Fatma Bostan Ünsal: Turquía decae políticamente

Fuente: JINNEWS

Autor: Evrim Kepenek

Fecha: 08/12/17

Traducido por Rojava Azadi

ESTAMBUL – La fundadora y miembro del AKP, Fatma Bostan Ünsal, apuntó que hay una situación de decadencia de Turquía en términos políticos, sociales y sistémicos, y declaró que la solución para ello podría ser una colaboración democrática que permita mantener unidos a todos los poderes liberales y sus diferencias.

La fundadora y ex vicepresidenta de asuntos sociales del AKP, Fatma Bostan Ünsal, evaluó para JINNEWS la visión política de Turquía, que se encuentra dirigida mediante el estado de emergencia (OHAL) y decretos legislativos (KHK). Fatma, quien es conocida por sus críticas a las políticas gubernamentales y por haber sido relevada de su cargo por decreto mientras era profesora en la Universidad Muş Alparslan, insistió en que la solución es la colaboración y valoró como ‘decadencia’ lo sucedido en Turquía.

‘Se ha organizado un nuevo sistema de ilegalidad’

Indicando que el AKP llegó al poder declarando “levantaremos el sistema tutelar” que se ha sentido severamente ejercido por la burocracia militar y judicial, Fatma indicó “el hecho es que el sistema de equilibrio y vigilancia, que previene la concentración de poder tras el levantamiento tutelar, no existe por lo general en esta región, lo que ha dado lugar a problemas importantes”, y agregó:” El sistema tutelar ha sido eliminado, pero los problemas aún no han terminado porque no hay un sistema de equilibrio y vigilancia en Turquía. Se ha organizado un nuevo sistema de ilegalidad”.

‘La desconfianza se ha profundizado entre la gente’

Fatma también habló de las sugerencias de “denuncia” que a menudo expresan en sus arengas el presidente general del AKP, Tayyip Erdoğan y los ministros del AKP tras el intento de golpe del 15 de julio. Fatma declaró: “La gente ha comenzado a denunciarse unos a otros simplemente porque no se gustan. La desconfianza se ha instalado entre la gente y el estado ha hecho lo contrario en lugar de tomar medidas para fomentar la confianza”.

‘Nuriye y Semih se convirtieron en un espejo’

Refiriéndose a las expulsiones por decreto legislativo, Fatma ha declarado: “La gente que ha sido despedida de sus funciones también ha sido condenada a la muerte social. Semih y Nuriye se han convertido en el espejo de todos nosotros. La postura de Nuriye y Semih son reflejo de lo que vive la mayoría de las personas”.

‘Las últimas noticias sobre Siria estimularán la puesta de los problemas sobre la mesa’

Al decir que los grandes problemas también crean oportunidades para su solución, Fatma afirmó que las últimas noticias sobre Siria estimularán la creación de un nuevo tablero de soluciones en Turquía. “Esto puede suceder a largo plazo. Las cosas consideradas como ‘líneas rojas’ a veces pueden abandonarse. Creo que a la larga se creará un nuevo tablero de soluciones en Turquía porque la única forma de que todos pueden ganar es la paz”.

¿Quién es Fatma Bostan Ünsal?

Fatma Bostan Ünsal nació en el distrito Manyas de Balıkesir, en 1965. Se graduó de la Universidad de Estambul, en la Facultad de Ciencias Políticas y realizó un master en la Universidad Boğaziçi. Ha sido investigadora invitada en el Centro de Estudios Cristianos Islámicos en la Universidad de Georgetown. Fue uno de los miembros fundadores del Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

