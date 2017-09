Öcalan y el PKK: Otro mundo es posible

El siguiente artículo de Havin Guneser fué publicado en agosto de 2014 en “Kurdistan Report” y reeditado por Kurdish Question el 15 de febrero de 2015, día en que se cumplían 16 años de la captura de Abdullah Öcalan.

Dado su interés, su profundo análisis y su calidad de redacción, hemos decidido traducirlo y publicarlo.

Abdullah Öcalan: 66 años, 16 en la prisión de la isla de Imrali (Turquía)

Una vida de más de 40 años de lucha y resistencia

¿Qué hace que algunas personas sigan resistiendo y luchando a pesar de las dificultades, la opresión y las amenazas a su propia vida? Debe ser lo que hace humanos a los humanos; su habilidad para imaginar. Imaginar: Otro mundo es posible.

Esto es precisamente lo que Abdullah Öcalan y su temprano grupo de amigos, tales como Haki Karer, Sakine Cansiz, Kemal Pir, Mazlum Dogan y otros comenzaron a hacer a finales de 1960 y principios de 1970. Imaginar. ¿Quién podía sustraerse al poder revolucionario de 1968 y sus efectos posteriores? Transformó la forma de ver el mundo y también el liberalismo. Öcalan y sus amigos fueron el resultado de esta ola, la Liberación Nacional Vietnamita y el ascenso de la izquierda en Turquía (especialmente la de Mahir Cayan, Deniz Gezmis e Ibrahim Kaypakkaya). Su primer grupo no estaba compuesto sólo por kurdos, sino también por revolucionarios de diferentes grupos étnicos, así como mujeres.

Imaginaron que podía existir una vida en la que no hubiera espacio para la opresión, la explotación de las mujeres, la colonización y el chovinismo nacionalista. Esto puede resultar aún hoy algo fácil de imaginar. Pero entonces, las políticas genocidas físicas y culturales, la extensión de la auto-asimilación, así como las estructuras políticas internas establecidas por los colonizadores -en términos de partidos políticos y colaboradores- lo hacían realmente difícil de imaginar.

Pero ellos se atrevieron y les costó caro. Resultó extremadamente duro para la sociedad kurda. Pero si la libertad fuera fácil de alcanzar, la sociedad humana no habría estado luchando por ella durante los últimos cinco mil años. Tal vez sea por ello que el capitalismo, por encima de cualquier otro sistema político patriarcal, trata de anular nuestra imaginación. Dicen que no es posible; que esta vida sin libertad es la única vida. Y logran el colapso de la Unión Soviética, la paralización del feminismo, la incapacidad de los movimientos alternativos para construir una vida alternativa que lo pruebe y nos convenza. Pero, ¿es esto cierto?

Muchos y diferentes movimientos alternativos de todo el mundo simplemente se negaron de dejar de imaginar que otro mundo es posible: Öcalan y el movimiento de liberación kurdo pertenecen a esta categoría. Pero lo que surgió no fue el clásico movimiento de liberación nacional.

A pesar de todos los intentos, en primer lugar de Turquía y después de los poderes mundiales, por sofocar los inicios del movimiento, Öcalan y sus amigos se las arreglaron para sobrevivir. Tal vez sea uno de los pocos movimientos que ha visto todas las ascensiones y caídas, no sólo del capitalismo, sino también el colapso del socialismo real y la impotencia que sintió la gente. Los otros movimientos de liberación nacionales resultaron exitosos y comenzaron a dirigir países a cuyos gobernantes habían resistido previamente. El PKK también vió el resultado de esto; cómo se volvieron dirigentes ellos mismos. El propio PKK, dice Öcalan, experimentó el socialismo real cuando aun era un movimiento. El movimiento femenino, que se encontraba en su punto álgido en las décadas de 1980 y 1990, también influyó al PKK, pero esto también llegó a un alto. Hoy, cuando llegamos al fondo y herencia de la lucha y sus logros contra la esclavitud, la colonización y el fascismo, también nos enfrentamos a su renacimiento. Mientras las mayoría de los movimientos alternativos o bien han caído en el dogmatismo y/o han desaparecido, otros han luchado para comprender. Esto ha requerido y requiere un mayor y nuevo análisis de no sólo de todo el sistema sino también de los propios movimientos alternativos. ¿Qué se estaba haciendo mal? De nuevo, se trataba de la imaginación; Öcalan y sus amigos rechazaron aceptar los hechos, que no había más que imaginar.

Con mayor intensidad después de 1994, Öcalan dedicó la mayor parte de su tiempo a buscar una respuesta. Ya en la década de 1980 se había mostrado bastante crítico con las prácticas del socialismo real de la Unión Soviética y otros en muchos aspectos. También era muy crítico con la izquierda creada en Turquía tras el golpe militar de 1980. Siguió indagando en profundidad en busca de respuestas. Tal vez las complejidades de la cuestión kurda y el hecho de que el PKK tuviera la habilidad de actuar bastante independientemente, ayudó a encontrar algunas respuestas. No dejó espacio para falsas respuestas o decepciones; porque un paso equivocado significaría su eliminación por un poder u otro.

Öcalan es cualquier cosa menos dogmático; es un verdadero dialéctico. Entendió bien que todos los sistemas tienen vidas. Nacen, no porque sea absolutamente necesario o el único camino a seguir, siguen sobre la base de ciertas reglas y alcanzan un equilibrio. Después superar tal equilibrio y entonces ya no es posible mantener las cosas como eran. Este es precisamente el punto donde nos encontramos en este momento. El capitalismo se encuentra en una crisis estructural y nuestro mundo en una situación caótica. Öcalan ha escrito y hablado extensamente sobre esta situación desde 1990, pero especialmente en sus Escritos desde Prisión, elaborados en su celda de la prisión de la isla de Imrali (ver www.ocalan-books.com). Esta caótica situación, sin embargo, advierte, no necesario tiene que evolucionar hacia algo más progresivo. No sólo está ahí la posibilidad de cambiar 500 años de la vieja regla hegemónica del capitalismo, sino que también es posible cambiar todo el sistema patriarcal, declara Öcalan. Öcalan y otros intelectuales como I. Wallerstein predicen que la lucha será feroz y determinará al menos otro siglo, si no más. Y mirando lo que ocurre alrededor del mundo y en Oriente Medio actualmente, puede verse que ciertamente coincide con esta visión.

Por tanto, Öcalan, desde su celda individual en una prisión insular, trata de asegurarse de que todos los pueblos oprimidos, incluyendo a los kurdos, sean capaces de implantar un sistema político alternativo, así como tratar de protegerlos del baño de sangre que se prepara para ellos en cada paso del camino.

Se dice que los inicios determinan el final. El PKK comenzó como una organización multiétnica. Bajo la guía del PKK, el pueblo kurdo logró su derecho a existir como pueblo, pero nuevamente bajo su guía luchan externa e internamente contra el sexismo y el patriarcado, que son ideologías basadas en el poder, la jerarquía y el estado. El movimiento de liberación kurdo rechaza ser asimilado por el sistema capitalista. Esto se debe a las lecciones aprendidas de los sucedido a otros movimientos de liberación nacionales. Este rechazo es la razón tras una inmensa antipropaganda o la falta de mención en absoluto cuando se evalúan los acontecimientos en la región.

Pongamos el ejemplo de Rojava (zona kurda de Siria); en un principio se produjo una gran reacción contra las kurdos por parte de los super poderes mundiales porque aquéllos no cayeron en la trampa como otros pueblos en Egipto, Libia y otros lugares del mundo. Los kurdos se negaron a tomar parte en guerras que sólo traerían derramamiento de sangre. En su lugar, optaron por la tercera vía liderada por Abdullah Öcalan. Para unirse con todos los pueblos que viven en la región a fin de crear su propio autogobierno basado en la democracia radical, la libertad de las mujeres, la economía alternativa y una vida ecológica. les ignoraron y dejaron fuera de las conversaciones sobre Siria. Pero los recientemente creados cantones se mantienen y tratan de establecer una esfera de gobierno popular asegurándose que todas las identidades puedan florecer. Una esfera de libertad.

En posición contraria a esta esfera de libertad está la esfera fascista representada por ISIS. ISIS apunta contra la pluralidad de identidades de la región, especialmente la de las creencias y etnicidades. Por ello ataca activamente a los kurdos (también sunnitas), asirios, turcomanos, yezidís, chiitas y cristianos. Y lo hace tratando de limpiar la región étnicamente y de creencias. Se estructura activamente la militarización total de la sociedad. Es también extremadamente supremacista del sexo masculino, relegando a las mujeres incluso más allá de los peores roles sirvientes de la sociedad. También utiliza la violencia sexual como estrategia de guerra. Es ciertamente un sistema sólo para los hombres fuertes. Por tanto, no importa cómo se disfrace ISIS, no es más que puro fascismo en acción.

El paradigma de Abdullah Öcalan es justo el antídoto correcto; tanto si lo miramos desde la óptica de las creencias como de las etnicidades y la libertad de las mujeres. Öcalan ha estado tratando de romper este círculo vicioso de adversarios que se ha formado y así vengándose de ellos cuando se puede. Ésta es exactamente la razón por la que ha realizado un profundo análisis del estado, el poder y la jerarquía y de cómo forman las bases de una vida sin libertad.

La prisión de la isla de Imrali y Abdullah Öcalan

Öcalan tiene ahora 66 años y ha estado en la prisión de la isla de Imrali, como único preso, durante los últimos diez años de un total de dieciséis. La isla sigue estando declarada zona militar y es vigilada por mil soldados. Hasta 2013, Abdullah Öcalan no obtuvo permiso para reunirse con nadie excepto sus abogados y familiares, y ha estado sujeto a condiciones de aislamiento extremo, incluyendo la falta de contacto con el mundo exterior. Su único contacto con el mundo exterior -sus familiares y abogados- ha sido a menudo prohibido, no permitiendo sus visitas durante meses sin fin. CPT describió la situación como “evidente aislamiento”.

A pesar de ello, comprendiendo lo que requieren las situaciones caóticas, ha continuado centrándose en resolver la cuestión kurda y la democratización de Turquía y Oriente Medio y hasta hoy ha tratado continuamente de construir puentes entre los pueblos. A pesar de las condiciones de aislamiento agravado, su capacidad para mirar hacia delante y tomar decisiones que fortalecen la posición del pueblo kurdo y la amistad entre pueblos han reforzado la aceptación del pueblo kurdo y han reafirmado a Öcalan como su líder. Su estricto encarcelamiento no ha detenido su prestigio y altura para crecer y ganar fortaleza. La razón es muy simple y debe verse en su liderazgo probado a lo largo de los años a pesar de las enormemente cambiantes condiciones políticas. El hecho de que Öcalan y el movimiento de liberación fueran capaces de liderar al pueblo kurdo, desde el punto de no existencia y con los muchos obstáculos que amenazaban su vida, en la búsqueda de una forma de vida alternativa: esto es lo que ha hecho inamovible la confianza en él. Los barrotes de la prisión nunca le han supuesto un obstáculo para superar la colonización y elevar las demandas de libertad. Öcalan es el símbolo de la lucha del pueblo kurdo contra la negación y el colonialismo y la mayoría de los kurdos lo ven como un defensor de la paz y la democracia.

Las recientes conversaciones mantenidas con Abdullah Öcalan permitieron a delegaciones políticas tanto del gobierno turco como del HDP (Partido Democrático de los Pueblos) visitar a Öcalan. No obstante, las visitas de su familia y en especial las consultas cliente-abogado han quedado suspendidas. Dos de los abogados de Öcalan fueron arrestados en la primera andanada de detenciones del KCK, cuando un total de 34 abogados fueron arrestados tras el 27 de julio de 2011. Todos ellos fueron liberados pocos meses después, pero desde julio de 2011 ninguno de los abogados de Öcalan ha podido ver a su cliente. Con ello, resulta evidente que las reglas del juego siguen siendo impuestas por el estado y que son arbitrarias. Podría haber un proceso político en marcha, pero nadie está comprometido legal u oficialmente. Y un proceso político tan poco claro aún no puede ni debe obstaculizar los derechos legales de Öcalan y mucho menos permitir que las organizaciones de derechos humanos sigan calladas ante las graves violaciones de los derechos de Öcalan. Esto sólo continuará probando que las leyes impuestas y practicadas en Öcalan son las de un prisionero de guerra. Por tanto, las conversaciones no pueden continuar como lo han sido hasta ahora. Deben convertirse en negociaciones. Y para eso Abdullah Öcalan debe ser liberado. Mandela tiene una cita adecuada para esta situación: “Sólo los hombres libres pueden negociar. Un prisionero no puede celebrar contratos.”

Una Campaña Mundial: Libertad para Abdullah Öcalan

La Iniciativa Internacional, desde el primer día en que se formó en marzo de 1999 (ni siquiera un mes después del secuestro de Öcalan), nunca perdió su fe en su libertad y en la paz en Kurdistán. Desde entonces, la Iniciativa Internacional -gracias al apoyo que ha recibido de gente común, intelectuales y personalidades de todo el mundo- ha trabajado sin parar con este fin y para ayudar a reparar los lazos entre no sólo los pueblos kurdo y turco, sino entre todos los pueblos de la región, así como para servir a una paz justa. El trabajo ha tomado muchas formas y se ha utilizado muchas herramientas diferentes para lograrlo.

Cuando la Iniciativa Internacional discutió y tomó la decisión de iniciar una campaña mundial de recogida de firmas en septiembre de 2012, Öcalan ya llevaba 8 meses de aislamiento total agravado. Nadie tenía ninguna noticia de él ni de los otros cinco prisioneros que fueron llevados allí en noviembre de 2011. Imrali se había convertido en una prisión insular donde sólo se detenía a kurdos y no se aplicaban reglas: la prisión de Guantánamo en el corazón de Europa. No se tenía idea de cuándo terminaría este aislamiento total. Las organizaciones de derechos humanos tampoco tenían mandato para actuar, se perdían en la burocracia o simplemente se estaba utilizando como un precedente para recortar aún más los derechos. Después de todo, quién defendería a un “terrorista”. Este es el caso hasta la fecha.

No fue difícil sentir y entender que se trataba de un período crítico casi como en 1999. Aunque la pena de muerte ya no estaba legalmente disponible, era el momento en que se usaba más retóricamente. Por tanto, el trabajo comenzó seis meses antes para poder declarar la campaña mundial de recogida de firmas. Los mil primeros firmantes iniciaron oficialmente la campaña de firmas el 6 de septiembre de 2012 en Bruselas en el Día Internacional de la Paz Mundial. El objetivo era monumental: romper el aislamiento total, que nunca había sido tan agravado y tan largo, desde el secuestro de Öcalan 15 años antes, así como romper el silencio del público internacional. Esta era la razón tras la demanda de liberación de Öcalan y todos los demás presos políticos. Aquí llegamos a un punto en el que ya no hablábamos de un individuo (aunque no olvidemos que sobre todo es un ser humano con derechos) o un líder. Porque Öcalan se había convertido en un factor que determinaba el futuro del pueblo kurdo y de Oriente Medio. Gerry Adams, el profesor Antonio Negri, el profesor Immanuel Wallerstein, el profesor Achin Vanaik y otros intelectuales y políticos de América del Sur, Europa, Asia, Rusia y Oriente Medio, así como diputados y ONGs, fueron algunos de los primeros mil signatarios en reclamar la libertad de Öcalan.

Antes de que la Iniciativa Internacional comenzara esta campaña, también se consultó a KHRG (El Grupo Kurdo de Derechos Humanos en Sudáfrica) y su apoyo, que llegó a decenas de miles de personas. Al mismo tiempo, ONGs, sindicatos, partidos políticos del País Vasco, Chipre, Perú, Filipinas, Alemania, Inglaterra y Francia apoyaron la campaña de firmas. Es importante hacer hincapié en el esfuerzo y trabajo realizado por Fidan Dogan, que resultó en un fuerte apoyo del Partido Comunista francés, así como de muchas ONGs y personalidades bien conocidas.

La influencia real de tales campañas

Hasta la fecha se han realizado muchas campañas de firmas, protestas y marchas que exigen la libertad de Öcalan. Todas han ayudado a mejorar la situación de Abdullah Öcalan y el pueblo kurdo en general. Cuando miramos el mundo de los años setenta, los kurdos no sólo eran invisibles y negados en Irán, Irak, Siria y Turquía, sino también en Europa y el resto del mundo. Pero en 2014 los kurdos no son sólo el poder más dinámico y revolucionario de Turquía, sino también de Oriente Medio y el mundo. La razón es simple: los kurdos no son sólo revolucionarios, también están organizados y tienen una imagen clara de su alternativa.

Sin embargo, no fue fácil hacer la transición desde un Öcalan bajo la amenaza de pena de muerte y un pueblo bajo la amenaza de genocidio a un Öcalan y un pueblo que tienen la capacidad de determinar el futuro de Turquía y Oriente Medio. Habitualmente se nos acercan personas que nos preguntan si tales campañas de firmas o acciones similares tienen algún efecto en absoluto. Tal vez el ejemplo más concreto sea la postura que mostraron los kurdos de todo el mundo -simultáneamente- cuando Öcalan fue secuestrado. Esto no sólo impidió la pena de muerte, sino que también allanó el camino para cualquier diálogo futuro, porque una vez más los kurdos mostraron que Öcalan es el líder indiscutible del pueblo kurdo.

A lo largo de los 15 años ha habido muchas campañas por muchas organizaciones diferentes y cada campaña ha traído consigo una etapa diferente. Por ejemplo, en 2005-2006, el Movimiento de Ciudadanos Libres en Turquía inició una campaña de firmas que declaraba que ‘Öcalan representa mi voluntad política’ que reunió 3,5 millones de firmas a pesar de las detenciones, encarcelamientos, opresión y confiscación de firmas en Turquía e incluso en Europa. El pueblo kurdo en su conjunto no tiene un derecho oficialmente reconocido como pueblo a las elecciones o al referéndum. Por lo tanto, esas campañas, a pesar de las dificultades y la opresión a que se enfrentan, tienen un enorme significado para exponer las demandas y la voluntad del pueblo kurdo.

De hecho, la campaña que se desarrolló entre 2005 y 2006 fue también una respuesta a la insistencia colonial de Turquía y de los estados europeos sobre los kurdos para que “se buscaran otro líder”. El resultado de esa campaña de firmas ha permitido a los kurdos invalidar tales políticas en gran medida. Mientras que por un lado el régimen racista-colonialista intenta crear datos que legitimen su propio régimen, los kurdos y los diferentes pueblos, intelectuales, políticos responsables y ONGs progresistas han emprendido acciones y protestas para destruir estas proyecciones. El pueblo kurdo ha pasado de declarar a Abdullah Öcalan -a pesar de las duras condiciones- su “representante político” a exigir su libertad con el apoyo de sus amigos alrededor del mundo.

La campaña se ha expandido desde Europa al resto del mundo desde su inicio. De la situación de aislamiento total de Öcalan en 2011 y 2012, nos hemos dirigido a un período de diálogo renovado en 2013. Desde entonces la campaña de recogida de firmas ha continuado con el nuevo objetivo de superar los prejuicios que se han levantado alrededor de Abdullah Öcalan y la lucha de los pueblos kurdos por su existencia y su libertad. También buscamos corregir la información errónea diseminada y educar a la sociedad sobre lo que realmente ha pasado y cómo puede ser remediado. El pueblo kurdo y el Sr. Öcalan, como resultado de políticas coloniales oficiales, han sido criminalizados y presentados erróneamente al público en general. Por tanto, era importante encontrar métodos creativos y poner en ellos un gran esfuerzo. Es hora de que nuestros esfuerzos se unan a las políticas que los estados europeos pueden poner en marcha para abrir la arena cultural, social y política al pueblo kurdo.

Además, a pesar de las condiciones en Rojava y en las otras partes de Kurdistán, nos alegra decir que se han unido recientemente a la campaña. Especialmente en Turquía, ha habido nuevamente detenciones por recoger firmas o aportarlas.

Hubo mucha gente creativa a lo largo de toda la campaña. Era posible ver a kurdos, franceses o gente de otras nacionalidades en tranvías, a la puerta de universidades o en plazas y centros comerciales recogiendo firmas. Algunos encontraron métodos imaginativos para hacer su recogida de firmas más llamativa. Como en Suecia: los que aportaban su firma, recibían un limón. Limones que llevaban escrito “terrorista”. ¿Por qué? Porque en Turquía, cualquiera que llevara un limón era detenido inmediatamente, porque el limón es bueno contra los efectos abrasivos del gas pimienta utilizado por las fuerzas de seguridad turcas contra los manifestantes. Una simple y brillante correlación entre limón-manifestante-uso de gas pimienta y cuestión kurda. No sólo obtenían firmas, sino que también enviaban limones “terroristas” como invitados a los hogares para ser contemplados.

Por no decir que la recogida de firmas de tan enorme número de personas, ponerse en contacto con ellas y explicarles la situación del pueblo kurdo y Öcalan, resultó en sí misma significativo. La Iniciativa Internacional ha preparado una gran cantidad de materiales diferentes en multitud de lenguas. Puede accederse a ellos en www.freeocalan.org y www.ocalan.books.com. La información creada de las campañas será utilizada durante muchos años.

La Campaña “Arte para Öcalan”

Hemos iniciado, en paralelo, “Arte para Öcalan”. Los detalles de esta campaña pueden encontrarse en http://art-for-ocalan.org/. Esta campaña pretende expresar la no bien expuesta relación entre Abdullah Öcalan, el pueblo kurdo, la libertad y la liberación de las mujeres. Pero también busca enseñar a un amplio público el pasado, presente y las demandas del pueblo kurdo y las ideas de Öcalan. Ya contamos con un amplio trabajo aportado desde Brasil, Sudáfrica, EEUU, Sudámerica, Italia, Alemania, así como de kurdos de diferentes partes de Kurdistán. Por medio de esta campaña deseamos animar al desarrollo de diferentes ramas del arte. Hemos utilizado el trabajo que se ha aportado en postales impresas y se han basado en ellas otras campañas menores tales como “Envía a Öcalan 20 mil tarjetas de cumpleaños” con ocasión del 64 cumpleaños en abril de 2013. También imprimimos trabajos seleccionados en camisetas y cuadros y se pusieron a disposición para venta solidaria. Además, planeamos organizar en el futuro cercano exposiciones que mostrasen el trabajo realizado. Aún se está haciendo trabajo en esta línea. La Iniciativa Internacional está buscando un himno de campaña que será la canción oficial de la campaña Libertad para Öcalan.

Desde el reinicio de las conversaciones a principios de 2013 y el mensaje de Öcalan con ocasión del Newroz de 2013, la cuestión kurda ha dado oficialmente un nuevo giro. El mundo oficial y la política de Turquía relativa a la negación de los kurdos ha saltado en pedazos. En su lugar ha dado comienzo la lucha más feroz para determinar la vida futura de los kurdos y la gente de la región. Aunque el peligro eminente de eliminación de los kurdos aún se mantiene, el nuevo período y la lucha para implantar un sistema alternativo requiere más un cambio de mentalidad de todos y cada uno individualmente: una vida alternativa no es un concepto abstracto. Igual que es posible que Oriente Medio se convierta en la tumba de culturas y creencias, existe una posibilidad aún mayor de que se expanda la esfera de libertad. La lucha iniciada determinará el resultado final.

Así, la imaginación parece ser una mitad importante para la realización de los sueños; la otra mitad es verbalizarlos y mostrar el coraje para ponerlos en práctica. Efectivamente, Libertad para Öcalan no es solo la demanda de libertad para un individuo sino para garantizar la libertad el pueblo kurdo y la amistad entre los pueblos de manera irreversible.

Todas y cada una de las campañas han sido una gran respuesta para el cambio de las condiciones en Turquía, la región o el mundo. La campaña mundial de recogida de firmas ha finalizado oficialmente hoy. Aunque esta campaña se había iniciado y dirigido por la Iniciativa Internacional, nos sentimos orgullosos de decir que se ha convertido en la campaña de todos. Muchas organizaciones kurdas, así como el Partido Comunista francés, el KHRAG-Sudáfrica y otras organizaciones de todo el mundo, instituciones y personalidades desde Filipinas, el Pais Vasco así como los pueblos alemán y británico y muchos otros han dado una prioridad absoluta a esta campaña. La participación ha provenido de todos los continentes alrededor del mundo. Esto es lo que significa una campaña mundial.

Queremos una vez más reconocer los esfuerzos y el trabajo de personas de toda Europa y los amigos del pueblo kurdo en todo el mundo por su esfuerzo, creatividad, persistencia y continuidad y dar la enhorabuena a todos los participantes.

La campaña ha conseguido 10.328.623 firmas (9.548.303 de ellas confirmadas notarialmente).

Ésta es probablemente una de las más grandes, si no la mayor, campaña de recogida de firmas para la libertad de un prisionero político que ha visto el mundo.

Hoy, el pueblo kurdo y sus amigos han marcado otro día en nuestro calendario al completar 12 días de marcha, con origen en tres puntos diferentes, bajo un extremo frío invernal; Luxemburgo, Frankfurt y Berna.

Todos ellos demandaban lo mismo al cumplirse el 16 aniversario del secuestro de su líder: Libertad para Öcalan y Libertad para Kurdistán, y esto es sólo cuestión de tiempo.

Fuente: Kurdish question

Autoria: Havin Guneser

Fecha de publicación: 15/02/2015

Traducido por Rojava Azadî

