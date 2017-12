La democracia en Turquía va a juicio

Una carta firmada por Noam Chomsky, Clive Lewis MP, Peter Tatchell y otros exigen la salida de prisión de los políticos de la oposición Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag

Los políticos opositores Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ son llevados ante un tribunal bajo cargos de terrorismo, enfrentándose a sentencias de largas condenas de cárcel. Fotografía: Ulas Yunus Tosun/EPA

Fuente: The Guardian

Fecha: 5/12/2017

Traducido por Rojava Azadi

Los días 6 y 7 de diciembre la democracia va a juicio en Turquía. Los políticos de la oposición Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ comparecerán ante un tribunal por cargos falsos de terrorismo, enfrentando largas condenas de cárcel. Su partido, el Partido Democrático Popular (HDP) es el tercero más grande en Turquía. En 2015 ganaron escaños en el Parlamento por primera vez, lo que representa un gran avance para las fuerzas progresistas y la democracia en el país.

Sin embargo, el estado de emergencia vigente desde el intento de golpe de julio de 2016 ha sido utilizado para reprimir todas las formas de oposición en Turquía. En noviembre de 2016, los miembros del HDP en todo el país fueron sacados de sus hogares y detenidos. Actualmente, hay nueve diputados del HDP en cárceles turcas, junto con 85 alcaldes y aproximadamente 10.000 activistas. Periodistas, académicos y trabajadores del sector público han sido expulsados ​​de sus puestos. Un millón de personas están desplazadas en el sudeste de Turquía, en gran parte kurdo, con ciudades como Cizre y Nusaybin aplastadas. Los procesamientos de Demirtaş y Yüksekdağ no son más que juicios mediáticos. Enviamos un mensaje de solidaridad a Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş y exigimos su liberación inmediata e incondicional de la prisión.

Noam Chomsky Professor emeritus, MIT

Clive Lewis MP

David Lammy MP

Kate Osamor MP

Karen Lee MP

Len McCluskey Secretario General, Unite

Laura Smith MP

Julie Ward MEP

Chris Williamson MP

Dr Kerem Nisancioglu SOAS, University of London and London Middle East Institute

Dr Adam Elliott-Cooper King’s College London

Dr Ayça Çubukçu Assistant professor, LSE Centre for Human Rights

Rosa Gilbert Kurdistan Solidarity Campaign

Steve Sweeney Periodista

Oktay Sahbaz Solidarity with the People of Turkey

Manuel Cortes TSSA General Secretary

Doug Nicholls GFTU General Secretary

Grahame Morris MP

Dan Carden MP

Ian Mearns MP

Sean Hoyle RMT President

Steve Hedley RMT Assistant General Secretary

Eddie Dempsey RMT National Executive Committee

Paul Glover Chair of Unison International Committee

Martin Powell-Davies London Regional Secretary, National Education Union

Louise Regan Joint National President, National Education Union

Rob Williams National Shop Stewards Network

Lindsey German Stop the War Coalition Convenor

John Rees Stop the War Coalition National Officer

Paul Maskey MP

Francie Molloy MP

Michelle Gildernew MP

Mickey Brady MP

Barry McElduff MP

Elisha McCallion MP

Chris Hazzard MP

Peter Tatchell Human Rights campaigner

Julie Hesmondhalgh Actor

Barry White Campaign for Press and Broadcasting Freedom

Ben Chacko Editor, Morning Star

Liz Davies

