying it as something casual, something society can live with. They hide the mysoginy that is behind these murders, they blame women and treat them like victims who have to be protected and controlled so that it never happens again (since it is these women who are responsable of their situation). They characterize the murderer as a victim of his own emotions as if carried away by the power of his lust, relieving them of their bloody responsibility, which is frequently explained as part of natural masculine sexual voracity.

Women’s resistance against femicide and all forms of oppression and exploitation are also global and intratemporal. There where patriarchy and the exploitatvie hierarchy were born so did the resistance against it. Individual women and movements of women all over the world fight for their rights, beliefs, cultures, bodies, the land they live on and from which they feed themselves. All these women exercise the right to self-defense, the sacred right that is inherent to life. The Raqqa operation is also know as operation Vengeance of the Yazidi Women against the femicides committed against them.

Rojava Azadi wishes to show solidarity with the struggle and vengeance of the yazidi women. We admire the great warriors that you are, practicing self-defense in all spheres of life with creativity and bravery. We have no doubt you will be succesful in your struggle, a struggle that is also ours.

Jin, Jiyan, Azadî

Woman, Life, Freedom

Rojava Azadî Madrid

