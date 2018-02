[Primera Internacional Ecosocialista] Parte 4 – TIERRA, El cuerpo de la Madre Tierra

TIERRA

– El Cuerpo de la Madre Tierra –

ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA RETOMAR LA GESTIÓN DE NUESTRA COMIDA

Y NUESTRA SALUD.

No dejaremos la soberanía alimentaria solo en manos del estado, sino que la asumiremos las comunidades, desde la preservación de la cultura conuquera, desde sus portadores -los conuqueros y las conuqueras-, y desde el conuco. El conuco no es solo una forma de producción basada en el policultivo y la propiedad social, sino un modelo civilizatorio. Con el conuco cuidamos la tierra, el agua, los embriones y las semillas, dejándolas para las nuevas generaciones. Con el conuco garantizamos nuestras propias formas de producción, germinación, distribución, procesamiento, gastronomía, conservación de la semilla (con el sol, brisa, sal, barro, humo, ceniza, etc.) y además nos proveemos de proteína de origen animal (gallina, pavo, pato, cerdo, conejo, etc.) y del burro para el transporte. El conuco no es atraso. Promoveremos la Konukonciencia o conciencia del conuco en todas las expresiones y traducciones que esta tiene en las diferentes culturas ancestrales de la Madre Tierra. Sembraremos también, además de las semillas nativas, autóctonas y campesinas, la semilla de la solidaridad y la cuidaremos hasta cosecharla, practicándola en todo momento, en todas partes, con todas y todos.

CORTO ALCANCE

– Las luchas Anticonsumistas / Las luchas Antitransgénicas / La Contaminación / Las milicias de Salud.

Promover campañas informativas de gran impacto, donde se muestren y expliquen los efectos negativos y problemáticas socioambientales generadas por el uso de transgénicos y agrotóxicos, que propicien debates, conversatorios y asambleas tanto en comunidades rurales, urbanas, escuelas, universidades, espacios laborales, entre otros.

Diseñaremos y promoveremos campañas comunicacionales en los 5 continentes sobre la reivindicación y revalorización de lo que nuestros abuel@s consumían, apuntando entonces a sus usos y consumos conscientes, propiedades alimenticias, espirituales, simbólicas, curativas, así como con sus determinadas dosificaciones. Estos mediante las redes sociales, infografías, murales, grafitis, creaciones literarias, periódico murales, revistas, micros radiales, entre otros materiales audiovisuales.

Crearemos una campaña de educación y concienciación en las escuelas para minimizar los efectos negativos en el ambiente producto del uso indiscriminado de plástico desechable. También promoveremos la creación de instrumentos legales como leyes, decretos, etc. que regulen y limite el uso de plástico en todos nuestros territorios.

Implementaremos o realizaremos jornadas de entreayuda, kayapas*, mano vuelta* y trueke en los pueblos, como estrategias para fomentar las costumbres ancestrales, incrementando de esta manera el sentido de comunidad, solidaridad y corresponsabilidad, necesario para el buen vivir.

Trabajaremos para transmitir y multiplicar la experiencia de la creación popular de la “Ley de Semillas de Venezuela”, antitransgénica, antipatente y protectora de las semillas locales, indígenas, afrodescendientes y campesinas, en los diversos territorios para que la semilla sea considerada como fundamento de vida, soberanía y libertad. Para esto se hace necesaria la difusión de dicha experiencia tanto por vías orales, impresas, digitales, entre otras.

Los movimientos y organizaciones que formamos parte de la Primera Internacional Ecosocialista adherimos a la alianza intercontinental contra las transnacionales de los transgénicos, lideradas por MonBayer (Monsanto y Bayer), enemigas de la vida en el planeta, desde la solidaridad con los pueblos más afectados por estos venenos, como el Archipiélago de Hawai’i (Kanaka Maoli), donde se produce un altísimo porcentaje de estos transgénicos y por lo tanto tienen una lucha avanzada hacia la derrota definitiva de la biopiratería a manos de los Pueblos del Mundo organizados y movilizados. Crearemos las milicias de salud conformadas por un contingente de curander@s, sobador@s, parter@s, enfermer@s, médic@s comunitarios, konuker@s, sabi@s, ancian@s, maestr@s, pueblo, chaman@s, mujeres y hombres libros vivientes, etc. que enhebren conocimientos y prácticas que permitan promover la autogestión de la salud en nuestras comunidades.

MEDIANO ALCANCE

– El trabajo de l@s guardian@s de semillas / La retoma del konuko, la chacra, el ayllu, las chinampas y otras formas de agricultura originaria / La seguridad y la soberanía alimentaria / La agroecología / La conservación de bosques y montañas / El manejo de residuos sólidos / La alimentación saludable / La medicina integral comunitaria / Los medicamentos genéricos / La salud mental.

Socializaremos y visibilizaremos el trabajo de l@s Guardian@s de Semillas desde las diversas realidades territoriales, fundamentándonos en su reconocimiento como l@s máximos defensor@s de nuestra soberanía e identidad cultural y alimentaria. Promoveremos la autoorganización de Consejos Populares de Resguardo de Semillas Locales, Indígenas, Afrodescendientes y Campesinas, a lo largo y ancho de nuestra Madre Tierra, que actúen como tejidos estratégicos para su cuidado, multiplicación y diseminación. En el caso de Venezuela que estos Consejos sean reconocidos como máxima organización autónoma con rango constitucional, con el deber y derecho de dar continuidad y seguimiento a nuestra ley popular de semillas, instrumento respaldado por procesos de base, considerándose junto a las experiencias de Ecuador y Bolivia, como referentes universales para impulsar nuevas experiencias e iniciativas en otros países hermanos.

Realizaremos e impulsaremos en todos nuestros territorios investigaciones locales, desde las comunidades, escuelas, universidades, organizaciones sociales, y otros espacios, sobre las plantas y semillas autóctonas, su protección y conservación, las tecnologías ancestrales para sembrarlas, multiplicarlas y protegerlas, profundizando en sus propiedades alimenticias, medicinales, sus usos, tratamientos y procesamientos adecuados, respetando las cosmovisiones ancestrales.

Fortaleceremos la siembra de rubros locales libres de transgénicos, patentes y agrotóxicos en los diversos territorios y según sus realidades, preservando, conservando y multiplicando sus semillas a través de conucos/chacras/ayllus/etc., granjas y siembras urbanas, como espacios proveedores de éstas.

Realizaremos programas para la producción, distribución y uso de bioinsumos agrícolas, a partir de la recolección de desechos orgánicos en las comunidades urbanas y rurales, así como también fomentaremos la difusión y formación en técnicas para el manejo integral y ecológico de los espacios productivos revalorizando y recuperando lo ancestral.

Promoveremos la despenalización de todas las plantas milenarias para usos alimenticios y medicinales, para que no sigan siendo marginadas, cortando así las políticas al servicio de las industrias farmacéuticas transnacionales que las criminalizan, desplazan y patentan. Recuperaremos además las medicinas, conocimientos, métodos y prácticas ancestrales y tradicionales, incluyéndolos en todos los centros de salud pública y privada, con programas de formación, capacitación y práctica. Promoveremos además una legislación en favor de la medicina ancestral-natural que permita su reconocimiento, revalorización y aplicación, e impida su penalización o que dichos conocimientos colectivos sean patentados. Proponemos el modelo original del IALA** “Paulo Freire”*** como una estrategia de formación en Agroecología de los movimientos campesinos para ser adaptada y replicada en otros continentes del mundo.

Difundiremos los avances y experiencias que los guardaparques (institucionales o comunitarios), sensibles al ecosocialismo, han adelantado para hacer de las áreas protegidas, espacios ecológicamente productivos, impulsando una nueva concepción de esos territorios; a su vez transformaremos la percepción de las áreas protegidas como mercancías del turismo depredador, solo para el disfrute androgénico, en espacios de convivencia adonde exista un nuevo ordenamiento socio-territorial sin divisiones.

Promoveremos la multiplicación de la política implementada por la experiencia de la Escuela Latinoamericana de Medicina “Dr. Salvador Allende” en todos los continentes, como espacios universales para la enseñanza de saberes en torno a la salud integral, a partir de las cosmovisiones ancestrales como la medicina indígena, china, ayurveda, entre otras y donde se asuma y reconozca el vínculo sagrado e indivisible entre las semillas generadoras de vida, el alimento y la medicina. Estos a través de las alianzas y conexiones con las diversas organizaciones que vienen trabajando con esta bandera de lucha (autogestión de la salud) y que hacen vida en los distintos puntos cardinales de nuestro planeta.

Comprendemos que al igual que la Madre Tierra, los seres humanos también estamos contaminados, es por ello que promoveremos e impulsaremos intercambios de saberes en torno a técnicas ancestrales-milenarias que nos ayuden a encontrar la paz y armonía interna, de forma individual y colectiva, sin que ello implique beneficios económicos para las personas que tengan dominio de esos saberes.

Fortaleceremos y seguiremos promoviendo las experiencias consolidadas (espirales de kreación urbana familiar, sistemas de trueke, ocupa, entre otros) que fomentan prácticas autónomas fundamentadas en las culturas ancestrales que influyen positivamente en la salud mental individual y colectiva, porque promueven otras formas de relaciones entre el ser humano y la madre tierra, desde la realidad que somos, generando soluciones desde lo micro a lo macro, reconstruyendo un gran tejido pluricosmovisionario, transformador, mediante ejemplos concretos e integradores que disipan y abren grietas en el gran fraude de la sociedad capitalista disociadora en la que estamos sumergidos.

Promoveremos, a través de espacios como las ferias populares gastronómicas, la alimentación sana, cercana, sabrosa y soberana donde se intercambian, multiplican y demuestran los saberes populares y ancestrales en torno a la gastronomía autóctona, desde lugares cotidianos como las escuelas, la universidades, comunidades, parques, plazas, espacio de laborales, entre otros.

Sembraremos Moringa oleifera, Amaranthus y Phylanthum miruri alrededor del mundo, entre los trópicos de cáncer y capricornio, para la soberanía alimentaria y de salud.

Capturaremos el exceso de carbón en la atmósfera con planes de siembra mundial. Investigaremos sobre las plantas y técnicas que tienen mayores posibilidades de capturar carbón y las sembraremos y las aplicaremos, desde árboles hasta bolitas de semillas, según los territorios y sus respectivas condiciones sociales y ecológicas.

Diseñaremos y estableceremos bosques de alimentos según los diversos territorios y realidades que permitan garantizar alimento, oxígeno, recuperación de fauna y semillas autóctonas.

LARGO ALCANCE

– El reflejo de la medicina ancestral natural en el futuro / Una salud rehumanizada / La identidad alimentaria de l@s bienvivientes en cada uno de los territorios.

Reestableceremos las formas ancestrales de vida y los niveles organizativos óptimos que nos posibiliten el buen vivir como son el konuko, la milpa, la chacra, entre otras formas de producción y de vida, desarrollando plenamente su potencial en la construcción de comunidades cósmicas, logrando haber superado los efectos propagandísticos, adoctrinadores y la imposición de patrones culturales por parte del capitalismo.

* Kayapas, Mano Vuelta: término y/o forma indígena ancestral que designa el trabajo y esfuerzo colectivo que se convoca con entusiasmo para sembrar, cosechar, abrir un camino vecinal, etc. teniendo en cuenta siempre el auxilio a los más necesitados o incapacitados, basado en el intercambio solidario de servicios sin retribuciones monetarias.

** Instituto Universitario de Agroecología Latinoamericano: Aquí estudian Agroecología miembros de Movimientos Campesinos Venezolanos y de otros países de Latinoamérica con el compromiso de una vez graduados retornar a trabajar en sus movimientos y a socializar su conocimiento.

*** Paulo Freire: Gran Educador Popular Brasileño que escribió entre otros libros Pedagogía del Oprimido y La Educación como práctica de la libertad.

