Comandante de las YPG pide apoyo internacional para reconstruir Raqqa

Una comandante de las YPG / YPJ ha pedido a las potencias internacionales que se unan a los esfuerzos para reconstruir Raqqa después de la eliminación de la amenaza del ISIS.

Fuente: ANF ENGLISH

Autor: Bêrîtan Sarya (Deir Ez-zor, 29 Octubre 2017)

Traducido por Rojava Azadi

La comandante de las YPG / YPJ, Newroz Ehmed, ha declarado que las Fuerzas Democráticas Sirias lograron la victoria en Raqqa, pero también se ha referido a las difíciles tareas que hay por delante, señalando la necesidad de limpiar la ciudad de minas y de células durmientes del ISIS.

“Después de asegurar la ciudad, debemos iniciar los esfuerzos de reconstrucción inmediatamente”, dijo Ehmed.

Newroz Ehmed es miembro del Consejo Militar de las YPG / YPJ y una de los comandantes de la operación Raqqa. Se encuentra ahora en primera línea en la Operación Cizire Storm contra el ISIS en Deir ez-Zor. Ehmed habló con ANF sobre la campaña de liberación de Raqqa, la situación actual y los planes para la ciudad.

NECESITAMOS APOYO PARA LIMPIAR LAS MINAS QUE HAY EN LA CIUDAD

Raqqa ha sido liberada por las Fuerzas Democráticas Sirias. En este momento, ¿podemos decir que Raqqa es segura?

La parte más desafiante de la operación fue eliminar al ISIS en Raqqa y liberar la ciudad. Logramos esto después de una lucha muy intensa y pagamos el precio por ello. Sin embargo, la ciudad ha quedado destruida debido a la intensidad de la lucha. La gente de Raqqa ha tenido que abandonar sus hogares y sus tierras y convertirse en refugiados.

La tarea de reconstrucción de la ciudad es difícil. No solo por el nivel de destrucción. Hay miles de minas en la ciudad. Algunas de las minas han sido despejadas, pero el ISIS ha colocado trampas explosivas en varios lugares y son difíciles de encontrar. Todos los días se producen explosiones de minas en la ciudad, causando víctimas.

Necesitamos el apoyo de organizaciones internacionales para limpiar todas las minas de la ciudad. Por ello, debemos mantener la ciudad bajo control y evitar víctimas civiles.

Por supuesto, debemos considerar la presencia de las células durmientes del ISIS. Es importante para nosotros mantener la región bajo control con la máxima atención durante algún tiempo. No podemos decir “liberamos la ciudad, todo se acabó, la ciudad es segura”. Necesitamos tomar medidas defensivas en la ciudad por un período de tiempo significativo.

EL RÉGIMEN ES UNA AMENAZA PARA TODO EL NORTE DE SIRIA

¿El régimen del Baath (Assad) reclama la soberanía en la región? ¿Pesa una amenaza del Baath sobre Raqqa?

No puedo decir que exista tal amenaza específica sobre Raqqa. Hay una distancia en forma de frontera entre nosotros y el régimen. No hay ninguna razón para que ellos (el régimen) apunten aquí (Raqqa).

Pero podemos hablar de una amenaza general del Baath para el norte de Siria. Porque el régimen no reconoce el sistema federal democrático que hemos construido, del que todas las personas formarán parte con sus derechos. Esta situación incluye el peligro de una guerra en general. El régimen afirma tener un derecho sobre todas las regiones y todos los recursos. Esto no es aceptable para nosotros. Hemos estado luchando para vivir libremente bajo un régimen democrático y por nuestros derechos. Continuaremos luchando por éstos. No hemos sufrido todas estas pérdidas por nada. No podemos aceptar al régimen de esta manera. A veces se producen enfrentamientos o surgen tensiones debido a las actitudes soberanistas y monistas del régimen. El régimen debería cambiar a uno democrático para que podamos vivir libre y pacíficamente.

SALVAMOS AL MUNDO DE LA AMENAZA DEL ISIS

¿Qué se necesita para la reconstrucción de Raqqa?

Por supuesto, para reconstruir la ciudad, necesitamos ayuda financiera y recursos. Creemos que necesitaremos el apoyo de los poderes internacionales y las organizaciones de socorro. Porque Raqqa es importante para todo el mundo. Ahora, durante el proceso de reconstrucción de la ciudad, necesitamos el mismo nivel de apoyo que recibimos de la coalición internacional durante la campaña de liberación.

Raqqa era la base de cientos de yihadistas extranjeros de todo el mundo. Bajo la dirección de nuestras fuerzas, esa amenaza ha sido eliminada. Hemos salvado al mundo de esta amenaza. Por lo tanto, ahora esperamos que el mundo brinde ayuda para la reconstrucción de la ciudad.

LA AUTORIDAD SERÁ TRANSFERIDA AL CONSEJO CIVIL

¿Qué prevé para el futuro de Raqqa? ¿Hay algún plan?

Hemos retirado algunas de nuestras fuerzas de Raqqa, pero nuestras unidades permanecen en la ciudad por seguridad. Estamos transfiriendo la autoridad al Consejo Civil de Raqqa paso a paso.

El Consejo Civil no es solo una formalidad como algunos dicen. La ciudad no está bajo dominio kurdo. Hay representantes de acuerdo con las proporciones de la población de Raqqa. Incluye representantes de todas las tribus que sufrieron bajo el mandato del ISIS.

El Consejo Civil organizará el regreso de la gente a la ciudad. Y cada vez que necesiten ayuda, nosotros, como SDF, estamos listos para darles respuesta.

