“Los Estados en guerra contra el pueblo perderán” Comunicado de DAF (Acción Revolucionaria Anarquista)

Fuente y autoría: DAF (Acción Revolucionaria Anarquista)

Fecha: 23/1/2018

Traducción: Alasbarricadas

DAF: Los Estados en guerra contra el pueblo perderán

Afrin pertenece a los pueblos de Afrin. Los pueblos que han vivido en Afrin nacieron en estas tierras y murieron en estas tierras. Vivir allí no está relacionado con ningún plan o programa. No están en Afrin como parte de una estrategia. Afrin, para ellos es agua, pan, comida, juego, historia, amistades, compañeros/as, amantes, calle, hogar, barrio. Pero para el Estado, es solo una estrategia. Una estrategia a la que no le importa Afrin o los pueblos de Afrin.

El ataque a Afrin, es una estrategia de la Guerra de la Energía que desembocó en el colapso de Siria y que destruirá muchos Estados de la región. Los Estados crean la ilusión de que están haciendo estas guerras “para sus ciudadanos”. Hacen propaganda conservadora y nacionalista para convencer a sus ciudadanos de este concepto erróneo. Es una necesidad ineludible tanto hacia dentro como hacia fuera. Si bien se requiere para las elecciones internas, también es válido en las mesas externas. Forma parte de un proceso eminentemente comercial de los gobernantes, como son la extracción, el transporte y la venta de recursos energéticos. Utilizan todos sus recursos para aumentar sus beneficios. En estas discusiones, donde el número de rifles, tanques y aviones es importante, la cantidad de soldados es el número más importante. Un soldado no es diferente de un material. Esta es la razón por la cual se crea la falacia conservadora nacionalista.

¿Quién se uniría a una guerra para que algunos ganen más? ¿Quién pelearía por la gasolina que siempre venden los estados o las empresas en todas partes y que una gota cuesta más que el pan? Nosotros, los que vivimos con el hecho de que todos los precios suben cuando sube el precio de un litro de gasolina, nosotros que siempre perdemos, ¿por qué siempre debemos pelear por los que siempre ganan? En realidad, nadie pelearía por ellos. Conocen este hecho y es por eso que necesitan nacionalismo y conservadurismo.

Ahora están gritando desde los periódicos y las televisiones, los eslóganes falaces “¡nación, nación, nación!“, “Voluntad nacional, unidad nacional“. Ellos nunca dirían claramente: “Estamos arañando unos centavos“, “Lucha o lucha, te venderemos la gasolina y todo lo demás. Te haremos producir, te haremos consumir y te explotaremos“. Este es el plan, programa, estrategia: la guerra de los Estados. Las personas del pueblo, aquellos que somos ciudadanas a la fuerza de los Estados, podemos cambiarlo todo. Hoy, la gente de Afrin vive libremente porque lo cambiaron todo. Como en Kobanê, Cizére, Chiapas. Y esta es la diferencia fundamental entre la guerra del pueblo y la guerra de los Estados. Su guerra estatal consiste en ataques indiscriminados para que su sistema gane más. Bombas con tanques y aviones. Herir, matar, asesinar y someter toda la vida. En cambio, la guerra de los pueblos, busca la libertad.

Durante los últimos dos días, cada bomba lanzada sobre Afrin, cada bala, es una ataque contra la libertad. El Estado turco, que quiere aumentar su porción de la tarta, ha comenzado el ataque de Afrin. Es una estrategia creada por el nacionalismo y el conservadurismo que se basa en esta falacia. La estrategia electoral es realmente una estrategia comercial. La guerra del Estado es una estrategia. Pero la guerra de los pueblos busca la libertad. Y ningún Estado puede derrotar a las personas que luchan por la libertad.

LOS PUEBLOS DE AFRIN GANARÁN

Acción Revolucionaria Anarquista-DAF

