Tribunal belga sentencia: el PKK no es una organización terrorista

Un tribunal belga ha concluido el caso contra 36 personas que incluyen políticos kurdos como Remzi Kartal, Zübeyir Aydar y Adem Uzun, y dictaminó que “el PKK no es una organización terrorista”.

El caso que se abrió contra 36 personas que incluyen a políticos referentes kurdos como el co presidente de Kli-GEL Remzi Kartal, Zübeyir Aydar y Adem Uzun en 2006, ha finalizado después de 11 años.

La audiencia de objeción solicitada por el Estado turco y la Fiscalía de Bélgica contra el veredicto judicial de que “las actividades del PKK no pueden ser vistas como terror” durante la audiencia del pasado año, el 3 de noviembre, se ha celebrado el jueves.

Después de ver la objeción, el tribunal belga dictaminó que el PKK no puede ser procesado en base a las leyes antiterroristas en Bélgica, afirmando: “El PKK no es una organización terrorista, sino una parte en un conflicto armado no internacional”.

“El PKK obtiene el respeto que se merece alrededor del mundo”

En declaraciones a ANF sobre el fallo de la corte, el político kurdo Zübeyir Aydar dijo: “Es importante que el fallo judicial esté a nuestro favor, y esto ocurre en la capital de Europa, tiene una importancia diferente. Durante la audiencia anterior, se discutió por primera vez si se trata de una guerra o terror. El tribunal falló a nuestro favor por primera vez el 3 de noviembre, describiendo al PKK como una organización no terrorista, sino como un partido parte de un estado de guerra. La Procuraduría presentó una objeción y nosotros hicimos nuestra defensa. Ahora, el tribunal superior ha rechazado su apelación y ha tomado una decisión justa”.

Aydar continuó: “Durante años, la lucha por la libertad en Kurdistán fue injustamente acusada de terror, que se basa en intereses entre los gobiernos y los políticos. Esta es la primera vez que se llega a una sentencia justa, que también tendrá efecto sobre el caso en curso en el Tribunal Europeo de Justicia, así como otros tribunales en Europa. Esta decisión judicial incluso ha roto la lista europea de “organizaciones terroristas”, que ya no es válida. Vamos a llevar esto al Tribunal Europeo de Justicia. Por otro lado, este caso es una respuesta al Estado turco y las masacres cometidas en el Kurdistán. Continuaremos con nuestros esfuerzos diplomáticos, políticos y legales en este sentido. El Movimiento por la Libertad de Kurdistán obtendrá el respeto que merece en todo el mundo”.

Aydar agregó que hoy fue una audiencia de objeción, lo que significa la última audiencia, y este archivo quedó cerrado.