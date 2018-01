[VIDEO] Defendamos Afrin #DefendAfrin

DETENGAMOS LA GUERRA DE TURQUÍA CONTRA LOS KURDOS

DEFENDAMOS AFRIN

El pueblo kurdo y toda la población que habita el cantón de Afrin, una ciudad kurda en el norte de Siria, está siendo bombardeado por el Estado Turco, y agredido por los grupos terroristas de Al Qaeda (hoy llamados Hayet Al Tahrir).

Los grupos extremistas atacaron las aldeas de Iska y Celeme en el sur del cantón de Afrin. El ejército turco también bombardeó las posiciones de las YPG (fuerzas de defensa kurdas que luchan con la Coalición Internacional contra el ISIS) en la aldea de Dir Belot, cerca de Siye.

A última hora del sábado, atacaron las aldeas de Qere Baba, Ferferke y Pira Hesrekiya, cerca de la frontera turca. Fuentes locales declararon que el ejército turco, posicionado en el área de Azaz, en el lado occidental de Aleppo atacó con mortero las aldeas del distrito de Shera en el cantón de Afrin. Hay población civil herida, y niños en estado de gravedad.

El gobierno turco bajo el liderazgo de Erdoğan, junto con Al Qaeda, ISIS y otros grupos salafistas están desarrollando una operación militar que significa un nuevo conflicto sangriento que arrastra a la región a una nueva catástrofe, causando hambre, matando a más niños, desplazando a la población local, y desencadenando así otra crisis humanitaria internacional. Según el derecho internacional, esta acción se define como una “operación con fines de invasión”.

En 2017, la ciudad de Raqqa, que fue llamada la capital del autodenominado Estado Islámico (ISIS), fue liberada por una coalición internacional que incluía a las SDF (Fuerzas Democráticas Sirias, compuestas por fuerzas kurdas y árabes). Este fue el comienzo del fin de ISIS y con él, llegaría una nueva etapa que pondría finalmente un freno definitivo a la horrible guerra que asola a Siria, enfocando todas las fuerzas en abrir un diálogo político que establezca una posible solución para la paz en la región. Los ataques militares llevados adelante por el Ejército turco contra la ciudad kurda de Afrin provocan el inicio de otro conflicto que inundará de sangre a los pueblos que allí habitan. Las áreas más seguras y estables de Siria son aquellas regiones que ahora están bajo la administración de los kurdos y sus aliados. Uno de estos cantones es Afrin. Afrin se convirtió en un refugio seguro desde el comienzo de esta guerra, libre de cualquier conflicto y guerra. Ni el cantón de Afrin, ni las otras regiones kurdas del norte de Siria, han atacado a Turquía ni han amenazado con hacerlo, pese a que Turquía no ha cesado en sus amenazas y tampoco en sus ataques periódicos en los últimos años, a las aldeas y localidades de la zona.

En el marco del derecho internacional, las acciones emprendidas por Turquía se encuadran en un “ataque a un país soberano”, traducidas en la invasión de sus tierras y el asalto injustificado a una población civil que no ha generado ningún tipo de provocación. Este acto es sólo un ejemplo de la larga enemistad de Turquía hacia la comunidad kurda.

Nuestro llamado y demandas a la comunidad internacional:

➢ Afrin ha sido una de las regiones más estables y seguras de Siria en los últimos cinco años. Teniendo en cuenta esto, la ciudad ha acogido no sólo a su población original sino a los IDP (Personas desplazadas internamente). La ONU y la Coalición Internacional deben garantizar la continuidad de la estabilidad y la seguridad de Afrin. Afrin debe estar protegido contra ataques externos.

➢ Afrin no es una amenaza para Turquía y no ha atacado a nadie. El estado turco está atacando a Afrin simplemente porque está en contra de los kurdos y los logros que han establecido. Esta realidad no debe descuidarse y los ataques del estado turco deben evitarse.

➢ Rusia, que es responsable del espacio aéreo de Afrin, no debe ser un espectador de los ataques de Turquía y debe evitar cualquier tipo de demostración de agresión.

➢ Los ataques del estado turco contra Afrin, Rojava y el norte de Siria en conjunto son beneficiosos para ISIS y otros grupos salafistas. La Coalición Internacional contra ISIS debe tomar precauciones contra esto y debe evitar los ataques del ejército turco.

➢ El estado turco es una fuerza de ocupación en Siria. La comunidad internacional no debe ser un espectador de esta situación y debe obligar al ejército turco a abandonar el territorio sirio.

PAZ PARA AFRIN PAZ

PARA EL PUEBLO KURDO

