Las raíces anónimas de la revolución de las mujeres en Rojava

FUENTE: http://theregion.org/article/12482-the-unsung-roots-of-women-039-s-revolution-in-rojava

AUTORA: Gamze Kafar 15/01/2018 12:31

FECHA TRADUCCIÓN: 30/01/18

TRADUCIDO POR: Paloma Pérez Hermoso, Rojava Azadi

Las mujeres kurdas han sido pioneras en los avances sociales en el norte de Siria desde 2012. Transformaron la «Primavera Árabe» en una «Primavera Popular» y , en medio del caos de la guerra, aprovecharon la oportunidad de arrebatar su propio destino de las manos de otros. A lo largo de su propio proceso revolucionario, las mujeres han asumido un papel de liderazgo en muchos campos, desde la defensa de las patrias contra el Estado Islámico (EI) hasta la política diaria, y desde la educación hasta la diplomacia. La atmósfera de la revolución ha permitido a las mujeres ampliar el espacio para debates extensos sobre igualdad de género y autodefensa de las mujeres. El conflicto en Siria ha cambiado los roles tradicionales dentro de las comunidades, y más mujeres están comenzando a desempeñar papeles principales en la política a todos los niveles.

Este proceso, llamado Revolución de Rojava, se conoce comúnmente como «la revolución de las mujeres». Las mujeres de muchas partes del mundo se han unido a la resistencia de las mujeres kurdas contra el EI y se han convertido con orgullo en parte del creciente movimiento feminista de la Federación Democrática del Norte de Siria, conocido comúnmente como Rojava.

A medida que su lucha se profundiza aún más, hay preguntas necesarias sobre las que debemos reflexionar si no solo queremos comprender el cambio cualitativo de los roles de género en la sociedad, sino también proponer un sistema de mujeres que no implique marginación ni marginación de las mujeres en la sociedad. Estas son al menos las tres preguntas que debemos hacernos:

¿Cuál era la posición de las mujeres en la sociedad antes de 2012?

¿Hasta qué punto las mujeres de Siria ya estaban organizadas?

¿Cómo marcó el partido Baath y Assad a las mujeres en la sociedad y la política?

Sin lugar a duda, la lucha de las mujeres en Rojava no se produjo con la chispa de la revolución en el norte de Siria. Tiene profundas raíces históricas en la lucha particular de la mujer kurda.

Bajo el gobierno del Baath, las mujeres estuvieron a la vanguardia de la resistencia contra la desigualdad de género, la poligamia, el feminicidio, el acoso sexual y los matrimonios forzados con niños. Y cuando, ya en 1962, el Partido Baath despojó a cientos y miles de kurdos de la ciudadanía con la publicación de un nuevo censo de población. Las mujeres kurdas en el norte de Siria comprendieron de primera mano que se vieron doblemente afectadas: no solo porque sus identidades nacionales estaban penalizadas, sino también porque sus identidades femeninas no se tenían en cuenta.

Velide Boti, de 51 años, es una mujer kurda que ha estado involucrada en la lucha de las mujeres desde los años ochenta. Boti dice que las mujeres kurdas están marginadas en ambos frentes: como mujeres y como kurdos. Sin embargo, ella también insiste en que las mujeres no han consentido esta forma de opresión en múltiples niveles, siempre ha habido, añade, una lucha «clandestina» contra esta situación.

Velide Boti trabaja en Kongra Star, una organización confederativa de mujeres en el norte de Siria. Antes de eso, ella era parte de la organización Yekitiya Star, que se fundó en 2005. En 2010, mientras trabajaba para la Estrella Yekitiya, fue arrestada por el partido Ba’ath por supuestamente amenazar la integridad territorial de Siria y todavía está perseguida por el partido Ba’ath, que ha emitido una notificación roja por su nombre.

Día de visita en la cárcel cuando Velide Boti fue arrestada por el partido Ba’ath en 2010.

Velide Boti recuerda cuando, en un pasado no tan lejano, una organización de cualquier tipo (incluso la celebración del Día Internacional de la Mujer) estaba estrictamente prohibida. Las mujeres no podían celebrar mítines ni organizar eventos para la igualdad de las mujeres. Además, dado que las mujeres tenían poco acceso al espacio público, el único lugar donde podían reunirse era en «casa».

«Reuniones en casa» de las mujeres kurdas de Siria.

Las mujeres rara vez recibían justicia judicial. El Estado rara vez castigaba los homicidios de «honor» o el acoso sexual y, a menudo, permitía que los perpetradores de esos crímenes fueran libres. Por ley, los familiares de las víctimas de asesinato podían perdonar al perpetrador, lo que a menudo sucedía si eso significaba la retención del «honor» familiar o tribal. En los crímenes de «honor», donde el asesino de mujeres solía ser un hermano, padre, hijo, esposo o tío; el asesinato de la mujer quedaba impune, y en las raras circunstancias en que se aplicaba poca justicia, los perpetradores tenían tan solo cinco meses de prisión. Era una situación que profundizaba la opresión de las mujeres y garantizaba que la sombra de la sociedad feudal se elevara sobre las mujeres constantemente.

Velide Boti dice que, en la década de 1970, bajo el gobierno de un sistema hiper-nacionalista, militarista y patriarcal, la escuela tenía un sistema de educación militar y que los niños llevaban uniformes militares a la escuela. Ninguno fue permitido hablar kurdo y las mujeres no podían usar su propia ropa local y cultural.

En ese momento, y en el futuro, no había organizaciones feministas kurdas u organizaciones de mujeres en Siria porque no estaban permitidas. Debido a la ausencia de un movimiento organizado de mujeres, las mujeres kurdas lucharon por sus derechos bajo el paraguas de su lucha nacional desde la década de 1980 hasta la de 2000.

Sin embargo, siempre hubo una corriente popular de resistencia «clandestina».

Los kurdos, por ejemplo, celebraban Newroz, un festival nacional de año nuevo, en los desiertos donde no había soldados del régimen. Las mujeres asistirían a estas fiestas secretas vestidas con sus ropas culturales. Bajo otras circunstancias, los kurdos incluso organizaron bodas falsas para evitar problemas legales que enfrentarían en las celebraciones de Newroz.

Celebración de Newroz en los 90.

En 2005, las mujeres kurdas consideraron que organizarse dentro del movimiento nacional era inadecuado para asegurar sus intereses y derechos. Decidieron establecer sus propias organizaciones de mujeres dentro de las estructuras organizativas del movimiento kurdo en su lugar, y en ese mismo año, la primera organización de mujeres en Rojava se declaró bajo el nombre de «Yekitiya Star».

Aunque los participantes de la conferencia fueron muy pequeños, no se intimidaron. Se reunieron en casas. Según Velide Boti, las mujeres recurrieron a las visitas domiciliarias para organizar esfuerzos. Las mujeres se visitaban sistemáticamente y discutían formas de expandir y fortalecer la conciencia de las mujeres.

Con la fundación de Yekitiya Star, las mujeres formaron sus estructuras de resistencia, incluso si al principio estaban trabajando bajo tierra. Velide Boti dijo: «Todo se llevó a cabo bajo la presión del partido Ba’ath y la sociedad feudal».

Las mujeres mostraron una resistencia «silenciosa» contra el partido Ba’ath y el patriarcado. Los folletos escritos fueron distribuidos de casa en casa por mujeres. Estos folletos se mantuvieron dentro de las almohadas o incluso escondidos en sus sostenes cuando era necesario. Celebraron el 8 de marzo, en las fiestas de circuncisión de sus hijos.

Celebración del día Internacional de la Mujer.

Velide Boti expresa que siempre ha sido muy desafiante discutir el «honor» en las sociedades feudales. Las mujeres necesitaban esforzarse considerablemente para poder romper las cadenas que unen a otras mujeres. Debían ser tácticos, estratégicos e inteligentes. Propusieron que no estaban en contra del honor por decir, sino cómo la sociedad lo definía. Su lema era: el «honor» de una mujer es su libertad. En este sentido, las mujeres afirmaban que no eran víctimas pasivas de femicidio y patriarcado, que podían resistir y que debían garantizar su propia libertad.

Es muy posible argumentar que las raíces de la revolución de las mujeres en el norte de Siria se encuentran en su legado «silencioso» de resistencia. Las mujeres prepararon el ambiente revolucionario en el norte de Siria con años de trabajo, tanto contra el partido Ba’ath como contra la sociedad feudal más amplia.

Desde sus discretas reuniones en las casas hasta los folletos que mantenían escondidos en las almohadas, las mujeres de Rojava han mantenido viva la llama universal para la lucha internacional de las mujeres.

Las Mujeres del Norte de Siria ahora están luchando por el país, no solo por Rojava. En esta lucha, ya no es necesario ocultar sus voces y colores. Las mujeres están ahora omnipresentes en la sociedad, luchando en los ámbitos de la política, la educación, la diplomacia y la vida cotidiana. Y aunque han llegado tan lejos, aún no han llegado a su «destino final». Su lucha está inspirando no solo a las mujeres de Siria y la región, sino a mujeres de todo el mundo.

Anuncios