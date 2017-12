La ley sobre el matrimonio infantil es un apoyo moral al pensamiento de ISIS.

FUENTE: ANHA

AUTORÍA: H.H.

FECHA: 12/11/17

TRADUCIDO POR: Paloma Pérez Hermoso (Rojava Azadi)

Kongra star Líbano ha condenado la enmienda sobre el estatuto personal que permite el matrimonio infantil, considerándolo una violación flagrante de los derechos del niño y una consagración de prácticas violentas y dañinas. En nombre de todas las mujeres, la decisión es juzgada como un golpe a la ley y a la justicia.

Ante varios miembros de Kongra star en Líbano y en su sede en Beirut, Hadiya Hassan hizo pública la siguiente declaración.

El texto de la declaración:

«Asesinatos, maltratos, abusos sexuales y numerosas violaciones son sufridos por las mujeres a diario; pero, como si todos estos desastres no fueran suficientes, una nueva e inesperada desgracia llega para desafiar no solo la ley y la ley divina si no las normas humanitarias e internacionales. Como está sucediendo en la capital iraquí Bagdad, recientemente las mujeres se han visto afectadas por la enmienda del estatuto personal en Iraq que permite el matrimonio infantil. Se trata de dar apoyo moral y espiritual y hacer un llamamiento a la reflexión sobre los derechos de las mujeres, pues nos están llevando de vuelta a una época dolorosa y oscura para las mujeres.

Lamentamos esta enmienda, ya que la consideramos una flagrante violación de los derechos de las niñas y una consagración de prácticas violentas y dañinas, que exponen a las víctimas de estos matrimonios a un peligro físico y psicológico. Estas decisiones parecen satisfacer al Tribunal sectario y socavar la ley y el sistema judiciario.

En nombre de las mujeres de Kongra star Líbano, condenamos estas violaciones y apoyamos todas las organizaciones de mujeres en Iraq. Afirmamos que todas las decisiones sobre las mujeres deben ser tomadas por las mismas; no siendo así, estaremos a merced de la mente masculina. Apoyamos todas las instituciones civiles que trabajan en el diseño de una ley que establezca la edad del matrimonio en compás con los estándares internacionales y los derechos de las niñas.

A principios de noviembre, el gobierno iraquí aprobó una propuesta de ley que permite el matrimonio infantil, lo cual ha provocado el descontento entre las organizaciones de mujeres dentro y fuera de Iraq, ya que lo han considerado una violación de los derechos de las niñas y una profanación de la moralidad humana».

Anuncios