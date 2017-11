Quedan muchas dudas sobre la debacle de Kirkuk

La caída rápida y sin precedentes de Kirkuk el 16 de octubre de 2017 será recordada como un punto de inflexión en la historia kurda y tal vez en la historia de Irak. Ha revertido años de logros del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), resultado en la pérdida de campos petrolíferos y áreas estratégicas para la región autónoma kurda, y también ha supuesto la reducción del estatus de una ciudad importante, por la que los kurdos han luchado con Bagdad durante décadas. Obstaculiza los intentos de la región autónoma a lo largo de 2017 por imponer más control, lo que incluía la bandera kurda ondeando en las instituciones gubernamentales e incluyendo a la ciudad en el referéndum sobre la independencia del 25 de septiembre. Kirkuk había quedado sometida al control total del KRG cuando el ejército iraquí colapsó y huyó en 2014, tras el ataque del Estado Islámico (IS). Ahora, el ejército Peshmerga kurdo se ha derrumbado y huido frente a un poderoso ejército iraquí y su milicia chií Hashd al-Shaabi (unidades de movilización popular). El gobierno central iraquí envió a todas sus mejores unidades, entrenadas y equipadas por los Estados Unidos, para que tomaran Kirkuk, incluidas las ISOF (Fuerzas de Operaciones Especiales), columnas armadas, la policía federal y la ERD (Unidad Militar de Emergencias).

A pesar de presumir que la gente lucharía en la noche del 14 al 15 de octubre, la ciudad cayó sin casi disparar un tiro. Hubo decenas de víctimas en algunos pocos encontronazos, pero para una ciudad de más de 1 millón de personas, que se capturase en menos de 12 horas resultó sin precedentes.

¿Qué llevó al colapso? Es posible que nunca se conozca la historia completa, pero hay muchas señales que pueden examinarse haciendo las preguntas correctas.

En las redes sociales, los kurdos han dicho que, días antes de la ofensiva, el comandante de Quds Force, Qasim Soleimani, “le dijo al PUK que devolviera los campos petrolíferos y cancelara el referéndum” (@oremar11). Al parecer, Lawk Ghafuri escribe que se presentó un acuerdo por el cual se abriría el aeropuerto de Sulaymaniyah y se pagarían los salarios. Shwan Zulal escribe “una idea que se extiende por Kirkuk, es que el KDP quería que el PUK luchara y el PUK quería que el KDP luchara, ninguno estaba dispuesto y se alcanzó un acuerdo”. Tobias Schneider escribe “así que Talabani-PUK llegó a un acuerdo, Kosrat-PUK parece pillado por sorpresa, el KDP gritando… el PKK obteniendo algunos PR”. Se han extendido rumores sobre que otras áreas disputadas podrían verse afectadas, como Makhmour, e incluso Gwer y Sinjar.

Nibras Kazimi pregunta si esto perjudicará políticamente a las familias Barzani y Talabani, que tienen influencia. Se ha discutido sobre un gobierno de unidad nacional, pero la realidad después de Kirkuk parece mostrar que el KDP y el PUK están más divididos que en las últimas dos décadas. Kazimi señala que el acuerdo para renunciar a Kirkuk se hizo después del funeral de Mam Jalal el 6 de octubre, “entre Bafel Talabani y Abu Mahdis al-Muhandis”. Soleimani dio los toques finales a Dukan justo un día antes de la ofensiva. “Mi análisis: los británicos quieren salvaguardar el segundo mandato de Abadi haciéndolo útil para Soleimani”. Este argumento revela que la presencia pública de Abu Mahdi al-Muhandis y Hadi al-Amiri en Kirkuk el 16 de octubre, arriando la bandera kurda, no se acordó originalmente con las potencias occidentales. “Esto se manejó en niveles bajos (McGurk, generales del teatro de guerra)”, porque Estados Unidos ha abandonado la política real, la estabilidad y la negociación de paz en Irak. Lo intentó entre 2003 y 2011; cuando regresó en 2014 fue únicamente para “asesorar y ayudar” o como se dice “por, con y por medio de”. Esto ha desechado a los kurdos y árabes sunitas en Irak, centralizando el poder en Bagdad en manos de Irán.

Las declaraciones de los Estados Unidos durante la crisis fueron extrañas. Brett McGurk y los líderes de la coalición dejaron de twittear. Cuando la Embajada en Bagdad finalmente tuvo una declaración, resultó estar simplemente “preocupada”, no reconoció la gravedad de la situación. De manera similar, la coalición finalmente mencionó la crisis, pero dijo que los enfrentamientos habían sido un malentendido. Tanto Bagdad como la coalición hablaron de “coordinación” y Bagdad mencionó “planificación”.

¿Qué sabían los Estados Unidos y cuándo lo supieron? La coalición afirmaba que los enfrentamientos eran solo un “malentendido”. Cuando el Tte. General Pat White, comandante general de CJFLCC-OIR, tuiteó el 12 de octubre que no tenía pruebas de amenazas de Bagdad, el portavoz del OIR continuó afirmando que los movimientos de columnas blindadas eran “naturales”.

La afirmación de que los EE. UU. sabían que los iraquíes eran fuerzas de gran tamaño tiene sentido, ya que no podían haberlo inadvertido. Los EE. UU. tenían asesores en estas unidades, como la novena blindada durante la ofensiva de Hawija. La pregunta es con quién hablaron los Estados Unidos y qué partes del gobierno de los Estados Unidos estaban en contacto con quién. Hasta qué punto fue la rápida caída de Kirkuk debida a la presión de Estados Unidos y un ultimátum. Esto lleva a preguntas sobre por qué la presión de los Estados Unidos no impidió el referéndum, a pesar del intento de último minuto del Secretario de Estado Rex Tillerson. Estados Unidos prometió que, con la ONU, daría “apoyo para un diálogo a lo largo de un año entre los kurdos y el gobierno de Bagdad, para abordar una serie de cuestiones pendientes que han arruinado esa relación en los últimos años. Éstas incluyen el estado de las milicias kurdas conocidas como Peshmerga, los acuerdos sobre aviación civil en la región del Kurdistán, el intercambio de ingresos petrolíferos nacionales, el estado de la disputada ciudad de Kirkuk y la representación de los diplomáticos de Barzani en capitales extranjeras “.

Hay que señalar que los Estados Unidos consideraban que sus deseos no habían sido atendidos, por lo que ahora el castigo era eliminar todas las cosas que formaban parte del paquete, incluidos Kirkuk, los aeropuertos y hay pruebas de que Bagdad trataba de tomar el control del Peshmerga. Esto sería un pretexto para la guerra con Erbil, que puede ser el ultimátum que ahora quiere Estados Unidos, para desmantelar la parte liderada por Erbil del KRG. Esto dejaría una parte del KRG dominada por los iraníes en Sulaymaniyah, con la que los Estados Unidos, el Reino Unido y otros han preferido trabajar. Si esto es cierto, resulta impactante. Antes de la ofensiva del 16 de octubre hubo rumores en las redes sociales de que Estados Unidos había garantizado el apoyo a los kurdos si los iraquíes atacaban Kirkuk. Esto pudo haber sido una delicada campaña de desinformación, como la que afirmaba el movimiento de columnas blindadas, atrayendo a los kurdos a una sensación de complacencia justo antes de que las mandíbulas de la ofensiva se cerraran y ya fuera demasiado tarde. El 16 de octubre se presentó al KDP en Kirkuk y las facciones de resistencia del PUK, como el gobernador Najmaldin Karim y el vicepresidente Kosrat Rasol, como un hecho consumado. Tal abrumadora fuerza se utilizó que tuvieron que huir. Los líderes kurdos Peshmerga, como el Dr. Kemal Kirkuki, que había dicho que sus hombres estaban listos para defender las áreas cercanas a la ciudad, fueron tomados por sorpresa.

Esto tendría sentido si Estados Unidos, Bagdad e Irán ya hubieran llegado a un acuerdo con Sulaymaniyah. Es probable que Estados Unidos no haya tenido conocimiento de todas las partes del acuerdo, como el papel de las milicias chiítas Asai’b Ahl al-Haq y las unidades turcomanas de Badr.

¿Qué sucedió el 13 de octubre? El 13 de octubre, el Peshmerga del PUK se retiró del área cercana a la aldea de Bashir y a Taza. Una base fue abandonada. Parece como un ensayo para el colapso total del 16 de octubre. El KRG intentó negociar el 14 de octubre después de este pequeño colapso. El presidente iraquí, que es kurdo, Fuad Masum, fue a Sulaymaniyah el día 14 para discutir la situación. No está claro lo que logró. Se envió una propuesta a Bagdad, pero el ultimátum de Bagdad para entregar las instalaciones federales continuó.

La noche del 14 de octubre: El 14 de octubre, el Consejo de Seguridad Regional del Kurdistán tuiteó “las fuerzas iraquíes han amenazado con atacar las posiciones del Peshmerga en el suroeste de Kirkuk a medianoche, a menos que todas las fuerzas se retiren”. Anteriormente habían advertido sobre el ataque a los campos de petróleo, el aeropuerto y la base militar, los objetivos exactos que se materializaron el 16 de octubre. Esto indica que se conocían el plan iraquí y los objetivos del acuerdo; simplemente no sabían la fecha. Tal vez Bagdad no estaba lista. El 14 de octubre, los hombres se congregaron en las calles para defender Kirkuk. Lo mismo sucedió la noche del 15. Pero en la noche del 15 los rumores eran reales.

Los tweets de este primer ministro indican varios detalles importantes. El deseo de reclamar la situación de 2014 es un aspecto. También la mención de “cooperar” con el Peshmerga. Las indicaciones de planificación previa y coordinación eran claras. El 14 de octubre, simplemente se pospuso por 24 horas. El gobierno iraquí también planteó la queja de que el PKK estaba en Kirkuk para agregar una razón más para el asalto. Quería a Turquía a bordo, ya que los turcomanos son una minoría importante en la ciudad. Irán ya estaba a bordo y liderando el camino.

Abu Mahdi al-Muhandis y Hadi al-Amiri van a Kirkuk el día anterior: El día antes de la ofensiva, los dos altos comandantes del PMU se dirigieron a Kirkuk para negociar. ¿Qué negociaban? Al día siguiente estarían en Kirkuk y sería su ciudad mientras levantaban la bandera iraquí en ella. Entonces, estaban entregando a los kurdos un hecho consumado, ¿verdad? ¿Cuál era la razón de la visita? Examinar la ciudad y fijar los detalles finales para su caída. Cualquiera que sea el acuerdo alcanzado, se firmó una vez más. Qassem Soleimani visitó la región kurda en la víspera de la ofensiva. Estaba evidentemente finalizando el trato también. Claramente, Soleimani logró esta ofensiva y al hacerlo tiene la marca del IRGC y la Quds Force de Irán. Esto ocurre en un contexto en que la administración estadounidense impone sanciones al IRGC y busca descertificar el acuerdo con Irán. Sin embargo, Bagdad había estado amenazando a Kirkuk desde el 28 de septiembre. Soleimani sentía que Bagdad no tenía la iniciativa de armar una operación y un trato complejos, mientras que Irán sí podría, debido a sus conexiones con partes del PUK y sus milicias.

Kirkuk fue abandonada sin ningún intento de retirada de manera ordenada: si había un acuerdo, ¿por qué la ciudad no fue entregada de manera normal y ordenada? En cambio, las fuerzas kurdas huyeron. Un Peshmerga escribió en Facebook: “El peshmerga, por supuesto, no fue notificado del acuerdo alcanzado a escondidas por parte de algunos PUK. Las muertes de peshmerga y de todos los civiles recaen únicamente en [aquéllos] que llegaron a un acuerdo y dejaron a sus hombres para que murieran y no informaron sobre el plan… Tuvimos nula información de que nos retirábamos. Y apenas salimos cuando se inició el fuego de mortero. Además, todos los puntos de control del PUK por los que pasamos estaban abandonados. No había una sola persona que manejara los puestos de control, y esto seguía así mucho más allá de Dibz”.

Mientras que el ejército iraquí tardó 9 meses en tomar a Mosul, tardaron 9 horas en tomar Kirkuk. No se levantaron barricadas, y todos los que salieron a la calle las noches del 14 y el 15 de octubre no pelearon. El gobernador y otros que habían prometido que la moral era alta, no se quedaron. El 16 de octubre, las fuerzas iraquíes se pasearon por la oficina abandonada del gobernador y otros caminaron alrededor del consejo local.

VIDEO

Arriando la bandera kurda, izando la iraquí en el edificio del consejo provincial de Kirkuk. Asadi del CTS, Amiri de Badr y Mohandes del PMU observan.

Esto indicaba que nunca hubo una intención de defender la ciudad y que probablemente no había ningún plan para defenderla. La ciudad podría haber resistido. Ningún líder quería defenderla. Esto no fue ni siquiera una derrota o una debacle, fue completamente abandonada. Lo que supone un fracaso absoluto de liderazgo. El hecho de que hubiera acuerdos secretos y el abandono de sus puestos por parte del Peshmerga ha extendido rumores y dejado amargas recriminaciones en la región kurda. Obviamente, los líderes kurdos que tomaron la decisión de abandonar Kirkuk pensaron que, si se lo hubieran dicho a los ciudadanos, podría haber dado lugar a un golpe local en la ciudad o una demanda masiva a defenderla. Pero hacerlo en secreto aparece como una traición. La cuestión de quién traicionó a quién todavía se oye por todos lados. Pero esto solo envalentona y fortalece a Bagdad e Irán. Hace que el KRG parezca incapaz de comportarse como un Estado, la misma independencia que busca. El éxito de Bagdad en dividir a los líderes kurdos y en tomar una ciudad tan importante, imponiendo su voluntad más de lo que Bagdad ha podido hacer desde 2003 hasta el presente, es un gran logro para Bagdad. Ahora, las autoridades iraquíes estarán envalentonadas para lanzarse aún más. Además, los que hicieron el acuerdo quedarán completamente dependientes de Irán.

Un efecto adicional es que el liderazgo en Erbil había confiado en los Estados Unidos para hacer algo. No solo pensaban que mostrar el grado de implicación del IRGC iraní convencería a Washington para que se mantuviera junto a sus amigos del KRG, también creían que EE.UU. recordaría su estrecha alianza con los kurdos durante décadas. El shock lo produjo el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no tomaría partido. Inevitablemente, eso significaba estar al lado del poder más fuerte. Dado que el ejército iraquí está entrenado y equipado por los Estados Unidos, y trabaja con el IRGC de Irán, esto significaba que Estados Unidos se estaba uniendo a Bagdad.

Equipamiento y formación de EE.UU. y caída de Kirkuk. El entrenamiento estadounidense del ejército iraquí y las armas pesadas proporcionadas a lo largo de los años para luchar contra el Estado Islámico desempeñaron un papel en la toma de Kirkuk. Es ésta una extraña ironía, que los Estados Unidos entrenaran y equiparan al ejército iraquí, que luego se utilizaría contra los kurdos, en colaboración con las milicias sectarias respaldadas por Irán. La cuestión de cuánto equipo de EE.UU. puede haber acabado en manos de las milicias o cuán profundamente entrelazadas están con el ejército es una cuestión clave. La bifurcación que EE.UU. quisiera ver no existe cuando Badr dirige el Ministerio del Interior, que dirige la Policía Federal que participa en estas operaciones con equipos estadounidenses. Los EE.UU. finalmente se darán cuenta de que esto es un problema, pero el mensaje de no usar equipos estadounidenses contra aliados kurdos debería haberse proclamado con fuerza antes del 16 de octubre.

¿Qué queda después de la caída de Kirkuk?

Los acontecimientos del 16 de octubre proyectan una sombra sobre Irak. Aunque los senadores estadounidenses John McCain y Chuck Schumer han dado un paso al frente para expresar su preocupación sobre la falta de apoyo estadounidense a los kurdos, cualquier movimiento desde Washington puede llegar demasiado tarde. El ejército de Estados Unidos también está paralizado en Irak, con su misión de derrotar al ISIS, ha reducido la formación de los kurdos. McCain declaró el 16 de octubre: “Me preocupan especialmente los informes de los medios de que las fuerzas respaldadas por Irán y el propio Irán forman parte del asalto. Las fuerzas iraquíes deben tomar medidas inmediatas para reducir la escalada de esta volátil situación cesando sus avances”. A pesar de la dura conversación de Trump sobre Irán, la administración no ha conectado a Kirkuk con sus afirmaciones de querer enfrentarse a Irán. Esto se debe a que EE.UU. sabe que, si reconoce la presencia del PMU, tendrá que admitir que la coalición ha estado trabajando demasiado estrechamente con el PMU y que la derrota del ISIS ha facultado al PMU sin ninguna estrategia de los EE.UU. para prevenir la influencia iraní. Estados Unidos ha creado una especie de monstruo en Bagdad. Cuanto más en deuda esté Bagdad con Irán, más obligados estarán los Estados Unidos con Bagdad a tratar de rogarle que no se acerque a Irán. Incluso las estranguladoras relaciones con los kurdos podrían ponerse sobre la mesa por alguna vana esperanza de poder verificar la influencia de Irán.

El foco ahora se mueve a Erbil y Sulaymaniyah. El liderazgo kurdo tendrá que apuntalar sus apoyos a raíz de la catástrofe de Kirkuk. El ISIS querrá aprovechar la pérdida de seguridad alrededor de Kirkuk. No está claro cómo trabajarán juntos KDP y PUK después de la controversia. Tampoco está claro cómo se realizarán las elecciones en Irak o en la región kurda en el futuro. El hecho de que EE.UU. no trate de negociar algún tipo de acuerdo ha convertido a los EE. UU. en un socio poco fiable que será cada vez menos confiable. La desinformación difundida antes del ataque iraquí que llevó a la gente a una falsa sensación de seguridad conducirá ahora a más rumores.

Por tanto, la crisis de Kirkuk no solo pretendía apoderarse de las instituciones federales de la ciudad, sino desmoralizar a la región del Kurdistán y diseminar la división y lucha interna y debilitar al KRG. El siguiente paso será que Irak e Irán tratarán de alejar a Sulaymaniyah y quizás cerrar la frontera. Puede haber más demandas para ver si hay una línea roja. Será interesante ver si el gobierno central comparte el poder como lo exige la constitución en Kirkuk. Si los líderes del PUK son invitados nuevamente, las banderas kurdas se vuelven a ver y los carteles kurdos tapados con banderas iraquíes se descubren, entonces el triunfalismo podría disminuir y el conflicto sectario y étnico reducirse. Sin embargo, las columnas de gente huyendo y los rumores de kurdos muertos o casas quemadas no están ayudando a ningún tipo de convivencia. Una vez que Bagdad haya tomado el poder, no querrá devolver nada.

Ahora habrá preguntas sobre el referéndum y si valió la pena. También habrá preguntas sobre si el período 2013-2017 fue un punto álgido de autonomía. ¿Malinterpretó el KRG a Bagdad y los Estados Unidos? Cómo recuperará el poder y las libertades que disfrutó en 2014-2016, con control sobre sus aeropuertos y exportaciones. A menos que un aliado occidental avance, no está claro cómo la estabilidad única que el KRG acumuló a lo largo de los años, incluida la inversión procedente de todo Oriente Medio, podría recuperarse. El KRG tiene un inmenso potencial y ha aportado seguridad, diversidad y riqueza a las áreas que ha gobernado. Kirkuk, una vez una ciudad peligrosa con muchos extremistas, era una ciudad segura bajo el liderazgo kurdo. Los refugiados han huido a la región kurda por alguna razón. Pero ahora la pregunta es hacia dónde va Erbil desde aquí. Las discusiones sobre el trabajo con Rusia y los acuerdos petroleros y la economía son importantes. Pero las amenazas de Bagdad pueden desestabilizar la región kurda. Abadi consiguió Kirkuk sin ninguna víctima real. Puede que no haga caso a las llamadas a mantener negociaciones ahora que se siente tan poderoso.

