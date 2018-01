Cronología de los ataques turcos contra Afrîn en 2017

Fuente: Civaka Azad

Fecha: 24/1/2018

Traducción: Rojava Azadi

Asociación “Civaka Azad” (Sociedad Libre), Centro Kurdo para Relaciones Públicas

Los ataques turcos contra Afrîn no comenzaron el sábado pasado. Ya antes, especialmente en el año pasado, el ejército turco había atacado repetidas veces aldeas en la zona de Afrîn e intentó ocupar partes de la región. A continuación se muestra una cronología incompleta de los ataques turcos contra Afrîn en 2017. La cronología muestra que la afirmación del gobierno turco de que la llamada ofensiva “Rama de Olivo” es una guerra defensiva no corresponde a la verdad. Al contrario.

Según los informes de la Asociación de Derechos Humanos (Rêxistina Mafê Mirovan) en Afrîn, un total de 37 civiles en la región fueron asesinados en 2016 por los ataques del ejército turco. 33 civiles, entre ellos mujeres y niños, resultaron heridos durante el mismo período. Además, el ejército turco derribó 14 mil olivos en la región fronteriza.

La Asociación de Derechos Humanos de Rojava ha actualizado estas cifras en un informe completo el 20 de mayo de 2017. Por lo tanto, desde el comienzo del conflicto en Siria, un total de 15 aldeas han sido atacadas por el ejército turco en Afrîn. El número total de civiles asesinadxs hasta ese momento era 72. 140 civiles habían resultado heridxs por los ataques del ejército turco.

En el último año, los ataques del ejército turco y sus aliados contra Afrîn han aumentado dramáticamente. Aquí algunos ejemplos:

-En febrero de 2017, el ejército turco y sus aliados yihadistas atacaron Afrîn y la región de Şehba con artillería. Los pueblos de Merinaz, Ên Deqne, Fêlat Qadî, Erfad (Til Rifet), Kefernaya y Şêx Îsa han sufrido grandes daños. Soldados turcos y aliados que ocupaban la aldea de Mari en zona de Azaz intentaron capturar Şêx Îsa. Después del ataque, se produjeron enfrentamientos con YPG.



-En marzo de 2017, el día de Año Nuevo kurdo, el ejército turco atacó con artillería las aldeas de Cindires, Rajo, Şiye y Mobetan en Afrîn. 4 civiles resultaron heridos. Además, las viviendas, las escuelas y los espacios públicos resultaron muy dañados.



-Sebhi Salih del pueblo de Nesriye: “Los agricultores de nuestra aldea no pueden acercarse a sus campos en la frontera. Hay decenas de agricultores que no pueden ordenar sus campos. Los sistemas de agua no están funcionando”.

-Selahedîn Mihemed del pueblo Belaliko/Rajo: “Los militares turcos atacan a nuestro pueblo y los pueblos Qere Baba, Firfirk y Heciko con fuego de artillería. Los proyectiles cayeron muy cerca de nuestra casa y solo por suerte nos pudimos salvar “.



-Renas Miho del pueblo de Belaliko: “El ejército turco nos disparaba desde una distancia de 3 km”.



-Según la declaración de las YPG del 3 de abril de 2017, el ejército turco y sus aliados yihadistas, sólo en marzo de 2017 han atacado Rojava 47 veces con armas y misiles. Sobre todo, los cantones Afrîn y Kobanê fueron fuertemente bombardeados. El ejército turco había intentado un total de 7 veces cruzar la frontera de Rojava. 8 veces los aviones de reconocimiento turcos habían volado sobre Rojava. YPG y YPJ habían respondido militarmente 27 veces a los ataques turcos.



-En mayo de 2017, los aliados de Turquía atacaron el campamento de refugiados de Rubar en Afrîn con artillería. 6 personas refugiadas, incluidos 2 niños, resultaron heridas. Al día siguiente, lxs refugiadxs en el campamento se manifestaron contra los ataques y pidieron a las organizaciones de ayuda internacional que detengan los ataques y brinden protección a las personas refugiadas. En el campo de refugiados Rubar viven, en su mayoría desplazadxs internxs de Alepo y la región de Afrin. En 2017, vivían allí 550 familias (3.021 personas refugiadas en total). El campamento de refugiadxs, fundado y administrado por la administración del cantón de Afrîn, fue bombardeado el 20 de enero de 2018, el primer día del intento de invasión realizado por Turquía.

-También en mayo de 2017, la Asociación de Derechos Humanos en Afrîn ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU reunirse en una sesión especial y establecer una zona de exclusión aérea sobre Rojava para proteger a lxs civiles y refugiadxs.

-El 30 de junio de 2017, el ejército turco y sus aliados lanzaron una nueva ofensiva contra Afrin. Los pueblos Bêlûniyê, Eyn Deqnê y Minniqê del municipio de Şarran, como también Girê Baz y Girê Barîn del municipio de Cindires fueron atacados con cañones, ametralladoras pesadas DShK y ametralladoras. Al día siguiente, se produjeron enfrantamientos con YPG. El ejército turco ha intentado avanzar a la aldea de Girê Baliya en el municipio de Bulbul. De nuevo, hubo enfrentamientos. Debido al bombardeo, se inició un incendio en el pueblo de Maranêz del municipio de Şarran. Muchos campos se han quemado. El 3 de julio, los soldados turcos y sus aliados dispararon contra otras aldeas en la región. Fueron acompañados por aviones de reconocimiento. En un ataque de armas DShK contra la aldea Kefer Entanê en Şarran, 3 civiles murieron y 8 resultaron heridos.



-El 3 de julio de 2017, en un intento por cruzar la frontera con Turquía, una familia de Hema fue torturada junto con niños por soldados turcos. 4 miembros de la familia Beyan Cedean resultaron heridos. El hombre de familia Eziz Beyan Cedean dijo a la agencia de noticias ANHA: “Tuvimos que abandonar nuestra aldea debido al fuego de artillería del régimen y los yihadistas. Al intentar cruzar la frontera con Bab El-Selame, fuimos interceptados y torturados por soldados turcos”.



-El 28 de noviembre de 2017, se reunió el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía presidido por Erdoğan. Después de la reunión, se sugirió una operación militar contra Afrîn. La declaración decía que las fuerzas turcas continuarían con éxito su “misión de observación en la zona de desescalación” y que esta “misión” también debería cumplirse en Oeste de Aleppo y Afrîn. El mismo día, durante 40 minutos el ejército turco mantuvo a Afrîn bajo fuego de cañón. Además, los vehículos militares blindados fueron reubicados cerca de la zona. Además, aumentaron los vuelos de reconocimiento sobre el área, sugiriendo preparativos para una ofensiva militar.



-El 19 de diciembre de 2017, los militares turcos bombardearon las aldeas de Berceka Silêman, Basûr, Berfîn y Bedirxan en Afrîn con artillería. A continuación, se desencadenaron enfrentamientos con YPG.

