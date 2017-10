Hemeroteca: Emails hackeados demuestran la conexión de un ministro turco con el petróleo ilegal del Daesh

Hace un año se publicaba este artículo que hemos traducido para conservarlo a modo de hemeroteca

Fuente: World Policy Blog

Fecha de publicación: 17/10/2016

Autoría; Ahmet S. Yayla

Traducción: Rojava Azadî

A finales de septiembre, un grupo de hackers turcos, RedHack, publicó los correos electrónicos de Berat Albayrak, Ministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía y yerno del Presidente Recep Tayyip Erdoğan. Los hackers afirman que descargaron alrededor de 20 gigabytes de datos de las cuentas de correo electrónico de Albayrak. A medida que el grupo comenzó a publicar los mensajes de correo electrónico a través de las redes sociales, se han puesto de manifiesto algunos temas polémicos una vez más. El gobierno turco reaccionó rápidamente, emitiendo inmediatamente una orden judicial que prohíbe la liberación de los mensajes de correo electrónico hackeados y su publicación en los medios de comunicación. La emisión de la orden judicial, sin embargo, da credibilidad a la autenticidad de los correos electrónicos filtrados. Uno de los asuntos más polémicos descubiertos en las comunicaciones y documentos de correo electrónico filtrados es la transferencia de petróleo controlado por el llamado Estado Islámico y la participación de la familia Erdoğan a través de una compañía llamada Powertrans.

Después de que el ejército turco derribara un avión de guerra ruso el 24 de noviembre de 2015, las tensiones entre Turquía y Rusia aumentaron. El gobierno ruso impuso sanciones a Turquía, prohibió el turismo y detuvo el comercio entre ambos países, además de lanzar imágenes por satélite y otros documentos que supuestamente proporcionan evidencias del comercio de petróleo entre Turquía y el Estado Islámico. El Ministerio de Defensa ruso acusó a Erdoğan y a su familia de implicación directa en este comercio ilegal de petróleo. En respuesta, Erdogan prometió renunciar si las afirmaciones de Rusia resultaban ciertas.

Antes de los avances de la reciente campaña aérea de la coalición, el Estado Islámico controlaba alrededor del 60 por ciento de los campos de petróleo de Siria, produciendo 50.000 barriles diarios y alrededor del 17 por ciento de los campos de petróleo de Irak. A unos 40 dólares por barril, el petróleo generaba un ingreso constante de 3,2 millones de dólares diarios en los momentos de máxima producción del grupo.

Esta producción planteó la cuestión de quién estaba comprando y transportando este petróleo ilícito. Según el Subdirector del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, David S. Cohen, el petróleo era vendido a través de una variedad de intermediarios, incluyendo algunos de Turquía, y luego era mezclado con petróleo producido legalmente. Cohen declaró: “Parte del petróleo que emana del territorio donde ISIS opera se ha vendido a los kurdos en Irak y luego se ha revendido a Turquía”. Además, un informe de Rystad Energy encargado por el gobierno noruego determinó que la mayor parte del petróleo vendido por la Estado Islámico había sido vendido directamente a Turquía.

En base a las imágenes por satélite rusas, el petróleo del Estado Islámico entraba en Turquía a través de tres caminos diferentes. El camino occidental implicaba la transferencia de petróleo desde Raqqa hasta Azaz, una ciudad en el noroeste de Siria, al puerto de Iskenderun en el Mediterráneo. El camino del norte estaba muy transitado, con el petróleo procedente de Deir ez-Zor y trasladado a Turquía por buques cisterna. Una imagen de satélite de 18 de octubre 2015 muestra a 1.722 tanques cisterna en una cola que transportaba petróleo. El camino del este se dedicaba al crudo del noreste de Siria, transferido hacia el norte de Iraq y después enviado a Turquía a través de Cizre, una ciudad cerca de la frontera de Turquía con Siria. Una imagen de satélite de 14 de noviembre 2015 muestra 1.104 tanques cisterna a lo largo de esta ruta. El Viceministro ruso de Defensa, Anatoly Antonov, declaró que más de 8.500 camiones cisterna transportan diariamente hasta 200.000 toneladas de petróleo, que entran a Turquía e Irak procedentes de territorios controlados por el Estado Islámico. Para que el petróleo pueda ser transportado a lo largo de estas rutas, tiene que haberse establecido una gran red de operaciones en Turquía.

La base de este esquema para transportar petróleo en cisternas comienza con los privilegios dados a una empresa llamada Powertrans para transferir el petróleo del norte de Irak a Turquía a partir del 24 de agosto 2012. E l 11 de noviembre 2011, el gobierno de Erdoğan aprobó un proyecto de ley prohibiendo toda importación, exportación o transferencia de petróleo o sus subproductos dentro o fuera de Turquía. El proyecto de ley recogía que el gobierno podría revocar la prohibición en casos específicos en beneficio del país. Esta excepción le permitió al Estado otorgar a una sola empresa los derechos de transporte de petróleo. El gobierno de Erdoğan pronto otorgó los derechos de transferencia de petróleo a una empresa llamada Powertrans sin una oferta pública.

Según documentos publicados por Redhack, Powertrans fue constituída por Ahmet Muhassiloglu y Grand Fortune Ventures, y fue registrada en una dirección de Estambul. Sin embargo, poco después de que se estableciera Powertrans, el 21 de abril 2011, las acciones de Muhassiloglu se vendieron a una empresa de Singapur llamada Lucky Ventures. Más tarde se reveló que Grand Fortune Ventures y Lucky Ventures habían sido establecidas como empresas pantala en Singapur el 8 de agosto 2008, y habían trasladado sus operaciones a las Islas Vírgenes Británicas el 7 de noviembre 2009. No estaba claro quiénes eran los propietarios de estas compañías y, por lo tanto, quiénes eran los propietarios de Powertrans. Sin embargo, a Powertrans se le concedieron los privilegios para transportar petróleo desde el norte de Irak a través de oleoductos y puertos turcos.

En 2014, a medida que el petróleo del Estado Islámico se hacía disponible, Powertrans aprovechó la oportunidad para establecer planes para transferir el petróleo a la refinería de Batman en Turquía y a los puertos internacionales turcos de Mersin, Dortyol y Ceyhan.

El público turco no fue consciente de esta estructura durante mucho tiempo. La primera vez que atrajo la atención de los medios de comunicación fue el 23 de mayo 2014, cuando el gobierno iraquí se quejó oficialmente de Turquía a la Cámara de Comercio Internacional debido al comercio ilegal de petróleo por Powertrans. El gobierno de Erdoğan aprobó de inmediato otro proyecto de ley para extender los derechos de Powertrans en la transferencia de petróleo hasta el 30 de diciembre 2020, muy probablemente en un esfuerzo por evitar una reacción pública. Aun así, no se prestó mucha atención a Powertrans hasta mediados de 2015, cuando los medios de comunicación internacionales comenzaron a investigar los acuerdos petroleros del Estado Islámico. La revista turca Nokta publicó un detallado artículo de investigación sobre el negocio de Powertrans, afirmando que Çalık Holding y su CEO Berat Albayrak estaban detrás de la compañía. Albayrak negó inmediatamente esta acusación.

Los documentos publicados por RedHack proporcionan pruebas de que Albayrak estaba, y sigue estando, extraoficialmente al frente de la empresa. Los documentos también revelaron que el primo de Albayrak, Ekrem Keles, solía trabajar para Çalık Holding como coordinador de ventas y marketing. Keles envió un correo electrónico a Albayrak el 9 de agosto 2015 informando sobre el marketing de la compañía en el norte de Irak. Otra figura importante que enviaba correos electrónicos a menudo a Albayrak era Betül Yılmaz, que no tenía vínculos oficiales con Powertrans, pero que era el director de recursos humanos de Çalık Holding. Yılmaz se comunicaba con Albayrak con frecuencia por correo electrónico para obtener la aprobación en cuestiones de personal. El 11 de diciembre 2015, Albayrak escribió a su abogado con respecto a una nota de prensa en respuesta a una noticia en los medios que lo señalaba como propietario de Powertrans. Le pidió a su abogado que modificara su declaración de que “su cliente ya no tiene vínculos con Powertrans”. Albayrak se molestó, respondiendo a su abogado, “¿Qué significa eso?… ¡Nunca he tenido ningún vínculo con esta empresa!”

Los comunicados de RedHack sobre los correos electrónicos apoyan los alegatos sobre las actividades ilegales y corruptas de la familia Erdoğan, que incluían la concesión de oportunidades y contratos sin licitaciones públicas a compañías ocultas, y la transferencia y venta de petróleo del Estado Islámico. Esto equivale a proporcionar a la red terrorista los fondos para pagar a sus combatientes, comprar armas y explosivos e incitar a la violencia en todo el mundo. Mientras que los miembros de la familia Erdoğan estaban ganando millones de dólares a través de actividades comerciales sombrías, sus tratos con el Estado Islámico facilitaron brutales asesinatos y el desplazamiento de personas en Siria e Irak.

Ahmet S. Yayla es Subdirector del Centro Internacional para el Estudio de la Violencia Extremista y coautor del libro ‘ISIS Defectors: Inside the Terrorist Caliphate’.

Anuncios