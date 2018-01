Renuncia de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son los de sus autores y no reflejan necesariamente la posición de Rojava Azadi.

FUENTE: International Crisis Group

FECHA: 04/05/2017

Traducido por Rojava Azadi

Por su longitud, este informe será publicado en 4 partes.

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sus socios sirios se enfrentan a una crítica decisión: arriesgar sus ganancias en el norte de Siria en aras de la continua priorización de la lucha del PKK contra Turquía o buscar el autogobierno local en el área que han liberado del caos de la guerra.

III. Un enfoque impulsado por los militares

A. Objetivos complementarios, diferentes prioridades

En septiembre de 2014, después de que el ISIS tomara la ciudad kurda de Kobani en la frontera turca, EE.UU. se asoció con las YPG para expulsarlo, proporcionando cobertura aérea y armas entregadas indirectamente a través de peshmerga kurdos iraquíes que entraron desde el norte de Irak vía Turquía como parte de un trato negociado con Turquía. La relación militar entre Estados Unidos y las YPG continuó cuando Washington comenzó a presionar al ISIS en sus bastiones. Después de Kobani, las YPG, apoyadas por la coalición occidental liderada por Estados Unidos, arrebató otras ciudades bajo control del grupo yihadista, ampliando gradualmente su alcance a través de una franja del norte de Siria con población muy diversa que se extiende a lo largo de casi toda la frontera turca, conectando con éxito los cantones de Jazeera y Kobani[45].

La campaña anti-ISIS atrajo al YPG más allá de las áreas mayoritariamente kurdas hacia las adyacentes mayoritariamente árabes. Los cuadros del YPG-PYD vieron en esto una oportunidad para acrecentar la fuerza militar del grupo y obtener ganancias territoriales con el apoyo de EE.UU. que conectaría Jazeera / Kobani con Afrin, establecer una región federal reconocida por la comunidad internacional y mejorar su poder de negociación en las negociaciones sobre el futuro de Siria. Sin embargo, para aquellos cuadros que priorizaban el conflicto contra Turquía, un objetivo adicional estaba claro: utilizar el apoyo de los EE.UU. para presionar a Turquía militarmente y aislarla políticamente persuadiendo a los EE.UU. para que eligieran el lado de los kurdos con el tiempo. Pero esas prioridades divergentes importaban poco en el corto plazo, ya que ambas favorecían una estrategia centrada en la milicia que le daría al YPG-PYD una nueva ventaja al establecer hechos sobre el terreno. Aldar Khalil, un cuadro entrenado por el PKK, declaró:

En Iraq, las facciones kurdas intentaron afirmar el control mediante la construcción de una alianza política con los Estados Unidos, pero esto no funcionó para ellos, porque no les permitió anexar todos los territorios en disputa [reclamados por los kurdos, como Kirkuk]. Es por eso que tenemos que poner los hechos en el terreno militarmente y usar nuestro poder militar para obtener lo que queremos políticamente[46].

Cuantos más territorios han tomado las YPG, más cuadros fiables entrenados por Qandil ha nombrado el PKK, incluyendo kurdos de Turquía e Irán, en lugares sensibles, y más estrechamente se ha mantenido vinculado el YPG-PYD al PKK y su conflicto con Turquía.

B. Las consecuencias involuntarias de la asistencia militar

En las YPG, Estados Unidos encontró un socio militar anti-ISIS eficiente y confiable, demostrado por primera vez en la batalla de Kobani en septiembre de 2014, que evitó la necesidad de desplegar tropas estadounidenses. Desde entonces, Washington ha canalizado indirectamente armas a las YPG sin darle apoyo político para evitar enojar aún más a Turquía, su socio de la OTAN. Estados Unidos ha realizado una danza semántica para evitar las acusaciones de Turquía o de los críticos locales de que está apoyando al PKK, una organización en su lista de terrorismo. El gobierno de Obama afirmó que las YPG y el PKK no eran la misma organización y canalizaron las armas a las YPG indirectamente a través de los kurdos iraquíes en Kobani y, después de octubre de 2015, a través de las SDF recientemente establecidas [47].

Las SDF son nominalmente una fuerza mixta siria, pero en realidad ambos comandantes, no kurdos y no entrenados por el PKK, no tienen autoridad, mientras que las YPG están al mando general y controlan el suministro militar. Sin embargo, la prestidigitación semántica no ha rescatado a los EE.UU. del hecho obvio, reconocido por los líderes tanto del PKK como de YPG-PYD, de que éste último es el afiliado sirio del primero, totalmente integrado dentro de su cadena de mando [48]. Los funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. afirman que los EE.UU. sólo pueden proporcionar armas a través de las SDF. Mientras tanto, los militares cooperan directamente con las YPG, alimentando sus esperanzas de reconocimiento diplomático para la región federal[49].

Como los EE.UU. pueden canalizar el apoyo a las YPG únicamente aceptando su jerarquía, esto refuerza la cadena de mando impuesta por el PKK, que favorece a los cuadros entrenados por el PKK sobre los comandantes locales sirios en puestos estratégicos. Por lo tanto, la ayuda militar externa ha tenido un efecto algo paradójico. Permite que el PKK consolide su control absoluto, al permitir la expansión territorial de YPG-PYD que requería de un reclutamiento local masivo, lo que le obligó a relajar sus reglas internas y su pureza ideológica para atraer a nuevos combatientes.

Los cuadros del YPG-PYD focalizados en Siria se han sentido decepcionados en sus expectativas de fortalecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos o de ser incluidos en las conversaciones de paz en Siria. Las interacciones con Washington han sido en gran medida informales. En enero y septiembre de 2016, Brett McGurk, enviado especial de Estados Unidos para la coalición anti-ISIS, visitó dos veces las áreas controladas por las YPG, Rumeilan y Kobani, respectivamente, y fue filmado con los comandantes del YPG-PYD y las SDF, pero no discutió el tema que estaba en la mente del grupo: la protección de los Estados Unidos y el reconocimiento del área de autogobierno[50].

El YPG-PYD tampoco se ha percatado de su ambición por conectar Kobani con Afrin, y es posible que la ventana se esté cerrando. En febrero de 2016, las YPG recibieron apoyo militar de los EE.UU. para derrotar al ISIS en Sheddadi, una ciudad árabe entre Hasaka y Deir al-Zour, sin importancia estratégica para el grupo. También recibió el respaldo de los EE. UU. (a través de las SDF) para tomar Manbij del ISIS, al oeste del Éufrates, pero Washington les había dicho que tendría que dejar el pueblo a cargo de las SDF una vez que la situación se estabilizara[51]. Precisamente para frustrar la ambición de YPG-PYD, Turquía lideró, con el apoyo de los EE.UU., el asalto de noviembre contra ISIS en Al-Bab, una ciudad cuyo control permitiría la creación de un puente terrestre hacia Afrin. Un funcionario estadounidense declaró:

Hay un problema de expectativas [con las YPG]. No vamos a renunciar a nuestra relación con Turquía. Hemos sido claros con ellos desde el principio: no los ayudaremos a tomar Al-Bab, y no podemos evitar que Turquía o el régimen lo tomen[52].

Los Estados Unidos también se ha abstenido de proporcionar apoyo económico a las áreas del YPG-PYD, no deseando alimentar las aspiraciones separatistas kurdas y molestar aún más a Turquía[53]. Además, la dominación de la administración local por parte de cuadros entrenados por el PKK ha desalentado a los estados occidentales de otorgarle fondos para la estabilización, para que eso no fortalezca al PKK en Turquía más que para fomentar la reconstrucción en Siria[54].

El apoyo militar de los EE.UU. ha reforzado involuntariamente el pensamiento de los que favorecen la lucha continua con Turquía sobre los dispuestos a contemplar un acuerdo político para los kurdos en Siria. Como ese apoyo se ha canalizado a través de los comandantes nombrados por Qandil, ha facultado aún más a esos comandantes sobre los reclutados a nivel local y los ha hecho aún menos responsables ante la población local y los administradores locales que dependen más de los cuadros entrenados por el PKK. Esto ha impedido que surja una administración verdaderamente dirigida por civiles en el norte de Siria. También ha permitido que el PKK fortalezca su autoridad sobre el movimiento kurdo en Siria, vincule la cuestión kurda en Siria y Turquía más estrechamente y enganche el proyecto de autogobierno del YPG-PYD al carro de la lucha del PKK con Turquía.

El resultado ha sido un círculo vicioso: mientras los cuadros entrenados por el PKK controlen las tierras kurdas y no kurdas, se negarán fondos de reconstrucción al YPG-PYD, y la ausencia de reconstrucción aumentará la hostilidad local a su gobierno y así empoderará aún más a los cuadros militares y de seguridad entrenados y orientados al PKK. Con el tiempo, sin embargo, las cambiantes alineaciones regionales y el creciente número de sirios reclutados localmente pueden alentar un cierto grado de toma de decisiones autónoma del YPG-PYD y permitir un cambio hacia los que están a favor de una solución siria a la cuestión kurda en Siria.

C. Más tierra, más desafíos

La exitosa estrategia del YPG-PYD de establecer hechos sobre el terreno está comenzando a mostrar rendimientos decrecientes y podría volverse contraproducente. La expansión territorial está limitando su capacidad para establecer una autonomía sostenible, bajo cualquier nombre. Su expansión también ha enfrentado a los vecinos del área de autogobierno, lo que ha provocado un embargo casi total: Turquía al norte, el KRG (el Gobierno Regional del Kurdistán iraquí) al este e ISIS y el régimen hacia el sur y el oeste, obligando al YPG -PYD a recurrir al contrabando en todas direcciones [55]. También obligó a las YPG a redirigir los recursos financieros y militares a los nuevos frentes con el ISIS a expensas de mantener la seguridad y mejorar los servicios. Esto ha generado descontento entre los kurdos sirios, que acusan a las YPG de reclutar a sus jóvenes y desviar recursos hacia áreas de primera línea pobladas por árabes, al tiempo que mantienen empobrecidas a las áreas kurdas.

El grupo tuvo que enfrentar esta realidad cuando sus combatientes tomaron Tel Abyad al ISIS, una ciudad predominantemente árabe en la frontera turca, en mayo de 2015. Suleyman Khalaf, jefe de la comisión de energía de Jazeera, explicó:

En 2013, teníamos que proporcionar electricidad a la población del cantón de Jazeera solamente. Un año más tarde, también tuvimos que proporcionar electricidad al cantón de Kobani, y ahora incluso a pueblos árabes alrededor de Tel Abyad, todo esto mientras nuestra administración está bajo un embargo total y no podemos comerciar o vender fácilmente nuestro petróleo de Rumeilan [56].

Al igual que en las áreas kurdas, las administraciones locales dirigidas por el PYD en áreas no kurdas están diseñadas para controlar a la población mediante la cooptación. En algunas áreas árabes, como Tel Abyad, el YPG-PYD está descubriendo que los profesionales de la clase media son incluso más reticentes que sus homólogos kurdos a unirse a una administración dominada por comandantes militares entrenados por el PKK[57]. Parte de la razón es que las YPG han elegido a miembros de la tribu previamente excluidos (por el régimen sirio) de los puestos de liderazgo y los han designado para puestos administrativos locales con autoridad nominal únicamente, pero no son automáticamente aceptados por la sociedad árabe local [58]. Cuando, en agosto de 2016, YPG-SDF tomó Manbij, que había estado bajo el control sucesivo de los rebeldes sirios y el ISIS, puso al mando a los líderes tribales excluidos por los rebeldes, que en su lugar habían facultado a los notables urbanos con inclinaciones islamistas[59]. En Siria, el dominio de las tribus se encuentra principalmente fuera de los centros urbanos; la imposición de líderes tribales en ciudades tomadas al ISIS podría, por lo tanto, causar fricciones.

Tanto en Manbij como en Tel Abyad, el problema subyacente sigue siendo que los cuadros entrenados por el PKK retienen el control general. Las relaciones entre kurdos y árabes están determinadas por la dependencia de los reclutas árabes de los comandantes de las YPG que gobiernan sus áreas sin una supervisión civil efectiva. Estos comandantes están a cargo de la logística militar, proporcionando las armas más eficaces a los combatientes de las YPG mientras delegan a los combatientes árabes de las SDF la función secundaria de mantener la seguridad local[60]. Los funcionarios locales que trabajan para la administración se encargan de la gestión diaria, como la redistribución de la ayuda, la seguridad local y el establecimiento del precio del pan, etc[61]. Por lo tanto, más por defecto que diseño, los EE.UU. han amplificado los problemas que emanan del enlace del PKK con las YPG y, debido a su enfoque singular en la derrota del ISIS, han alentado la expansión territorial de las YPG. Esto está llevando ahora el conflicto Turquía-PKK a Siria y, posiblemente, empujando a la frágil administración YPG-PYD de regreso bajo el ala de Damasco.

