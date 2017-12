El co-líder del HDP, Selahattin Demirtas, publica una carta abierta al Presidente de Turquía, Erdogan.

Fuente: Kurdish Question

Fecha: 12/07/2017

Traducido por Rojava Azadi

El co-líder encarcelado del izquierdista Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Selahattin Demirtas, ha redactado una carta abierta al Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien recientemente llamó a Demirtas “terrorista” durante una conferencia de prensa en la reunión del G20 en Hamburgo, Alemania.

Publicamos la carta completa a continuación:

En primer lugar, le devolveré su insulto dirigido contra la voluntad de millones en mi nombre. Sin embargo, desde otro punto de vista, me gustaría ‘agradecerle’ su confesión.

Nos ha salvado de la carga de tratar de probar que el procedimiento en curso contra nosotros, bajo la apariencia de un juicio, no tiene nada que ver con el poder judicial, y que el veredicto es dado personalmente por usted.

Estoy haciendo una llamada abierta: durante los últimos ocho meses, los fiscales y algunos jueces a su disposición no han encontrado una sola prueba de que yo haya convocado a la gente para vandalizar las calles durante las protestas de Kobani del 6 al 8 de octubre. Si Vd. posee tal evidencia, quiero que se la entregue a los fiscales que buscan desesperadamente pruebas en mi contra.

Al declarar como veredicto que soy un terrorista y que he matado a 54 personas, incluso antes de que haya comenzado el juicio, Vd. ha convertido en un sin sentido, e innecesarios, todos los procedimientos posteriores, y me gustaría expresarle mi agradecimiento por ello. Tarde o temprano me presentaré ante los jueces. Al público le quedará claro quién es el terrorista y quién el asesino. Antes de ello, todo es sabido en presencia de Dios.

Por cierto, cuarenta y cuatro de los cincuenta y cuatro asesinados durante las protestas de Kobani eran personas del HDP, de nuestro partido. Cuando nuestra gente fue masacrada en las calles durante las protestas de Kobani, cuando los civiles fueron asesinados y las ciudades fueron destruidas en Cizre y Sur, los que intentaron el golpe el 15 de julio estaban de servicio como gobernadores, comandantes, jefes de policía, fiscales y jueces.

A pesar de ver que estas personas estuvieron involucradas en el intento de golpe del 15 de julio y masacraron brutalmente a cientos de civiles, constituye una falacia total que pretenda caer en la simplicidad de echarme toda la culpa a mí, para vengarse sobre su oponente político, en lugar de investigar si estas personas han tomado parte o no en tales masacres y provocaciones del 6 al 8 de octubre.

Usted es el principal responsable de cada incidente que ha tenido lugar en el país, ya que se ha mantenido en el poder durante los últimos 15 años. Sus esfuerzos por levantar una cortina de humo ante este simple hecho no llaman nuestra atención.

Estoy confinado entre cuatro paredes, y así, a fin de atacarme injustamente, en pánico, muestra una actitud menos que honorable. No me rebajaré a pedir misericordia, ni a Vd. ni a los opresores bajo su mando. Nunca aceptaré la deshonestidad y la sumisión, incluso sabiendo que pasaré el resto de mi vida en prisión.

Juntos, como HDP, y con los amigos del HDP, resistiremos al fascismo tanto tras las rejas como a lo largo de todo el país.

Quiero que sepa que mi conciencia está limpia, no tengo miedo y soy feliz, aunque esté en una celda de tipo F [confinamiento solitario]. Así que ‘por favor, no se preocupe por mí’.

Selahattin Demirtaş

Copresidente del Partido Democrático de los Pueblos

Prisión de Edirne, 10 de julio de 2017

