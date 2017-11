[ENTREVISTA] Conseguir la libertad luchando, sentirla y poder vivirla… Academia Internacionalista YPJ

Una conversación sobre la construcción de la primera Academia Internacional de las YPJ

Fuente: Kurdistan Report

Autora: Andrea Benario

Fecha: 25/09/2017

Traducido por Rojava Azadi

Las Unidades de Protección Femeninas (YPJ) se hicieron conocidas internacionalmente a través de su resistencia en Kobanê. Las mujeres en muchos países del Medio Oriente y más allá, desde Afganistán hasta Europa, América del Norte y América Latina, se inspiraron en la exitosa resistencia de las YPJ a las misóginas bandas fascistas de Estado Islámico que hasta ahora eran consideradas como “invencibles”. Porque el Estado Islámico es la expresión más abierta del sistema patriarcal que día tras día asesina, viola y rompe, sea de manera brutal o sutilmente, la voluntad de las mujeres en todos los rincones del globo. Sin embargo, las mujeres de las YPJ, con su lucha decidida, han demostrado que la voluntad de libertad de las mujeres es más fuerte que la brutalidad y las armas del sistema patriarcal.

¿Cómo pueden las mujeres convertirse en una fuerza para liberarse de la “posición de víctima” que se les impone? ¿Qué significa la experiencia de las YPJ para las mujeres en diferentes países del mundo que desean organizar su autodefensa contra todas las formas de violencia patriarcal y el militarismo? ¿Cómo pueden las mujeres convertirse en una fuerza organizada y conectar sus luchas? Para las mujeres que buscan respuestas a estas y otras preguntas similares, las YPJ han comenzado a establecer una Academia Internacional de Mujeres. He preguntado, en forma de una entrevista, a Rojîn Evrim y Cudî Katalonya del Comité para Construir la Primera Academia Internacional de las YPJ sobre sus objetivos y planteamientos. Hevala Rojîn Evrim es una kurda que luchó en las filas de YPJ en la defensa de Kobane y participó en muchas operaciones para la liberación de los territorios que habían sido ocupados por el Estado Islámico. Hevala Cudî llegó a Rojava desde Cataluña para participar en la revolución. Ahora trabajan juntas para construir la Academia Internacional de las YPJ.

¿Cuál fue el punto de partida para construir la Academia Internacional de las YPJ?



Rojîn Evrim: Sobre todo después de la guerra en Kobanê en 2014 y los ataques de Estado Islámico a Şengal, cuando miles de mujeres fueron asesinadas, torturadas, violadas, vendidas y esclavizadas, nosotras como YPJ hemos visto la necesidad de construir una academia internacional de las YPJ. En aquel momento, se hizo conocido en todo el mundo que la guerra del Estado Islámico se dirige principalmente contra las mujeres y amenaza a toda la humanidad. Estos ataques no fueron dirigidos solo contra mujeres kurdas, sino contra todas las mujeres. Al mismo tiempo, como en Kobanê, las mujeres han jugado un papel principal en la resistencia al Estado Islámico. Muchas amigas han caído en esta lucha. También muchos amigos han caído. Pero el coraje y la determinación de las amigas y el papel de las YPJ en la defensa y liberación de Kobanê fueron cruciales y dieron a conocer internacionalmente a las YPJ. Así es como las mujeres de diferentes partes del mundo las conocieron y quisieron unirse a ellas. Así es como las mujeres han venido y han luchado en las filas de las YPJ o han participado en otras áreas de la lucha revolucionaria en Rojava.

El objetivo de la revolución en Rojava no es sólo liberar a Rojava. Nuestra revolución se basa en la ideología y la filosofía de Rêber Apo [Abdullah Öcalan]. Es un ejemplo de construcción de la modernidad democrática como alternativa al sistema capitalista. Esta revolución continuará extendiéndose y no estará limitada a Rojava. Es una revolución de mujeres que se realiza en todos los ámbitos de la sociedad, en la política, en la economía y también en los frentes de la guerra. Las mujeres son una fuerza impulsora en todas las áreas. Eso ha despertado el interés de muchas mujeres de diferentes países. La resistencia a un enemigo tan brutal como el EI, que se caracteriza por su desprecio hacia las mujeres, no fue una tarea fácil. Luego vinieron internacionalistas de diferentes países para unirse a la lucha. Durante la guerra en Kobanê, ya se estableció un tabur (unidad) internacional. Algunas mujeres vinieron también directamente a las YPJ; ha habido y sigue habiendo muchas solicitudes de mujeres de diferentes nacionalidades. Por lo tanto, sentimos que era necesario construir un lugar en las YPJ para las internacionalistas.

Desde la fundación de las YPJ en 2013 se establecieron varias academias para las comandantes y combatientes de las YPJ, donde en los programas de formación participaron también mujeres de diferentes países. ¿Por qué ahora se está construyendo una academia independiente para mujeres internacionales? ¿Cuáles son los objetivos y el programa de la Academia?



Rojîn Evrim: Las internacionalistas que llegan aquí necesitan un lugar donde aprender el idioma, aprender más acerca de la revolución en Rojava y conocer a la gente local. Hay diferentes pueblos y culturas en Rojava, como lxs árabes, lxs syriacxs, lxs turcomanxs y lxs kurdxs, que iniciaron esta revolución. La mayoría de las mujeres internacionales vienen con un gran interés y deseo de participar en esta revolución. Pero muchas saben muy poco sobre la historia, la cultura y la realidad aquí. A veces llegan aquí internacionalistas que ven esta revolución sólo como una lucha armada, pero desconocen la dimensión social y las diversas áreas de la revolución. Nuestra lucha no es solo un combate militar. Luchamos contra el sistema capitalista sexista y misógino. Estamos luchando por la realización de una sociedad democrática y ecológica basada en la liberación de la mujer. Tomando como base la afirmación de que no puede haber una vida correcta dentro del sistema equivocado, para nosotras la pregunta crucial es: ¿cómo podemos vivir correctamente? Es decir, muchas mujeres que vienen aquí para conocer la revolución en Rojava se dan cuenta de que la primera revolución que tienen que hacer comienza dentro de ellas mismas.

En la Academia podrán comunicarse con otras amigas también en su propio idioma, discutir sus preguntas y problemas. Al mismo tiempo, habrá clases de kurdo para que puedan comunicarse con todxs lxs compañerxs y la población. Además, habrá clases de deporte y entrenamiento militar para fortalecer el cuerpo y prepararse físicamente para las tareas en las YPJ. Habrá formación teórica y práctica en manejo y uso de diferentes armas. Del mismo modo, se enseñará el conocimiento de la protección contra las armas utilizadas por el enemigo. Los temas principales de la formación ideológica del paradigma de confederalismo democrático y la sociedad democrática ecológica basada en la liberación de la mujer serán los siguientes: la historia de las mujeres, el análisis del sexismo y el patriarcado, la ideología de la liberación de la mujer y jineolojî.

¿Por qué decidiste venir a Rojava y participar en este trabajo?

Cudî Katalonya: Cuando descubrí que se está construyendo una Academia Internacional de las YPJ, pensé que era una muy buena idea. Porque incluso si hay ya unas academias para lxs internacionalistas, hasta ahora no había una academia específica para las internacionalistas. Aunque nosotras hemos participado en diversos cursos de formación en diferentes lugares, es muy importante que construyamos un lugar en el que haremos un programa de entrenamiento completo, donde compartir nuestras experiencias, vivir conjuntamente, aprender y discutir. La revolución de Rojava es una revolución de mujeres. Mujeres que vinimos aquí, tenemos muchas diferencias entre sí. Pero un alma común nos conecta con la revolución en Rojava. Con el fin de identificar mejor las similitudes y diferencias, es muy importante que tengamos este lugar para formarnos colectivamente. Al mismo tiempo debe que ser un lugar donde llevemos esta ideología a la práctica en nuestras vidas, donde sentiremos la revolución.

Hablaste de las diferencias entre las mujeres que aún así persiguen un objetivo común, es decir la liberación. ¿Cómo podemos trasformar las diferencias en una estrategia común y una fuerza común? En el sistema patriarcal, las diferencias se ven como líneas de segmentación y separación que lxs poderosxs utilizan para dividir y ejercer su dominio. ¿Qué papel puede jugar la Academia Internacional de YPJ contra ello?

Cudî Katalonya: Ese es un punto muy importante. Las ideas acerca de la vida y el modo de vivirla son muy diferentes, lo que a su vez influye en nuestra forma de pensar y actuar. Cuando venimos aquí, venimos con el espíritu de la revolución y el objetivo de la liberación de la mujer. Esta es una motivación importante que compartimos todas las mujeres que venimos a Rojava para luchar. Por supuesto, cada una de nosotras tiene su propia idea de cómo puede ser la liberación de la mujer y por lo tanto tenemos que juntar estas ideas. Pero el estilo de vida de las mujeres internacionales es completamente diferente al de las mujeres aquí. Porque las de fuera estamos socializadas de tal manera que orientamos nuestras acciones a nuestros propios intereses y ventajas. Cuando llegué aquí, noté que la revolución ha creado una gran comunidad en la que todxs trabajan juntxs para el éxito de la revolución. Esta es una experiencia muy importante. Aquí podemos aprender en la vida cotidiana cómo vive el pueblo kurdo, cómo se está trabajando en la revolución paso a paso y cómo se está progresando. Este es uno de los puntos más importantes en mi opinión. Porque no estamos acostumbradas a trabajar para nosotras y la comunidad. En el capitalismo, todo se basa en el individualismo, que sirve al beneficio de lxs poderosxs. Aquí, todas tenemos que volver a aprender cómo podemos vivir y trabajar juntas y cómo convertirnos en una fuerza unida.

¿Hay algunos requisitos concretos para las mujeres que quieren venir aquí?

Rojîn Evrim: Nuestra academia está dirigida a mujeres que quieren venir a las YPJ por un período de seis meses a un año, pero también a mujeres que buscan nuevas perspectivas sin límite de tiempo y quieren formar parte de la revolución. Como mínimo, hemos establecido seis meses. Debido a que toma un cierto tiempo para que las mujeres que lleguen aquí desde fuera se establezcan, aprendan los conceptos básicos del kurdo y completen una educación básica para poder participar en la práctica. De esta manera, las mujeres en la academia y en la práctica pueden aprender, pero también contribuir ellas mismas y compartir. Aquí en la academia, discutimos con las mujeres cómo y en qué áreas de la revolución quieren participar, cuáles son sus perspectivas. Al mismo tiempo, se trata de un proceso de desarrollo personal, de conocerse e intercambiar ideas con mujeres de otras realidades. Esto incluye comprometerse con el paradigma de Rêber Apo y la ideología de liberación de las mujeres, que es la perspectiva de nuestra participación en la vida y la lucha. Nuestro objetivo es llevar la revolución más allá de Rojava. Nuestra prioridad principal no es lucha armada. En esta región luchamos contra cualquier forma de explotación y opresión. Esta no es sólo la lucha contra Estado Islámico. El Estado Islámico es quizás la expresión más extrema de la esclavitud. Pero el sistema capitalista esclaviza a las mujeres de una manera mucho más sutil de lo que muchas mujeres ni siquiera son conscientes.

Nuestra revolución se basa en la filosofía de Rêber Apo y no sólo implica la liberación de las mujeres kurdas. Nuestro objetivo es organizar a todas las mujeres. Queremos llegar a las mujeres de todas partes del mundo y motivarlas a organizarse. Deben tener la oportunidad de conocer la revolución.

Hasta ahora, ¿mujeres de qué países han participado en la lucha y el trabajo de las YPJ?

Rojîn Evrim: Además de las mujeres de diversas nacionalidades de Medio Oriente, las mujeres de Inglaterra, Alemania, Canadá, España, Cataluña y Suecia han estado involucradas en la lucha de las YPJ durante mucho tiempo. Aprendieron el idioma kurdo y participaron en varias academias en programas de educación política, ideológica y militar. Muchas de ellas han participado en el trabajo de nuestras instalaciones o en las unidades de combate. Algunas regresaron a su patria y algunas de ellas volvieron a Rojava después de un tiempo breve. Otras han decidido quedarse aquí. El contacto nunca se rompió. Incluso hoy en día, las amigas internacionalistas están activas aquí en varias áreas de YPJ. Como Academia Internacional de YPJ, estamos afiliadas a la Comandancia de YPJ, que coordina el trabajo, la educación y la tutoría de nuestras amigas internacionalistas.

Las mujeres internacionales reciben asistencia durante su viaje y llegada, tienen oportunidades educativas y son atendidas durante toda su estancia aquí, incluyendo su participación en las unidades de combate. Así que siempre tienen una persona de contacto para sus necesidades. Ayudamos también en el regreso. Porque las mujeres experimentan y ven muchas cosas aquí que desean comprender y debatir mejor. Se enfrentan a una realidad social diferente a la de sus países de origen, ven a mujeres que luchan por un cambio democrático en la sociedad y experimentan la realidad de las mujeres en la guerra. Se dan cuenta del poder de la mujer.

¿Con qué objetivos e ideas llegan las internacionalistas a las YPJ?

Rojîn Evrim: Muchas vienen con un gran entusiasmo por la revolución en Rojava. Se sienten alentadas por la resistencia de las YPJ y quieren dar un paso nuevo ellas mismas. Algunas han aprendido sobre la existencia de las YPJ solo a través de imágenes e informaciones de los medios de comunicación y han sentido una chispa de esperanza. Quieren conocer a las YPJ, vienen con muchísimas preguntas pero ni siquiera saben exactamente qué pueden hacer ellas mismas y cómo pueden participar en la revolución. Al principio, muchas están inseguras, no saben cómo luchar, nunca han manejado armas, nunca han lidiado con tácticas de guerra. En el curso del proceso educativo, al conocerse y conocer su propia fuerza, muchas amigas internacionalistas tienen el deseo de participar activamente en la lucha contra el Estado Islámico. Se identifican y sienten conexión con la lucha de las YPJ. En la mayoría de los casos, el proceso de conocerse, vivir juntas y luchar juntas es muy positivo. Sin embargo, hubo también algunas amigas que tuvieron dificultades. No todas logran liberarse de las estructuras y la mentalidad del liberalismo. El liberalismo ha creado un gran egoísmo e individualismo entre las personas, por lo que lleva más tiempo, especialmente para las personas que provienen de las metrópolis occidentales, instalarse en nuestras estructuras colectivas. Muchas asumen grandes proyectos, tienen un gran coraje, pero sin embargo, necesitan un poco de tiempo para comprendernos adecuadamente y convertirse en parte de nosotras, nuestra sociedad y nuestra vida colectiva. Algunas llegan aquí con la idea: “Voy a Rojava para ayudar a la gente allí”. Pero después de conocer la revolución y mirándose a sí mismas, ven que realmente son ellas quien necesita más ayuda para comprenderse y desarrollarse y no aquellas que ellas, se supone, vinieron a ayudar.

¿Se podría decir que es aquí en Rojava donde muchxs internacionalistas llegan a ser conscientes de su propia esclavitud y opresión y que pueden discernir más claramente su propia realidad en el espejo de la realidad del Medio Oriente?



Rojîn Evrim: Sí, exactamente. En el curso del proceso de educación ideológica y con las discusiones sobre el análisis de Rêber Apo, estxs amigxs llegan a conocer mejor el sistema capitalista del que provienen. Luego se dan cuenta de que hasta ahora apenas han podido determinar sus propias vidas. Hemos tenido discusiones muy intensas con amigas internacionalistas en las que hemos intentado juntas descifrar la influencia del sistema capitalista en las mujeres y la sociedad. Esto nos condujo, entre otras, a considerar como necesaria la construcción de la Academia Internacional de las YPJ. Justo para profundizar estas discusiones.

¿En qué idiomas tendrá lugar la enseñanza en la academia?

Rojîn Evrim: La mitad de cada día se dedicará a clases de kurdo. En los lugares donde las amigas irán más tarde, se habla principalmente kurdo. Si no pueden hablar el idioma, les llevará más tiempo instalarse y comunicarse. El resto de las clases será en el idioma que la mayoría entienda. Es decir, principalmente en inglés, porque ese es el idioma que la mayoría de las internacionalistas, que no son del Medio Oriente, pueden hablar. Sin embargo, si hay amigas que no pueden hablar inglés, trataremos de encontrar traductoras o montar clases aparte en otros idiomas.

Muchas mujeres que vienen a Rojava están interesadas en aprender “¿Qué significa una revolución de mujeres? ¿Cómo viven y trabajan las mujeres en Rojava? ¿Qué podrían conseguir las mujeres aquí y con cuáles dificultades se encuentran? “¿Qué oportunidades habrá para que las participantes de la Academia Internacional de las YPJ obtengan una visión más profunda de la vida social y la vida cotidiana de las mujeres?

Rojîn Evrim: Para conocer todos los aspectos de la revolución, no es suficiente asistir a un curso de formación en nuestra academia. En la Academia podamos tratar todas las cuestiones acerca de la educación, la teoría y la ideología, pero la revolución de Rojava es mucho más compleja. Hay comunas de mujeres, centros de mujeres “Mala Jinê”, un pueblo de las mujeres que se está construyendo, cooperativas de mujeres, centros de investigación de jineolojî, etc. Por supuesto, las amigas de otros países deben conocer también a todas estas diversas instituciones de mujeres y a las mujeres que trabajan en las diferentes áreas. Deben conocer la realidad de diferentes mujeres, incluidas las mujeres liberadas del cautiverio de Estado Islámico, y hablar con ellas, a fin de obtener una imagen más integra de la situación en Rojava. Al mismo tiempo, pueden escribir sobre sus experiencias e impresiones para informar a la gente de otras partes del mundo sobre lo que está ocurriendo aquí. Igualmente, pueden grabar una película o un documental sobre la revolución de las mujeres en Rojava. Queremos apoyar también a los proyectos que construyan un puente con las mujeres en diferentes países.

En primer lugar, estos son nuestros objetivos e ideas con los que comenzamos la construcción de la Academia. Pero con el tiempo, todo puede evolucionar. Cualquier mujer que venga aquí puede enriquecer el trabajo de la Academia con sus sugerencias y su dedicación.

Las YPJ fueron construidas como las fuerzas de autodefensa de mujeres. ¿Qué significa la autodefensa para las mujeres en países donde no existe una guerra declarada oficialmente?

Cudî Katalonya: Es una pregunta emocionante. Creo que todas las mujeres a largo de su vida están de alguna manera en guerra. La diferencia aquí es que hay una guerra abierta y tenemos que defendernos. Sin embargo, en nuestros países, también tenemos que defendernos y liberarnos en todos los ámbitos de la vida, es decir en nuestras actividades políticas, en trabajo, en nuestra familia, en nuestra sociedad … Aunque hemos llevado a cabo muchas luchas para cambiar nuestras sociedades y pudimos lograr avances, las mujeres todavía no son libres. Puedo decir que en Cataluña hemos trabajado mucho en el tema de la liberación de la mujer y a favor de la participación igualitaria en todos los sectores de la sociedad. No usamos armas, pero necesitamos más recursos y métodos para liberarnos. Tenemos que distinguir qué valores protegemos y qué criterios necesitamos para el cambio social. Necesitamos ir a las raíces para poder superar la opresión internalizada. Necesitamos ser conscientes de lo que significa para nosotras como mujeres, pensar libremente, actuar libremente y asumir la responsabilidad para cambiar la sociedad. Estos son puntos en que cada mujer hace guerra por su propia liberación. Son otras formas de hacer guerra, pero aquí en Rojava hay muchas inspiraciones para nosotras.

Tu camino a Rojava, ¿está relacionado con la historia de España? Por ejemplo, la resistencia de Mujeres Libres, ¿te motivó a venir aquí?



Cudî Katalonya: Sí, por supuesto.

¿Qué crees que se podría haber logrado si Mujeres Libres en aquel entonces hubieran establecido tal academia para las internacionalistas en el marco de la lucha contra el fascismo en Europa?

Cudî Katalonya: Podría haber significado una revolución de mujeres. La historia nos muestra que nosotras como mujeres tenemos que actuar juntas. Somos débiles porque la influencia del capitalismo nos impide actuar juntas. Hay un proverbio catalán que se traduce como: “¡Juntos somos fuertes!” Ese es el poder de la revolución en Rojava, y al mismo tiempo es un poder que nosotras como mujeres no tenemos. Tenemos que conectarnos más fuertemente. No es suficiente decir: “Estoy llevando a cabo mis propias luchas en mi lugar de trabajo, en mi casa, en mi pueblo o en mi ciudad”. Si queremos dar un paso más grande en la sociedad, entonces tenemos que unirnos y luchar juntas. Esto es lo que hacen las mujeres kurdas.

Actualmente estáis ocupadas con la construcción de la Academia y los preparativos prácticos. Trabajáis en un comité pequeño pero internacional. ¿Qué habéis aprendido unas de las otras en este primer proceso de cooperación?



Rojîn Evrim: Hemos visto que las mujeres pueden unirse y convertirse en una fuerza conjunta. Nuestras diferentes nacionalidades, idiomas y culturas no son un obstáculo. Por ejemplo, todo el trabajo aquí, pesado y fácil, lo hicimos juntas hevala Cudî y yo. Al mismo tiempo, discutimos nuestros planes y conceptos para la academia, qué contenido y qué métodos deberíamos elegir. Al mismo tiempo, hemos aprendido cómo comunicarnos abiertamente y así podemos criticarnos una a la otra y aprender una de la otra. Para mí fue una experiencia muy valiosa: ¡no hay ningún obstáculo serio para la unidad de las mujeres! Trabajar juntas es divertido, nos hace avanzar y crea confianza entre nosotras. Compartimos la alegría y el entusiasmo por el establecimiento de la Academia Internacional.

Hevala Cudî, ¿cuáles fueron tus experiencias en cooperación práctica? ¿Qué aprendiste?

Cudî Katalonya: [ríendose] ¡¡Mucho, muchísimo!! Mucho de lo que te he dicho hasta ahora son cosas que he aprendido de mi experiencia práctica aquí. Por supuesto que eso no es todo. Espero que las mujeres que vengan aquí tengan las mejores oportunidades educativas para luego poder comenzar un camino juntas aquí en Rojava.

He aprendido lo importante que es la esperanza. La esperanza y la confianza de las mujeres que viven en esta revolución. Llegué a conocer a las mujeres aquí en Rojava y sus vidas, cómo se sienten, cómo piensan y qué les da el poder de hacer todas estas cosas. Y, por supuesto, he aprendido de las mujeres aquí muchas cosas nuevas en términos prácticos y todavía sigo aprendiendo.

¿Queréis hacer un llamamiento a mujeres en todo el mundo?

Cudî Katalonya: Por supuesto, me gustaría recomendar a todas las mujeres del mundo que vengan aquí a Rojava. Porque las cosas sobre las cuales estamos hablando en nuestros países de origen, las mujeres aquí las están haciendo. Y es una cosa completamente diferente decir algo o hacerlo. Para mí, lo más importante no es solo hablar, sino actuar. Cuando actúas y vives algo, se crea una experiencia y conocimiento que tiene un significado para toda tu vida. Esto te da la oportunidad de cambiarte y desarrollarte. Creo que todas las mujeres del mundo quieren vivir en libertad. Aquí no solo estamos hablando de libertad, aquí la liberación es una realidad que puedes sentir y experimentar con tu cuerpo y alma. Aprendes algo para ti misma y al mismo tiempo aprendes algo para el mundo. Porque cuantas más mujeres se liberen, más mujeres podremos liberar en otras partes del mundo. Esto es algo que queremos compartir con todas las mujeres. Tenemos esta responsabilidad para nosotras y para el futuro del mundo.

Rojîn Evrim: Creemos que las mujeres pueden conocerse mejor a sí mismas y a su propia fuerza bajo las condiciones de una revolución. Especialmente para las mujeres de los países occidentales, es importante tomar conciencia de su propia opresión y liberarse de ella. Para las mujeres de todos los países, la participación en la revolución en Rojava es un paso hacia su propia liberación.

¿Cómo pueden contactaros las mujeres interesadas?

Rojîn Evrim: La Oficina de Relaciones Internacionales de las YPJ también está afiliada a la Academia. Las mujeres interesadas pueden contactarnos por correo electrónico info@ypjrojava.org o facebook (https://www.facebook.com/ypjinternational/)*.

Andrea Benario, 25.09.2017

*Nueva y actualizada página web de las YPJ está accesible en kurdo, árabe e inglés

https://www.ypjrojava.org/english

Anuncios