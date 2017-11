Entrevista con el voluntario y médico británico de las YPG John Harding

John Harding es un ex militar de 54 años y, antes de unirse a las YPG, ha trabajado como ingeniero. Originario del noreste de Inglaterra, ha participado en varias operaciones militares en todo el mundo y, más recientemente, con las YPG en Rojava. John se involucró activamente con la unidad médica durante su última gira en Rojava, donde fue a dirigir las YBT (Unidades Médicas Tácticas) como comandante y a entrenar a los nuevos reclutas dentro de la unidad.

Erem Kansoy y Alan Sahin

Publicado en Kurdish Question, 24/04/2017

Traducido por Rojava Azadi

¿Cómo te involucraste en la lucha kurda en Rojava? ¿Cómo te presentaron a los kurdos?

Inicialmente me interesé porque sentía que mi gobierno no estaba haciendo suficiente para luchar contra DAʻESH y me di cuenta de la oportunidad de ofrecerme como voluntario a través de la página de Facebook de Lions of Rojava. En 2015, me puse en contacto con los administradores de la página y ofrecí mis servicios voluntariamente a la causa. Antes de esto, no tenía conocimiento de los kurdos ni de la causa kurda. Fue la brutal ejecución de los pilotos jordanos que fueron capturados por DAʻESH lo que despertó mi interés. Como resultado de esto comencé a aprender sobre la lucha kurda, y aunque simpatizaba con la causa, no sentía que fuera mi lucha, mi principal razón era ir y luchar contra DAʻESH y apilar cuerpos. No fue hasta que pasé un tiempo en Rojava que pude conocer la causa kurda y me encontré cada vez más identificado con ella. Siempre me he considerado alguien con creencias izquierdistas, pero me di cuenta de que me enamoré de la lucha kurda y de los kurdos durante mi estancia en Rojava.

¿Cuál es su motivación / son sus razones personales para unirse a esta guerra?

Originalmente, mi principal motivación era puramente a causa de las injusticias cometidas por DAʻESH y la amenaza que representaban para el estilo de vida occidental. Sin embargo, como resultado de estar en tierra en Rojava, aprendí que los kurdos no solo luchaban por sí mismos sino que también luchaban por la humanidad. Me di cuenta de que esta era una lucha que realmente podría superar.

Parecía que había bastantes voluntarios del Reino Unido que tomaron un camino similar. ¿Diría que todos compartieron un objetivo común para luchar contra DAʻESH o dirían que las razones varían significativamente?

Creo que las razones variaron significativamente para cada voluntario extranjero, también hay muchas razones “correctas” para ir y luchar en Rojava. Algunos de los voluntarios extranjeros que tenían opiniones de derecha pasaron a cambiar su percepción de la amenaza percibida del socialismo según lo informado particularmente por los medios de comunicación en los países occidentales. El hecho de que YPG acepte voluntarios de todo el mundo con diferentes puntos de vista e ideologías es un testimonio de su mente abierta y transparencia.

Cuéntanos algo sobre el YBT, ¿qué es? ¿Qué han establecido? ¿Cómo pueden los kurdos de la diáspora ayudar a YBT? ¿Por qué es YBT muy importante?

El YBT es una unidad compuesta por médicos de combate y es importante porque hay tan pocos médicos operando en primera línea en todo el territorio de Rojava. Nuestro objetivo es cambiar esto proporcionando capacitación para médicos de batalla y también fuente y equipos para lesiones en el campo de batalla. La diáspora kurda puede ayudar creando conciencia sobre lo que el YBT ha hecho y continúa haciendo a través de las redes sociales y también a través de donaciones.

El número de miembros de YBT varía pero, en promedio, la unidad constará de 10 miembros aproximadamente, sin embargo, el objetivo es formar suficientes miembros de YBT para que cada grupo de batalla tenga su propia unidad médica. No es necesario que tenga antecedentes médicos para convertirse en un médico de combate en Rojava. Lo que buscamos es la actitud y determinación correctas para aprovechar al máximo el entrenamiento. El YBT está afincado principalmente en el cantón de Cizire, pero se mueve regularmente a las posiciones de primera línea. El YBT está ganando impulso y exposición a través del buen trabajo que hacen en lugares como Raqqa.

¿Cómo te comunicas con los kurdos mientras estás en Rojava?

Afortunadamente, teníamos voluntarios que podían hablar kurdo y turco, por lo que la barrera del idioma no era un problema.

¿Cómo están los preparativos para la batalla por Raqqa?

Actualmente, la unidad YBT se encuentra detrás de las líneas enemigas cerca de Raqqa, proporcionando apoyo y alivio para las operaciones activas. Obviamente no puedo divulgar demasiado dado que la batalla está en curso, pero podemos decir que ciertamente hemos salvado vidas y continuaremos haciéndolo.

¿Cómo percibió las actitudes del gobierno del Reino Unido hacia los voluntarios británicos?

Creo que el gobierno británico está apoyando encubiertamente a Turquía en su actitud hacia los voluntarios británicos, haciendo muy difíciles las vidas de los voluntarios que regresan, por ejemplo. Investigaciones sin fin, algunos han tenido sus pasaportes retenidos por períodos prolongados, dispositivos electrónicos como teléfonos móviles han sido confiscados. En algunos casos, el acoso se ha extendido hasta las familias de voluntarios. En mi caso, a pesar de que fui investigado y liberado después de mi primera gira en Rojava, a mi regreso la segunda vez me han sometido a los mismos procedimientos, aunque las autoridades saben que no estoy luchando para DAʻESH.

Existen numerosos informes de la presencia de otros grupos militares que luchan junto al YPG en Rojava. ¿Puedes confirmar esto y, de ser así, de qué países? ¿Has conocido a alguna de las fuerzas militares extranjeras?

Sí, hay equipos de varios países de la coalición en el terreno en Rojava. Sin embargo, están allí para asesorar y coordinar los ataques aéreos, por ejemplo. Es el YPG y el SDF los que toman el papel principal en la lucha contra DAʻESH, y no como algunos medios de comunicación occidentales pueden hacer creer al público. Durante mi tiempo en Rojava noté que las fuerzas especiales francesas se mezclaron muy bien con los locales.

¿Tienes un momento memorable/memoria significativa durante tus recorridos en Rojava?

Tengo muchos buenos recuerdos de Rojava, pero los recuerdos más significativos tienen que ser la injusticia y la brutalidad del enemigo. He servido en conflictos pero nunca he experimentado un enemigo tan cruel, el DAʻESH está completamente desprovisto de compasión. Incluso en un campo de batalla se espera ver algún atisbo de moral, pero nunca he visto tal desprecio por la vida humana, incluso por los no combatientes y los civiles comunes.

De los voluntarios extranjeros del YPG mártires que has conocido, ¿tienes algún recuerdo de alguno de ellos que te gustaría compartir?

Conocí a Jordan McTaggart, uno de los voluntarios estadounidenses, en 2015 durante su primera gira y serví junto a él. Lo volví a ver en 2016 durante la batalla de Manbij, aproximadamente 4 días antes de su muerte. Su celo y fervor revolucionario no se desvanecieron, pero lamentablemente Jordan sería martirizado al cruzar una carretera que cayó bajo el fuego enemigo.

Conocí a otro voluntario conocido como Günter en 2015 que era de Alemania. Günter luchó junto a un héroe conocido como Barzan Dok y fue asesinado en la segunda mitad de 2015. Su muerte inspiró a Barzan Dok a convertirse en uno de los primeros médicos de combate en Rojava.

¿En qué partes/áreas de Rojava has visto combates?

Tel Abyad, Serê Kaniyê‎, Manbij, así como innumerables pueblos en todo Rojava. Muchas veces no se te dice el nombre de la operación en la que participarás, y no es hasta que te encuentras con una señalización que te das cuenta de dónde estás luchando.

Parece que hay un número significativo de voluntarios extranjeros en el YPG. ¿Conoces números aproximados y cuántas brigadas ofrecen o forman voluntarios?

Es difícil poner un número exacto sobre el número de voluntarios, mi estimación es que hay entre 100 y 150 voluntarios extranjeros luchando en Rojava en cualquier momento.

¿Cuáles son sus puntos de vista sobre el negocio de venta de armas que Theresa May hizo con Turquía a comienzos de 2017, además de los aproximadamente £350 millones en venta de armamento en los últimos dos años?

Dado el conocimiento del gobierno británico sobre los constantes y prolíficos abusos contra los derechos humanos de Turquía, en particular la agresión sin parar y abierta hacia el pueblo kurdo, que claramente equivale a un intento de genocidio, encuentro la disposición del gobierno británico a arrimarse a lo que claramente equivale a un régimen dictatorial francamente repugnante.

Cuéntanos, además, qué piensas sobre el próximo referéndum en Turquía.

Creo que el gobierno en Turquía ya es casi una dictadura. Si el pueblo de Turquía aprueba esto con el Sí, será un día triste para la democracia en Oriente Medio. Sin embargo, creo que aquellos que aman la democracia y la libertad continuarán luchando por derechos que nosotros en Occidente damos por hecho.

¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Vas a volver a Rojava? ¿Qué harás allí cuando vayas?

Mi intención es regresar a Rojava y volver a la unidad médica de YBT, donde siento que mis habilidades serán mejor utilizadas. Me gustaría continuar expandiendo la capacidad de YBT para satisfacer las necesidades de los soldados en primera línea en Rojava.

¿Tiene un mensaje para la sociedad británica leyendo esto?

Los británicos deben ser conscientes de que la narrativa que les da su gobierno no es cierta y que deben encargarse de mirar más allá de las noticias que les llegan. Que no acepten los argumentos oficiales, y para ser proactivo y descubrir por sí mismo lo que realmente está sucediendo en la sociedad actual de comunicación instantánea a nivel mundial, no hay ninguna razón para que no obtenga la información directamente de la gente sobre el terreno. Cuando lees una historia, puedes verificar su validez y pronto descubrirás qué medios de comunicación son los que cuentan una historia real. Por ejemplo, la historia reciente del ataque químico en Idlib no es tan clara como los medios occidentales quisieran que creyeras.

También, ¿tienes un mensaje para la juventud kurda?

Los jóvenes kurdos deben a sus antepasados y a ellos mismos apoyar la lucha en Rojava y comprender que apoyar la lucha no necesariamente significa levantar un rifle. Mi consejo sería que los jóvenes identifiquen sus propias habilidades y las utilicen para apoyar mejor la lucha. No estar en Rojava no significa que no puedas apoyar la lucha. Hay muchas cosas que puede hacer, como asistir a manifestaciones y unirse a grupos de redes sociales para crear conciencia sobre la causa.

Hago un llamamiento al gobierno británico para que reconozca la lucha kurda en particular a la luz de la crítica situación actual con la huelga de hambre en curso en las prisiones turcas. Este es un momento crucial para que el gobierno haga más para intervenir a fin de detener la difícil situación del pueblo kurdo. Este es un momento crucial para que los jóvenes kurdos en el Reino Unido se pongan en contacto con sus parlamentarios locales para crear conciencia sobre la actual huelga de hambre. [Las huelgas de hambre han terminado desde entonces]

