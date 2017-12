Las brigadas anarquistas de la libertad. Contestación a Thierry Meyssan de Voltairenet

Lleva ya semanas circulando el artículo “Las brigadas anarquistas de la OTAN” firmado por Thierry Meyssan en el portal Voltairenet. El que en algún momento fue un portal de información alternativa hoy da cabida a los mensajes sensacionalistas de su propietario. Thierry Meyssan lleva a cabo una labor periodística digna de los grandes medios de comunicación por la cantidad de falsedades, falta de referencias y mensaje sensacionalista que lanza.

Trataremos de desmontar en orden las fábulas del señor Meyssan.

Meyssan habla de la Federación Democrática del Norte de Siria (antes conocida como Rojava) como un “Estado Colonial fruto de la voluntad de Washington que lo impone”. Quizás Thierry hubiera preferido que el Norte de Siria se mantuviera en manos del ISIS cuando el Estado Sirio prácticamente desapareció y huyó perdiendo en cuestión de meses gran parte de su territorio en favor de bandas islamo-fascistas.

Las poblaciones originarias del norte de siria son kurdas, asirias, árabes… y todas ellas están integradas en las zonas bajo control “kurdo”, que no es tal, si no un control bajo formas de autogobierno multiétnicas¹, con liderazgo de los kurdos del PYD (Partido de la Unión Democrática). Tal es la intención del Movimiento de Liberación Kurdo de no crear una “nación étnica kurda” que en vez de denominar a su territorio oficialmente “Rojava” (cuya traducción significa “oeste” en lengua kurda y es el nombre histórico para ellos) han denominado a ese territorio Federación Democrática del Norte de Siria², para que la nueva institucionalidad sea lo más inclusiva posible y aportar a la constitución de una Siria democrática y federal tras la guerra.

Meyssan miente cuando dice que el PKK tenía el respaldo de la URSS. La URSS ni armó ni apoyó a los kurdos en su lucha con Turquía. No hay relaciones más allá de las ideológicas.

Dice que la guerra de liberación del PKK en Turquía “fracasó”, cuando es una guerra que aun no ha terminado y es una guerra, y una lucha, que ha permitido a los kurdos de Turquía poder decir que son kurdos, poder leer en kurdo, poder hablar en kurdo, poder sentirse kurdos y orgullosos. Hoy, gracias a toda esa lucha guerrillera, hay infinidad de proyectos emancipatorios en el kurdistán turco (Bakur), desde toda la red de organizaciones bajo el paraguas de la KCK (organizaciones de mujeres, de jóvenes, academias, cooperativas…) hasta el propio HDP (Partido Democrático de los Pueblos) que impidió la mayoría absoluta de Erdogan y que a día de hoy 11 de sus diputados llevan 1 año en prisión³, a los que habría que sumar los miles de presos políticos..

Decir que Ocalan “reconstruye el PKK desde la cárcel” es una mentira insostenible. ¿De verdad alguien piensa que una persona en una cárcel en aislamiento reconstruye un movimiento de millones de personas? Öcalan realiza una nueva propuesta teórica y estratégica, luego el movimiento la discute, la aprueba y la desarrolla. Por fin un líder revolucionario y socialista que en vez de girar hacia el reformismo (como todos los “líderes” del bloque del este o tantos latinoamericanos) y llega a la verdadera conclusión (que ya existía en Marx) de que todo Estado es una herramienta de opresión⁴.

Miente al decir que los kurdos en Siria han tenido siempre la nacionalidad siria⁵. Que tuvieran más libertades que en Turquía no quita que las organizaciones kurdas fueran clandestinas, que no pudieran aprender en su lengua materna en la escuela y que muchos no tenían pasaporte sirio.

Resulta que Thierry Meyssan tiene información exclusiva, de las cuales no cita ninguna fuente, sobre reuniones entre el PYD, Francia y el mismísimo Erdogan para constituir un Estado Kurdo en Siria. Mentira del tamaño de Turquía. Hoy Turquía está haciendo todo (invadir territorio Sirio)⁶ para desestabilizar a la Federación Democrática del Norte de Siria, además de haber apoyado logísticamente al ISIS y a los “rebeldes”.

La ayuda de EEUU/Coalición no llegó de inmediato⁷. Si hubiera llegado de inmediato no se hubiera producido el asedio sobre Kobane. El apoyo solo llegó cuando el poder de ISIS era tan grande que amenazaba con ganar la guerra y controlar todo el norte de Siria e Iraq. Mientras Siria perdía territorio con un ejército con aviación ante ISIS, las YPG/J kurdas resistían y avanzaban.

Para Meyssan la Batalla de Kobane no es más que una gran conspiración del imperialismo yankee para representar ante los medios la necesidad de apoyar a los kurdos. Esos kurdos que califican como organización terrorista. En fin.

Niega la presencia de mujeres en el frente de guerra. Mentiras, mentiras, más mentiras. Las YPJ han sido una de las fuerzas determinantes en todos los frentes.

Mientras antes afirmaba que en Rojava se producía una limpieza étnica, ahora dice que los árabes y asirios que se unen a las YPG/SDF son “mercenarios” pagados por EEUU, lo mismo para los militantes de izquierdas de Europa que se suman a las YPG a cambio de nada. Militantes que cuando vuelven a sus países les espera la cárcel. Vaya forma de ser un mercenario que se cobra con la cárcel.

Meyssan menciona al “Batallón Antifascista Internacional” como una iniciativa de las YPG. Mentira. Dicho batallón es iniciativa del MLKP⁸ (Partido Comunista Marxista Leninista en Turquía), partido hermanado con RC (Reconstrucción Comunista en España) a través de la ICOR. Los batallones del MLKP están bajo control de los mandos de YPG pero tienen su autonomía. Para Meyssan todos los grupos armados turcos son “proestadounidenses”. Vaya, resulta que quienes se levantan en armas contra el segundo mayor ejército de la OTAN son proestadounidenses.

Meyssan equipara el peligro para Europa que supone el regreso de yihadistas con el de los anarquistas que han apoyado a las YPG. Esa es su vara de medir, ¿algo más?

Meyssan es un racista y un etnicista. Decir que quienes proclaman la Autonomía Democrática no son “sirios”, “no son nacidos en siria” es mentira, las YPG se forman a partir de unas revueltas en Qamislo en 2004⁹, el PYD se funda en 2003 y en el norte de Siria llevan viviendo, y naciendo, kurdos desde hace décadas (por no decir siglos).

Meyssan afirma que usan la denominación “Rojava” para no decir “Kurdistán”. “Rojava” significa OESTE. Kurdistán está dividido en Bakur(Norte, Turquía), Bashur (Sur, Iraq), Rojihilat (Este, Irán) y Rojava (Oeste, Siria). Mentiras, más mentiras.

Dice que el Califato pierde terreno en Raqqa, ¿perdón? Hace unas semanas las YPG declararon la liberación de Raqqa¹⁰, no el ejército sirio.

Hay que tener poquísima vergüenza para decir que el HDP es una estrategia de EEUU. Hay 11 diputados en la cárcel, hay miles de presos políticos. Meyssan es un intoxicador y un periodista que vive de tener un medio donde suelta sus tonterías que generan ruido por medio del sensacionalismo.

En una cosa tiene razón, en Rojava no se ha declarado ningún Estado-Nación. De nuevo no vuelve a citar donde la OTAN dice que dice eso, ni tampoco cita esa gran mentira que afirma que Bookchin dice que para un municipalismo libertario tiene que haber etnias homogéneas.

En fin, un manipulador mentiroso sin ninguna credibilidad. Para una mejor comprensión de la cuestión táctica de la relación entre las YPG con la Coalición Internacional liderada por los EEUU recomendamos:

Geopolítica de los kurdos sirios y la cooperación militar de EE. UU. (1ra Parte) https://anfespanol.com/noticias/geopolitica-de-los-kurdos-sirios-y-la-cooperacion-militar-de-ee-uu-1937

Altun: Creamos zonas de libertad en Medio Oriente por primera vez https://anfespanol.com/kurdistan/altun-creamos-zonas-de-libertad-en-medio-oriente-por-primera-vez-1727

@armin_tamz

¹ La nación democrática: sociedad multiétnica en Rojava https://www.alainet.org/de/node/183702

² ¿Rojava o norte de Siria? Construyendo un modelo de nación democrática https://rojavaazadimadrid.wordpress.com/2017/02/27/rojava-o-norte-de-siria-construyendo-un-modelo-de-nacion-democratica/

³ Turquía detiene a los líderes del principal partido kurdo y a otros diez diputados https://elpais.com/internacional/2016/11/04/actualidad/1478217189_650479.html

⁴ El estado y la revolución – Lenin https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/estyrev/hoja2.htm

⁵ Siria les otorga ciudadanía a los kurdos http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2011/04/110407_ultnot_siria_kurdos_ciudadania_rg

⁶ Turquía invade el norte de Siria y Damasco califica de “violación soberanía” http://www.lavanguardia.com/internacional/20160824/404170906502/turquia-invade-el-norte-de-siria-y-damasco-califica-de-violacion-soberania.html

⁷ Entrevista con Riza Altun (miembro del consejo ejecutivo de la (KCK) https://anfespanol.com/kurdistan/altun-creamos-zonas-de-libertad-en-medio-oriente-por-primera-vez-1727

⁸ Rojava’da ilk Enternasyonalist Özgürlük Taburu kuruldu https://ypgnews.blogspot.com.es/2015/06/rojavada-ilk-enternasyonalist-ozgurluk.html

⁹ March 12th Uprising is a historical turn towards freedom http://en.hawarnews.com/march-12th-uprising-is-a-historical-turn-towards-freedom/

¹⁰ YPJ: Damos la liberación de Raqqa a todas las mujeres del mundo.. http://es.hawarnews.com/ypj-damos-la-liberacion-de-raqqa-a-todas-las-mujeres-del-mundo/

