La destrucción de Hasakeyf entra en una nueva fase, destruyen rocas con explosivos – Llamada a la acción para el 23 de septiembre

Desde la iniciativa para Mantener Vivo Hasankeyf, se ha lanzado una llamada para un dia de acción global el 23 de septiembre, pues el estado turco está intentando construir una presa que situaria este importante yacimiento arqueológico bajo las aguas de un pantano. A continuación podéis leer la traducción del reciente informe sobre la destrucción del lugar:

Con la demolición, por medio de explosivos, de construcciones rocosas realizadas por seres humanos en Hasankeyf, la destrucción de esta ciudad de 12.000 años de antigüedad junto al río Tigris, en el sudeste de Turquía, ha entrado en una nueva fase. Hasankeyf, más de 300 lugares arqueológicos a lo largo de 136 kilómetros del río Tigris y otros 199 asentamientos, quedará inundada si se completa la construcción de la presa de Ilisu, una de las represas más polémicas del mundo. La reciente destrucción, documentada en videos e imágenes, ha despertado la ira de personas y organizaciones de la región y de toda Turquía.

El “derribo de rocas” en la roca del castillo y sus valles circundantes comenzó hace más de una semana con el objetivo oficial de consolidarlos para los momentos posteriores a la retención prevista del embalse y posterior desarrollo del turismo. Otras medidas previstas son el llenado de 210 cuevas horadadas por la acción del hombre (¡hay más de 5.500 en Hasankeyf!) en el área de la roca del castillo, así como la construcción de muros de hormigón de cien metros de longitud alrededor del castillo roqueño que sobresaldrá por encima del embalse planificado.

Después de las amplias críticas de público de la semana pasada, el gobernador de la provincia de Batman y el DSI de Obras Hidráulicas del Estado, responsable del Proyecto Ilisu, dijo que no se habían utilizado explosivos y que el objetivo es proteger a los civiles de la caída de rocas. El hecho es que sólo para algunas rocas no se han utilizado explosivos, pero los vecinos han confirmado que para la mayoría de ellas sí se ha hecho, y que hace 7 años ya hubo una roca demolida en Hasankeyf, pero que tras los impactos humanos recientes no han sido tomadas medidas por el Ministerio de Cultura. Además, los lugareños han declarado que los explosivos han provocado miedo entre la población de Hasankeyf, en particular entre los niños. En cualquier caso, el supuesto ‘peligro que constituyen las rocas’ tiene como verdadero objetivo oficial hacer prosperar a los vecinos y artesanos de Hasankeyf y en especial producir suficientes escombros para la construcción del previsto puerto antiguo que sería central para el turismo planificado en la roca del castillo. Es más barato derribar material que transportarlo desde zonas lejanas. ¡Miles de años de ingenio humano se destruye para beneficio de algunas empresas!

Otro escándalo denunciable es que, varios días después de la destrucción de rocas, el 15 de agosto 2017, se ha emitido el permiso oficial requerido por la Junta Regional para la Conservación de Bienes Culturales. ¡De manera que al menos algunas de las demoliciones eran ilegales! El área de Hasankeyf fue declarada Sitio Arqueológico de Primer Grado por el Consejo Supremo de Monumentos de Turquía en 1978. Según una investigación realizada por científicos muy respetados, Hasankeyf y los alrededores del Valle del Tigris cumplen 9 de los 10 Criterios para ser Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero una solicitud como tal ha sido rechazada por el gobierno turco debido al Proyecto Ilisu. En marzo 2016, Europa Nostra ha seleccionado a Hasankeyf como uno de los 7 sitios culturales amenazados de Europa.

Las excavaciones recientes indican que Hasankeyf es tan importante y antiguo como Göbeklitepe, en la provincia kurda de Urfa, el más antiguo templo y asentamiento de la historia humana. Entre otros, se han encontrado obeliscos en Hasankeyf, pero muy probablemente tras la intervención del gobierno turco, no se han hecho más investigaciones relacionadas con este descubrimiento.

El 12 de mayo 2017, el primer monumento -la tumba de Zeynel Bey- fue “reubicado” fuera del embalse de la presa cerca del nuevo asentamiento llamado New-Hasankeyf. Esto ha sido realizado con la consultoría de la empresa holandesa Bresser. Ésta fue la segunda intervención física sobre los bienes culturales en Hasankeyf tras la cubierta de tres pilares del puente histórico con piedras nuevas, un daño irreparable. Se planea la reubicación de otros ocho monumentos en 2017 con la participación de Bresser. Teniendo en cuenta todos estos “crímenes contra el patrimonio cultural” de valor global, no queda opción para apoyar cualquier tipo de turismo cualitativo, ya que simplemente se borrará una historia de miles de años de vida humana con un proyecto que no es económico ni científico, sin acatar ley alguna para la protección de lugares históricos. La ‘Iniciativa para Mantener Vivo Hasankeyf’ viene declarando desde hace años que la verdadera conservación del patrimonio cultural y natural y su desarrollo sostenible es apoyar a la población local en sus ambientes originales con un cuidado desarrollo del turismo cultural-natural. Hasankeyf atrae ya al menos medio millón de visitantes cada año.

Teniendo en cuenta el estado de emergencia en Turquía desde el 20 de julio 2016 y la declaración de la zona de Hasankeyf como “zona de seguridad especial” desde enero 2017, todos los trabajos en Hasankeyf se han convertido en un desafío. No sólo los individuos, grupos y periodistas comprometidos, sino que incluso los turistas son interrogados regularmente por la policía. Algunos incluso son detenidos. ¡Nunca habían sido tan nefastas las condiciones por criticar este proyecto de presa que destruye nuestra patria tierra por los estrechos intereses de un gobierno y algunas empresas!

La lucha contra el Proyecto Ilisu continúa, ¡nunca lo abandonaremos! Se hace necesario un nuevo gran esfuerzo para detener la continua destrucción en y alrededor de Hasankeyf por el gobierno turco. ¡Animamos a todos a expresar sus críticas al gobierno turco, pero también a la empresa holandesa Bresser!

Iniciativa para Mantener Vivo Hasankeyf

Enlace al vídeo de la destrucción de una roca: http://www.hasankeyfgirisimi.net/?p=508

Enlace a las imágenes: http://www.hasankeyfgirisimi.net/?p=497&lang=tr

Email: hasankeyfgirisimi@gmail.com

Web site: www.hasankeyfgirisimi.net

Facebook: https://www.facebook.com/hasankeyfyasatmagirisimi/

Fuente: Hasankeif Girismi

Autoría: Ercan Ayboga

Fecha de publicación: 21/08/2017

Traducción: Rojava Azadî

