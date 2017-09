Viaje a Minbic liberada, en el norte de Siria: del infierno al paraíso

Por ercan Ayboga,

La ciudad de Minbic (Manbij) y sus alrededores están entre las regiones más disputadas de la guerra siria. Ercan Ayboga entrevistó a representantes de la nueva Administración Democrática en Minbic.

Cada vez es más complicado todo aquí. Casi todas las partes contendientes se encuentran muy cerca de esta región en el norte de Siria. Lo más notable es que el ejército turco, que actúa como ocupante, quiere tomar Minbic, un esfuerzo que, aunque anunciado por el presidente turco Erdoğan, hasta ahora ha fracasado debido a la resistencia de la población local, así como de los EE.UU. y Rusia.

La ciudad de Minbic fue liberada el 12 de agosto de 2016 por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF; en árabe: QSD), poniendo así fin al control del “Estado Islámico” (ISIS) que había durado más de dos años y medio. Poco antes de que comenzara la ofensiva de liberación, el 31 de mayo de 2016 las SDF, bajo el liderazgo de las Unidades de Defensa del Pueblo y Mujeres Kurdas (YPG / YPJ), crearon el Consejo Militar de Minbic. Éste ejerce el control militar sobre la región de Minbic, ubicada a unos 100 kilómetros al suroeste de Kobanê, conocida mundialmente por su resistencia. En el otoño de 2016, el Consejo Militar entregó la administración de la región al Consejo Cívico Provisional de Minbic. El Consejo Cívico, compuesto por árabes, kurdos, turcomanos y circasianos, se rebautizó el 12 de marzo de 2017 como Consejo de la Administración Civil Democrática de Minbic y aumentó su tamaño para acrecentar su legitimidad democrática.

La importancia de Minbic no deriva sólo de su localización geoestratégica en el contexto sirio, sino también del sistema político que se ha establecido allí a partir de agosto de 2016, es decir, con el Consejo de la Administración Civil Democrática de Minbic, que ostenta un alto estándar democrático y que se supone servirá como modelo para una nueva Siria democrática. Éste es el punto central de la entrevista mantenida con los principales representantes de la legislatura de la Administración Democrática, entre ellos los copresidentes Sozdar Xalit (kurdo) y Faruk Maschi (árabe), así como Emel Bozgeyik (turcomano), Muhamed Dolmusch (turcomano), Muhamed Tarik (circasiano) y Abdo Mustafa (kurdo).

¿Qué clase de ciudad era Minbic antes de la guerra en Siria?

Todos: Hasta 2011, de una población aproximada a las 100.000 personas, alrededor del ochenta por ciento eran árabes. Sin embargo, hace más de noventa años la mayoría de la población era circasiana. Poco antes de la guerra actual, los kurdos llegaron a alcanzar casi el 15 por ciento, mientras que los circasianos y los turcos juntos representaban sólo un 5 por ciento de la población total de Minbic. Hace varias décadas también existía una pequeña comunidad armenia que, sin embargo, emigró a Alepo.

Tanto el comercio como la agricultura siempre han estado bien desarrollados en Minbic. Económicamente, la ciudad estaba en bastante buena forma. El nivel de educación era bastante alto en comparación con las áreas circundantes.

Maschi: Las 63 tribus árabes de la región se reunían regularmente durante muchos años y llegaron a un acuerdo con el Estado, pero en general no lo apoyaron activamente. Las dos tribus más grandes enviaron cada una un diputado al parlamento sirio.

¿Cómo se desarrolló en Minbic el período entre el comienzo de la sublevación siria y la guerra hasta poco antes del gobierno del ISIS?

Todos: La ciudad de Minbic y sus alrededores se posicionaron rápidamente contra el régimen baazista desde la primavera de 2011 en adelante. Pero hubo discusiones acaloradas sobre si la resistencia debía ser pacífica o armada.

Dolmusch: Esta discusión se desarrollaba entre árabes y también entre turcomanos. Mientras que estos últimos se organizaron pacíficamente inicialmente, muchos de ellos cambiaron rápidamente su decisión cuando Turquía introdujo armas, dinero y entrenamiento militar. Así, la sociedad turcomana se dividía entre dos opiniones.

Maschi: Yo, junto con mi tribu, me posicioné contra el régimen, pero rechacé la agresión armada. Pero muchos estaban a favor de ella y los árabes tenían opiniones divididas. Casi nadie estaba del lado del régimen.

Todos: Desde 2011, hasta 76 brigadas militares de oposición se formaron rápidamente, todas reunidas bajo el sello del Ejército Sirio Libre (FSA). Políticamente, los kurdos se organizaron principalmente en el Movimiento por una Sociedad Democrática (TEV-DEM), una alianza de varios partidos kurdos incluyendo el Partido de la Unión Democrática (PYD), que rápidamente se convirtió en la fuerza principal de los kurdos en toda Siria. En el plano militar, se reunieron en su mayoría bajo el grupo Al-Akrad, que pertenecía a las partes más progresistas del FSA y estaba en términos amistosos con las YPG / YPJ.

El mandato del FSA en Minbic a partir de julio de 2012 condujo al principio a más libertad política, pero fue un período muy caótico. La mayoría de los combatientes del FSA por un lado no podían hacer frente a las tareas administrativas básicas y por el otro empezaron a enriquecerse. Tras saquear las instituciones estatales, robaban a civiles. Después de unos meses, el FSA se volvió más represivo y comenzó a luchar entre sí. La población se sentía insatisfecha. Fue muy fácil para el Frente Al-Nusra, el Al-Qaeda sirio que estaba creciendo en fuerza, tomar el poder en la primavera de 2013.

Desde el principio, Al-Nusra introdujo la ley sharia y ejerció una mayor presión política. A muchas personas que eran acusadas de actos delictivos se les cortaba la mano. El robo, también, era parte de los métodos de los combatientes de Al-Nusra. Mientras que el FSA restringía el trabajo político de TEV-DEM en las aldeas, Al-Nusra también comenzó a oprimir a TEV-DEM en la ciudad. En resumen, el corto mandato de Al-Nusra estaba lejos de la justicia social y la libertad y se dirigía rápidamente hacia la dictadura y el caos. Así, el ISIS, con su afirmación del Islam absoluto y un sistema justo, no encontró ninguna dificultad para acaparar el poder en Minbic.

¿Cómo podemos suponer que era en la práctica el gobierno del ISIS en Minbic, que duró unos tres años?

Todos: Cuando el régimen fue derrocado en 2012, la población de Minbic aumentó al principio. Pero con el ISIS se redujo a menos de la mitad de la cifra original. Casi todos los kurdos y circasianos abandonaron la ciudad porque eran vistos como enemigos potenciales.

Dolmusch: Mientras el ISIS gobernaba en Minbic, no perseguían mucho a los turcomanos, sino en particular a los kurdos. Porque los temían mucho.

Todos: En los primeros meses, el ISIS se condujo con bastante cautela en la ciudad. Incluso ofrecían dulces a los niños por las calles. Pero desde el principio dejaron claro lo que era “halal” (permitido) y “haram” (prohibido). Al principio, la población observaba el orden del ISIS con pasividad. Pero unos meses más tarde el ISIS mostró su verdadero rostro y empezó a controlar la vida política, social, cultural y económica de una manera desconocida hasta entonces. Cualquier tipo de objeción o infracción de las reglas impuestas por ellos se castigaba de la manera más brutal. La forma más extrema de terror perpetrada por el ISIS en Minbic fue encerrar a ciertas personas -545 personas en el transcurso de unos 3 años- en jaulas colocadas en lugares públicos durante días, sin permitir que sus familiares se acercasen y decapitándolos en público días más tarde, con muchas personas siendo obligadas a asistir por la fuerza. Esto se grabó en vídeo con el fin de propagar aún más miedo al ISIS.

Bozgeyik y Xalit: Las mujeres y también las niñas estaban sujetas a leyes especiales. Tenían que llevar el tipo más estricto de chador en público y sólo se les permitía salir a la calle cuando estaban acompañadas por un pariente varón, teniendo que caminar 15 metros detrás de él. Para recibir un castigo se podía mostrar una parte de la cara de la mujer. Sucedió algunas veces que los hombres perdieron de vista a sus esposas o hermanas y no pudieron encontrarlas de nuevo. Muchas mujeres simplemente se quedaban en casa todo el tiempo a causa de esta norma.

Algunas mujeres tuvieron que seguir trabajando en las huertas de la ciudad debido a la difícil situación económica, un trabajo muy obstaculizado por el chador, especialmente durante el verano. Se prohibieron ciertos productos como tomates, conservas u otras cosas especialmente preferidas por las mujeres. Con el fin de reforzar las restricciones de manera más eficiente, se formó incluso una milicia femenina. Las mujeres detenidas eran torturadas -poco después de la liberación se encontraron huellas de sangre en la cárcel de mujeres- y en muchos casos eran apedreadas hasta la muerte en tres lugares públicos. Nos alegra particularmente que haya crecido un árbol exactamente en uno de estos lugares.

Todos: Bajo el ISIS la situación económica en Minbic se tornó aún más difícil y la vida era excepcionalmente cara. Vendían pan y un litro de diesel por 350 liras sirias (cuyo precio era de sólo 40-50 liras en la zona controlada por las YPG / YPJ / SDF en ese momento) [equivalente a aproximadamente 1,50 y 0,20 EUR respectivamente]. A menudo, se formaban largas colas en los puntos de distribución, aunque el petróleo y los cultivos estaban disponibles en cantidad suficiente en el territorio del ISIS. El azúcar era muy caro también, aunque era producido cerca, en Maskanah. Se exigían horrendos impuestos al azar a los dueños de tiendas y comerciantes. ISIS financió su guerra de esta manera. Los productos alimenticios disponibles fueron racionados, mientras que los combatientes del ISIS retenían las mejores partes para ellos mismos, lo que justificaban con su supuesto estatus de “guerreros de Dios”. La mayoría de la gente sobrevivía con dinero proveniente de familiares que vivían fuera. A los más pobres que pedían apoyo financiero, generalmente se les decía que se unieran al ISIS como combatientes.

Todas las escuelas en Minbic fueron cerradas por el ISIS, nuestros niños sólo podían asistir a escuelas islámicas. Cuando ISIS hubo ampliado la capacidad de sus escuelas, tras algún tiempo comenzaron a obligar a todos los niños a asistir a estas escuelas. Allí fueron sometidos a lavado de cerebro ideológico y presionados para unirse al ISIS desde una edad muy temprana.

Había muchas más prohibiciones locas como, por ejemplo, comer en los parques. El uso de un teléfono móvil estaba prohibido en general. Si alguien era capturado por primera vez, tenía que pagar una multa elevada. En caso de repetición, la amenaza de la cárcel y la tortura.

No todo lo que ISIS hacía puede vincularse al Islam. Lo instrumentalizaron para su régimen de terror.

Según dicen, ISIS no tenía el apoyo de la población. Pero ¿no había mucha gente que los apoyaba activamente?

Éste era el caso sólo para una pequeña parte de la población; la mayoría de los que se quedaron tuvieron que amoldarse. Tenemos que tener en cuenta que más de la mitad de la población huyó de Minbic cuando ISIS tomó el poder. Pero, tristemente, tenemos que decir que algunas familias vendieron efectivamente a sus hijas al ISIS, en parte por razones ideológicas y en parte por razones financieras. Si fueras cercano al ISIS y actuaras como un agente, por ejemplo, se te permitiría trabajar en una de las muchas pequeñas refinerías de diesel. Algunos se convirtieron en agentes. Teníamos miedo no sólo en la calle sino también en nuestra escalera. La mayoría de la población se posicionó cada vez más explícitamente contra ISIS a partir de 2015. En total, se realizaron tres manifestaciones contra los métodos del ISIS en Minbic, una vez incluso se cerraron las tiendas. Pero todos los intentos fueron suprimidos de la manera más brutal. Minbic es una de las pocas ciudades controladas por ISIS donde se convocaron manifestaciones contra sus métodos.

El apoyo al ISIS fue mayor entre los grupos armados que entre los civiles. Desafortunadamente, una parte importante del antiguo FSA se unió militarmente al ISIS a partir de 2014.

Poco antes de que la operación de liberación comenzara el 31 de mayo, se proclamó el Consejo Cívico y Militar de Minbic. ¿Cómo se llegó a esto?

Xalit: La liberación de la presa de Tishrin en el Éufrates por las SDF en diciembre de 2015 lentamente alimentó las esperanzas de que ISIS podría perder su soberanía sobre la región de Minbic. El ISIS fue perdiendo poco a poco su confianza y con razón, ya que a principios de 2016 personas y grupos que habían huido de Minbic se unieron a las YPG / YPJ / SDF y representantes de los tres cantones de Rojava y el recientemente fundado Consejo Democrático Sirio para preparar la liberación de Minbic. Los antiguos activistas de TEV-DEM de Minbic fueron el motor de esta empresa. Ya que ambos habíamos huido de Minbic antes, hemos contribuido mucho desde el principio. El Consejo Militar de Minbic fue fundado en primer lugar, a principios de 2016, y luego el Consejo Civil de Minbic el 5 de abril de 2016. La representación de todas las partes de la sociedad era tan importante para nosotros que reservamos asientos para circasianos en el Consejo Cívico de 43 miembros, porque casi todos se habían visto obligados a abandonar Minbic. Desde el principio, el Consejo Cívico ha utilizado todos los idiomas hablados en Minbic desde el principio, con carteles en cuatro idiomas. También desde el principio, las mujeres tomaron parte como miembros del Consejo Militar; esto era incontestable. Sin embargo, apenas estuvieron presentes en los medios de comunicación en el momento de la operación de liberación.

Maschi: Fue posible proclamar [ambos Consejos] tan rápidamente por el terror perpetrado por el ISIS, que era de la mayor brutalidad, y el odio contra él por un lado y el apoyo activo a ambas estructuras por las SDF y el Consejo Democrático Sirio por otro. Yo mismo he tenido una buena relación con los kurdos en Minbic y Kobanê durante mucho tiempo. Siempre he valorado tener relaciones reales más profundas con ellos como un objetivo importante, sólo entonces podemos evitar que otras fuerzas se entrometan para enfrentarnos. También convencí de esto a muchas personas en mi clan Al-Buberne, que es uno de los clanes más grandes de la región de Minbic. El Consejo Cívico y el Consejo Militar de Minbic, que posee una estructura autónoma dentro de las SDF, y el consejo civil han colaborado estrechamente desde el principio, el intercambio de tareas ha sido bastante bueno. Esto se hizo evidente durante la operación de liberación, que duró aproximadamente tres meses. El Consejo Militar creció rápidamente durante esta operación y llegó a varios miles de miembros cuando Minbic fue liberado.

¿Qué hizo usted como Consejo Cívico, cuando el Consejo Militar de Minbic hubo iniciado la operación de liberación?

Xalit y Maschi: Antes y durante la operación de liberación hicimos grandes esfuerzos para ponernos en contacto con personas en Minbic y refugiados de Minbic en varios lugares y ganarlos para la liberación. La aceptación del Consejo Cívico creció rápidamente gracias a esto, lo que era importante para los momentos posteriores a la liberación; estábamos seguros del éxito de la operación. Hemos formado grupos que, a partir de junio de 2016, han visitado de inmediato las aldeas liberadas e informaron sobre nuestras metas e intenciones. La gran mayoría nos recibió con alegría y alivio. Aparte de eso, junto con los voluntarios, atendimos a los muchos cientos de heridos en el curso de las duras batallas en Minbic. Pero sobre todo dirigimos discusiones sobre cómo debería funcionar la administración de la ciudad y las regiones circundantes de Minbic. Cada paso durante y poco después de la liberación fue importante para obtener el apoyo de la mayor parte de la población. De hecho, todo resultó muy exitoso y se nos encargó liderar Minbic durante el período de transición sin ser cuestionados. Desde entonces la población nos ha apoyado.

¿Puede darnos ejemplos e impresiones de cómo recibió la población la liberación? ¿Qué fue especialmente importante para usted?

Todos: ¡Se puede comparar la liberación del ISIS por el Consejo Militar de Minbic y las Fuerzas Democráticas Sirias como el paso del infierno al paraíso! En consecuencia, los ánimos se mostraron particularmente eufóricos durante las primeras semanas. La brutalidad del ISIS había sido tan inmensa que muchos sólo podían alegrarse cuando podían reunirse personalmente con los combatientes del Consejo Militar y de las Fuerzas Democráticas y no en posición de combate frente a sus casas. Entonces vinieron los gritos de alegría. Esta gran alegría se podía ver especialmente en las caras de las mujeres. Muchos bailaron en las calles en los primeros días. Era importante para nosotros que no hubiera ningún intento de linchamiento. Decenas de miles regresaron a sus casas en pocas semanas, entre ellos muchos miles desde Turquía. Mucha gente se acercó a nosotros ofreciendo su ayuda, o queriendo llevar a cabo tareas en la reconstrucción. La población ha visto que traemos libertad e igualdad y no queremos excluir a nadie ni aprovechar las diferencias a favor de un pequeño círculo. La población siente exactamente esto. Minbic nunca ha vivido tanta libertad en su historia. La alegría sigue siendo enorme, todo el mundo puede ver esto por sí mismo caminando por las calles de Minbic. Los rostros de las personas están llenos de energía positiva.

¿Cuáles fueron los primeros pasos que se emprendieron en Minbic? ¿Cómo ha evolucionado la vida en algo más de medio año?

Todos: Durante el proceso de liberación, varias decenas de edificios quedaron destruidos por completo y cientos de ellos parcialmente. Esto es muy poco comparado con muchas otras ciudades sirias que también han sufrido los combates. Uno de los primeros pasos fue limpiar los escombros muy rápidamente. Desde el principio, nos esforzamos por establecer consejos populares con una amplia participación de la población en cada distrito de la ciudad y cada lugar fuera de la misma. En algunos sitios conseguimos construir enseguida una estructura democrática con participación de las mujeres. Estamos seguros de que lograremos hacer lo mismo en otros en un corto período de tiempo.

Una segunda ola de felicidad pasó por la región cuando las escuelas reabrieron un mes después de la liberación. Habían permanecido cerradas durante tres años. Hemos convocado con éxito a todos los antiguos maestros para lograrlo. El único cambio que hemos hecho hasta ahora en la educación es la abolición del tema sobre el Estado y la historia que solía enseñarse sobre la base de la ideología baazista. Además, los kurdos y turcomanos han comenzado a enseñar a sus hijos en su lengua materna unas semanas después de la apertura.

Tarik: Por el momento no tenemos capacidad para ofrecer a nuestros niños lenguaje circasiano, lo que se debe al hecho de que no hablamos nuestro idioma muy a menudo. Pero con el nuevo período escolar comenzaremos. Éste es un gran desafío para nosotros, porque el circasiano no ha sido enseñado ni en Siria ni en Turquía. Es una sensación increíblemente maravillosa que todos puedan ir a la escuela en su propio idioma.

Todos: Cuando la situación en Minbic se hizo más estable en otoño y nosotros, como Consejo Civil de Minbic, nos habíamos organizado mejor, la administración nos fue transferida oficialmente por el Consejo Militar. A partir de entonces, todas las decisiones importantes sobre la región de Minbic han sido tomadas por nuestro consejo de 43 miembros. Una de las primeras decisiones fue pedir al Consejo Militar que construyera la estructura de seguridad, llamada Asayîş.

La economía se liberó de las muchas restricciones impuestas en los últimos años. Esto era importante en la medida en que los comerciantes de Minbic serían así capaces de traer los bienes necesarios de otras regiones. Pero esto no es suficiente y los bienes comercializados resultan caros en muchas partes. Pero los alimentos básicos y otros bienes elementales y ayuda para los necesitados provienen de los cantones Kobanê y Cizîrê. Ahora el pan -la fábrica grande de pan fue restaurada inmediatamente- y el diesel en Minbic cuestan lo mismo que en Kobanê y Cizîrê, y el suministro de agua está funcionando de nuevo. La electricidad llega desde la presa de Tishrin casi todo el día libre de coste. A la compañía móvil Syriatel se le permitió reparar las antenas de telecomunicaciones, y así la gente podía hablar de nuevo con sus familiares en otras partes del país.

Algunos acusados ​​de espiar para ISIS recibieron un juicio abierto y democrático. Pero sólo después de que se estableciera un tribunal popular, transparente para el Consejo Cívico y el público.

Pero la liberación de Minbic también ha empujado a la gente que vive en regiones controladas por ISIS y otras fuerzas o regímenes antidemocráticos a venir hacia nosotros como refugiados. Dicen: “Hemos oído que hay libertad aquí, que la vida es mejor y que nadie es perseguido. Por eso estamos aquí”. Por supuesto que los acogemos, pero supone una enorme carga técnica y financiera en nuestras condiciones actuales el poder proporcionar cobijo a otras decenas de miles de personas. Después de que Al-Bab fuera tomado por el ejército turco y las regiones al sur de Minbic por el ejército sirio, han llegado más decenas de miles de personas. Ahora al menos hay un poco de apoyo internacional.

Recientemente, el Consejo Cívico de Minbic se ha reestructurado y se ha rebautizado como Consejo de la Administración Civil Democrática de Minbic. ¿Por qué, y qué es diferente ahora?

Todos: El 12 de marzo de 2017, el Consejo Cívico de Minbic no sólo se ha rebautizado como Consejo de la Administración Civil Democrática de Minbic, sino que también se han adoptado varias medidas para la reestructuración de toda la administración después de meses de discusiones. En el Consejo Cívico, los poderes legislativo y ejecutivo habían compuesto una sola estructura, pero ahora están separados. El número de representantes que toman decisiones políticas en la legislatura de la Administración Democrática ha aumentado de 43 a 134. De ellos, 71 son árabes, 43 kurdos, 10 turcomanos, 8 circasianos, además de un armenio y un checheno. 15 personas forman el ejecutivo de la Administración Democrática. En total, se han fundado 13 comités: defensa, mujer, sociedad, economía, finanzas, salud, cultura, educación, administración comunal, mártires, servicios, diplomacia y juventud y deporte.

Xalit: El mayor desafío era convencer a suficientes mujeres entre los no kurdos para esta función de acuerdo con la cuota de género del 40% pactada. Esto se debía al hecho de que, entre ellos, hasta ahora, muy pocas mujeres habían sido activas en la esfera político-pública y la cuestión de los derechos de la mujer apenas se había planteado de manera seria. Durante varias semanas luchamos por conseguir un número suficiente de mujeres para que estuvieran representadas en el poder legislativo. Sólo fue posible alcanzar la cuota porque el 50% de los kurdos en el legislativo de la Administración Democrática de Minbic eran mujeres.

Todos: Ante la guerra, los desplazamientos y masacres en Siria y la explotación de la religión o la etnicidad, es importante que todos los grupos étnicos de Minbic estén suficientemente representados. Desde el punto de vista religioso todos son sunitas. También hemos hecho esfuerzos para permitir que diferentes profesiones queden representadas. Jóvenes, estudiantes, intelectuales y artistas también están entre los 134 delegados.

¿Cómo podemos entender los desarrollos en Minbic dentro de la perspectiva política siria? ¿Cómo, según usted, debería evaluarse este nuevo sistema?

Todos: Estas nuevas estructuras en Minbic se desarrollaron sobre la base de la idea de la Nación Democrática. Según ella, el Estado-nación es rechazado y en su lugar todos los individuos y grupos deben quedar capacitados para encontrar su lugar en ella. Ninguna identidad debe gobernar sobre la otra. En la práctica esto significa, por ejemplo, que todas las lenguas pueden ser habladas y la libre expresión de las diferentes culturas son iguales entre sí. La liberación de las mujeres es un elemento central y permea todas las estructuras políticas y sociales; así estamos introduciendo gradualmente el sistema de copresidencia de un hombre y una mujer y una cuota de género en todas partes. Además, se supone que la vida se organiza de manera ecológica y comunitaria: el beneficio económico privado no debe preponderar sobre los intereses de la sociedad y es importante una amplia solidaridad entre todos. Este concepto ha sido implementado con éxito en los tres cantones Afrîn, Kobanê y Cizîrê desde 2012, pero la diferencia es que aquí vive una mayoría de no kurdos. Y esto es exactamente lo que es especial en Minbic.

Bozgeyik: Todo lo que estamos escuchando de los kurdos en los últimos tiempos suena muy nuevo y emocionante para nosotros. Lo mejor es que estamos construyendo algo nuevo juntos y en buena cooperación. Aún más decisiva que la teoría es la práctica, porque esto es lo que la amplia población está observando. Esperamos poder construir un modelo para toda Siria en Minbic. Ante el enorme sufrimiento existente esto es muy importante. Somos conscientes de la tarea histórica y responsable que estamos llevando a cabo. Es por eso que trabajamos mucho, discutimos y continuamente nos educamos en academias que hemos establecido.

¿Qué representa Abdullah Öcalan en este contexto, como la persona que ha proporcionado las ideas tras el concepto de Nación Democrática? ¿Qué papel juega en Minbic?

Tarik: Abdullah Öcalan ha expresado pensamientos esenciales que colocan la coexistencia de culturas en el centro. Los pueblos se acercan de verdad. Hoy Öcalan no es sólo un líder político de los kurdos, sino que se ha ganado un papel muy especial para los circasianos y todos los demás de nuestra región. También podemos ver esto en el hecho de que las mujeres se están volviendo activas en la sociedad.

¿Qué piensas del papel del gobierno turco en la guerra de Siria? Durante semanas el ejército turco ha atacado aldeas en Minbic occidental.

Todos: Mantenemos una buena relación con la población de Turquía. Muchos de nosotros hemos vivido en Turquía como refugiados y un pequeño número de personas de Minbic siguen allí como refugiados. Sin embargo, el gobierno turco nos ha agraviado durante años apoyando al ISIS. ISIS es el enemigo común de todos los pueblos y debemos centrarnos en ellos. Son inaceptables los ataques de grupos armados apoyados por el ejército turco contra aldeas liberadas del ISIS. Invitamos al gobierno turco a venir a Minbic y ser testigo de lo que estamos estableciendo aquí. Todas las partes de la sociedad participan, hemos establecido la paz social y el consenso.

Hay repetidos informes sobre supuestas limpiezas étnicas que las YPG / YPJ, que forman parte de las SDF, están llevando a cabo contra no kurdos, especialmente árabes, en el norte de Siria. ¿Ha ocurrido algo así en Minbic?

Maschi: Puedo responder esto muy claramente: no. Todos en las calles de Minbic confirmarán esto también. Si algo así hubiera sucedido, ni yo ni la mayoría de los árabes habríamos establecido las nuevas estructuras políticas junto con los kurdos y los demás. En general, los pueblos liberados fueron examinados para localizar minas durante varios días, luego a todos los habitantes se les permitió regresar. Esto se aplica también a los pueblos kurdos. Quien alega algo así no conoce la realidad o tiene algo maligno en mente. Más bien lo contrario es el caso, a pesar de décadas de opresión, los kurdos no han respondido con el nacionalismo y han promovido realmente la hermandad entre los pueblos de Siria. Esto es especialmente evidente en Minbic. El mes pasado tuvo lugar una manifestación por Abdullah Öcalan, en la que participamos nosotros y miles de personas. Árabes, kurdos, turcomanos y circasianos marchaban juntos.

