Luchad contra los fascistas en todas partes. Entrevista a YCR

Fuente: Lower Class Magazine

Autoría: Peter Schaber

Fecha: 21/1/2018

Traducción: Rojava Azadi

Sobre el ataque de Turquía contra los kurdos y las kurdas de Siria, la traición de las fuerzas principales del imperialismo y el pésimo papel de Alemania. Conversación con Şoreş Ronahî, miembro del comité directivo de la YCR (Yekîtiya Ciwanên Rojava, la Unión de Jóvenes de Rojava).

Turquía ha comenzado la guerra contra el cantón de Efrîn. ¿Cuál es vuestra situación en Rojava?

Como sabéis, la operación contra Efrîn no llegó de repente. Ha sido durante mucho tiempo uno de los principales temas en Turquía. Además, desde hace tiempo, ha habido intentos del enemigo de cruzar la frontera, ha habido bombardeos con artillería pesada, morteros, etc. en la ciudad de Efrîn. En Turquía, Erdoğan, Bahçeli y Çavuşoğlu (1) ya desde meses básicamente no hablaban de otra cosa sino la guerra contra Efrîn.

En consecuencia, por nuestra parte hemos tomado las precauciones necesarias. Tanto YPG y YPJ, así como las Fuerzas Democráticas de Siria se estaban preparando. Las instituciones civiles tampoco se quedaron inactivas. También la YCR está preparada para la guerra.

Desde el principio nuestra posición fue la siguiente: si el enemigo comienza la guerra en Efrîn, nosotrxs no limitaremos esta guerra a Efrîn. Haremos una guerra contra el estado turco en todos los niveles. Si es necesario, atacaremos a Turquía desde otras áreas de la franja fronteriza, no solo desde Efrîn.

¿Cuál es la situación militar en Efrîn? ¿Cuántas pérdidas tenéis vosotrxs y cuántas el enemigo?

Es guerra y la situación es caótica. No puedo darte ningunos datos exactos. Y además, por supuesto, no estamos divulgando demasiada información sobre las batallas en curso.

Puedo decir que los ataques han tenido lugar desde todos los lados. La Fuerza Aérea turca fue desplegada, bombardeando masivamente objetivos militares y civiles. También en el medio de la ciudad de Efrîn cayeron las bombas. Además hay ataques de artillería pesada. Miles de fuerzas del llamado Ejército Libre Sirio, así como las fuerzas armadas turcas han sido movilizadas.

Una cosa importante es que los partidarios del Estado Islámico, que habían huido a Turquía en el curso de las recientes batallas contra Daesh, ahora participan nuevamente en la invasión, a lado de Turquía. Ahora están siendo reciclados y vuelven a aparecer bajo la etiqueta de Ejército Libre Sirio.

¿Cómo reaccionan las YPG y las YPJ?

Nuestrxs amigxs respondieron directamente a cada ataque de Turquía. El ejército turco sufrió grandes pérdidas. Hubo un número de heridos y muertos de su parte, pero no puedo decirte los números exactos. Más allá de los números concretos, te puedo asegurar: esta no es una batalla puntual, es una guerra. Una guerra librada contra el movimiento democrático en el norte de Siria, contra los pueblos de Siria, sin ninguna consideración.

Y es una guerra decisiva. Erdoğan lo inició, porque ve en esta guerra la última posibilidad de salvarse de su propia caída. El gobierno fascista de Erdoğan y Bahçeli ya desde bastante tiempo tuvo la intención de infligir fuertes golpes a nuestro movimiento este invierno. Siempre hemos advertido a Turquía: no lo hagáis, porque vais a caer aún más rápidamente. Pueden comenzar esta guerra rápido, pero no saldrán de Efrîn tan rápido. Nuestro objetivo es claro: Efrîn será la tumba del gobierno del AKP.

¿Qué están haciendo Rusia y los Estados Unidos? ¿No enfatizaron los dos que no quieren una guerra contra Efrîn?

Es claro como el agua: tanto Estados Unidos como Rusia han aceptado esta guerra. De lo contrario, este ataque no sería posible. Las señales ya apuntaban en esa dirección antes, aunque los estadounidenses y los rusos han intentado fingir estar en contra de esta operación. Todo este palabreo no vale nada. Lo que pasa en la práctica es que ofrecen un apoyo silencioso para este ataque.

Lo que sucedió entre Rusia y Turquía es el siguiente trato: igualmente como entonces, cuando Ankara le entrego Aleppo al régimen sirio y a cambio consiguió la luz verde para entrar en Jarablus y Bab, ahora Idlib está siendo cambiado por Efrîn. Por cierto, esta es una situación beneficiosa para los rusos. Quieren fortalecer el régimen sirio y está en su interés que Turquía incite los últimos residuos del Ejército Libre Sirio contra el movimiento kurdo.

¿Y Alemania? Las primeras imágenes de tanques alemanes aparecieron ya por las redes sociales. ¿Hay fotos de armas alemanas en acción?

No sé si hay fotos. Pero puedo garantizarte que este armamento será utilizado. El único estado que apoya abiertamente esta operación es el estado alemán. Hay que enfatizar eso muy claramente. En una situación donde Daesh con una pierna ya está en la tumba pero aún no ha sido completamente derrotado, Turquía, con el apoyo del estado alemán, comienza una guerra contra aquellos que luchan contra el Estado Islámico. Todos estos tratos sucios entre Berlín, Ankara, el régimen sirio, Rusia y los Estados Unidos sirven al Estado Islámico. ¿Eso es el agradecimiento por todos los sacrificios que la gente del norte de Siria ha sufrido en la lucha contra Daesh?

Pero en este punto tampoco nos hacemos ilusiones: también Daesh ha sido una fuerza utilizada para hacer cumplir los intereses imperialistas. De muchas partes interesadas. Pero nadie se sirvió de ellos más que Turquía, que ha suministrado armas, financiado y respaldado a estos criminales. El hecho de que Turquía comience una guerra contra nosotros ahora, cuando Daesh está casi derrotado, no es sorprendente en este contexto. Nuestra tarea ahora es defender a nuestra gente aquí.

¿Qué pueden hacer ahora lxs internacionalistas que apoyan la revolución? ¿Por qué hacéis un llamamiento a las fuerzas de la izquierda en todo el mundo?

Publicamos una declaración ayer por la noche cuando ocurrieron los primeros ataques aéreos (2). Es una cuestión de conciencia. Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas, a las organizaciones de la sociedad civil, así como a las personas que no quieren mirar hacia otro lado. Está dirigido a todxs lxs que aprecian el valor del servicio que los pueblos de Siria han prestado a la gente de este mundo.

Decimos: ¡No cierren los ojos! Utilicen todo lo que puedan para tomar medidas contra esta fuerza de ocupación fascista. Como parte de nuestra campaña Serí Hilde (3), pedimos a lxs jóvenes revolucionarixs y socialistas del mundo que se pongan de pie y, donde sea posible, luchen contra el estado turco y sus colaboradores.

Notas de traducción:

1. Devlet Bahçeli es presidente del partido nacionalista MHP, Mevlüt Çavuşoğlu es Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía.

2. En inglés aquí: https://internationalistcommune.com/ycr-statement/

3. En castellano: ¡Levántense!

