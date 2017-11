La declaración de Putin-Trump sobre Siria contradice los cálculos de Erdogan

Fuente: Al-Monitor

Autor: Fehim Tastekim

Fecha: 15/11/2017

Traducido por Rojava Azadi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se dan la mano mientras toman parte en una foto familiar en la cumbre de APEC en Danang, Vietnam, 10 de noviembre de 2017.

Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

La declaración conjunta del pasado 11 de noviembre realizada por Vladimir Putin y Donald Trump de que no puede haber una solución militar en Siria y que todas las partes deberían participar en las conversaciones de Ginebra ha puesto nervioso al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Aparentemente, la declaración afecta a los cálculos de Erdogan respecto a los kurdos de Siria y el futuro papel de Turquía en Siria.

Erdogan expresó su indignación por la declaración ruso-americana la víspera de su reunión con Putin el 14 de noviembre y dijo: “Si no puede haber una solución militar, entonces deberían retirar a sus soldados”. El mundo no es estúpido. El gobierno central ha matado a casi 1 millón de personas. Turquía no tiene soldados allí. Dejen que retiren a sus soldados y busquen soluciones políticas. Estados Unidos tiene cinco bases aéreas en el norte de Siria. Están montando otra en Raqqa. También tienen ocho bases militares, eso hace un total de 13. Rusia tiene cinco bases. ¿Qué hay de estos hechos?”

Erdogan viajó en este enojado estado de ánimo a Sochi el 13 de noviembre para reunirse con Putin. En la conferencia de prensa conjunta después de su reunión, los dos líderes dijeron que se habían realizado progresos en zonas de distensión, tal como se acordó en Astana. Pero Erdogan se mostró más conciliador esta vez. “Se ha establecido una base que nos permitirá enfocarnos en una solución política. Prestamos atención a la declaración hecha en Vietnam por Putin y Trump”.

Que Erdogan y Putin no habían llegado a un acuerdo quedó claro en una declaración del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dijo: “Las cuestiones discutidas por los dos líderes son muy complejas y no serán reveladas“.

Ankara y Moscú tienen tres cuestiones clave en las que no pueden ponerse de acuerdo sobre la cuestión kurda.

Como contrapartida al respaldo de Turquía al establecimiento de un régimen de distensión en Idlib, los turcos quieren una acción militar contra los kurdos en la cercana Afrin para bloquear un corredor kurdo. Sin embargo, los rusos quieren que los turcos permanezcan como observadores en Idlib, tal como acordaron en Astana.

Los kurdos serán invitados al Congreso del Pueblo Sirio a celebrarse en Rusia, lo que ha sido rechazado por Turquía.

El Partido de la Unión Democrática (PYD) de Rojava será incluido en las conversaciones en Ginebra para el proceso de paz en Siria. Hasta ahora, Turquía había bloqueado cualquier participación de grupos kurdos.

Ankara está preocupada por la negativa de Rusia a escuchar las solicitudes turcas a pesar de toda la cooperación que Turquía ha mostrado en Astana. Los contactos entre rusos y kurdos han revelado que Rusia no ha dado luz verde a una operación en Afrin. Mientras Erdogan estaba en Sochi, Ziyad Sabsabi, vicepresidente del comité de relaciones exteriores del senado ruso, estaba en Qamishli, una importante ciudad kurda en Siria, para recibir a las familias de los combatientes rusos que se habían unido al Estado Islámico. “Rusia nunca ha tenido una actitud negativa hacia los kurdos. Siempre hemos estado de acuerdo con sus demandas para el reconocimiento de sus derechos legítimos. Continuaremos haciéndolo”, declaró.

Sabsabi, nacido en Aleppo, dijo que Rusia ha trabajado mucho para que los kurdos participen en todas las reuniones, incluso en Ginebra y Astana. Cuando se le preguntó sobre la reacción de Rusia a los posibles ataques del ejército sirio y grupos vinculados a Irán contra las YPG kurdas y las Fuerzas Democráticas Sirias, Sabsabi dijo: “Rusia no será parte de ningún enfrentamiento entre las fuerzas del régimen y las SDF, sino que jugará un papel reconciliador”.

No resulta difícil ver por qué Erdogan se mostraba decepcionado y molesto.

Abdulkarim Omar, el presidente del comité de relaciones exteriores del cantón de Jazeera que recibió a Sabsabi en Qamishli, dijo a Al-Monitor que Rusia insiste en la participación kurda en el proceso de solución política. Omar dijo que los representantes de los kurdos, sirios, asharis, armenios, chechenos y turcomanos participarán en el Congreso del Pueblo Sirio que Rusia está planificando.

Omar indicó que no hay nada nuevo en las negociaciones con el régimen de Damasco: “El año pasado, en la reunión de Khmeimim bajo mediación rusa, discutimos el futuro de Siria, los derechos kurdos y el estado de la Federación Democrática del Norte de Siria. Pero el régimen no está preparado para negociar un acuerdo político. No hay nuevos contactos con el régimen”.

Omar dijo que la situación en Afrin, donde Turquía quiere involucrarse más, “es complicada. Pero creemos que Rusia, Irán, Estados Unidos y otros agentes regionales e internacionales se opondrán a tal operación”.

Un funcionario del PYD a cargo de los asuntos de la administración civil en Raqqa expresó a Al-Monitor sus puntos de vista sobre lo que está pasando con Rusia y Turquía. Dijo que el Congreso del Pueblo debería celebrarse en Sochi el 18 de noviembre, pero que las objeciones de Turquía a la presencia de los kurdos lo bloquearon. Declaró: “Para suavizar la objeción de Turquía, Rusia cambió el nombre de la reunión por el de ‘Conferencia de Diálogo Nacional de Siria.’ Podría haber otros intentos similares para encontrar una solución. Creemos que Turquía puede retirar su objeción. Vamos a enviar 100 nombres de Raqqa, Tabqa, Manbij y otros lugares [a Sochi]. No solo serán kurdos, sino que representarán a todos los grupos étnicos en el área.

Omar dijo que Rusia insiste en convocar el Congreso del Pueblo porque quiere difundir el siguiente mensaje: “Tuvimos éxito en Siria. Logramos la base política para una solución”. También indicó que Estados Unidos no se opone al Congreso propuesto. Mencionó que Rusia les había dicho a los kurdos que cuando vayan a Sochi, no deben referirse a una Federación Democrática del Norte de Siria. “Simplemente deberían exponer los contenidos del proyecto sin mencionar nombres. Éste no es un punto de negociación entre los kurdos y Rusia, sino un movimiento ruso para minimizar posibles objeciones. Los rusos parecen favorecer un modelo como el de Tatarstán en la Federación de Rusia, mientras que el régimen sirio podría acordar un sistema cantonal como en Afrin, Kobani y Jazeera”, agregó.

Omar también dijo que la declaración Putin-Trump es un acontecimiento positivo, ya que el régimen ha incrementado sus amenazas contra los kurdos después de la liberación de Raqqa. Indicó que un acuerdo que descarta una solución militar desalienta las operaciones contra las áreas controladas por las SDF. “De todos modos, los estadounidenses dicen: ‘Estamos aquí. No te atrevas a atacarnos”. La coalición internacional continuará en el terreno hasta que se llegue a un acuerdo político. Ésta es una garantía para los kurdos. Finalmente, los rusos les dicen a los kurdos que no permitirán que Turquía ataque a Afrin”.

Todos estos contactos, negociaciones, diálogos previos y la situación sobre el terreno indican que Turquía aún no está en condiciones de lograr sus objetivos, a pesar de su éxito con la Operación Escudo del Éufrates. Seguir avanzando en el acuerdo ruso-estadounidense, a pesar de las objeciones de Turquía, bien puede abrir el camino para que haya un acuerdo sobre el problema kurdo sin derramamiento de sangre.

Fehim Tastekin es un periodista turco y columnista de Turkey Pulse que anteriormente escribió para Radikal y Hurriyet. También ha sido el presentador del programa semanal “SINIRSIZ”, en IMC TV. Como analista, Tastekin se ha especializado en política exterior turca y en el Cáucaso, Oriente Medio y asuntos de la UE. Es autor de “Suriye: Yikil Git, Diren Kal”, “Rojava: Kurtlerin Zamani” y “Karanlık Coktugunde – ISID”. Tastekin es el editor fundador de Agency Caucasus. En Twitter: @fehimtastekin

