04/05/2017

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y sus socios sirios se enfrentan a una crítica decisión: arriesgar sus ganancias en el norte de Siria en aras de la continua priorización de la lucha del PKK contra Turquía o buscar el autogobierno local en el área que han liberado del caos de la guerra.

IV. Escalada del conflicto PKK-Turquía en el norte de Siria

A. El conflicto PKK-Turquía se extiende a Siria

A principios de 2013, Ankara congeló su conflicto con el PKK en Turquía, acordó un alto el fuego y reanudó las conversaciones de paz [62]. Durante el proceso de paz con el PKK que se mantuvo durante dos años, Turquía toleró el surgimiento de YPG-PYD en el norte de Siria e invitó al líder del PYD, Salih Muslim, a Ankara para conversaciones. Paralelamente, abrió espacio político a los kurdos en Turquía, tal vez calculando que la participación del Partido Democrático Popular (Kurkların Demokratik Partisi, HDP) en el parlamento debilitaría y deslegitimaría el liderazgo militar del PKK tanto en Turquía como en Siria[63]. Funcionarios de seguridad turcos reconocieron una posible divergencia entre el liderazgo duro del PKK en Qandil y los cuadros más jóvenes, especialmente entre el YPG-PYD en Siria, pero advirtieron que un colapso en las conversaciones de paz debilitaría a este último [64].

Sin embargo, los acontecimientos internos en Turquía, agravados por la acelerada expansión militar de las YPG, desafiaron este pragmatismo y ayudaron a precipitar el retorno al conflicto abierto. Durante el sitio de Kobani por ISIS, Turquía, después de un prolongado rechazo, acordó permitir que la campaña de las YPG liberara la ciudad una vez que se encontró una solución intermedia: Estados Unidos trajo a Kobani combatientes peshmerga, pertenecientes principalmente al socio kurdo iraquí de Turquía, el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) de Masoud Barzani. Partido Democrático (KDP), y canalizó armas a las YPG a través de ellos. Pero los continuos avances de las YPG, apoyadas por Estados Unidos, seguían alarmando a Ankara, que no podía aprobar que un socio del PKK se apoderase de áreas a lo largo de su frontera siria o la aparición de una región federal administrada por YPG-PYD en el norte de Siria, que veía como parte de la estrategia anti-Turquía del PKK.

Tras el colapso de las conversaciones de paz en abril de 2015 y las inconclusas elecciones parlamentarias de Turquía dos meses después, el gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) del presidente Recep Tayyip Erdoğan y el PKK aparentemente compartían un interés por poner fin al alto el fuego. Habiendo perdido la mayoría en un gran rechazo, el AKP abandonó su enfoque pragmático del conflicto con el PKK y lanzó una nueva confrontación para apuntalar el apoyo de los ciudadanos nacionalistas turcos. A su vez, el PKK pensó que podría, y quizás debería, volver a luchar, ya que no confiaba en los motivos de Erdoğan para continuar las conversaciones, vio que el proceso comenzaba a desmoronarse, temía el crecimiento político del HDP potencialmente a su costa y creía que podría capitalizar el éxito de su afiliado sirio [65].

Las relaciones entre los dos comenzaron a deteriorarse en el momento del sitio de Kobani y cayeron en picado en julio de 2015 tras un ataque en Suruç que mató a más de 30 activistas pro-kurdos. Aunque el ISIS se atribuyó la responsabilidad, el PKK culpó al gobierno liderado por el AKP por no proporcionar seguridad. En septiembre de 2015, cuando ambas partes socavaron las negociaciones mediante la acumulación de fuerzas en el sudeste, la tregua cada vez más frágil se desmoronó, dando lugar a una nueva y furiosa ronda de conflictos [66].

Las pérdidas del PKK en esa lucha no han contribuido a disuadirlo de duplicar el empuje territorial de las YPG en Siria. Al tomar Tel Abyad en julio de 2015, las YPG obtuvieron el control de una franja contigua de territorio que limita con Turquía desde Malikiya a Kobani. Ese diciembre cruzaron el Éufrates, apoderándose de la presa Tishreen. En febrero de 2016 tomaron Tel Rifaat, al norte de Alepo, con la ayuda de cobertura aérea rusa [67]. En mayo, las YPG-SDF dieron otro impulso y en agosto tomaron a ISIS la ciudad predominantemente árabe de Manbij.

“Si Turquía invade Siria, ¿por qué los kurdos de Turquía no deberían ayudarnos?”

En respuesta, Turquía envió su ejército a través de la frontera en la Operación Escudo del Éufrates. Mientras que Ankara declaraba públicamente que tenía como objetivo expulsar a ISIS de Jarablus, y de hecho lo logró, también, y principalmente, quería evitar que las YPG tomaran territorio adicional entre Jarablus y Azaz, y así bloquear su ruta hasta Afrin. Posteriormente, las fuerzas turcas se desplazaron hacia el sur, hacia Al-Bab, donde las YPG también habían puesto los ojos, y declararon que después de la victoria allí, su próximo paso sería volver a tomar Manbij de las YPG-SDF [68]. A principios de 2017, el furioso conflicto entre el ejército turco y el PKK en el sureste de Turquía amenazó con extenderse a Siria en forma de un conflicto indirecto, oponiendo a los rebeldes sirios respaldados por Turquía y los comandantes de las YPG entrenados por el PKK. La intervención militar de Turquía fortaleció la posición de los cuadros del PKK centrados en Turquía. Un cuadro de origen sirio entrenado por el PKK preguntaba: “Si Turquía invade Siria, ¿por qué los kurdos de Turquía no deberían ayudarnos?” [69].

B. Frente a una elección fatídica

Seis años después del inicio del conflicto sirio, la alineación regional y global que permitió que el YPG-PYD prosperase está cambiando. Al no haber obtenido apoyo local o externo para su proyecto de autogobierno, se encuentra asediado, sin aliados en los que pueda confiar para protegerlo y peligrosamente expuesto. Como resultado, el PKK ha alcanzado una encrucijada: debe elegir entre continuar enganchando el proyecto de autogobierno sirio que tan exitosamente ha establecido al vagón de su continua lucha contra Turquía o darle la oportunidad de desarrollarse y prosperar con su propia lógica orientada a Siria. Éstos se han convertido en objetivos en competencia en el terreno en rápida evolución de Siria.

Con el gradual deterioro de la relación entre Estados Unidos y Turquía en 2016, Rusia y Turquía comenzaron a buscar un acercamiento. Determinada a bloquear a las YPG, Ankara aparentemente llegó a un acuerdo con Moscú a fines de 2016, retrocediendo cuando el régimen retomó el este de Alepo, controlado por los rebeldes, a cambio de obtener una mano libre para tomar Al-Bab del ISIS. Por lo tanto, Rusia pareció despriorizar su relación con el PYD en favor de Turquía y colacarse en una posición más fuerte para dar forma a una eventual solución política en Siria. Si bien ha cortejado al PYD y partes aliadas dentro del país organizando reuniones con ellos, no pudo o no quiso anular el veto turco sobre la participación del PYD en las conversaciones de paz de enero de 2017 en Kazajistán [70].

Debido a que la relación de EE.UU. con las YPG se limita estrictamente a la lucha contra el ISIS, el grupo solo puede contar marginalmente con la protección de Estados Unidos ante un ataque turco. Washington ha incorporado fuerzas especiales en el ejército turco y las SDF en el norte de Siria para la lucha contra el ISIS, pero también para evitar un enfrentamiento entre ambos; y aceptó el impulso de Turquía sobre Al-Bab que impidió que las YPG se movieran hacia el oeste [71]. Cualquiera que sea la protección de EE.UU. que las YPG hayan disfrutado, es probable que termine en el momento en que termine la batalla contra ISIS. En ese momento, podría decirse que se convertirá en mucho más una responsabilidad que un activo para Washington, a menos que la administración Trump decida mantener un punto de apoyo militar a más largo plazo en el norte de Siria.

Después de que Turquía tomara Al-Bab a fines de febrero de 2017, las fuerzas sirias y sus aliados se desplazaron hacia el norte desde Alepo al este de Al-Bab, tomando territorios del ISIS y avanzando hacia Manbij. En marzo, Rusia negoció un acuerdo entre las YPG y el régimen por el cual las YPG-SDF permitieron que 200 guardias fronterizos sirios se estacionaran en ocho aldeas al oeste de Manbij, establecieron el “Consejo Militar de Al-Bab” dirigido por las SDF para controlar el área y levantaron la bandera siria. Esto creó un amortiguador entre las YPG y las fuerzas turcas que no satisfizo a ninguno de los dos partidos, pero que cumplió el objetivo de Rusia de limitar el alcance de la incursión de Turquía en Siria y le dio a Damasco un papel al norte de Alepo [72]. Como esto abrió el camino para que los combatientes y civiles de las YPG se trasladaran de Kobani a Afrin indirectamente, a través de áreas controladas por el régimen, sugiere que las YPG-PYD habrían logrado parcialmente su puente terrestre, pero sólo con la tolerancia de Damasco [73].

Ahora, el PKK debe decidir cómo proceder. Vacila entre ver el teatro sirio como un trampolín para su lucha contra Turquía y considerar las ganancias de YPG-PYD como la base para realizar las ideas de Öcalan en Siria separadas de ese conflicto [74]. Los cuadros entrenados por el PKK pueden ir y venir entre estas preferencias o permanecer indecisos, continuando en modo predeterminado. Dos ahora altos funcionarios en Siria expresaron posiciones opuestas. Uno, que refleja la vista predominante del PKK, dijo:

La cuestión kurda en Siria y Turquía no puede desvincularse. No repetiremos el error del Kurdistán iraquí. Incluso si los kurdos sirios obtienen un estatus político en Siria, esto no durará si los kurdos en Turquía no tienen éxito … Mientras no haya cambios en la política de Turquía hacia los kurdos allí, tampoco cambiará su política hacia los kurdos en Rojava. Turquía persigue a los kurdos donde quiera que vivan [75].

Así pues, dijo, el PKK no ha tenido más remedio que continuar su lucha contra Turquía, utilizando todos los activos que ha acumulado, incluidos, y especialmente, en el norte de Siria (pero también cada vez más en el norte de Irak). El otro funcionario dijo, en cambio:

Hay diferentes formas de interpretar los escritos de Öcalan. La lucha contra Turquía ha durado 30 años. Ahora estamos listos para cambiar nuestras prioridades de esa lucha. La lucha del PKK contra Turquía nos está afectando negativamente. Tenemos la intención de crear una región aquí en Siria que sea amistosa con Estados Unidos e Israel, con el mismo acceso diplomático que disfruta [Masoud] Barzani [76].

Estas visiones serían compatibles siempre que el objetivo inmediato fuera ganar terreno, pero ahora que Turquía ha bloqueado los avances hacia el oeste, el PKK tendrá que decidir qué hacer a continuación.

La elección que haga en Siria tendrá ramificaciones políticas mucho más allá de la cuestión kurda, afectando la más amplia estabilidad internacional y regional. Si prevalece la visión centrada en Turquía, Turquía y el PKK pueden mover cada vez más su confrontación hacia Siria e Irak. Los comandantes en Siria entrenados por el PKK dicen que están considerando cimentar la presencia del grupo en Sinjar, una ciudad yazidi en la gobernación de Nínive en la frontera siria, que el PKK ayudó a tomar al ISIS en noviembre de 2015. Como ellos lo ven, fortalecer su posición allí y conectarse con las milicias chiítas respaldadas por Irán en Tel Afar podría abrir una carretera a Bagdad y así lograr otro punto contra Turquía y su aliado kurdo, el KDP. El PKK ve en su presencia en Sinjar el potencial para romper el embargo de KDP-Turquía en el norte de Siria, al abrir una ruta comercial entre Qamishli y Bagdad que evitaría la dependencia del área de autogobierno de Damasco. Esto también ayudaría a Irán, que está forjando un camino hacia el Mediterráneo a través de las áreas con menos probabilidades de oponer una resistencia significativa [77]. Hasta el momento, el PKK ha estado dispuesto a aceptarlo.

El PKK puede estar juzgando mal el equilibrio de poder actual y, por lo tanto, calcular mal sus posibilidades. Puede explotar el corredor iraní para sus propios propósitos contra Turquía, pero es poco probable que Teherán y sus aliados en Bagdad ayuden a los afiliados sirios del PKK a obtener una mayor autonomía política y económica de Damasco. Irán parece estar utilizando al PKK como contrapeso a Turquía, pero no da señales de que apoyaría ninguna autonomía kurda en el norte de Siria. De hecho, los movimientos del PKK en el norte de Irak aumentan el riesgo de una escalada en forma de una mayor intervención turca [78]. Las primeras señales ya están allí: el 25 de abril, la fuerza aérea turca realizó bombardeos sobre las bases del PKK y / o sus filiales locales en Karachok, en el norte de Siria, cerca de la frontera iraquí, y en el monte Sinjar justo al otro lado de esa frontera, matando a varios combatientes del PKK [79]. A medida que el conflicto Turquía-PKK metastatiza, el YPG-PYD en el norte de Siria podría quedar con las manos vacías.

La mejor opción para Turquía y el PKK sería volver a las conversaciones de paz, pero ahora hay pocas esperanzas de que lo hagan. Sin embargo, hay formas de reducir la tensión y allanar el camino para un posible retorno a las conversaciones. El PKK tendría que renunciar a su objetivo de vincular territorialmente los tres distritos mayoritariamente kurdos, excepto a través del nuevo corredor controlado por el régimen al sur de Al-Bab. También necesitaría diluir su dominio político en Kobani, Jazeera y Afrin eliminando a las YPG del gobierno y alentando al PYD a compartir la autoridad de presupuestar y nombrar altos funcionarios con grupos kurdos y no kurdos. Si el PYD ofreciera una mejor gobernanza, obtendría un mayor apoyo local.

“Un acuerdo necesitaría incluir la retirada de cuadros entrenados por el PKK de Sinjar a cambio de una apertura total de la frontera para el paso de personas y comercio.”



Ayudaría, por supuesto, si la frontera entre Irak y Siria controlada por el KDP volviera a abrirse, permitiendo el flujo de mercancías. Para esto, el PKK, a través de las YPG, necesitaría la ayuda de los EE.UU. para mediar en una solución al dilema de Sinjar con el Gobierno Regional del Kurdistán y con Bagdad. Un acuerdo necesitaría incluir la retirada de cuadros entrenados por el PKK de Sinjar a cambio de una apertura total de la frontera para las personas y el comercio. Como componente final, las YPG debería abstenerse de ayudar directamente a la lucha del PKK contra Turquía [80].

Ankara mostró en 2013-2015 que podría vivir con una entidad kurda dirigida por el PYD si el PKK suspendía su lucha y hablaba de paz. Sugirió que también podría hacerlo si el YPG-PYD corta los enlaces operativos con Qandil [81]. La acción del PKK de eliminar combatientes de Sinjar a cambio de una frontera abierta entre Irak y Siria podría revertir el círculo vicioso en el que entraron el grupo y Ankara en 2015, incluso aunque no resolviera la situación en el norte de Siria, y mucho menos abordara la demanda central de ambos: Turquía, el final de la lucha armada del PKK; para el PKK, la “autogestión democrática” en las regiones autónomas y el reconocimiento de los derechos básicos, como la educación en lengua materna [82].

Si se aborda la principal preocupación estratégica de Turquía, que tiene una entidad gestionada por el PKK en su frontera que sirve a la lucha del grupo en Turquía, debería estar dispuesta a aceptar un enclave controlado por los kurdos en el norte de Siria y permitir que el PYD, junto con otros partidos kurdo-sirios, participe en las conversaciones de paz de Siria y ayudar a redactar una nueva constitución que garantice y proteja los derechos de los kurdos.

V. Conclusión

Después de haber aprovechado el caos en Siria para mejorar su posición militar general en su lucha contra Turquía, el PKK ahora se enfrenta a una elección trascendental. Esto se debe a que sus afiliados sirios pronto podrán alcanzar los límites territoriales y políticos de lo que se puede lograr, y corren el riesgo de perder parte, si no todo, de lo que han ganado en los últimos cinco años si no logran ajustar su comportamiento. El proyecto sirio del PKK encabezado por el YPG-PYD lo ha colocado en un dilema, precipitado en gran parte por su apetito de más territorio y más control sin ofrecer a la población local un gobierno legítimo. El YPG-PYD se enfrenta a vecinos hostiles en Turquía y, en el norte de Irak, al aliado de Turquía, el KDP. Ha encontrado que Rusia es una aliada poco fiable que intenta preservar el régimen de Damasco en lugar de ayudar a los kurdos a obtener la autonomía. El propio régimen más bien está simplemente esperando su momento, preparándose para el día en que recupere la fuerza suficiente para volver con fuerza a echar al YPG-PYD del norte de Siria.

El único aliado potencial que le queda al PKK es, de manera incongruente, Estados Unidos, que hace mucho tiempo puso al grupo en su lista de organizaciones terroristas. Esto significa que sus líderes no pueden hablar directamente con los comandantes militares estadounidenses, sino que deben hacerlo a través de sus asociados de las YPG en su calidad de comandantes de las SDF. Eso ha funcionado hasta ahora, pero no ha producido el tipo de garantías que el PKK necesitaría para que su proyecto en Siria sobreviviera. Mientras que los oficiales militares de los EE.UU. sobre el terreno en Siria están claramente enamorados del espíritu de lucha y perspicacia de las YPG, no son ellos sino la administración Trump la que decidirá la postura militar de los Estados Unidos en la región después de Raqqa. No está claro cuál sería esa decisión.

Lo que parece claro es que el YPG-PYD no estará en condiciones de atraer la protección estadounidense a largo plazo si no renuncia a su ambición de unir por la fuerza los distritos de mayoría kurda, separar su control militar del gobierno, llegar a otros kurdos y grupos no kurdos, comienzan a gobernar de manera inclusiva o presentan un plan realista para los derechos kurdos en Siria. La supervivencia de uno de los pocos enclaves relativamente estables y pacíficos de Siria -el área creada por los avances de las YPG- debería prevalecer en los cálculos del PKK sobre la utilidad militar que estas adquisiciones podrían ofrecer en su lucha contra Turquía. En ausencia de un acuerdo Turquía-PKK, el notable logro del grupo en el norte de Siria es lo máximo que puede esperar de manera realista.

Ankara / Qamishli / Bruselas, 4 de mayo 2017

Apéndice B: Glosario de abreviaturas AKP o AK – Adalet ve Kalkınma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo): partido gobernante de Turquía dirigido por el Primer Ministro Binali Yıldırım. ISIS – Estado Islámico en Irak y Siria, o simplemente Estado Islámico: grupo yihadista que combate en Siria e Irak, con afiliados en otros lugares. Ciwanen Soresger – (Juventud Revolucionaria): asociación de activistas juveniles kurdos establecida en Siria después de 2003, que comprende cuadros entrenados por el PKK y otros simpatizantes de Abdullah Öcalan, el fundador del PKK encarcelado en Turquía desde 1999. KCK – Koma Ciwakên Kürdistan (Unión de Comunidades del Kurdistán): una organización coordinadora creada por el PKK en 2005-2007 para sus afiliados en Turquía, Irán, Iraq, Siria y la diáspora. El PYD es formalmente uno de sus miembros. KDP – Partido Democrático del Kurdistán (Partîya Demokrata Kurdistan): uno de los principales partidos kurdos en Irak, fundado en 1946 y encabezado por Masoud Barzani, presidente de la región kurda iraquí. KDPPS – Partido Progresista Democrático Kurdo de Siria (Partiya Demokrat a Pêşverû ya Kurdî li Sûriyê), o simplemente Partido Progresista Kurdo: partido hermano sirio del PUK de Jalal Talabani en Irak, dirigido por Abdulhamid Darwish. KDSP – Partido de Solución Democrática del Kurdistán: afiliado iraquí del PKK / KCK. KRG – Gobierno Regional del Kurdistán (Hikûmetî Herêmî Kurdistan): órgano de gobierno oficial de la región predominantemente kurda del norte de Irak. El presidente de la región kurda iraquí es Masoud Barzani; sus dos partidos más grandes, el KDP y el PUK, se han pronunciado desde la creación del KRG en mayo de 1992. HDP – Halkların Demokratik Partisi (Partido Democrático de los Pueblos): principal partido político que representa al movimiento nacional kurdo en Turquía. PCWK – Consejo Popular de Kurdistán Occidental: Asamblea local elegida por el PYD en las áreas kurdas de Siria que ofrece servicios sociales, establecida a fines de 2011. PDKS – Partiya Demokrat a Kurdî li Sûriyê (Partido Democrático del Kurdistán de Siria): Partido hermano sirio del KDP de Masoud Barzani en Irak, encabezado por Saud al-Mullah. PJAK – Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê (Partido de la Vida Libre para Kurdistán): partido hermano del PKK / KCK, fundado en 2004 y centrado en Irán. PKK – Partiya Karkerên Kurdistan (Partido de los Trabajadores del Kurdistán): partido kurdo en Turquía fundado en 1978 por Abdullah Öcalan. PUK – Yeketî Niştîmanî Kurdistan (Unión Patriótica de Kurdistán): fundado en 1975, uno de los principales partidos kurdos en Irak, encabezado por Jalal Talabani, presidente de Irak en 2005-2014. PYD – Partiya Yekîtiya Demokrat (Partido de la Unión Democrática): afiliado kurdo sirio del PKK / KCK, fundado en 2003. SDF – Fuerzas Democráticas Sirias (Quwwat Suriya al-Dimuqratiya): alianza de combatientes no kurdos (árabes, asirios y turcomanos) además de las YPG, quienes han retenido el mando y el control general. TEV DEM – Movimiento de la Sociedad Democrática de Rojava, un paraguas para todas las organizaciones en Siria ideológicamente vinculadas al PKK, compuesto por cuadros entrenados por el PKK y otros simpatizantes de Abdullah Öcalan. Yekîtiya Star – Star Union – una organización centrada en los derechos de las mujeres establecida en Siria después de 2003, compuesta por cuadros entrenados por el PKK y otros simpatizantes de Abdullah Öcalan. YPG – Yekîneyên Parastina Gel (Unidades de Protección Popular): establecidas en 2012 y derivadas del PKK, la fuerza kurda armada dominante en Siria. YPJ – Yekîneyên Parastina Jin (Unidades de Protección de la Mujer): establecidas en 2012, el equivalente femenino de las YPG.

